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Украинският език

Украинският език

26 Август, 2026 16:01 1 563 94

  • андрей киряков-
  • руски-
  • украински-
  • език

Едно от нещата, които веднага ни беше направило впечатление в украинския беше използването на много букви "и" и използването на старобългарската "йота" - на практика латинско "и", с точка отгоре - i.

Украинският език - 1
Андрей Киряков Андрей Киряков археолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Бяхме студенти във втори или трети курс, когато открихме съществуването на украинския език. Беше края на деветдесетте години. Нямаше общодостъпен интернет, домашните компютри бяха рядкост. Основната научна информация идваше все още от лекциите, упражненията и книгите в библиотеката.

- Четох една книга от 1913 година - разправяше с интерес Теодор - написана е на украински език!

Във връзка с нашите лекции по археология, се налагаше да четем книги на руски език. Особено темите по Средновековна археология, която изучавахме в трети курс - голяма част от литература беше на руски език. Така че с интерес коментирахме самостоятелния украински език, който очевидно беше използван поне до 1917-1918 година и за който език не знаехме почти нищо.

Едно от нещата, които веднага ни беше направило впечатление в украинския беше използването на много букви "и" и използването на старобългарската "йота" - на практика латинско "и", с точка отгоре - i.

Скоро и на мен ми се наложи да прегледам една научна публикация на украински. Ставаше въпрос не за друго, а за едно известно, много голямо погребение, при село Вознесенка, в Украйна, което се свързваше с основателя на българската държава хан Аспарух. Статията беше на археолога Владимир Гринченко, който през тридесетте години проучва погребалния комплекс при Вознесенка, в Запорожието, близо до река Днепър. Темата беше придобила популярност и покрай една току що издадена (през 1998 година) книжка на Георги Костов, която разказваше за погребението на Аспарух и некропола при Вознесенка.

Украинският език ми направи веднага впечатление с две неща. Едното беше именно това използване на звука [и]. В украйнската азбука имаше четири знака за този звук! Това бяха нашите две "и" и "й", плюс двете латински "i" и "i" с две точки отгоре! В огромно количество думи, общи за български, руски и украински, или само за два от тези езика, добре познатите нам гласни звукове, се заменяха именно с това вездесъщо [и]. Думата "кон", ставаше "кiнь", а "конен" - "кiнний". Думата "комната" - стая, по руски, ставаше "кiмната", по украински, което ми се струваше прекалено. Да смениш звука "е" с "и" е разбираемо, но да замениш "о" с "и" ми идваше прекалено. Също така руското "стол" - маса, ставаше "стiл", на украински, мiсто (място/место) - означаваше на украински "град". Думата "мост" преминаваше в "мiст", "нож" в "нiж", "рот" - уста, ставаше "рiт" и т.н. и т.н.

Другата ясно изразена особеност беше "непоносимостта" на украинския език към гласни думи в началото на думата. Тоест в украинския на практика липсват думи, които започват с гласна буква. Когато една позната нам дума започваше с гласна буква, украинците слагаха съгласен звук пред нея. Така думата "улица" ставаше "вулиця". Думата "огън" ставаше "вогонь", "ухо" ставаше "вухо", а "остър" ставаше "гострий". Поради тези две особености украинският ставаше съвсем неразбираем, когато го слушаш, но когато го четеш, бавно и внимателно, текстът ставаше понятен. Е, разбира се, трябваше да се провери значението и да се научат и десетки много странни думи, като "пiвдень" и "пiвнiч", които значеха съответно "юг" и "север". Имаше и други страни думи, но тези двете някак си се набиваха на очи. Така бавно, но славно, успявахме да прочетем някоя и друга статия, свързана с археологически проучвания, на украински.

През пролетта на 1999 година, все още студенти, ходихме с два автомобила, а именно с два "Москвича", до Украйна, за участие в археологическа конференция, в Киев. Едно доста смело начинание, което е тема за отделен разказ, но само набързо да отбележа няколко неща, във връзка с езика. На мен лично ми се стори, че в градовете говореха на руски, а в селата на украински. Но колко индивидуално е всяко впечатление говори следното. Някъде по средата на престоя ни в Украйна, колегата Маргарит сподели:

- Е, не чух един човек да говори на руски!

- Аз пък не чух нито един човек да говори на украински! - отвърнах аз. А бяхме пътували в две коли, по един и същи път, през Бесарабия, Одеса, и нагоре към Киев.

Така че всяко впечатление е много индивидуално..!

Освен другите сувенири в Киев си купих и една сива тениска, на която пишеше - Київ - матер міст руських, духовне серце України, т.е. "Киев майка на руските градове, духовно сърце на Украйна".

Тук на място, в Украйна, ми се натрапваше глаголът "бачу" и "бачумо" - виждам, виждаме, и т.н., доста различен от българския и всъщност приличащ на турския, но и това е една друга тема. Всъщност имаше и доста украински думи, които приличаха на българските, за разлика от руските. Например "червоний" - "червен", а не "красный", както е на руски, "лекар" - лiкар" на украински, а не "врач", както е на руски и т.н. По телефона украинците казваха "Ало!", точно както българите, а не "Альо!", като руснаците, казваха "мати", а не "мать", като руснаците и други. Но от друга страна, наскоро попаднах на видео, в което украинец обясняваше в началото, колко много общи думи има между българския и руския, без тези думи да ги има в украинския. Това са десетки думи по скоро от техническо и научно естество, така да ги наречем, но и тук виждаме колко индивидуален е погледът към една или друга тема...


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    54 6 Отговор
    В Украйна забраниха богослуженията на старобългарски и служат вече на полски.Куриозно е че в Полша служат на старобългарски а не на полски.

    Коментиран от #5, #27

    16:03 26.08.2026

  • 2 историк

    78 8 Отговор
    Украински език НЯМААА!!!

    Коментиран от #20

    16:03 26.08.2026

  • 3 Украински език.....

    72 6 Отговор
    Вие шегувате ли се

    Коментиран от #4

    16:03 26.08.2026

  • 4 Руски език....

    9 49 Отговор

    До коментар #3 от "Украински език.....":

    Шегуваш ли се?

    16:04 26.08.2026

  • 5 Постепенно

    29 3 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    ги приобщават.
    Покрайнката се парчетосва

    16:05 26.08.2026

  • 6 Ммммм

    44 7 Отговор
    Абе факти мислех че сте дъното ама вие изненадвате с нови простотии.

    16:06 26.08.2026

  • 7 Така е, защото

    41 6 Отговор
    има две украйни. Рускоезичната и бандеровската където говорят тоя отвратителен "език"

    Коментиран от #14

    16:06 26.08.2026

  • 8 хехе

    48 4 Отговор
    Колкото има македонски език толкова има и украински това са наречия съответно от българския и руския езици.

    16:06 26.08.2026

  • 9 Пич

    34 2 Отговор
    Помощ, припадам........!!!
    Привижда ми се морзовата азбука......
    И някакви изчадия от Планетата на Фашистите, които са опитват да я говорят без да тропат.......

    Коментиран от #54

    16:07 26.08.2026

  • 10 провинциалист

    33 0 Отговор
    Като оставим настрана вечния въпрос (какво е искал да каже поетът), аналогична статия за македонския - кога?

    Коментиран от #12

    16:07 26.08.2026

  • 11 Бля бля

    23 1 Отговор
    Туй нещо, като "македонския", ще да е, аре бегай!

    16:13 26.08.2026

  • 12 Глюпости ,

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "провинциалист":

    Първата маймуна е македонец и Ленин е измислил азбуката ...

    16:14 26.08.2026

  • 13 Един

    5 0 Отговор
    Гаща плява да тъибе нашето магаре

    16:14 26.08.2026

  • 14 Не грамотен пе ДАЛ

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Така е, защото":

    ЧетИ ... Де БИЛ,... ЧетИ
    Хихихихи

    Коментиран от #73

    16:16 26.08.2026

  • 15 Впечатлението

    16 1 Отговор
    Горе-долу обективно написано. Оставам с впечатленито, че когато в средата на 19-ти век украинския език е кодифициран, подобно на "македонския" изкуствено е обезобразен за да се различИ от руския и полския.А тюркски дими има,защото хазарите,макар и юдаисти по ген са тюрки. Когато през 10-ти век княз Светослав окончателно е унищожил хазарската държава ,популацията на хазарите не е сублимирала,се е пръснала в Русия, Полша и Германия.

    Коментиран от #63

    16:18 26.08.2026

  • 16 Само питам

    22 2 Отговор
    Значи Кирил и Методи не са създали българската азбука, а украйнската. Така ли?

    16:18 26.08.2026

  • 17 Най вероятно ,

    11 4 Отговор
    Българския е произлязъл от него и нашата територия е тяхна

    16:19 26.08.2026

  • 18 Крим е УКРАИНСКИ, Москал..то же

    5 18 Отговор
    Питайте ме, КОГА и от КОГО е създаден ..."пе Деруския" ..език !
    Хихихихи

    16:19 26.08.2026

  • 19 свидетел

    20 4 Отговор
    украински = руски , македонски = български !!!

    Коментиран от #26

    16:20 26.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Айляк

    21 3 Отговор
    А на мен ми направи впечатление колко безсмислена е тази статия, да ви го изматим на матито бандерско, само и само да ни внушат, че някакъв измислен украински език съществува.
    Много усилия за нищо.

    Коментиран от #30

    16:22 26.08.2026

  • 22 Хе хе...

    18 2 Отговор
    Кой, кой език? У краински?!? Ха ха ха ха ха ха!
    Ха ха ха ха ха ха ха ха!
    Ама че шега! Ха ха ха!
    Ми то същото като "македонски" език.
    Ха ха ха ха ха ха!

    Много як виц!

    16:24 26.08.2026

  • 23 да питам

    2 6 Отговор
    Таваришчи , толкова ли е трудно да общуваме , без обиди ?

    Коментиран от #56

    16:24 26.08.2026

  • 24 Нещастници

    20 1 Отговор
    украинец да ми обясни откъде се е пръкнала украинската азбука, щото ми се струва същата като македонската и цялата им история е фалшива! държава украйна има за първи път след 1990. Ако слагат все Съгласна оторед да сложат и на Украйна, ше ги улесня, КРАЙНА, както и да го щетеш е на края на нешо, а нещото е Русия, не е сащ или англия!!! просто диалект на руския!

    16:25 26.08.2026

  • 25 скопейките

    2 13 Отговор
    сменят фронта

    16:26 26.08.2026

  • 26 Ту пой, да?)))

    7 16 Отговор

    До коментар #19 от "свидетел":

    Всички Славянски народи се разбират добре без преводач! Украинци,Белоруси, Литовци,Молдовци и т н,..а монголо- татарските роби москалья НЕ РАЗБИРАТ никой от изброените!

    Коментиран от #34, #61

    16:26 26.08.2026

  • 27 а ти

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    на курррриоз ли служиш?

    16:27 26.08.2026

  • 28 Кая Калас

    16 3 Отговор
    Чудя се македонския или украинския , което е първото

    16:27 26.08.2026

  • 29 УКРАЙНА

    16 4 Отговор
    ЗВУЧИ ВЕЧЕ КАТО НЕДОРУЗОМЕНИЕ.КРАДЪТ ИСТОРИЯ ЕЗИК ДЪРЖАВНОСТ.ИЗБИХА СВОИТЕ В ДОМБАС.ЗАНИМАВАТ СЕ С МРЪСЕН ТЕРОРИЗЪМ ИЗВРАЩАВАТ СЕ НАД ПРАВОСЛАВИЕТО. ПРОПАГАНДИРАТ БАНДЕРИЗЪМ И ФАШИЗЪМ, ПРОВОЦИРАТ СВЕТОВНА ВОЙНА,ВЗРИВЯВАТ ГАЗОПРОВОДИ И ЦЕЛИЯ ЕС,КОЙТО ПЪК НАЛИВА МИЛИАРДИ КАТО БЕНЗИН В ОГЪНЯ. Ко таа тук,а.

    Коментиран от #44

    16:28 26.08.2026

  • 30 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Айляк":

    Касiў Ясь канюшыну
    Касiў Ясь канюшыну
    Касiў Ясь канюшыну
    Паглядаў на дзяўчыну
    Ей такива ми ти работи....

    Коментиран от #46, #48

    16:29 26.08.2026

  • 31 Коста

    12 1 Отговор
    Много тъп език. Че се мъчат да го налагат и да сменят руския с него на международно ниво.

    16:29 26.08.2026

  • 32 Хаха. Пълна измишльотина !

    14 1 Отговор
    Колкото има македонски толкова има и украински език! Да сте чували украинец да говори на "украински"!? Няма и да чуете! В Украйна само зелената въшка си говори сам на украински!

    Коментиран от #42, #45

    16:30 26.08.2026

  • 33 ХиХи

    4 3 Отговор
    Баба ми имаше книги на тавана от 1912 та. Български книги. Много трудно можеше да се разбере просто изречение даже. Та какъв е бил Руския език тогава па ка моли Украинскоят едва ли някой може да си спомни

    Коментиран от #37

    16:30 26.08.2026

  • 34 Логично

    2 13 Отговор

    До коментар #26 от "Ту пой, да?)))":

    Така наречените "руски език" е създаден през 19 ВЕК ! Де факто това е ЕСПЕРАНТО ( Български,немски, литовски и т.н,) !! Факт!!

    Коментиран от #77

    16:31 26.08.2026

  • 35 Йончо

    12 1 Отговор
    Също като измисления македонски език. Жалка работа!

    16:31 26.08.2026

  • 36 Хаха

    11 1 Отговор
    Руският и украинския език са като българския и македонския език.Много близки с малки несъществени разлики при преписването.

    Коментиран от #40

    16:32 26.08.2026

  • 37 Малии шо си проЗДТ

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "ХиХи":

    Ааааахахаха
    НЕМА начин а не си пе ДАЛ и надничар при Пияната
    Ааааахахаха

    Коментиран от #84

    16:33 26.08.2026

  • 38 1234

    10 2 Отговор
    Хубава статия, добре е обяснено, но това е един изкуствено създаден език подобно на Македонския и се налага по политически причини и то силово, а знаем когато нещо става насила какво се получава. В Украйна хората дето нямат и понятие от този език са мнозинство, в източната част са даже пълно мнозинство.

    Коментиран от #75

    16:34 26.08.2026

  • 39 Софиянец

    8 2 Отговор
    Само себе си лъжете със съществуването на укро език! Но в днешно време истината и фактите не са важни! Ако си платиш и език, и история и държава ще ти измислят, за сведение - исраел, мънкедония и хокрайна!

    16:35 26.08.2026

  • 40 Верно си ного Про ЗДТ

    2 9 Отговор

    До коментар #36 от "Хаха":

    Хихихихи
    Монголо татарските роби -- москалья, НЕ разбират и дума на УКРАИНСКИ, женчо
    Хихихихи

    16:35 26.08.2026

  • 41 Българин

    9 2 Отговор
    Няма украински език както няма и македонски !!!

    16:35 26.08.2026

  • 42 1234

    11 3 Отговор

    До коментар #32 от "Хаха. Пълна измишльотина !":

    Зеленски допреди войната не знаеше украински и след това му се наложи да го учи, а и още го срича ;-)!

    Коментиран от #51

    16:36 26.08.2026

  • 43 лог

    4 0 Отговор
    В македонския език прави впечатление древно-старо-югославката буква j

    16:36 26.08.2026

  • 44 Мало умието НЕ Е

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "УКРАЙНА":

    Повод за гордост, пе Деразино!
    Ааааахахаха
    Питай И.И .. кога за първи път се споменава името Украйна и кога...Рос сия!!
    Ааааахахаха

    Коментиран от #52

    16:37 26.08.2026

  • 45 Хе хе...

    10 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хаха. Пълна измишльотина !":

    Да не говорим, че зеле наркомана допреди 5-6 години си говореше само на руски просто защото и дума не знаеше на "мова". После специално изучи шльокавицата и сега се прави, че не разбира руски, а колективните мЪрсулки се правят, че му вярват.
    Същата работа и с онуй естонско миндилче кая.

    16:37 26.08.2026

  • 46 Минаващия , ИДИНАХЕР

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гост":

    ИТЕТАКА

    16:38 26.08.2026

  • 47 нннн

    6 0 Отговор
    Изкуствено създаден. Също като ,,македонския"

    16:40 26.08.2026

  • 48 Пагоня

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Гост":

    лiтоувска

    16:40 26.08.2026

  • 49 Ксаниба

    7 0 Отговор
    Буквата i се използваше в Руската Империя до към 1920 г. После при създаването на СССР са сменили буквите, това е. УССР обаче запазили са старата, имперската азбука. Та каква окраинска азбука тресе автора, какви шумерски истини и древни скрижали блуждаят в сенките на замъгленото му съзнание...

    16:40 26.08.2026

  • 50 Нечувано преиначаване на историята!

    10 1 Отговор
    Алоо Факти! Ако бяхте написали, че има извънземни по бихме повярвали отколкото че има украински език! Това е равносилно да напишете , че има македонски език! Само неграмотни хора могат да вярват в тези измислици!

    Коментиран от #59

    16:40 26.08.2026

  • 51 По времето

    1 8 Отговор

    До коментар #42 от "1234":

    Ма Фашистката СССР, измишльотината наречена " руски език" беше ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН за всички поробени 15 републики и 180 националния във СССР!!

    Коментиран от #58

    16:40 26.08.2026

  • 52 Бухахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "Мало умието НЕ Е":

    Името "у-крайна" не е име, а название на посока-територия в Русия! У-кенефа е също толкова държава, колкото у-крайна 😂😂😂

    Коментиран от #62

    16:41 26.08.2026

  • 53 Гост

    9 0 Отговор
    Зеленски по време на изборите 2019 не говореше и дума на украинснки, или поне никой не беше го чувал, после започна (научи го де, ама горе-долу). Сега се напъва да говори постоянно, щото нали вече е задължително ама доста трудно му се получава, супер много грешки прави, все едно чиган говори на български. Така казват оригинал-украинците, дето мовата им е майчина.

    16:41 26.08.2026

  • 54 Пичанга ,

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Успакойсья ... шти бодна една кожен@ спринцовка .

    16:41 26.08.2026

  • 55 последната укра

    9 0 Отговор
    90% от украинците и те доскоро не знаеха, че има укренски език, а и още на са го научили и си говорят на руски щот само него знаят.

    16:42 26.08.2026

  • 56 Засега ,

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "да питам":

    На двама им е трудно .

    16:43 26.08.2026

  • 57 коща

    6 1 Отговор
    Хахаха истински,като македонския.Защо изобщо качвате тази по..мия.Руският е истинският само само сложили две точки на една буква и ръмжат като поляците.

    16:43 26.08.2026

  • 58 1234

    9 3 Отговор

    До коментар #51 от "По времето":

    Учил съм руски до четвърти клас, не си давахме зор, учителката ни беше рускиня, тя също не си даваше зор. А бай Тошо предложи на руснаците да станем 16 република, те му отказаха, да лошите руснаци НИ ОТКАЗАХА! Запазете си русофобият за вас си, а да, изключете си ТОКА, защото идва от Руски АЕЦ,

    Коментиран от #64

    16:44 26.08.2026

  • 59 Не грамотен пе Дал,да? )))

    3 10 Отговор

    До коментар #50 от "Нечувано преиначаване на историята!":

    Всички национални и 22 републики в П едерация имат СОБСТВЕН ЕЗИК, ТЕРИТОРИЯ, КУЛТУРА, ПИСМЕНОСТ, ТРАДИЦИЯ и т.н,...питаш ли се Мало Умнико,..ЗАЩО НЯМА.. руска република/Етнос/ народ, и защо имат "Език" едва ли 19 век?
    Ааааахахаха

    16:44 26.08.2026

  • 60 Хаха

    12 3 Отговор
    В Западна Украйна живее полско мнозинство и си говорят на пан и пани.Измислена държава е Украйна,на изток живеят руснаци,на запад поляци и унгарци.

    Коментиран от #65, #67, #70

    16:44 26.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Питай И. И...

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Бухахаха":

    Кога за първи път се споменава името Украйна и кога... Рос сия.
    Ааааахахаха
    Пе Деразино не грамотен
    Ааааахахаха

    16:46 26.08.2026

  • 63 Си отмъстиха

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Впечатлението":

    И сега следните 1000 години хазарите си отмъстиха - първо спретнаха Майдан в Русия и сега в КрАйна.

    16:47 26.08.2026

  • 64 123

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "1234":

    или да ти пуснем ток

    Коментиран от #71

    16:47 26.08.2026

  • 65 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Хаха":

    В средета, в Бердичів са юдеи...то какво остана?

    Коментиран от #69

    16:48 26.08.2026

  • 66 Да не си е изровил дипломата?

    7 0 Отговор
    Археологчето е пропуснало часовете по история. Срещнал бил книжле от 1913г, да беше отишъл в библиотеката да види книга от руско имперско време, там също има i в някои думи, никога украински език не е имало, бил е географски диалект, камо ли книжовен.

    16:48 26.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ПЕНКО

    2 0 Отговор
    -- ВСИЧКО Е ОТ КУПЕНИТЕ БАНДЕРОВЦИ ОТ ЛВОВ ; МЕЛИТУПОЛ И ИВАНОВО- ФРОНКИВСКС !? НО ,ТЕЗИ СА МАЛКО И ЗАМОТАНИ --- +ОРИШНИК + " !?!?!?

    16:49 26.08.2026

  • 69 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #65 от "Гост":

    Точно така е.Четох някъде,че територията на Украйна се разчиства за населението на Израел,но това е теория на конспирацията.

    16:51 26.08.2026

  • 70 Не грамотен пе Дал,да? )))?

    1 8 Отговор

    До коментар #60 от "Хаха":

    Виж изследванията на Генома на съвременните пиздоглазци от П едерацията ( 20 23г) и ще разбереш,че в Гените москальята...88 % са с Монголоиден Ген!!
    Ааааахахаха
    За пример ,Изследванията ( 20 25г)..на съвременните Българи,.. сочат...96 % ТРАКИЙСКИ ПРОИЗХОД!!!
    Ааааахахаха

    Коментиран от #78

    16:52 26.08.2026

  • 71 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "123":

    Диванен генерал, нали знаеш, че хората дето се пънат на жени и непознати са комплексари? Можеш да си пуснеш водата в тоалетната само.

    16:52 26.08.2026

  • 72 Просто е

    7 1 Отговор
    Украинския е смес от руски и полски.

    Коментиран от #76, #80, #93

    16:52 26.08.2026

  • 73 Амбреаж продънен, чети ти

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не грамотен пе ДАЛ":

    аз съм я обиколил надлъж и шир тая измислена държава когато още беше УССР, автора на статията е минавал прав под масата, а ти си скачал от семенник в семенник

    16:52 26.08.2026

  • 74 Е, повод русофилите да си покажат рогата

    0 8 Отговор
    От вас само злоба излиза. Сякаш любовта ви към една ЧУЖДА ДЪРЖАВА се изразява в омраза към всичко друго.

    16:53 26.08.2026

  • 75 Така е

    1 9 Отговор

    До коментар #38 от "1234":

    Пе деруския език е изкуствено създаден през 19 ВЕК и на основата на 8 ЕЗИКА!!
    Хихихихи

    16:55 26.08.2026

  • 76 А руският език

    0 10 Отговор

    До коментар #72 от "Просто е":

    е мутирал украински, когато азиатските племена са го проговорили. Самите думи руски, Русия са откраднати от тях.

    16:56 26.08.2026

  • 77 Пишеш нелогично

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Логично":

    Есперанто е от друго време

    16:56 26.08.2026

  • 78 Божидар Димитров

    7 1 Отговор

    До коментар #70 от "Не грамотен пе Дал,да? )))?":

    България е 30% славяни,30% прабългари и 30% траки.Останалите 10% са от "турското присъствие".

    Коментиран от #85, #86, #88, #90

    16:57 26.08.2026

  • 79 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    Научихме украинския, сега пуснете нещо за грузинския.

    16:59 26.08.2026

  • 80 Ха-ха-ха

    1 8 Отговор

    До коментар #72 от "Просто е":

    Украински език има от 17 век,..а ЕЗИКА на монголо ислямистките роби --- москалья, е създаден едва ...220 год...по- късно,.. Пенчо
    Ааааахахаха

    17:00 26.08.2026

  • 81 Естествено, че ще откраднат името Русия

    0 4 Отговор
    Християнството го приели директно от Византия - Втория Рим, та те да са Третия, не от някакви си незначителни българи “братушки”; азбуката си я измислили сами, Петър Велики май лично я бил написал с цялото си величие. А, сега май стана македонска, според Путин, но неговото май беше някакъв кагебейски номер, да ни натрие носа.

    17:00 26.08.2026

  • 82 Мунчо

    4 0 Отговор
    Всичките езици са измислени във Виена около 1913-18. Сега скоро ще се сетят и за шопския език, а да не говорим за трънския. Иначе статията е добре платена.

    17:00 26.08.2026

  • 83 БеГемот

    3 0 Отговор
    Като македонският ...същият....

    17:01 26.08.2026

  • 84 Траллун

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Малии шо си проЗДТ":

    Не всеки зима надница за не трол при не дай бг лгбт

    17:04 26.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Бай Хой

    2 0 Отговор
    Такаааамммм ... Започнах да чета и се отказах ....още в началото разбрах че украинците са създали българската държава ....македонците българската азбука а ние. Как капачката да не пада от бутилката .....пусна ми от национални предатели ....уфффг сега пък станах неволно нацист . Да живей чуждопоконничеството тогава .. да си патриот не е модерно !!!!

    17:06 26.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Василеску

    1 2 Отговор
    "Украинският" е чист диалект на руския език ( руски, така както се е говорил през 18-и век), така както и "македонскиот" е много популярен диалект - на българския, който се е говорил ( и все още се говори, включително и сериозно оцапан в сегашната Северна Македония) от Разлог до Охрид и от Драма до Корча. И така, както за нормалния човек това е МАКЕДОНСКА ЕЗИКОВА НОРМА, а не език, то "украинския" не е език, а УКРАИНСКА ЕЗИКОВА НОРМА.

    Коментиран от #94

    17:08 26.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 откога има и такъв език

    0 0 Отговор
    никъде не пише

    17:15 26.08.2026

  • 92 това е руски диалект

    0 1 Отговор
    нещо между ромски и руски

    17:16 26.08.2026

  • 93 Чиста иzлеsавщина

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Просто е":

    Да но целенасочено,изкуствено създадена смес след средата на 19-ти век, така както създадоха "макединЦкия" в средата на 20-ти век.

    17:18 26.08.2026

  • 94 Какъв... руски език през 18 ВЕК

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Василеску":

    Бе... г.. ЕЙ ?!?
    Хихихихи
    Във всички Православни държави,( дори в москал - УЛУС МУХША)без Гърция,..в черквите и до Днес се водят Литургиите на СТАРОБЪЛГАРСКИ,.. МАН го
    Хихихихи

    17:19 26.08.2026