Бяхме студенти във втори или трети курс, когато открихме съществуването на украинския език. Беше края на деветдесетте години. Нямаше общодостъпен интернет, домашните компютри бяха рядкост. Основната научна информация идваше все още от лекциите, упражненията и книгите в библиотеката.
- Четох една книга от 1913 година - разправяше с интерес Теодор - написана е на украински език!
Във връзка с нашите лекции по археология, се налагаше да четем книги на руски език. Особено темите по Средновековна археология, която изучавахме в трети курс - голяма част от литература беше на руски език. Така че с интерес коментирахме самостоятелния украински език, който очевидно беше използван поне до 1917-1918 година и за който език не знаехме почти нищо.
Едно от нещата, които веднага ни беше направило впечатление в украинския беше използването на много букви "и" и използването на старобългарската "йота" - на практика латинско "и", с точка отгоре - i.
Скоро и на мен ми се наложи да прегледам една научна публикация на украински. Ставаше въпрос не за друго, а за едно известно, много голямо погребение, при село Вознесенка, в Украйна, което се свързваше с основателя на българската държава хан Аспарух. Статията беше на археолога Владимир Гринченко, който през тридесетте години проучва погребалния комплекс при Вознесенка, в Запорожието, близо до река Днепър. Темата беше придобила популярност и покрай една току що издадена (през 1998 година) книжка на Георги Костов, която разказваше за погребението на Аспарух и некропола при Вознесенка.
Украинският език ми направи веднага впечатление с две неща. Едното беше именно това използване на звука [и]. В украйнската азбука имаше четири знака за този звук! Това бяха нашите две "и" и "й", плюс двете латински "i" и "i" с две точки отгоре! В огромно количество думи, общи за български, руски и украински, или само за два от тези езика, добре познатите нам гласни звукове, се заменяха именно с това вездесъщо [и]. Думата "кон", ставаше "кiнь", а "конен" - "кiнний". Думата "комната" - стая, по руски, ставаше "кiмната", по украински, което ми се струваше прекалено. Да смениш звука "е" с "и" е разбираемо, но да замениш "о" с "и" ми идваше прекалено. Също така руското "стол" - маса, ставаше "стiл", на украински, мiсто (място/место) - означаваше на украински "град". Думата "мост" преминаваше в "мiст", "нож" в "нiж", "рот" - уста, ставаше "рiт" и т.н. и т.н.
Другата ясно изразена особеност беше "непоносимостта" на украинския език към гласни думи в началото на думата. Тоест в украинския на практика липсват думи, които започват с гласна буква. Когато една позната нам дума започваше с гласна буква, украинците слагаха съгласен звук пред нея. Така думата "улица" ставаше "вулиця". Думата "огън" ставаше "вогонь", "ухо" ставаше "вухо", а "остър" ставаше "гострий". Поради тези две особености украинският ставаше съвсем неразбираем, когато го слушаш, но когато го четеш, бавно и внимателно, текстът ставаше понятен. Е, разбира се, трябваше да се провери значението и да се научат и десетки много странни думи, като "пiвдень" и "пiвнiч", които значеха съответно "юг" и "север". Имаше и други страни думи, но тези двете някак си се набиваха на очи. Така бавно, но славно, успявахме да прочетем някоя и друга статия, свързана с археологически проучвания, на украински.
През пролетта на 1999 година, все още студенти, ходихме с два автомобила, а именно с два "Москвича", до Украйна, за участие в археологическа конференция, в Киев. Едно доста смело начинание, което е тема за отделен разказ, но само набързо да отбележа няколко неща, във връзка с езика. На мен лично ми се стори, че в градовете говореха на руски, а в селата на украински. Но колко индивидуално е всяко впечатление говори следното. Някъде по средата на престоя ни в Украйна, колегата Маргарит сподели:
- Е, не чух един човек да говори на руски!
- Аз пък не чух нито един човек да говори на украински! - отвърнах аз. А бяхме пътували в две коли, по един и същи път, през Бесарабия, Одеса, и нагоре към Киев.
Така че всяко впечатление е много индивидуално..!
Освен другите сувенири в Киев си купих и една сива тениска, на която пишеше - Київ - матер міст руських, духовне серце України, т.е. "Киев майка на руските градове, духовно сърце на Украйна".
Тук на място, в Украйна, ми се натрапваше глаголът "бачу" и "бачумо" - виждам, виждаме, и т.н., доста различен от българския и всъщност приличащ на турския, но и това е една друга тема. Всъщност имаше и доста украински думи, които приличаха на българските, за разлика от руските. Например "червоний" - "червен", а не "красный", както е на руски, "лекар" - лiкар" на украински, а не "врач", както е на руски и т.н. По телефона украинците казваха "Ало!", точно както българите, а не "Альо!", като руснаците, казваха "мати", а не "мать", като руснаците и други. Но от друга страна, наскоро попаднах на видео, в което украинец обясняваше в началото, колко много общи думи има между българския и руския, без тези думи да ги има в украинския. Това са десетки думи по скоро от техническо и научно естество, така да ги наречем, но и тук виждаме колко индивидуален е погледът към една или друга тема...
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #5, #27
16:03 26.08.2026
2 историк
Коментиран от #20
16:03 26.08.2026
3 Украински език.....
Коментиран от #4
16:03 26.08.2026
4 Руски език....
До коментар #3 от "Украински език.....":Шегуваш ли се?
16:04 26.08.2026
5 Постепенно
До коментар #1 от "Отец Дионисий":ги приобщават.
Покрайнката се парчетосва
16:05 26.08.2026
6 Ммммм
16:06 26.08.2026
7 Така е, защото
Коментиран от #14
16:06 26.08.2026
8 хехе
16:06 26.08.2026
9 Пич
Привижда ми се морзовата азбука......
И някакви изчадия от Планетата на Фашистите, които са опитват да я говорят без да тропат.......
Коментиран от #54
16:07 26.08.2026
10 провинциалист
Коментиран от #12
16:07 26.08.2026
11 Бля бля
16:13 26.08.2026
12 Глюпости ,
До коментар #10 от "провинциалист":Първата маймуна е македонец и Ленин е измислил азбуката ...
16:14 26.08.2026
13 Един
16:14 26.08.2026
14 Не грамотен пе ДАЛ
До коментар #7 от "Така е, защото":ЧетИ ... Де БИЛ,... ЧетИ
Хихихихи
Коментиран от #73
16:16 26.08.2026
15 Впечатлението
Коментиран от #63
16:18 26.08.2026
16 Само питам
16:18 26.08.2026
17 Най вероятно ,
16:19 26.08.2026
18 Крим е УКРАИНСКИ, Москал..то же
Хихихихи
16:19 26.08.2026
19 свидетел
Коментиран от #26
16:20 26.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Айляк
Много усилия за нищо.
Коментиран от #30
16:22 26.08.2026
22 Хе хе...
Ха ха ха ха ха ха ха ха!
Ама че шега! Ха ха ха!
Ми то същото като "македонски" език.
Ха ха ха ха ха ха!
Много як виц!
16:24 26.08.2026
23 да питам
Коментиран от #56
16:24 26.08.2026
24 Нещастници
16:25 26.08.2026
25 скопейките
16:26 26.08.2026
26 Ту пой, да?)))
До коментар #19 от "свидетел":Всички Славянски народи се разбират добре без преводач! Украинци,Белоруси, Литовци,Молдовци и т н,..а монголо- татарските роби москалья НЕ РАЗБИРАТ никой от изброените!
Коментиран от #34, #61
16:26 26.08.2026
27 а ти
До коментар #1 от "Отец Дионисий":на курррриоз ли служиш?
16:27 26.08.2026
28 Кая Калас
16:27 26.08.2026
29 УКРАЙНА
Коментиран от #44
16:28 26.08.2026
30 Гост
До коментар #21 от "Айляк":Касiў Ясь канюшыну
Касiў Ясь канюшыну
Касiў Ясь канюшыну
Паглядаў на дзяўчыну
Ей такива ми ти работи....
Коментиран от #46, #48
16:29 26.08.2026
31 Коста
16:29 26.08.2026
32 Хаха. Пълна измишльотина !
Коментиран от #42, #45
16:30 26.08.2026
33 ХиХи
Коментиран от #37
16:30 26.08.2026
34 Логично
До коментар #26 от "Ту пой, да?)))":Така наречените "руски език" е създаден през 19 ВЕК ! Де факто това е ЕСПЕРАНТО ( Български,немски, литовски и т.н,) !! Факт!!
Коментиран от #77
16:31 26.08.2026
35 Йончо
16:31 26.08.2026
36 Хаха
Коментиран от #40
16:32 26.08.2026
37 Малии шо си проЗДТ
До коментар #33 от "ХиХи":Ааааахахаха
НЕМА начин а не си пе ДАЛ и надничар при Пияната
Ааааахахаха
Коментиран от #84
16:33 26.08.2026
38 1234
Коментиран от #75
16:34 26.08.2026
39 Софиянец
16:35 26.08.2026
40 Верно си ного Про ЗДТ
До коментар #36 от "Хаха":Хихихихи
Монголо татарските роби -- москалья, НЕ разбират и дума на УКРАИНСКИ, женчо
Хихихихи
16:35 26.08.2026
41 Българин
16:35 26.08.2026
42 1234
До коментар #32 от "Хаха. Пълна измишльотина !":Зеленски допреди войната не знаеше украински и след това му се наложи да го учи, а и още го срича ;-)!
Коментиран от #51
16:36 26.08.2026
43 лог
16:36 26.08.2026
44 Мало умието НЕ Е
До коментар #29 от "УКРАЙНА":Повод за гордост, пе Деразино!
Ааааахахаха
Питай И.И .. кога за първи път се споменава името Украйна и кога...Рос сия!!
Ааааахахаха
Коментиран от #52
16:37 26.08.2026
45 Хе хе...
До коментар #32 от "Хаха. Пълна измишльотина !":Да не говорим, че зеле наркомана допреди 5-6 години си говореше само на руски просто защото и дума не знаеше на "мова". После специално изучи шльокавицата и сега се прави, че не разбира руски, а колективните мЪрсулки се правят, че му вярват.
Същата работа и с онуй естонско миндилче кая.
16:37 26.08.2026
46 Минаващия , ИДИНАХЕР
До коментар #30 от "Гост":ИТЕТАКА
16:38 26.08.2026
47 нннн
16:40 26.08.2026
48 Пагоня
До коментар #30 от "Гост":лiтоувска
16:40 26.08.2026
49 Ксаниба
16:40 26.08.2026
50 Нечувано преиначаване на историята!
Коментиран от #59
16:40 26.08.2026
51 По времето
До коментар #42 от "1234":Ма Фашистката СССР, измишльотината наречена " руски език" беше ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН за всички поробени 15 републики и 180 националния във СССР!!
Коментиран от #58
16:40 26.08.2026
52 Бухахаха
До коментар #44 от "Мало умието НЕ Е":Името "у-крайна" не е име, а название на посока-територия в Русия! У-кенефа е също толкова държава, колкото у-крайна 😂😂😂
Коментиран от #62
16:41 26.08.2026
53 Гост
16:41 26.08.2026
54 Пичанга ,
До коментар #9 от "Пич":Успакойсья ... шти бодна една кожен@ спринцовка .
16:41 26.08.2026
55 последната укра
16:42 26.08.2026
56 Засега ,
До коментар #23 от "да питам":На двама им е трудно .
16:43 26.08.2026
57 коща
16:43 26.08.2026
58 1234
До коментар #51 от "По времето":Учил съм руски до четвърти клас, не си давахме зор, учителката ни беше рускиня, тя също не си даваше зор. А бай Тошо предложи на руснаците да станем 16 република, те му отказаха, да лошите руснаци НИ ОТКАЗАХА! Запазете си русофобият за вас си, а да, изключете си ТОКА, защото идва от Руски АЕЦ,
Коментиран от #64
16:44 26.08.2026
59 Не грамотен пе Дал,да? )))
До коментар #50 от "Нечувано преиначаване на историята!":Всички национални и 22 републики в П едерация имат СОБСТВЕН ЕЗИК, ТЕРИТОРИЯ, КУЛТУРА, ПИСМЕНОСТ, ТРАДИЦИЯ и т.н,...питаш ли се Мало Умнико,..ЗАЩО НЯМА.. руска република/Етнос/ народ, и защо имат "Език" едва ли 19 век?
Ааааахахаха
16:44 26.08.2026
60 Хаха
Коментиран от #65, #67, #70
16:44 26.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Питай И. И...
До коментар #52 от "Бухахаха":Кога за първи път се споменава името Украйна и кога... Рос сия.
Ааааахахаха
Пе Деразино не грамотен
Ааааахахаха
16:46 26.08.2026
63 Си отмъстиха
До коментар #15 от "Впечатлението":И сега следните 1000 години хазарите си отмъстиха - първо спретнаха Майдан в Русия и сега в КрАйна.
16:47 26.08.2026
64 123
До коментар #58 от "1234":или да ти пуснем ток
Коментиран от #71
16:47 26.08.2026
65 Гост
До коментар #60 от "Хаха":В средета, в Бердичів са юдеи...то какво остана?
Коментиран от #69
16:48 26.08.2026
66 Да не си е изровил дипломата?
16:48 26.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 ПЕНКО
16:49 26.08.2026
69 Хаха
До коментар #65 от "Гост":Точно така е.Четох някъде,че територията на Украйна се разчиства за населението на Израел,но това е теория на конспирацията.
16:51 26.08.2026
70 Не грамотен пе Дал,да? )))?
До коментар #60 от "Хаха":Виж изследванията на Генома на съвременните пиздоглазци от П едерацията ( 20 23г) и ще разбереш,че в Гените москальята...88 % са с Монголоиден Ген!!
Ааааахахаха
За пример ,Изследванията ( 20 25г)..на съвременните Българи,.. сочат...96 % ТРАКИЙСКИ ПРОИЗХОД!!!
Ааааахахаха
Коментиран от #78
16:52 26.08.2026
71 1234
До коментар #64 от "123":Диванен генерал, нали знаеш, че хората дето се пънат на жени и непознати са комплексари? Можеш да си пуснеш водата в тоалетната само.
16:52 26.08.2026
72 Просто е
Коментиран от #76, #80, #93
16:52 26.08.2026
73 Амбреаж продънен, чети ти
До коментар #14 от "Не грамотен пе ДАЛ":аз съм я обиколил надлъж и шир тая измислена държава когато още беше УССР, автора на статията е минавал прав под масата, а ти си скачал от семенник в семенник
16:52 26.08.2026
74 Е, повод русофилите да си покажат рогата
16:53 26.08.2026
75 Така е
До коментар #38 от "1234":Пе деруския език е изкуствено създаден през 19 ВЕК и на основата на 8 ЕЗИКА!!
Хихихихи
16:55 26.08.2026
76 А руският език
До коментар #72 от "Просто е":е мутирал украински, когато азиатските племена са го проговорили. Самите думи руски, Русия са откраднати от тях.
16:56 26.08.2026
77 Пишеш нелогично
До коментар #34 от "Логично":Есперанто е от друго време
16:56 26.08.2026
78 Божидар Димитров
До коментар #70 от "Не грамотен пе Дал,да? )))?":България е 30% славяни,30% прабългари и 30% траки.Останалите 10% са от "турското присъствие".
Коментиран от #85, #86, #88, #90
16:57 26.08.2026
79 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:59 26.08.2026
80 Ха-ха-ха
До коментар #72 от "Просто е":Украински език има от 17 век,..а ЕЗИКА на монголо ислямистките роби --- москалья, е създаден едва ...220 год...по- късно,.. Пенчо
Ааааахахаха
17:00 26.08.2026
81 Естествено, че ще откраднат името Русия
17:00 26.08.2026
82 Мунчо
17:00 26.08.2026
83 БеГемот
17:01 26.08.2026
84 Траллун
До коментар #37 от "Малии шо си проЗДТ":Не всеки зима надница за не трол при не дай бг лгбт
17:04 26.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Бай Хой
17:06 26.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Василеску
Коментиран от #94
17:08 26.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 откога има и такъв език
17:15 26.08.2026
92 това е руски диалект
17:16 26.08.2026
93 Чиста иzлеsавщина
До коментар #72 от "Просто е":Да но целенасочено,изкуствено създадена смес след средата на 19-ти век, така както създадоха "макединЦкия" в средата на 20-ти век.
17:18 26.08.2026
94 Какъв... руски език през 18 ВЕК
До коментар #89 от "Василеску":Бе... г.. ЕЙ ?!?
Хихихихи
Във всички Православни държави,( дори в москал - УЛУС МУХША)без Гърция,..в черквите и до Днес се водят Литургиите на СТАРОБЪЛГАРСКИ,.. МАН го
Хихихихи
17:19 26.08.2026