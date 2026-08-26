Измамата MAGA: 10-те начина, по които Тръмп отслабва САЩ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

MAGA: "Да направим Америка отново велика". Това беше обещанието на президента на САЩ Доналд Тръмп към американския народ. Изберете него и страната ще възвърне самочувствието си и ще се върне към златна ера на вътрешно единство, икономическа жизненост, национален суверенитет и глобално влияние. Това беше съблазнителна визия, особено за онези американци, които бяха тежко засегнати от глобализацията и вярваха, че имигрантите и "глобалистите" подкопават страната отвътре, пише за Foreign Policy Стивън М. Уолт - професор по международни отношения в Харвардския университет.

"С наближаването на средата на втория мандат на Тръмп едва ли има съмнение, че той е един от най-влиятелните президенти в историята на САЩ. За съжаление, почти всички последици от действията му са вредни - не само за повечето хора в Съединените щати, но и за относителната мощ и позицията на Америка в света. Неговите приближени и членовете на семейството му може и да извличат ползи, но кумулативният ефект от действията му няма да бъде връщане към величието, а една по-слаба и по-разделена Америка.

Нека изброя причините.

1. Унищожаване на доверието в американските обещания

Значението на доверието понякога се преувеличава, но други държави ще бъдат по-малко склонни да си сътрудничат с Вашингтон, ако не вярват, че той ще спазва обещанията си.

Както през цялата си изпълнена със съдебни дела и финансови фалити бизнес кариера, Тръмп многократно е доказвал, че заплахите му в по-голямата си част са празно перчене, а обещанията му не означават нищо. Той се отказа от успешното ядрено споразумение с Иран (не се ли получи чудесно?), а сега осъжда същото търговско споразумение, което договори с Канада и Мексико по време на първия си мандат и което тогава наричаше най-добрата сделка на всички времена. Постоянно променящият се подход към митата, многократните заплахи да оттегли подкрепата си за ключови съюзници и необяснимото оттегляне на предложението му да позволи на Украйна да произвежда ракети прехващачи "Пейтриът" показват пределно ясно, че думата му не струва нищо. Нула. Нищо.

Това има реални последици. Например заслужената репутация на Тръмп като човек, който играе двойна игра и е непредсказуем, е една от причините да изпитва толкова големи трудности при прекратяването на войната с Иран. Иранските лидери не вярват на нито една негова дума - и защо да му вярват? - и напълно разбираемо искат конкретни отстъпки предварително, преди да го освободят от натиска. Това е и причината все повече държави по света да се опитват да не залагат всичко на един партньор и да търсят по-надеждни съюзници.

2. Намаляване на военната мощ на САЩ

Въпреки безпрецедентните разходи, хвалбите за "смъртоносната мощ" на Съединените щати и усилията да се гарантира, че мъжете военнослужещи разполагат с достатъчно тестостерон, Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет направиха въоръжените сили на страната по-слаби и подкопаха способността на САЩ да възпират нападения срещу своите партньори.

Как? Като започнаха безразсъдна война с Иран, изчерпаха запасите от ключови оръжия и държаха кораби, ескадрили и военнослужещи на бойно дежурство в продължение на месеци, което според съобщенията е довело до вълна от опити за самоубийство.

Тези действия изчерпаха ценен военен капацитет без особена полза, показаха на потенциалните противници къде са уязвимостите на страната и отслабиха бойния дух на военнослужещите по потенциално трагични начини. Докато Тръмп и Хегсет прахосват американски военни ресурси, потенциалните бъдещи противници се въоръжават, изучават, тренират и се подготвят.

За да стане положението още по-лошо, Тръмп и Хегсет се опитват да политизират въоръжените сили и да ги превърнат в лоялна част от движението MAGA. Хегсет активно се стреми да отстранява офицери, които смята за "будни" (woke), уволнява или отказва повишения на непропорционално голям брой жени и представители на расови малцинства - въпреки отличните им служебни досиета и препоръките на висшите офицери, които ги познават най-добре - и се опитва да наложи идеологическо единомислие в цялата военна система, включително във военните академии.

Това е опасно развитие. Както покойният Самюел Хънтингтън прочуто твърди в книгата си "Войникът и държавата" (The Soldier and the State), професионализмът на въоръжените сили, основан на набор от норми и институционална култура, които държат армията над политическите борби, е бил огромен актив през цялата ни история.

Офицерите полагат клетва към Конституцията, а не към партия или президент, и от тях се очаква да следват принципа "Дълг, чест, родина". Те не са били оценявани според това коя партия подкрепят, а висшите офицери доброволно са служили при представители и на двете партии през годините. Макар че висшите военни ръководители (както и останалата част от т.нар. военно-промишлен комплекс) имат значително влияние върху въпросите на националната сигурност, те остават подчинени на цивилния контрол и никога не са били инструмент, който една партия да използва, за да завземе или незаконно да задържи властта.

Мисля, че и днес това все още е така, но тенденциите са тревожни. И не се съмнявам, че ако Тръмп можеше да превърне въоръжените сили в лоялен инструмент на собствената си власт, би го направил. Ако успее, те ще се превърнат в още по-малко ефективна бойна сила.

3. Разрушаване на дипломатическия капацитет

Марко Рубио е заемал множество длъжности - включително държавен секретар, съветник по националната сигурност и временно изпълняващ длъжността ръководител на Националния архив - но понякога ми напомня за онези снимки на изчезнали деца, които някога се появяваха върху кутиите с мляко. Иска ми се да попитам: "Виждали ли сте този човек?".

Той до голяма степен беше изолиран от войната с Иран, Украйна и останалите големи проблеми, пред които е изправена страната днес, докато едновременно с това той и Тръмп систематично подкопават дипломатическия капацитет и международното присъствие на Съединените щати по начини, чието възстановяване може да отнеме десетилетия.

Под ръководството на Рубио в Държавния департамент САЩ едностранно са се оттеглили от над 60 международни организации, докато Китай продължава да разширява участието си в тях. Той е закрил консулства и дипломатически служби в чужбина и е оставил десетки посланически постове незаети.

Всеобхватно проучване на Американската асоциация на служителите от дипломатическата служба установи, че 98% от анкетираните съобщават за нисък морал, а 86% казват, че тези действия пречат на способността им да вършат работата си. Заглавието на доклада казва всичко: дипломатическите институции на страната са "на ръба на пречупването".

Това може и да не е голям проблем, ако специалните пратеници, на които Тръмп предпочита да разчита, бяха висококомпетентни и ефективни. Но представянето на дипломати аматьори като Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и на вицепрезидента Джей Ди Ванс, показва, че това не е така.

4. Подкопаване на научното превъзходство на САЩ

Лидерството в науката и технологиите отдавна е един от стълбовете на глобалната мощ на Съединените щати. Както Китай ясно разбира, научният потенциал ще бъде още по-важен в бъдеще.

Какво направи Тръмп в отговор на това предизвикателство? Той намали федералната подкрепа за широк спектър от научни изследвания, атакува университети под привидни предлози, назначи невежи и неквалифицирани скептици по отношение на науката - като министъра на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши - на ключови позиции, разпространяваше неверните им твърдения чрез собствените си изказвания и публикации в социалните мрежи, назначи човек без научно образование за свой научен съветник и активно насърчаваше убеждението, че невежеството е за предпочитане пред знанията и експертизата.

Имат ли тези действия ефект? И още как.

Според Американския институт по физика докторантите в тази област напускат Съединените щати с най-високите темпове от 30 години насам - почти два пъти повече спрямо само година по-рано.

Последвалото изтичане на мозъци в тази област (както и в други) ще остави Съединените щати по-малко знаещи, иновативни, продуктивни и сигурни, отколкото биха били иначе. Това е автогол, който вероятно ще отстъпи научното превъзходство на най-сериозния съперник на Вашингтон.

5. Пропускане на зеления преход

Свързана с това грешка произтича от дългогодишното отричане от страна на Тръмп на климатичните промени, противопоставянето му на възобновяемата енергия и непоколебимия му ангажимент към изгарянето на повече изкопаеми горива.

Това е безумие, както знае всеки, който е чел научна литература по темата или е следил дългосрочните климатични тенденции.

Това не само ще доведе до по-сериозни климатични проблеми, повече смъртни случаи, свързани с климата, и огромни човешки страдания, но политиките на Тръмп гарантират, че Китай ще доминира в зелените технологии на бъдещето - слънчева и вятърна енергия, батерии и т.н. - докато САЩ ще доминират в технологиите на димоотводите от XIX век.

Освен ако не вярвате, че ядреният синтез ще стане икономически жизнеспособен и широко използван в най-близко бъдеще, начинът, по който Тръмп се справя с климатичното предизвикателство, ще остави САЩ по-слаби и по-бедни. И по-топли.

6. Подкопаване на върховенството на закона

Пренебрежението на Тръмп към законите и правилата е ясно документирано. Той положи огромни усилия, за да се предпази от всякакви правни ограничения, като същевременно използва съдебната система за саморазправяне с хора, които са имали нещастието да си навлекат гнева му.

Утвърждаването на личния му адвокат - безкрайно услужливия Тод Бланш - като главен прокурор на САЩ е само последната стъпка в тази кампания. Усилията му бяха подпомогнати от идеологически близък и податлив Върховен съд, който на няколко пъти ограничи действията му, но в повечето случаи ги одобри и му даде допълнителни правомощия.

Защо това има значение? Защото доверието в почтеността на американската съдебна система успокоява както американците, така и чужденците, които искат да търгуват или инвестират в страната.

Увереността, че законите ще бъдат тълкувани и прилагани справедливо, безпристрастно и прозрачно, намалява риска от произволни или политически мотивирани решения, а оттам и риска при правене на бизнес.

Чужденците няма да прекъснат всичките си връзки със страната, ако започнат да смятат, че американската съдебна система е станала политизирана и корумпирана, защото има много държави, в които тези проблеми са още по-тежки. Но Съединените щати ще са пропилели една от характеристиките, които в миналото са ги превръщали в особено привлекателен партньор.

7. Заплашване на честността на изборите

Демокрацията зависи от свободни и честни избори и от убеждението на гражданите, че резултатите точно отразяват подадените гласове.

Още от самото начало Тръмп всява съмнения относно почтеността на изборната система, най-вече чрез своето необосновано и многократно повтаряно твърдение, че всъщност е спечелил изборите през 2020 г.

Всъщност най-ясният пример за изборно нарушение беше опитът на самия Тръмп да обърне поражението си през 2020 г. - като насърчи разгневена тълпа да щурмува Конгреса, оказва натиск върху изборни служители в щатите да намерят повече гласове за него и се опита да накара бившия вицепрезидент Майк Пенс да наруши клетвата си и да откаже да удостовери резултатите.

Ако искате доказателства за истинска изборна измама, не е нужно да търсите по-далеч.

Опасността тук е, че подкопаването на общественото доверие в изборите ще накара загубилите кандидати да отхвърлят волята на мнозинството избиратели, да отказват да приемат решенията на длъжностни лица, които погрешно смятат за избрани чрез измама, и ще ги превърне в лесна плячка за конспиративни теории, които още повече разделят страната.

Нищо не може да бъде по-разрушително за чувството за патриотизъм и гражданско единство от убеждението, че изборите постоянно са нагласени - и точно това правят Тръмп и неговите приближени.

8. Изоставяне на системата от взаимни ограничения и контрол

Нарастващата власт на изпълнителната власт не започна с Тръмп, а някои от факторите, които ускориха този процес по време на втория му мандат - като бездействието на Конгреса и Върховния съд, ориентиран към концепцията за силна президентска власт - съществуваха още преди преизбирането му през 2024 г.

И той далеч не е първият президент, който негодува срещу ограниченията на правомощията си и би искал просто да прави каквото пожелае, без да се нуждае от одобрението на Конгреса и подкрепата на съдебната власт.

Но готовността на Тръмп да прегазва системата от взаимни ограничения и контрол, заложена в Конституцията, няма аналог в американската история, а дългосрочните последици ще бъдат тежки.

Например ограничаването на възприеманата политическа независимост на Федералния резерв ще направи чуждестранните инвеститори по-предпазливи, а премахването на ограниченията върху действията на президента ще засили опасенията на други държави относно надеждността и предвидимостта на САЩ.

А когато президентите могат да правят каквото си поискат, без да е необходимо да печелят обществена подкрепа или дори да защитят позицията си пред Конгреса, е по-вероятно да се стигне до зле замислени катастрофи като настоящата война с Иран.

Освен ако не сте убедени, че Тръмп е непогрешим инструмент на Божественото провидение - въпреки планината от доказателства за противното - тази атака срещу конституционния ред на Съединените щати би трябвало да ви тревожи. И то много.

9. Изоставяне на цивилизования политически дебат

Повече от всеки друг Тръмп носи отговорност за огрубяването и вулгаризирането на политическия дискурс в САЩ.

Отчасти това се дължи на готовността и способността му да лъже безсрамно - черта, която зарази голяма част от Републиканската партия - но също така и на склонността му към вулгарни обиди, насилствена реторика, несвързани тиради, в които опонентите са представяни като престъпници, предатели или нещо още по-лошо, както и на твърде очевидното му презрение към половината граждани на страната.

Неговите последователи, начело с Ванс, възприеха същите тактики.

По-нататъшното разделяне на американците едни срещу други и превръщането на онова, което би трябвало да бъдат сериозни дебати по сложни въпроси, в състезание по детински обиди е рецепта за продължаваща поляризация, блокаж на политическата система и глупави решения.

Враговете ни сигурно изпитват огромно удоволствие, гледайки как собствените ни президент и вицепрезидент на Съединените щати вършат работата вместо тях.

10. Унищожаване на меката сила на САЩ

Когато съберем всичко това, резултатът е срив в реално време на някогашната значителна "мека сила" на Съединените щати.

Макар Тръмп да е популярен сред някои съмишленици политици - най-вече в Латинска Америка - като цяло Съединените щати претърпяха забележителен спад в очите на по-голямата част от света.

Несъвършената им демократична система вече не буди възхищение, рушащата се инфраструктура отблъсква чуждестранните посетители, вместо да ги впечатлява, а хищническите политики на Тръмп отчуждиха държави, които някога бяха сред най-проамерикански настроените в света - като Канада и Дания.

Най-лошото от всичко е, че хаотичното му вземане на решения и зависимостта му от неквалифицирани подчинени подкопаха аурата на компетентност, от която зависи трайното глобално влияние.

Когато Съединените щати се ползват със само малко по-добра репутация от Северна Корея, Афганистан, Иран или Израел, значи нещо сериозно се е объркало.

За да бъдем честни, вторият мандат на Тръмп не е пълен провал.

Той помогна на някои про-Тръмп политици да бъдат избрани в няколко малки държави, изтръгна краткосрочни икономически отстъпки от някои партньори на САЩ и накара ФИФА да отмени наказание срещу футболист от мъжкия национален отбор на САЩ по време на последното световно първенство - без особен ефект, тъй като отборът загуби следващия си мач.

Той дори успя да присъства на среща на върха на НАТО, без да предизвика голям дипломатически инцидент.

Но основното му постижение през втория мандат е, че той и неговите приближени забогатяват.

Това, предполагам, не е малко постижение и може би е истинската причина, поради която изобщо е влязъл в политиката.

Семейството му ще бъде много по-богато, когато мандатът му приключи, но страната ще бъде по-слаба, по-болна и по-озлобена.

Ако преди това не е било очевидно, сега със сигурност е: "Да направим Америка отново велика" винаги е било просто измама".