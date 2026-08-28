Доналд Тръмп: Аз съм най-великият президент на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се самоопредели за най-великия държавен глава на страната. В социалната си мрежа Truth Social той публикува снимка на бивши американски президенти, разпределени в няколко категории. Тръмп поставя себе си в категорията "най-велик".

Бившите президенти Ейбрахам Линкълн, Джордж Вашингтон, Франклин Д. Рузвелт, Удроу Уилсън, Томас Джеферсън и Андрю Джаксън са поставени от Тръмп в категорията "велики".

В категорията "почти велики" попадат Теодор Рузвелт, Гроувър Кливланд, Д. Адамс и Джеймс Полк.

Според Тръмп бившите държавни глави Бил Клинтън, Дж.К. Адамс, Джеймс Монро, Ръдърфор Хейс, Джеймс Мадисън, Мартин ван Бюрън, Уилям Тафт, Честър Артър, Уилям Маккинли, Линдън Джонсън, Хърбърт Хувър и Бенджамин Харисън, са президенти "на средно ниво".

Тръмп слага в категорията "под средното ниво" бившите държавни глави Джон Тайлър, Калвин Кулидж, Милърд Филмор, Закари Тейлър, Джеймс Бюканън и Франклин Пиърс.

Доналд Тръмп определя като "провали" бившите президенти Джо Байдън, Барак Обама, Юлисис Грант, Уорън Хардинг и Джими Картър.