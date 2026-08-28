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Доналд Тръмп: Аз съм най-великият президент на САЩ

Доналд Тръмп: Аз съм най-великият президент на САЩ

28 Август, 2026 16:39 841 32

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Тръмп определя като "провали" бившите президенти Джо Байдън, Барак Обама, Юлисис Грант, Уорън Хардинг и Джими Картър

Доналд Тръмп: Аз съм най-великият президент на САЩ - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се самоопредели за най-великия държавен глава на страната. В социалната си мрежа Truth Social той публикува снимка на бивши американски президенти, разпределени в няколко категории. Тръмп поставя себе си в категорията "най-велик".

Бившите президенти Ейбрахам Линкълн, Джордж Вашингтон, Франклин Д. Рузвелт, Удроу Уилсън, Томас Джеферсън и Андрю Джаксън са поставени от Тръмп в категорията "велики".

В категорията "почти велики" попадат Теодор Рузвелт, Гроувър Кливланд, Д. Адамс и Джеймс Полк.

Според Тръмп бившите държавни глави Бил Клинтън, Дж.К. Адамс, Джеймс Монро, Ръдърфор Хейс, Джеймс Мадисън, Мартин ван Бюрън, Уилям Тафт, Честър Артър, Уилям Маккинли, Линдън Джонсън, Хърбърт Хувър и Бенджамин Харисън, са президенти "на средно ниво".

Тръмп слага в категорията "под средното ниво" бившите държавни глави Джон Тайлър, Калвин Кулидж, Милърд Филмор, Закари Тейлър, Джеймс Бюканън и Франклин Пиърс.

Доналд Тръмп определя като "провали" бившите президенти Джо Байдън, Барак Обама, Юлисис Грант, Уорън Хардинг и Джими Картър.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Звайщайн

    17 1 Отговор
    Аз пък съм най-великия учен в България

    16:42 28.08.2026

  • 2 Лопата Орешник

    18 1 Отговор
    Язък за циганката! Умре жената!

    16:42 28.08.2026

  • 3 Ъъъ

    21 1 Отговор
    "Президентът на САЩ Доналд Тръмп се самоопредели за най-великия държавен глава на страната."

    Ана интересно, защо в някои щати не можеш да управляваш автомобил на неговите години, но можеш да управляваш държава? 🤔

    16:42 28.08.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 1 Отговор
    Аз съм най-великата дама на Магистралата!💋👰🥳🤣👍

    16:43 28.08.2026

  • 5 Горкичкият

    21 1 Отговор
    Пак е в криза!

    16:43 28.08.2026

  • 6 Соц лог

    11 1 Отговор
    Това някак не се връзва с най рекордно ниските нива на одобрение на които най-великия президент някога се радва

    16:43 28.08.2026

  • 7 нннн

    23 1 Отговор
    Тоя ще прекръсти САЩ на Тръмпландия. Като не си го вързват...

    16:43 28.08.2026

  • 8 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Бай Дончо да се пусне и в Игри на волята ,пак ще спечели.Умее ги тия работи и това си е.

    16:44 28.08.2026

  • 9 БеГемот

    8 1 Отговор
    Ти си в категорията Нобел ,бе....

    16:44 28.08.2026

  • 10 Георги

    3 2 Отговор
    прав е тромб, В МОМЕНТА няма по-велик президент на говедария.

    16:46 28.08.2026

  • 11 Герги

    12 1 Отговор
    Да го прибират чичковците с белите дрешки,този човек отдавна плаче за манта с дъъъълги ръкави...няма ли да спре да се излага...

    16:46 28.08.2026

  • 12 ха, ха, ха...

    9 1 Отговор
    Така се изхвърля човек, когато му умре циганката която го хвали.

    16:46 28.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тоя обърка целия свят!

    7 1 Отговор
    Е ми не е добре, човекът!
    Всички го взимат на майтап вече.

    16:48 28.08.2026

  • 15 Тиква

    3 1 Отговор
    Браво Доналд,от тук нататък,не САЩ ,а Доналд Тръмп Щат (ДТЩ).

    16:48 28.08.2026

  • 16 Киро

    1 1 Отговор
    Яаша ва малкочоглу.

    16:49 28.08.2026

  • 17 Абе рекъл е народът

    2 0 Отговор
    "Голям "такова" лапни ама голяма дума не казвай".

    16:53 28.08.2026

  • 18 Доктор от Карлуково

    4 1 Отговор
    Ти си ...Ти си.... Лягай сега спокойно да спиш...

    16:53 28.08.2026

  • 19 Хи хи

    3 2 Отговор
    За бидоня е абсолютно прав !! бидона се здрависваше с мъртъвци, и не помнеше, че сина му е умрял !!

    16:55 28.08.2026

  • 20 Швейк

    1 1 Отговор
    Доналд Нищото

    16:57 28.08.2026

  • 21 сащисан кравар

    1 2 Отговор
    ... ииии пpъц! 😂

    16:58 28.08.2026

  • 22 Хаха

    0 1 Отговор
    Аз пък съм най-заслужилия за собственик на всички банки по света

    17:00 28.08.2026

  • 23 Ех Дони бой

    1 1 Отговор
    най жалкият си бе

    17:01 28.08.2026

  • 24 Независим

    0 1 Отговор
    Ха Хо ,,......,

    17:01 28.08.2026

  • 25 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Преди да отидат на избори, не ги ли преглежда психиатър?

    17:01 28.08.2026

  • 26 Мнение

    0 1 Отговор
    Да се командирова д р Гълъбова в помощ на колегите й в САЩ.

    17:03 28.08.2026

  • 27 В Пазарджик

    0 1 Отговор
    има друг лаф - " Похвали ме уста , да не те по се ра ."

    17:04 28.08.2026

  • 28 Айляк

    0 0 Отговор
    Апе го, апе го яко щъркело бай Дончо:))
    Доньо, къде се бараш по-велик от Андрю Джаксън, да речем?
    Андрю Джаксън води легендарна битка срещу Втората банка в САЩ т.е. срещу Ротшилдите.
    А ти срещу кого водиш битка, крадлив саполь?:))
    Напротив, служиш на Ротшилдите повече от всеки друг президент на ФАЩ.
    Добре, Доньо.
    Слагам те на пред-предпоследно място за най-калпав президент на ФАЩ, да видиш, че и аз съм човек.
    На последна позиция е Ричард Никсън, а на предпоследна - Джо Бидоня:)

    17:06 28.08.2026

  • 29 Мишел

    0 0 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    17:07 28.08.2026

  • 30 ГОРКИЯ НАРЦИС.....

    1 0 Отговор
    Не е лесно .....да се хвалиш сам !
    Да преценят лекарите да ли няма някакви здравословни отклонения от "острова "(на Епстайн) ....!
    Резила вече е МНОГО голям !

    17:08 28.08.2026

  • 31 1111

    0 0 Отговор
    Тоя съвсем издуа супата...

    17:09 28.08.2026

  • 32 Ами

    0 0 Отговор
    Не видях къде точно Тръмп е класирал Айзенхауер, Кенеди и Буш.
    Имам в предвид Джордж Буш - старши, а не онзи поуидиот синът му.

    17:09 28.08.2026