Доналд Тръмп: Аз съм най-великият президент на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се самоопредели за най-великия държавен глава на страната. В социалната си мрежа Truth Social той публикува снимка на бивши американски президенти, разпределени в няколко категории. Тръмп поставя себе си в категорията "най-велик".
Бившите президенти Ейбрахам Линкълн, Джордж Вашингтон, Франклин Д. Рузвелт, Удроу Уилсън, Томас Джеферсън и Андрю Джаксън са поставени от Тръмп в категорията "велики".
В категорията "почти велики" попадат Теодор Рузвелт, Гроувър Кливланд, Д. Адамс и Джеймс Полк.
Според Тръмп бившите държавни глави Бил Клинтън, Дж.К. Адамс, Джеймс Монро, Ръдърфор Хейс, Джеймс Мадисън, Мартин ван Бюрън, Уилям Тафт, Честър Артър, Уилям Маккинли, Линдън Джонсън, Хърбърт Хувър и Бенджамин Харисън, са президенти "на средно ниво".
Тръмп слага в категорията "под средното ниво" бившите държавни глави Джон Тайлър, Калвин Кулидж, Милърд Филмор, Закари Тейлър, Джеймс Бюканън и Франклин Пиърс.
Доналд Тръмп определя като "провали" бившите президенти Джо Байдън, Барак Обама, Юлисис Грант, Уорън Хардинг и Джими Картър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Звайщайн
16:42 28.08.2026
2 Лопата Орешник
16:42 28.08.2026
3 Ъъъ
Ана интересно, защо в някои щати не можеш да управляваш автомобил на неговите години, но можеш да управляваш държава? 🤔
16:42 28.08.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
16:43 28.08.2026
5 Горкичкият
16:43 28.08.2026
6 Соц лог
16:43 28.08.2026
7 нннн
16:43 28.08.2026
8 Сатана Z
16:44 28.08.2026
9 БеГемот
16:44 28.08.2026
10 Георги
16:46 28.08.2026
11 Герги
16:46 28.08.2026
12 ха, ха, ха...
16:46 28.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тоя обърка целия свят!
Всички го взимат на майтап вече.
16:48 28.08.2026
15 Тиква
16:48 28.08.2026
16 Киро
16:49 28.08.2026
17 Абе рекъл е народът
16:53 28.08.2026
18 Доктор от Карлуково
16:53 28.08.2026
19 Хи хи
16:55 28.08.2026
20 Швейк
16:57 28.08.2026
21 сащисан кравар
16:58 28.08.2026
22 Хаха
17:00 28.08.2026
23 Ех Дони бой
17:01 28.08.2026
24 Независим
17:01 28.08.2026
25 Наблюдател
17:01 28.08.2026
26 Мнение
17:03 28.08.2026
27 В Пазарджик
17:04 28.08.2026
28 Айляк
Доньо, къде се бараш по-велик от Андрю Джаксън, да речем?
Андрю Джаксън води легендарна битка срещу Втората банка в САЩ т.е. срещу Ротшилдите.
А ти срещу кого водиш битка, крадлив саполь?:))
Напротив, служиш на Ротшилдите повече от всеки друг президент на ФАЩ.
Добре, Доньо.
Слагам те на пред-предпоследно място за най-калпав президент на ФАЩ, да видиш, че и аз съм човек.
На последна позиция е Ричард Никсън, а на предпоследна - Джо Бидоня:)
17:06 28.08.2026
29 Мишел
17:07 28.08.2026
30 ГОРКИЯ НАРЦИС.....
Да преценят лекарите да ли няма някакви здравословни отклонения от "острова "(на Епстайн) ....!
Резила вече е МНОГО голям !
17:08 28.08.2026
31 1111
17:09 28.08.2026
32 Ами
Имам в предвид Джордж Буш - старши, а не онзи поуидиот синът му.
17:09 28.08.2026