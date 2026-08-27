ЕК: Не, ЦРУ не споделя плановете си с нас!

Съединените щати не са информирали Европейската комисия (ЕК) за визитата на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва. Това съобщи ръководителят на пресслужбата на ЕК Паула Пиньо по време на редовен брифинг в Брюксел, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

Изявлението дойде в отговор на журналистически въпрос дали Вашингтон е уведомил предварително европейските си партньори за посещението на ръководителя на американското разузнаване в руската столица.

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''Не, ЦРУ не споделя плановете си с нас'', заяви Пиньо пред медиите.

Информацията за контакта между високопоставени представители на американското разузнаване и руските власти предизвика засилен интерес в Брюксел. От Европейската комисия допълниха, че подобни оперативни пътувания и дипломатически канали на САЩ остават извън обхвата на предварителните съгласувания с европейските институции.