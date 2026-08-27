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ЕК: Не, ЦРУ не споделя плановете си с нас!
  Тема: Украйна

ЕК: Не, ЦРУ не споделя плановете си с нас!

27 Август, 2026 18:24, обновена 27 Август, 2026 19:26 1 079 42

  • цру-
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Съединените щати не са информирали Европейската комисия за визитата на директора на ЦРУ в Москва

ЕК: Не, ЦРУ не споделя плановете си с нас! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съединените щати не са информирали Европейската комисия (ЕК) за визитата на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва. Това съобщи ръководителят на пресслужбата на ЕК Паула Пиньо по време на редовен брифинг в Брюксел, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

Изявлението дойде в отговор на журналистически въпрос дали Вашингтон е уведомил предварително европейските си партньори за посещението на ръководителя на американското разузнаване в руската столица.

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''Не, ЦРУ не споделя плановете си с нас'', заяви Пиньо пред медиите.

Информацията за контакта между високопоставени представители на американското разузнаване и руските власти предизвика засилен интерес в Брюксел. От Европейската комисия допълниха, че подобни оперативни пътувания и дипломатически канали на САЩ остават извън обхвата на предварителните съгласувания с европейските институции.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Kaлпазанин

    13 2 Отговор
    Искат да кажат ,получават инструкции директно от Ротшилд

    18:26 27.08.2026

  • 3 Така де

    6 21 Отговор
    И как така САЩ да споделят оперативна информация с ЕК, след като през България тя се предоставя веднага на Русия.

    Коментиран от #5, #10, #16

    18:27 27.08.2026

  • 4 Сaтана Z

    8 1 Отговор
    „Quod licet Iovi, non licet bovi“
    „Каквото е позволено на Юпитер, не е позволено на вола“.

    18:29 27.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хихи

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":

    а русогейците какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅

    Коментиран от #32

    18:30 27.08.2026

  • 7 Дас Хаген

    19 0 Отговор
    Тези жендъри са много тъпи! Това е ЦРУ не клюкарска сводка! А и кои сте вие да търсите сметка на две сили!

    18:32 27.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ей го е

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Така де":

    Миличко ще ти дам Лего да правиш войници с меките си пръсти а аз ще се наслаждавам на гледката и ще има лека ножка ще ми споделиш как България доставя информацията на Русия и след това ша ти дам наденицата заедно с двата картофа грижиш съм се много добре за тях 45 год ша ти оправя третата сливаца педалмиризливна нпо отворено общество или си трол на оземпика Мирчев пальо ти ли си

    Коментиран от #14, #17, #20, #23

    18:34 27.08.2026

  • 11 Така ще да е

    5 1 Отговор
    предава ТАСС, цитирана от Фокус.... Тази информация е 50/50 достоверна.
    Освен това и да са споделяли или не информация, нали се сещате кога ще кажат на журналисти.

    18:35 27.08.2026

  • 12 Пепи Волгата

    4 4 Отговор
    В ЕС има 2,3 руски подводници.

    18:36 27.08.2026

  • 13 Фактолог

    15 3 Отговор
    3 милиарда и половина долара на ден струва обслужването на външния им дълг от 40 трилиона долара, нефтените им запаси са паднали до най-ниското си в историята ниво от 200 милиона барела достатъчни за само 40-60 дни, а наличностите им на нападателни ракети от всякакъв тип и ракети за ПВО са се стопили поне на половина, докато здрави самолетоносачи вече не останаха.

    И аз ако бях на мястото на шефа на ЦРУ щях да бързам да се моля на императора Путин да не бъде толкова жесток и да ни пощади , защото не можем да оцелеем до нова година.

    Как да споделиш за този срам с ЕС като всички ще ти се смеят.

    18:36 27.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Баце ЕООД

    15 1 Отговор
    Глупости, Пентагона изрично каза на Европа да си гледа Украйната и да не разчита повече на САЩ срещу Русия.

    18:38 27.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Реалност

    2 5 Отговор
    Наскоро беше публикувано проучване, в което европейските служби бяха класирани по способности и ресурси. В него британската MI6 заема първото място в Европа, докато българските служби за сигурност (като ДАНС) получиха оценка, която ги поставя на дъното на класацията. България заема последните места в класацията, събирайки точно 0 точки. В самото дъно на таблицата компания ни правят Унгария и Словакия.
    Oсновните причини за лошото представяне на аутсайдерите са ниското ниво на доверие от страна на партньорите в НАТО, неефективността в сферата на кибератаките и внедряването на агенти, както и уязвимостта към външни проруски влияния. Експертите посочват, че класацията измерва до голяма степен репутацията и взаимното доверие в "света на сенките".

    18:41 27.08.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    16 1 Отговор
    Че откога господарят уведомява слугите за плановете си??? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #22

    18:41 27.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами

    15 0 Отговор
    То оставаше и ЦРУ да си споделя плановете с ЕК :)

    18:42 27.08.2026

  • 22 Оня с парчето

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 81":

    Зад теб съм.Не се обръщай ако искаш да живееш.Само напред гледаш.

    Коментиран от #30

    18:42 27.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Джони Инглиш

    2 0 Отговор
    Аз ги знам!

    18:43 27.08.2026

  • 25 Радев

    2 0 Отговор
    как разбра за ТЯО?

    18:45 27.08.2026

  • 26 Урсулите никой не ги брои

    12 1 Отговор
    за хора.

    18:47 27.08.2026

  • 27 с две думи

    8 0 Отговор
    Не ви бръснат за слива!

    18:47 27.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Само Денис шумаричето и розовите понита

    6 1 Отговор
    си въобразяват че все още европейският съюз управлява нещо в световен мащаб.
    Такива смешници като тези на които не искам да им споменавам имената защото току-що ми изтриха от европейската комисия и нитото витаят в розовата мъгла на своята душевна нищета.

    18:52 27.08.2026

  • 30 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Оня с парчето":

    Офффф, че си кух и бездарен....

    18:55 27.08.2026

  • 31 Хайо

    3 0 Отговор
    И кой ви има вас за фактор ? От кога общите работници или васалите някой ги уведомява за нещо?

    19:05 27.08.2026

  • 32 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    Ще ги пращаме при тази която е виновна да те има ,току виж е излезнало нещо по умно .

    19:06 27.08.2026

  • 33 Как е възможно да не питат и не споделят

    5 0 Отговор
    С Урсула и Сие плановете и посещенията си. Веднага извикайте Дончо в ЕК да му набиете канчето и рижавия перчем и дава отчет. Ама не смеете медузи мазни.

    19:09 27.08.2026

  • 34 ЕЙЙЙ ЖЕНКИ И ЗЕЛКИ

    2 1 Отговор
    Кой ви има за живи. Всичко което имаше Европа и сила и ум и добри дела за света останаха в миналото. С тази подкрепа за един корумпиран демагог а и вие самите сте такива оставате в страни от света. Не че не трябва да се помага на хора в нужда но първо ги разучи що за човеци са. АВТО-ГОЛ.

    19:09 27.08.2026

  • 35 Дън Бай

    2 0 Отговор
    Санкции за ЦРУ!

    19:09 27.08.2026

  • 36 Чупката

    4 1 Отговор
    ЕК и ЕС са никои. Големите решават.

    19:10 27.08.2026

  • 37 Калоян

    2 1 Отговор
    Ми , айде,бре смелчаци, наложете им санкции.Нали сте много отворени??!

    19:12 27.08.2026

  • 38 долу ЕС

    3 1 Отговор
    през телефона на Меркел 2 мандата вие ги споделяхте и мълчахте, и сега ги споделяте доброзорно, ЦРУ официално има централа във Франкфурт където е ЕЦБ, но не знам аналогичната европейска да има централа до ФЕД.....всички в тоя ЕС сте кръгли полу кръгли и триъгълни и д о т и

    19:12 27.08.2026

  • 39 гост

    1 2 Отговор
    Ето за това трябва боеспособна армия и сериозни разузнавателни служби,та другият път да ни информират...дойде време.Франция и Великобритания да започнат ударно да произвеждат ядрено оръжие,за да има паритет..

    Коментиран от #42

    19:15 27.08.2026

  • 40 Всъщност

    0 0 Отговор
    От ЦРУ само ви дават заповедите

    19:24 27.08.2026

  • 41 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Ха,че кой информира враговете си? Първо Ванс а после и Тръмп ви нарекоха -" нашите врагове"!

    19:24 27.08.2026

  • 42 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "гост":

    Пара йок бе дингил тъп

    19:27 27.08.2026

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