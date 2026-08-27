ЕК: Не, ЦРУ не споделя плановете си с нас!

Съединените щати не са информирали Европейската комисия (ЕК) за визитата на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва. Това съобщи ръководителят на пресслужбата на ЕК Паула Пиньо по време на редовен брифинг в Брюксел, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
Изявлението дойде в отговор на журналистически въпрос дали Вашингтон е уведомил предварително европейските си партньори за посещението на ръководителя на американското разузнаване в руската столица.
''Не, ЦРУ не споделя плановете си с нас'', заяви Пиньо пред медиите.
Информацията за контакта между високопоставени представители на американското разузнаване и руските власти предизвика засилен интерес в Брюксел. От Европейската комисия допълниха, че подобни оперативни пътувания и дипломатически канали на САЩ остават извън обхвата на предварителните съгласувания с европейските институции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Kaлпазанин
18:26 27.08.2026
3 Така де
Коментиран от #5, #10, #16
18:27 27.08.2026
4 Сaтана Z
„Каквото е позволено на Юпитер, не е позволено на вола“.
18:29 27.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 хихи
До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":а русогейците какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅
Коментиран от #32
18:30 27.08.2026
7 Дас Хаген
18:32 27.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ей го е
До коментар #3 от "Така де":Миличко ще ти дам Лего да правиш войници с меките си пръсти а аз ще се наслаждавам на гледката и ще има лека ножка ще ми споделиш как България доставя информацията на Русия и след това ша ти дам наденицата заедно с двата картофа грижиш съм се много добре за тях 45 год ша ти оправя третата сливаца педалмиризливна нпо отворено общество или си трол на оземпика Мирчев пальо ти ли си
Коментиран от #14, #17, #20, #23
18:34 27.08.2026
11 Така ще да е
Освен това и да са споделяли или не информация, нали се сещате кога ще кажат на журналисти.
18:35 27.08.2026
12 Пепи Волгата
18:36 27.08.2026
13 Фактолог
И аз ако бях на мястото на шефа на ЦРУ щях да бързам да се моля на императора Путин да не бъде толкова жесток и да ни пощади , защото не можем да оцелеем до нова година.
Как да споделиш за този срам с ЕС като всички ще ти се смеят.
18:36 27.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Баце ЕООД
18:38 27.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Реалност
Oсновните причини за лошото представяне на аутсайдерите са ниското ниво на доверие от страна на партньорите в НАТО, неефективността в сферата на кибератаките и внедряването на агенти, както и уязвимостта към външни проруски влияния. Експертите посочват, че класацията измерва до голяма степен репутацията и взаимното доверие в "света на сенките".
18:41 27.08.2026
19 az СВО Победа 81
Коментиран от #22
18:41 27.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами
18:42 27.08.2026
22 Оня с парчето
До коментар #19 от "az СВО Победа 81":Зад теб съм.Не се обръщай ако искаш да живееш.Само напред гледаш.
Коментиран от #30
18:42 27.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Джони Инглиш
18:43 27.08.2026
25 Радев
18:45 27.08.2026
26 Урсулите никой не ги брои
18:47 27.08.2026
27 с две думи
18:47 27.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Само Денис шумаричето и розовите понита
Такива смешници като тези на които не искам да им споменавам имената защото току-що ми изтриха от европейската комисия и нитото витаят в розовата мъгла на своята душевна нищета.
18:52 27.08.2026
30 az СВО Победа 81
До коментар #22 от "Оня с парчето":Офффф, че си кух и бездарен....
18:55 27.08.2026
31 Хайо
19:05 27.08.2026
32 Смотльо,
До коментар #6 от "хихи":Ще ги пращаме при тази която е виновна да те има ,току виж е излезнало нещо по умно .
19:06 27.08.2026
33 Как е възможно да не питат и не споделят
19:09 27.08.2026
34 ЕЙЙЙ ЖЕНКИ И ЗЕЛКИ
19:09 27.08.2026
35 Дън Бай
19:09 27.08.2026
36 Чупката
19:10 27.08.2026
37 Калоян
19:12 27.08.2026
38 долу ЕС
19:12 27.08.2026
39 гост
Коментиран от #42
19:15 27.08.2026
40 Всъщност
19:24 27.08.2026
41 Атина Палада
19:24 27.08.2026
42 Ха ХаХа
До коментар #39 от "гост":Пара йок бе дингил тъп
19:27 27.08.2026