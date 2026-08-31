Финансист: Банките бяха свръхликвидни и преди еврозоната. Очаквам кредитната активност да расте със същите темпове

Очаквам до края на годината активност по отношение на корпоративните кредити да запази темповете от началото на 2026. Това коментира специално за "Факти" финансиста Александър Превалски*. За първите 6 месеца на годината корпоративните кредити бележат ръст от 6 процента и представляват почти 50 процента от общото кредитиране. Според Превалски не цената на капитала, а качеството на сделката и конкуренцията между търговските банки ще са определящи и в бъдещите месеци.
Вие сте едни от водещите кредитни консултанти у нас. Как ще коментирате сектора през първите 8 месеца от влизането в Еврозоната?
Според мен тази тема се преувеличава до известна степен. Да, промяната в режима на минималните резерви освободи допълнителен ресурс и създаде предпоставка за още по-голяма конкуренция между банките, но истината е, че търговските банки у нас бяха свръхликвидни и преди това. Данните показват, че кредитната експанзия започна значително по-рано непосредствено след пандемията от COVID-19.
В края на 2020 към нефинансовите предприятия бяха около 18.2 милиарда евро, а в края на миналата година достигнаха 27.4 милиарда, което е почти 50 процентен ръст. Това, което наблюдаваме в момента е по-силна конкуренция за качествени корпоративни клиенти, но не и отпадане на кредитната дисциплина.
Каква е активността на фирмите в сегмент фирмено кредитиране?
Активността е висока но фирмите са много по-прагматични. При компаниите с растящ портфейл от клиенти, най-честият проблем е необходимостта този растеж да бъде финансиран.
Точно тогава правилно структурираната кредитна линия има огромна стойност.
Кои са тънкостите при отпускането на корпоративен кредит?
Най-голямата е ,че и фирмите и банките често гледат един и същ бизнес от различни страни. Затова добрата кредитна сделка не започва с това коя банка дава най-ниската лихва. Тя е съвкупност от ясно представяне на бизнеса, мотивиране на необходимост от финансиране, източници на погасяване и възможността за дългосрочно партньорство.
Каква е вашата роля в процеса в процеса?
Ние не сме посредник между клиента и търговската банка. Нашата роля е да структурираме по най-добрия начин банковото финансиране.
Започваме от клиента като анаризираме бизнеса му, проектите, бъдещите парични потоци ,неабходимия размер на финансиране и неговото структуриране.Едва след това преценяваме кои банки имат конкретния кредитен апетит за конкретната сделка.Относно банката целта ни е тя да получи добре структурирана сделка ,а не просто искане от типа"клиент иска 5 милиона евро".
Ние съпровождаме клиента през целия този процес до момента на усвояване на финансирането.
Какъв е процента на корпоративното кредитиране от всички кредити до момента за 2026 година?
Общия обем на корпоративните кредити е 43.9.Тук се наблюдава една интересна тенденция - корпоративният портфейл расте в абсолютна стойност, но относителният му дял намалява, защото потребителските кредити растат значително по-бързо.
Вашата прогноза до края на годината?
Очакваме кредитната активност да расте със същите темпове с уговорката, че банките ще търсят да финансират все по-качествени проекти.
Не очакваме цената на капитала да е единственият двигател, по-скоро това ще е качеството на конкретната сделка и самата конкуренция между банките.
Кой са най-честите проблеми, които срещате и какво съветвате клиентите си?
Клиентите много често подценяват процеса по разглеждане на финансирането. Често много добри бизнес идеи се оказват зле обосновани и лошо структурирани финансово.
Тук е и нашата роля да ги преведем във вид ,който отговаря на банковите изисквания.
Най-често съветваме клиентите си да не започват разговори с банките тогава, когато вече им трябва спешно финансиране. Финансирането трябва да бъде част от планирането на бизнеса.
*Александър Превалски е съосновател и управляващ партньор на DPA Advisory. Завършил е финансов мениджмънт в УНСС. Кариерата си започва в ББР ЕАД, след което преминава в екипа на Уникредит в сегмент "големи корпоративни клиенти". До момента е работил по множество големи и стратегически за страната проекти в частния и публичния сектор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОЯ ДА СИ ИЗЧИСТИ АКНЕТО
19:57 31.08.2026
2 Запада загина мож би почти сигурно скоро
20:00 31.08.2026
3 ру БЛАТА
20:01 31.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... СЕ ИЗДИРВА ОТ ФБР ЗА ИЗМАМИ ЗА 4.5 МИЛИАРДА ДОЛАРА :)
.... ЧЕРЕПА ПЪК ПРЕДИ МАГНИТСКИ ПРАВИ ОБЩА ФИРМА С МАДЖО ОТ СИК
.......
ПАРИ ИМА , ДАЖЕ БОЛ В БГ БАНКИТЕ:)
20:03 31.08.2026
8 ЦИРК
Германия изкараха инфлацията за август и тя е 2.8% като до края на годината се очаква да надхвърли 12% на годишна база, заради повишената цена на енергията. От там ЕЦБ веднага ще повиши лихвите. Въпросът не е колко ликвидност има в банковата система, въпросът е бизнеса дали ще се впусне да реализира въобще някакви проекти изискващи кредитиране, при влошаване на икономическата обстановка.
20:08 31.08.2026
9 Ква ликвидност бре
20:11 31.08.2026
10 Определено това не е добре!
20:16 31.08.2026
11 ПОРЕДНИЯ ПАПАГАЛ
20:19 31.08.2026