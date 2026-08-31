Финансист: Банките бяха свръхликвидни и преди еврозоната. Очаквам кредитната активност да расте със същите темпове

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Очаквам до края на годината активност по отношение на корпоративните кредити да запази темповете от началото на 2026. Това коментира специално за "Факти" финансиста Александър Превалски*. За първите 6 месеца на годината корпоративните кредити бележат ръст от 6 процента и представляват почти 50 процента от общото кредитиране. Според Превалски не цената на капитала, а качеството на сделката и конкуренцията между търговските банки ще са определящи и в бъдещите месеци.

Вие сте едни от водещите кредитни консултанти у нас. Как ще коментирате сектора през първите 8 месеца от влизането в Еврозоната?

Според мен тази тема се преувеличава до известна степен. Да, промяната в режима на минималните резерви освободи допълнителен ресурс и създаде предпоставка за още по-голяма конкуренция между банките, но истината е, че търговските банки у нас бяха свръхликвидни и преди това. Данните показват, че кредитната експанзия започна значително по-рано непосредствено след пандемията от COVID-19.

В края на 2020 към нефинансовите предприятия бяха около 18.2 милиарда евро, а в края на миналата година достигнаха 27.4 милиарда, което е почти 50 процентен ръст. Това, което наблюдаваме в момента е по-силна конкуренция за качествени корпоративни клиенти, но не и отпадане на кредитната дисциплина.

Каква е активността на фирмите в сегмент фирмено кредитиране?

Активността е висока но фирмите са много по-прагматични. При компаниите с растящ портфейл от клиенти, най-честият проблем е необходимостта този растеж да бъде финансиран.

Точно тогава правилно структурираната кредитна линия има огромна стойност.

Кои са тънкостите при отпускането на корпоративен кредит?

Най-голямата е ,че и фирмите и банките често гледат един и същ бизнес от различни страни. Затова добрата кредитна сделка не започва с това коя банка дава най-ниската лихва. Тя е съвкупност от ясно представяне на бизнеса, мотивиране на необходимост от финансиране, източници на погасяване и възможността за дългосрочно партньорство.

Каква е вашата роля в процеса в процеса?

Ние не сме посредник между клиента и търговската банка. Нашата роля е да структурираме по най-добрия начин банковото финансиране.

Започваме от клиента като анаризираме бизнеса му, проектите, бъдещите парични потоци ,неабходимия размер на финансиране и неговото структуриране.Едва след това преценяваме кои банки имат конкретния кредитен апетит за конкретната сделка.Относно банката целта ни е тя да получи добре структурирана сделка ,а не просто искане от типа"клиент иска 5 милиона евро".

Ние съпровождаме клиента през целия този процес до момента на усвояване на финансирането.

Какъв е процента на корпоративното кредитиране от всички кредити до момента за 2026 година?

Общия обем на корпоративните кредити е 43.9.Тук се наблюдава една интересна тенденция - корпоративният портфейл расте в абсолютна стойност, но относителният му дял намалява, защото потребителските кредити растат значително по-бързо.

Вашата прогноза до края на годината?

Очакваме кредитната активност да расте със същите темпове с уговорката, че банките ще търсят да финансират все по-качествени проекти.

Не очакваме цената на капитала да е единственият двигател, по-скоро това ще е качеството на конкретната сделка и самата конкуренция между банките.

Кой са най-честите проблеми, които срещате и какво съветвате клиентите си?

Клиентите много често подценяват процеса по разглеждане на финансирането. Често много добри бизнес идеи се оказват зле обосновани и лошо структурирани финансово.

Тук е и нашата роля да ги преведем във вид ,който отговаря на банковите изисквания.

Най-често съветваме клиентите си да не започват разговори с банките тогава, когато вече им трябва спешно финансиране. Финансирането трябва да бъде част от планирането на бизнеса.

*Александър Превалски е съосновател и управляващ партньор на DPA Advisory. Завършил е финансов мениджмънт в УНСС. Кариерата си започва в ББР ЕАД, след което преминава в екипа на Уникредит в сегмент "големи корпоративни клиенти". До момента е работил по множество големи и стратегически за страната проекти в частния и публичния сектор.