Русия бомбардира и унищожава милиони учебници в Украйна

Руските удари по складове на книгоиздатели в Украйна унищожиха 1,2 млн. учебници – това е близо една десета от целия наличен тираж. Как ще учат украинските деца, които на 1 септември тръгват на училище?
В навечерието на новата учебна година училищата в Украйна са изправени пред недостиг на учебници. Издателствата ги отпечатаха навреме, но не успяха да ги доставят до училищата, тъй като руските удари по складовете на 19 юли и 1 август унищожиха 1,2 милиона учебници – приблизително 9,5% от целия тираж, отпечатан през тази година. В парично изражение щетите достигат 150 милиона украински гривни.
Недостигът на учебници ще засегне ученици от четвърти и девети клас
Директорът на държавния „Институт за модернизация на образователното съдържание" Евгений Баженков казва пред ДВ, че учебниците за всеки клас се отпечатват на всеки пет години. 2026 г. е годината, в която трябва да бъдат осигурени учебници за учениците от четвърти и девети клас. Сега учениците от тези два конкретни класа, за които бяха отпечатани учебници по всички предмети, включително и учебници за украинските училища в чужбина, с общ тираж от около 13 милиона екземпляра, могат да останат отчасти без учебници. В резултат от руските обстрели са засегнати тиражите на учебници по чужди езици, включително английски и немски, украински език, история на Украйна и други. Някои тиражи са унищожени частично, а по няколко предмета – напълно.
Ще успеят ли да доставят учебниците навреме?
Според плана деветокласниците трябваше да получат учебниците си до 1 септември, а четвъртокласниците – до 1 октомври. Този график е свързан с капацитета на печатниците: те могат да отпечатват около 1,5 милиона учебника на месец, а печатът започва още от април. „Към днешна дата над 70 процента от учебниците вече са в учебните заведения, а още около 20 процента са в процес на доставка. Доставките за деветокласниците към 1 септември са от около 90 процента", казва Баженков.
Унищожените тиражи ще бъдат допечатани и доставени с известно закъснение – до 1 октомври или до 1 ноември. Но за това не достигат средства, тъй като общият бюджет за отпечатването на учебници тази година възлизаше на около 2 милиарда украински гривни. Тези средства бяха достатъчни. Проблемът обаче не е свързан само с унищожаването на складове с готова продукция. Руските удари са повредили печатарските мощности, поради което поръчките трябва да се прехвърлят към други производствени мощности.
Електронните учебни помагала като резервен вариант
Докато се отпечатват унищожените учебници, Министерството на образованието и науката на Украйна съветва училищата да работят с дигиталните версии. „На 1 септември учениците в Украйна ще имат достъп до информацията: едни с хартиен учебник, други с електронен учебник. Тоест всяко дете ще има достъп до учебника в хартиен или електронен формат", увери министърът на образованието Андрей Бутенко в коментар за „Телеграф". Електронните копия на учебниците в Украйна са достъпни за всички от 1-ви до 11-ти клас. Всеки може да ги изтегли, не само учениците: родителите могат да разпечатат отделни раздели или страници самостоятелно или в училище. Освен това има и интерактивни електронни приложения – това са пълноценни електронни учебници с интерактивни материали и задачи.
„Дигиталните учебници са добра алтернатива. Печатните учебници на детето ми се съхраняват у дома, по тях то си прави домашните, а на уроците ходи с таблет. Така училищната раница не е твърде тежка и гърбът на детето е по-здрав. Има деца, които, напротив, у дома работят на компютъра с помощта на електронните учебници, което е удобно", разказа пред ДВ майка на осмокласник от Киев. Въпреки това в регионите около фронта дигиталните решения се сблъскват с липсата на електроенергия и интернет връзка. Затова в момента заедно с издателите се проучва възможността учебникът да се изтегля и с него да се работи в офлайн режим. Що се отнася до техниката, според Баженков повечето училища имат достъп до интернет и разполагат с компютри.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:36 01.09.2026
2 DW - Пропаганден машинен
Коментиран от #20
16:37 01.09.2026
3 Гост№4442
16:38 01.09.2026
4 Някой
Но силите на пещерната пропаганда са толкова.
Коментиран от #12, #18
16:39 01.09.2026
5 Сигурно
16:41 01.09.2026
6 Ванга
16:41 01.09.2026
7 ???
16:41 01.09.2026
8 Хохо Бохо
16:42 01.09.2026
9 Колко
Ами да си мислил по рано, фашист такъв...теро.истични акции по цял свят
16:43 01.09.2026
10 венсеремос
Коментиран от #11
16:44 01.09.2026
11 Серемос
До коментар #10 от "венсеремос":Чел си учебници с руска пропаганда. По агресивния коментар личи.
Коментиран от #15
16:48 01.09.2026
12 Соломон
До коментар #4 от "Някой":Ама разбира се в тия складове са се крили и над 100 натовски генерала
Коментиран от #14
16:48 01.09.2026
13 Украинците не се нуждаят от украински
16:49 01.09.2026
14 Някой
До коментар #12 от "Соломон":Няма да се учудя и да си прав!
Коментиран от #16
16:49 01.09.2026
15 Соломон
До коментар #11 от "Серемос":Той ако не бе чел нямаше да е чак такъв идiot
Коментиран от #23
16:50 01.09.2026
16 Соломон
До коментар #14 от "Някой":А ако имаше нещо в главата щеше да разбереш че това е сърказъм
Коментиран от #28
16:52 01.09.2026
17 Незнам децата как ще учат ама
Ни вода ни ток ни манджа
Учебниците са ви последна грижа
Зельо отива на издуй гащи
Коментиран от #21, #31
16:53 01.09.2026
18 Никой, ти вярваш ли си,
До коментар #4 от "Някой":че руската армия ще улучи точно скритите в склада за учебници натовски генерали? Опитали са да уцелят града и ракетата все някъде е паднала. После ти казват, че точно там са се прицелили.
16:53 01.09.2026
19 Порошенко:
16:53 01.09.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "DW - Пропаганден машинен":Там е по зле, Има и информация, как укрите са изкопали Черно море. Това не са учебники, а - НЕУЧЕБНИЦИ
16:55 01.09.2026
21 Соломон
До коментар #17 от "Незнам децата как ще учат ама":Спокойно. Тя тази зима за първи път се очертава да е незабравима и за много руснаци. С тия опашки за гориво ще бъде много интересно и вълнуващо
Коментиран от #26
16:56 01.09.2026
22 венсеремос
16:57 01.09.2026
23 За разлика
До коментар #15 от "Соломон":от други, поне е чел! Други се образоват с пропагандни филмчета и искрено вярват, че Русия е хвърлила атома над Япония 🙄🤔
16:58 01.09.2026
24 Ами
вторичните детонации продължиха цяло денонощие и повредиха над сто къщи.
17:01 01.09.2026
25 Ммммм
17:05 01.09.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Соломон":Хехехе, едно е да те бомбят непрекъснато и да спиш в метро то, друго е само бензина да Ти е проблем
Ама Ти Това не го разбираш.
17:07 01.09.2026
27 Русия бомбардира и унищожава милиони уче
17:09 01.09.2026
28 хахаха
До коментар #16 от "Соломон":сЪрказъм...:))))
17:11 01.09.2026
29 идиоти вън
17:12 01.09.2026
30 шаа
17:12 01.09.2026
31 ..Рошен..
До коментар #17 от "Незнам децата как ще учат ама":Нашите деца ще ходят на училище,а техните ще се крият в мазетата!
17:13 01.09.2026
32 Тити на Кака
Детонациите след обстрела им са били впечатляващи.
17:16 01.09.2026