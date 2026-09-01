Русия бомбардира и унищожава милиони учебници в Украйна

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Руските удари по складове на книгоиздатели в Украйна унищожиха 1,2 млн. учебници – това е близо една десета от целия наличен тираж. Как ще учат украинските деца, които на 1 септември тръгват на училище?

В навечерието на новата учебна година училищата в Украйна са изправени пред недостиг на учебници. Издателствата ги отпечатаха навреме, но не успяха да ги доставят до училищата, тъй като руските удари по складовете на 19 юли и 1 август унищожиха 1,2 милиона учебници – приблизително 9,5% от целия тираж, отпечатан през тази година. В парично изражение щетите достигат 150 милиона украински гривни.

Недостигът на учебници ще засегне ученици от четвърти и девети клас

Директорът на държавния „Институт за модернизация на образователното съдържание" Евгений Баженков казва пред ДВ, че учебниците за всеки клас се отпечатват на всеки пет години. 2026 г. е годината, в която трябва да бъдат осигурени учебници за учениците от четвърти и девети клас. Сега учениците от тези два конкретни класа, за които бяха отпечатани учебници по всички предмети, включително и учебници за украинските училища в чужбина, с общ тираж от около 13 милиона екземпляра, могат да останат отчасти без учебници. В резултат от руските обстрели са засегнати тиражите на учебници по чужди езици, включително английски и немски, украински език, история на Украйна и други. Някои тиражи са унищожени частично, а по няколко предмета – напълно.

Ще успеят ли да доставят учебниците навреме?

Според плана деветокласниците трябваше да получат учебниците си до 1 септември, а четвъртокласниците – до 1 октомври. Този график е свързан с капацитета на печатниците: те могат да отпечатват около 1,5 милиона учебника на месец, а печатът започва още от април. „Към днешна дата над 70 процента от учебниците вече са в учебните заведения, а още около 20 процента са в процес на доставка. Доставките за деветокласниците към 1 септември са от около 90 процента", казва Баженков.

Унищожените тиражи ще бъдат допечатани и доставени с известно закъснение – до 1 октомври или до 1 ноември. Но за това не достигат средства, тъй като общият бюджет за отпечатването на учебници тази година възлизаше на около 2 милиарда украински гривни. Тези средства бяха достатъчни. Проблемът обаче не е свързан само с унищожаването на складове с готова продукция. Руските удари са повредили печатарските мощности, поради което поръчките трябва да се прехвърлят към други производствени мощности.

Електронните учебни помагала като резервен вариант

Докато се отпечатват унищожените учебници, Министерството на образованието и науката на Украйна съветва училищата да работят с дигиталните версии. „На 1 септември учениците в Украйна ще имат достъп до информацията: едни с хартиен учебник, други с електронен учебник. Тоест всяко дете ще има достъп до учебника в хартиен или електронен формат", увери министърът на образованието Андрей Бутенко в коментар за „Телеграф". Електронните копия на учебниците в Украйна са достъпни за всички от 1-ви до 11-ти клас. Всеки може да ги изтегли, не само учениците: родителите могат да разпечатат отделни раздели или страници самостоятелно или в училище. Освен това има и интерактивни електронни приложения – това са пълноценни електронни учебници с интерактивни материали и задачи.

„Дигиталните учебници са добра алтернатива. Печатните учебници на детето ми се съхраняват у дома, по тях то си прави домашните, а на уроците ходи с таблет. Така училищната раница не е твърде тежка и гърбът на детето е по-здрав. Има деца, които, напротив, у дома работят на компютъра с помощта на електронните учебници, което е удобно", разказа пред ДВ майка на осмокласник от Киев. Въпреки това в регионите около фронта дигиталните решения се сблъскват с липсата на електроенергия и интернет връзка. Затова в момента заедно с издателите се проучва възможността учебникът да се изтегля и с него да се работи в офлайн режим. Що се отнася до техниката, според Баженков повечето училища имат достъп до интернет и разполагат с компютри.