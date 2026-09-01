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Русия бомбардира и унищожава милиони учебници в Украйна
  Тема: Украйна

Русия бомбардира и унищожава милиони учебници в Украйна

1 Септември, 2026 16:34 645 32

  • русия-
  • украйна-
  • киев

Докато се отпечатват унищожените учебници, Министерството на образованието и науката на Украйна съветва училищата да работят с дигиталните версии

Русия бомбардира и унищожава милиони учебници в Украйна - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
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Руските удари по складове на книгоиздатели в Украйна унищожиха 1,2 млн. учебници – това е близо една десета от целия наличен тираж. Как ще учат украинските деца, които на 1 септември тръгват на училище?

В навечерието на новата учебна година училищата в Украйна са изправени пред недостиг на учебници. Издателствата ги отпечатаха навреме, но не успяха да ги доставят до училищата, тъй като руските удари по складовете на 19 юли и 1 август унищожиха 1,2 милиона учебници – приблизително 9,5% от целия тираж, отпечатан през тази година. В парично изражение щетите достигат 150 милиона украински гривни.

Недостигът на учебници ще засегне ученици от четвърти и девети клас

Директорът на държавния „Институт за модернизация на образователното съдържание" Евгений Баженков казва пред ДВ, че учебниците за всеки клас се отпечатват на всеки пет години. 2026 г. е годината, в която трябва да бъдат осигурени учебници за учениците от четвърти и девети клас. Сега учениците от тези два конкретни класа, за които бяха отпечатани учебници по всички предмети, включително и учебници за украинските училища в чужбина, с общ тираж от около 13 милиона екземпляра, могат да останат отчасти без учебници. В резултат от руските обстрели са засегнати тиражите на учебници по чужди езици, включително английски и немски, украински език, история на Украйна и други. Някои тиражи са унищожени частично, а по няколко предмета – напълно.

Ще успеят ли да доставят учебниците навреме?

Според плана деветокласниците трябваше да получат учебниците си до 1 септември, а четвъртокласниците – до 1 октомври. Този график е свързан с капацитета на печатниците: те могат да отпечатват около 1,5 милиона учебника на месец, а печатът започва още от април. „Към днешна дата над 70 процента от учебниците вече са в учебните заведения, а още около 20 процента са в процес на доставка. Доставките за деветокласниците към 1 септември са от около 90 процента", казва Баженков.

Унищожените тиражи ще бъдат допечатани и доставени с известно закъснение – до 1 октомври или до 1 ноември. Но за това не достигат средства, тъй като общият бюджет за отпечатването на учебници тази година възлизаше на около 2 милиарда украински гривни. Тези средства бяха достатъчни. Проблемът обаче не е свързан само с унищожаването на складове с готова продукция. Руските удари са повредили печатарските мощности, поради което поръчките трябва да се прехвърлят към други производствени мощности.

Електронните учебни помагала като резервен вариант

Докато се отпечатват унищожените учебници, Министерството на образованието и науката на Украйна съветва училищата да работят с дигиталните версии. „На 1 септември учениците в Украйна ще имат достъп до информацията: едни с хартиен учебник, други с електронен учебник. Тоест всяко дете ще има достъп до учебника в хартиен или електронен формат", увери министърът на образованието Андрей Бутенко в коментар за „Телеграф". Електронните копия на учебниците в Украйна са достъпни за всички от 1-ви до 11-ти клас. Всеки може да ги изтегли, не само учениците: родителите могат да разпечатат отделни раздели или страници самостоятелно или в училище. Освен това има и интерактивни електронни приложения – това са пълноценни електронни учебници с интерактивни материали и задачи.

„Дигиталните учебници са добра алтернатива. Печатните учебници на детето ми се съхраняват у дома, по тях то си прави домашните, а на уроците ходи с таблет. Така училищната раница не е твърде тежка и гърбът на детето е по-здрав. Има деца, които, напротив, у дома работят на компютъра с помощта на електронните учебници, което е удобно", разказа пред ДВ майка на осмокласник от Киев. Въпреки това в регионите около фронта дигиталните решения се сблъскват с липсата на електроенергия и интернет връзка. Затова в момента заедно с издателите се проучва възможността учебникът да се изтегля и с него да се работи в офлайн режим. Що се отнася до техниката, според Баженков повечето училища имат достъп до интернет и разполагат с компютри.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 4 Отговор
    В българските печатници вече се отпечатват учебници за украинските пацани.

    16:36 01.09.2026

  • 2 DW - Пропаганден машинен

    16 2 Отговор
    Учебници с новите либерални "ценности", предполагаме? 😉

    Коментиран от #20

    16:37 01.09.2026

  • 3 Гост№4442

    10 2 Отговор
    Това е като през ВСВ,казват че горели книги,но не казват съдържанието на книгите.

    16:38 01.09.2026

  • 4 Някой

    17 4 Отговор
    Хехе. Нали не вярвате, че ще повярваме, че в складовете е имало само учебници? Руснаците са проследили доставките от и към този склад. Вероятно са складирали части за или сглобени безпилотници.
    Но силите на пещерната пропаганда са толкова.

    Коментиран от #12, #18

    16:39 01.09.2026

  • 5 Сигурно

    15 3 Отговор
    са учебници по история на Украйна... То при положение, че се събира на две страници, бързо ще ги напечатат отново 😂

    16:41 01.09.2026

  • 6 Ванга

    10 3 Отговор
    150 000 нацистки учебника изгореааа

    16:41 01.09.2026

  • 7 ???

    10 2 Отговор
    Много гърмят тия учебници .От какво ги правят ?

    16:41 01.09.2026

  • 8 Хохо Бохо

    6 3 Отговор
    Парите за учебници-откеаднати! Складовете-взривени. Виновни-руснаците. Корумпирани хо хо ли

    16:42 01.09.2026

  • 9 Колко

    5 2 Отговор
    Прочувствено...
    Ами да си мислил по рано, фашист такъв...теро.истични акции по цял свят

    16:43 01.09.2026

  • 10 венсеремос

    8 3 Отговор
    Фшистите бандери окраински деца ще учат рски език по руски учебници.Правилно са унищожени окраинските учебници.Долу Фшистка бандервска Окраина.Зелената еуглена -ТАНАТОС!!!

    Коментиран от #11

    16:44 01.09.2026

  • 11 Серемос

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "венсеремос":

    Чел си учебници с руска пропаганда. По агресивния коментар личи.

    Коментиран от #15

    16:48 01.09.2026

  • 12 Соломон

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Ама разбира се в тия складове са се крили и над 100 натовски генерала

    Коментиран от #14

    16:48 01.09.2026

  • 13 Украинците не се нуждаят от украински

    5 6 Отговор
    учебници. Като ги освободи Русия, ще учат по руски учебници, колко велика е Русия и колко нищожни са всички останали на света. С изключение на Китай. Че може да се разсърди.

    16:49 01.09.2026

  • 14 Някой

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Няма да се учудя и да си прав!

    Коментиран от #16

    16:49 01.09.2026

  • 15 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Серемос":

    Той ако не бе чел нямаше да е чак такъв идiot

    Коментиран от #23

    16:50 01.09.2026

  • 16 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    А ако имаше нещо в главата щеше да разбереш че това е сърказъм

    Коментиран от #28

    16:52 01.09.2026

  • 17 Незнам децата как ще учат ама

    9 2 Отговор
    Идва зима и вуци ще вият из цяла укрия
    Ни вода ни ток ни манджа

    Учебниците са ви последна грижа

    Зельо отива на издуй гащи

    Коментиран от #21, #31

    16:53 01.09.2026

  • 18 Никой, ти вярваш ли си,

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    че руската армия ще улучи точно скритите в склада за учебници натовски генерали? Опитали са да уцелят града и ракетата все някъде е паднала. После ти казват, че точно там са се прицелили.

    16:53 01.09.2026

  • 19 Порошенко:

    6 1 Отговор
    Нашите деца ще ходят на училище, а техните деца ще се крият в мазетата.

    16:53 01.09.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "DW - Пропаганден машинен":

    Там е по зле, Има и информация, как укрите са изкопали Черно море. Това не са учебники, а - НЕУЧЕБНИЦИ

    16:55 01.09.2026

  • 21 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Незнам децата как ще учат ама":

    Спокойно. Тя тази зима за първи път се очертава да е незабравима и за много руснаци. С тия опашки за гориво ще бъде много интересно и вълнуващо

    Коментиран от #26

    16:56 01.09.2026

  • 22 венсеремос

    4 0 Отговор
    В складовете ,не е имало учебници а части и сглобени безпилотници.Това е истината.Бомбардирай фашистите бандери и наркомана.

    16:57 01.09.2026

  • 23 За разлика

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    от други, поне е чел! Други се образоват с пропагандни филмчета и искрено вярват, че Русия е хвърлила атома над Япония 🙄🤔

    16:58 01.09.2026

  • 24 Ами

    2 0 Отговор
    Когато Русия удари едни от складовете на книгоиздателите,
    вторичните детонации продължиха цяло денонощие и повредиха над сто къщи.

    17:01 01.09.2026

  • 25 Ммммм

    3 0 Отговор
    DW и факти най скапаните медии.едните съчиняват др.преписват4985

    17:05 01.09.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Соломон":

    Хехехе, едно е да те бомбят непрекъснато и да спиш в метро то, друго е само бензина да Ти е проблем
    Ама Ти Това не го разбираш.

    17:07 01.09.2026

  • 27 Русия бомбардира и унищожава милиони уче

    1 0 Отговор
    То добре ,че не са милиарди!!!😊

    17:09 01.09.2026

  • 28 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    сЪрказъм...:))))

    17:11 01.09.2026

  • 29 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Е ми, че ние го знаеме от опит, когато униищожиш образованието и това е най-лесния начин, унищожаваш цял народ, нали така?!?!?!?

    17:12 01.09.2026

  • 30 шаа

    0 0 Отговор
    зелешки неволи

    17:12 01.09.2026

  • 31 ..Рошен..

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Незнам децата как ще учат ама":

    Нашите деца ще ходят на училище,а техните ще се крият в мазетата!

    17:13 01.09.2026

  • 32 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Учебниците са били калибър 130, 152 и 227.
    Детонациите след обстрела им са били впечатляващи.

    17:16 01.09.2026