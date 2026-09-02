Кая Калас: ЕС да даде на Украйна ракети прехващачи, чийто срок на годност изтича

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас призова ЕС да предостави на Украйна ракети-прехващачи, чийто срок на годност изтича.
Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на официално изявление на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас преди неформалната среща на министрите на отбраната на Европейския съюз.
Според Калас това ще позволи да се засили защитата на украинското население на фона на продължаващите руски атаки.
"Юли и август се превърнаха в най-смъртоносните месеци за гражданското население на Украйна. Русия засилва ескалацията, за да нанесе на украинците възможно най-големи щети, за да ги сломи.
Украинците се държат и ние трябва да ги подкрепяме. Основният въпрос е противовъздушната отбрана", цитира изданието върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи.
"Знаем, че някои страни разполагат с ракети-прехващачи, чийто срок на годност скоро ще изтече. Би било много добре, ако ги предоставят на Украйна, за да може тя да ги използва за защита на своя народ", отбеляза Кая Калас.
По думите ѝ, едновременно с това продължава работата по съвместното производство на европейски ракети с участието на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
07:50 02.09.2026
2 Тази
07:50 02.09.2026
3 НЕ ГИ ДАДЕ А ГИ ПРОДАДЕ
07:51 02.09.2026
4 Хайде
07:51 02.09.2026
5 Сметки
07:52 02.09.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
губим контрола над Европа!"
/САШтинска мъдрост/
07:52 02.09.2026
7 az СВО Победа 81
07:52 02.09.2026
8 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:52 02.09.2026
9 Някой може ли да ми каже
Коментиран от #14, #18
07:52 02.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ОйАй
Коментиран от #21
07:53 02.09.2026
12 74537457
07:54 02.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 1001
До коментар #9 от "Някой може ли да ми каже":Със сигурност НЕ.
07:54 02.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Някой може ли да ми каже":Аз мога да ти кажа какви са били бащата и дядото на тази КАЯ(дребна рибка)🤔❕
Мога да ти кажа и какъв е бил бащата на УРСУсЛизА🤔❕
Тези двете са типични узурпаторки на власт по бащина линия‼️
07:55 02.09.2026
19 Трол
07:55 02.09.2026
20 И Киев е Руски
Коментиран от #30
07:56 02.09.2026
21 факуса
До коментар #11 от "ОйАй":а не,нея я продават на нас на завишени цени
07:57 02.09.2026
22 Някой
07:58 02.09.2026
23 Зрител
Коментиран от #32, #61, #62
07:59 02.09.2026
24 Наглите
07:59 02.09.2026
25 Оги
07:59 02.09.2026
26 Враговете на Русия
08:00 02.09.2026
27 нннн
08:01 02.09.2026
28 По думите
По думите ѝ, едновременно с това продължава работата по съвместното производство на европейски ракети с участието на Украйна.
08:01 02.09.2026
29 Лелее, колко е
08:01 02.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 А с Кая Калас
08:04 02.09.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Зрител":зриТЕЛчЕ, изгледай клипа на Шоколадовия бос когато беше ПреЦедент на У...йна:
"Вашите деца (на Киев) ще ходят на училище,
а техните( на ДНР и ЛНР) ще се крият под земята!" 🤔❕
08:06 02.09.2026
33 да даде на Украйна .....
08:06 02.09.2026
34 Васил
Коментиран от #40, #42, #64
08:08 02.09.2026
35 Васил
08:08 02.09.2026
36 Иван
08:09 02.09.2026
37 Не може,
08:10 02.09.2026
38 Мира ботокса сбръчкана мисирка в НОВА ТВ
Коментиран от #63
08:10 02.09.2026
39 За няколко цента повече
Коментиран от #44
08:10 02.09.2026
40 Иван
До коментар #34 от "Васил":Банго, дай им и ти.
08:10 02.09.2026
41 шоуто на ЕС
08:11 02.09.2026
42 Василе,
До коментар #34 от "Васил":ако не бяха"рашистите",сега щеше да се казваш Мюмюн!Сретен!
Коментиран от #47, #50
08:12 02.09.2026
43 Майстора
08:14 02.09.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #39 от "За няколко цента повече":Викат му Отрицателна селекция-
Избират НЕ най- умните, а най- НЕумните❕
08:15 02.09.2026
45 Скоро…
08:17 02.09.2026
46 Отреазвяващ
08:17 02.09.2026
47 Иван
До коментар #42 от "Василе,":Той така се казва. Другата вероятност е да се казва Банго.
08:17 02.09.2026
48 Димон Сладкия Бонбон
08:18 02.09.2026
49 Нещастници
08:19 02.09.2026
50 еврозонски благодат
До коментар #42 от "Василе,":Сега е Стивън Мимюнов и има 30 евро капитал.Може да си купи и демократичен банан на промоция.
08:19 02.09.2026
51 Европа ще въоръжи Украйна
Коментиран от #54, #57
08:20 02.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Чики-Рики
08:20 02.09.2026
54 сложно ти е предложението
До коментар #51 от "Европа ще въоръжи Украйна":Да ама Русия и изби зъбите барабар с ятаците.Русия ще ви почака да я въоръжите щото тактиката ви е перфектна ....
08:24 02.09.2026
55 Коментар
На Украйна трябва да се помага с всичко възможно срещу фашисткия агресор Русия.
08:28 02.09.2026
56 С чужда
08:29 02.09.2026
57 ресурси йок
До коментар #51 от "Европа ще въоръжи Украйна":Знаещ ли га ши съ въоръжити?Пукнал ЕС не пръдвъ!-древна потоворка
08:30 02.09.2026
58 Мишел
08:31 02.09.2026
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Нищо по-лесно от това ! Позвънете на ДмитрийАнатолиевич ( Медведев ).
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08:32 02.09.2026
60 Помагач
---
Аз имам няколко тенджери,подходящи за носене на глава.В срок на годност са.Къде да ги пратя ,за да помогна?
Знам , че там е много полулярен спорт.
08:39 02.09.2026
61 Ами па прав си,
До коментар #23 от "Зрител":укро питеците нож извадиха на руснаците от 2014г.,и сега от него се смренгясват, а WCкрайна изчезва от картата на света.
08:45 02.09.2026
62 Рапон
До коментар #23 от "Зрител":Какво да пращаш ?
От 20 дивизиона имаме един с 20 ракети !
08:46 02.09.2026
63 Ти па си
До коментар #38 от "Мира ботокса сбръчкана мисирка в НОВА ТВ":Много убав!
08:48 02.09.2026
64 Ам кво дъ ти кажъ,
До коментар #34 от "Васил":то от видеата на самите киевчани се виждат как ракетите им излитат от междуброковите пространства и падат в съседния квартал. Това не ти е русщата техника, която и след 100 години е безотказна. Бастър копче и тръгваш.
08:50 02.09.2026