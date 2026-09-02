Кая Калас: ЕС да даде на Украйна ракети прехващачи, чийто срок на годност изтича

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас призова ЕС да предостави на Украйна ракети-прехващачи, чийто срок на годност изтича.

Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на официално изявление на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас преди неформалната среща на министрите на отбраната на Европейския съюз.

Според Калас това ще позволи да се засили защитата на украинското население на фона на продължаващите руски атаки.

"Юли и август се превърнаха в най-смъртоносните месеци за гражданското население на Украйна. Русия засилва ескалацията, за да нанесе на украинците възможно най-големи щети, за да ги сломи.

Украинците се държат и ние трябва да ги подкрепяме. Основният въпрос е противовъздушната отбрана", цитира изданието върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи.

"Знаем, че някои страни разполагат с ракети-прехващачи, чийто срок на годност скоро ще изтече. Би било много добре, ако ги предоставят на Украйна, за да може тя да ги използва за защита на своя народ", отбеляза Кая Калас.

По думите ѝ, едновременно с това продължава работата по съвместното производство на европейски ракети с участието на Украйна.