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Кая Калас: ЕС да даде на Украйна ракети прехващачи, чийто срок на годност изтича
  Тема: Украйна

Кая Калас: ЕС да даде на Украйна ракети прехващачи, чийто срок на годност изтича

2 Септември, 2026 07:48 1 241 64

  • кая калас-
  • русия-
  • украйна

По думите ѝ, едновременно с това продължава работата по съвместното производство на европейски ракети с участието на Украйна

Кая Калас: ЕС да даде на Украйна ракети прехващачи, чийто срок на годност изтича - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас призова ЕС да предостави на Украйна ракети-прехващачи, чийто срок на годност изтича.

Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на официално изявление на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас преди неформалната среща на министрите на отбраната на Европейския съюз.

Според Калас това ще позволи да се засили защитата на украинското население на фона на продължаващите руски атаки.

"Юли и август се превърнаха в най-смъртоносните месеци за гражданското население на Украйна. Русия засилва ескалацията, за да нанесе на украинците възможно най-големи щети, за да ги сломи.

Украинците се държат и ние трябва да ги подкрепяме. Основният въпрос е противовъздушната отбрана", цитира изданието върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи.

"Знаем, че някои страни разполагат с ракети-прехващачи, чийто срок на годност скоро ще изтече. Би било много добре, ако ги предоставят на Украйна, за да може тя да ги използва за защита на своя народ", отбеляза Кая Калас.

По думите ѝ, едновременно с това продължава работата по съвместното производство на европейски ракети с участието на Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    69 0 Отговор
    То в ЕсеС и НАТьО не останаха ракети, ма какоооо ❕

    07:50 02.09.2026

  • 2 Тази

    68 1 Отговор
    както винаги е смешна.

    07:50 02.09.2026

  • 3 НЕ ГИ ДАДЕ А ГИ ПРОДАДЕ

    64 0 Отговор
    И комисионните се върнаха при Кая и Урсула.

    07:51 02.09.2026

  • 4 Хайде

    60 0 Отговор
    То и н нея и изтича срока, ама не кой да я вземе

    07:51 02.09.2026

  • 5 Сметки

    54 1 Отговор
    И те ще заминат за един ден. Броят на произвежданите балестичните ракети е по голям от броя на прехващачите. Затова не могат да смогнат. Освен това война се печели от пехотата където стъпи.

    07:52 02.09.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    44 1 Отговор
    " Загубим ли контрола над У...йна-
    губим контрола над Европа!"
    /САШтинска мъдрост/

    07:52 02.09.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    48 0 Отговор
    Че да удрят с дефектнкте ракети по жилищния сектор в най-добрите украински традиции! 🤣

    07:52 02.09.2026

  • 8 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    50 0 Отговор
    Европейските им приятели очевидно ги лъжат даже и с оръжието, а те си загубиха държавата.

    07:52 02.09.2026

  • 9 Някой може ли да ми каже

    54 0 Отговор
    Според вас тази Кая Калас знае ли таблицата за умножение, която се учи във втори клас?

    Коментиран от #14, #18

    07:52 02.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ОйАй

    41 1 Отговор
    Колко лицемерно звучи. Та такива са евроатлантическите партниори. А храна втора ръка има ли? Питам да помогнем.

    Коментиран от #21

    07:53 02.09.2026

  • 12 74537457

    36 0 Отговор
    ма како , тва да не са ягоди да се развалят за 2 дена , ма , оуууу.. Разсипахте Европа като скъсан пакет захар , ма

    07:54 02.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 1001

    16 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой може ли да ми каже":

    Със сигурност НЕ.

    07:54 02.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    38 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой може ли да ми каже":

    Аз мога да ти кажа какви са били бащата и дядото на тази КАЯ(дребна рибка)🤔❕
    Мога да ти кажа и какъв е бил бащата на УРСУсЛизА🤔❕
    Тези двете са типични узурпаторки на власт по бащина линия‼️

    07:55 02.09.2026

  • 19 Трол

    22 0 Отговор
    Ще ударя Кая с моята ракета прехващач в пълен срок на годност.

    07:55 02.09.2026

  • 20 И Киев е Руски

    40 1 Отговор
    Ракети с изтекъл срок на годност.Клоун с изтекъл срок на годност Кая с изтекъл срок на годност изобщо ЕС с изтекъл срок на годност

    Коментиран от #30

    07:56 02.09.2026

  • 21 факуса

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "ОйАй":

    а не,нея я продават на нас на завишени цени

    07:57 02.09.2026

  • 22 Някой

    20 0 Отговор
    Цацо, да те светна - ЕС няма собствена отбранителна инфраструктура. Такава имат държавите членки в ЕС. И военните въпроси не се решават от назначени неможачки в ЕК - този въпрос се решава от самите държави членки. Е, има едни безволеви, които си признават, че ще направят, каквото им кажат "началниците". Но все пак има държави, които проявяват някаква независимост, а и здрав разум.

    07:58 02.09.2026

  • 23 Зрител

    2 30 Отговор
    Пращайте ракети ,РФ трябва да гори за да разберат блатарите,че който нож вади от нож умира.

    Коментиран от #32, #61, #62

    07:59 02.09.2026

  • 24 Наглите

    21 1 Отговор
    Фашисти искат на Испания и Гърция ракетите , защото никой друг вече няма ! Ха ха !

    07:59 02.09.2026

  • 25 Оги

    20 2 Отговор
    Кайо, и твоят срок на годност е изтекъл, пали за Украйна, няма да ни липсваш.

    07:59 02.09.2026

  • 26 Враговете на Русия

    19 1 Отговор
    Трябва да си понесат последствията. Набухаха се във война която не е тяхна и носят сега всякаква отговорност пред гражданите си. За всичко ! Съд заслужават категорично цялата ЕК

    08:00 02.09.2026

  • 27 нннн

    16 1 Отговор
    Кая: Кудкудяк, кудкудяяяк...

    08:01 02.09.2026

  • 28 По думите

    5 2 Отговор
    отбеляза Кая Калас.

    По думите ѝ, едновременно с това продължава работата по съвместното производство на европейски ракети с участието на Украйна.

    08:01 02.09.2026

  • 29 Лелее, колко е

    20 0 Отговор
    умна тази естонска скумрия... Абе, маце, кат си дадат ракетите с изтичащ срок на годност, после от къде ще си купят други, като почти из целия свят са дефицитни, а господата умират от страх, че ще бъдат нападнати от Русия? Все едни мъдри идеи изказва госпожата, да се чудиш как и ги ражда тиквата...

    08:01 02.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А с Кая Калас

    13 0 Отговор
    чийто срок на годност отдавна е изтекъл кво прайм ?

    08:04 02.09.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #23 от "Зрител":

    зриТЕЛчЕ, изгледай клипа на Шоколадовия бос когато беше ПреЦедент на У...йна:

    "Вашите деца (на Киев) ще ходят на училище,
    а техните( на ДНР и ЛНР) ще се крият под земята!" 🤔❕

    08:06 02.09.2026

  • 33 да даде на Украйна .....

    12 0 Отговор
    Ами дайте и на Нацистки Израел още . Бъдете нацисти до дупка

    08:06 02.09.2026

  • 34 Васил

    0 17 Отговор
    Ако са съхранявани правилно нищо им няма давайте им да бият рашистите.

    Коментиран от #40, #42, #64

    08:08 02.09.2026

  • 35 Васил

    15 1 Отговор
    И ЕС е с изтекъл срок на годност.

    08:08 02.09.2026

  • 36 Иван

    10 1 Отговор
    Кая Калас да я нахранят с месо, чийто срок на годност изтича.

    08:09 02.09.2026

  • 37 Не може,

    5 0 Отговор
    ще им трябват и на тях!

    08:10 02.09.2026

  • 38 Мира ботокса сбръчкана мисирка в НОВА ТВ

    8 0 Отговор
    Смърфиета очевидно още не е започнала да чете за да стане по умна, както обеща.

    Коментиран от #63

    08:10 02.09.2026

  • 39 За няколко цента повече

    11 1 Отговор
    Ей,соросоиди,тази ли е най умната сред вас?

    Коментиран от #44

    08:10 02.09.2026

  • 40 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Васил":

    Банго, дай им и ти.

    08:10 02.09.2026

  • 41 шоуто на ЕС

    10 0 Отговор
    Да даде ма няма откъде.....Накрая само мерака остава.Управлението на женски докъде докараха ЕС....Защо жените управляващи ЕС искат постоянно война с Русия?Губят но пак се навират където нищо неразбират както и в живота.

    08:11 02.09.2026

  • 42 Василе,

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "Васил":

    ако не бяха"рашистите",сега щеше да се казваш Мюмюн!Сретен!

    Коментиран от #47, #50

    08:12 02.09.2026

  • 43 Майстора

    9 0 Отговор
    Да даде ама не ще . Защото всичко отива в джобовете на шайката на Зеленски.

    08:14 02.09.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #39 от "За няколко цента повече":

    Викат му Отрицателна селекция-
    Избират НЕ най- умните, а най- НЕумните❕

    08:15 02.09.2026

  • 45 Скоро…

    9 0 Отговор
    …над ЕС ще можеш да минеш на 500 метра височина със селскостопански самолет и да се изпикаеш над централата на ЕК в Брюксел, без дори да е останал и един куршум да се изстреля по пикаещият отгоре, щото всичко е подарено на наркомана-клоун!!!

    08:17 02.09.2026

  • 46 Отреазвяващ

    7 1 Отговор
    Каквито ракетите,такава и отбраната.

    08:17 02.09.2026

  • 47 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Василе,":

    Той така се казва. Другата вероятност е да се казва Банго.

    08:17 02.09.2026

  • 48 Димон Сладкия Бонбон

    2 1 Отговор
    Дайте им ,да почнатда свалят граждански самолети

    08:18 02.09.2026

  • 49 Нещастници

    6 1 Отговор
    ес не е военен съюз той е икономически! ако е станал военен договора с който сме влезли значи не се спазва, сиреч следва последствия . Чакам нашите предатели да вразумят войнолюбците иначе бгексит!

    08:19 02.09.2026

  • 50 еврозонски благодат

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Василе,":

    Сега е Стивън Мимюнов и има 30 евро капитал.Може да си купи и демократичен банан на промоция.

    08:19 02.09.2026

  • 51 Европа ще въоръжи Украйна

    9 8 Отговор
    до зъби, за да спре азиатските орки на границата на цивилизацията.

    Коментиран от #54, #57

    08:20 02.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Чики-Рики

    7 2 Отговор
    Тая Кая на всяка манджа -меродия! Айде ЕС да не се занимава с оръжия,а да остави такива въпроси да го решава НАТО и респективно държавите членки!

    08:20 02.09.2026

  • 54 сложно ти е предложението

    8 9 Отговор

    До коментар #51 от "Европа ще въоръжи Украйна":

    Да ама Русия и изби зъбите барабар с ятаците.Русия ще ви почака да я въоръжите щото тактиката ви е перфектна ....

    08:24 02.09.2026

  • 55 Коментар

    9 6 Отговор
    Браво на Кая!
    На Украйна трябва да се помага с всичко възможно срещу фашисткия агресор Русия.

    08:28 02.09.2026

  • 56 С чужда

    8 0 Отговор
    пита правим майчин помен. Кой не скача е червен...

    08:29 02.09.2026

  • 57 ресурси йок

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "Европа ще въоръжи Украйна":

    Знаещ ли га ши съ въоръжити?Пукнал ЕС не пръдвъ!-древна потоворка

    08:30 02.09.2026

  • 58 Мишел

    3 0 Отговор
    Голямата бяла птица ...

    08:31 02.09.2026

  • 59 Реклама

    6 1 Отговор
    Нямате ракети? Имате проблем с Доставките?
    Нищо по-лесно от това ! Позвънете на ДмитрийАнатолиевич ( Медведев ).
    Доставя експресно по въздух , суша и вода. Срок на доставката: Три до седем минути.До вашия бун кер или до градския площад.Ще чуете пристигането на куриера по звънтенето на прозорците или тяхното отсъствие.

    08:32 02.09.2026

  • 60 Помагач

    2 0 Отговор
    ,,На Украйна трябва да се помага с всичко възможно"
    ---
    Аз имам няколко тенджери,подходящи за носене на глава.В срок на годност са.Къде да ги пратя ,за да помогна?
    Знам , че там е много полулярен спорт.

    08:39 02.09.2026

  • 61 Ами па прав си,

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Зрител":

    укро питеците нож извадиха на руснаците от 2014г.,и сега от него се смренгясват, а WCкрайна изчезва от картата на света.

    08:45 02.09.2026

  • 62 Рапон

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Зрител":

    Какво да пращаш ?
    От 20 дивизиона имаме един с 20 ракети !

    08:46 02.09.2026

  • 63 Ти па си

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Мира ботокса сбръчкана мисирка в НОВА ТВ":

    Много убав!

    08:48 02.09.2026

  • 64 Ам кво дъ ти кажъ,

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Васил":

    то от видеата на самите киевчани се виждат как ракетите им излитат от междуброковите пространства и падат в съседния квартал. Това не ти е русщата техника, която и след 100 години е безотказна. Бастър копче и тръгваш.

    08:50 02.09.2026

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