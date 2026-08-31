Дронове срещу Москва! Илон Мъск е допускал използването на Starlink за украински атаки срещу територията на Русия

Американският предприемач Илон Мъск е допускал, според информациите, в разговор с бившия министър на отбраната на Украйна Михаил Федоров, използването на технологията за спътникова връзка Starlink за насочване на удари от украински безпилотни летателни апарати срещу територията на Русия, съобщава вестник Financial Times, цитиран от Фокус.
По-рано същото издание, позовавайки се на източници, съобщи, че на фона на сериозния недостиг на средства за противовъздушна отбрана Володимир Зеленски се опитва да получи разрешение от Мъск да използва Starlink на дронове за удари по руска територия. В началото на август списанието Atlantic, позовавайки се на източници, писа, че Мъск отказва използването на своята услуга, опасявайки се от ескалация на украинския конфликт.
"Мъск по-рано е заяви пред Федоров, че е готов да разреши на Украйна да използва безпилотни летателни апарати, оборудвани със системата Starlink, извън границите ѝ за нанасяне на удари по руски цели. Въпреки това… Мъск е допълнил, че това е политическо решение, което трябва да бъде взето в Белия дом“, съобщава вестникът, позовавайки се на свои източници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НАТОВСКИ РАКЕТИ ТРЕПЯТ УКРАИНЦИ !!!
Коментиран от #16
20:17 31.08.2026
2 Пич
Начии, заради Старлинк, това, Украйна пуца насекъде, без да знае на дека...!!!???
Ц ц ц ц......и технологии.....
20:17 31.08.2026
3 НАКРАЯ РУСИЯ
20:20 31.08.2026
4 Дзак
20:23 31.08.2026
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
20:24 31.08.2026
6 Механик
Е кое на укрите им е украиско ми кажете? Когато се бият в гърдите, че са опожарили поредния склад с дамски гащички, евтина козметика и плюшени играчки, с кое точно се хвалят ми кажете?
20:25 31.08.2026
7 До сега
20:26 31.08.2026
8 Ами
и се опитват да го начукват на Мъск.
Да се обзаложим ли че Мъск ще го начука на окраинците :)
20:27 31.08.2026
9 Държавата камикадзе наречена Украйна
20:29 31.08.2026
10 БЕЗ СТАРЛИНГ, ВОЙНАТА СВЪРШВАШЕ ЗА МЕСЕЦ
УЧАСТНИК НЕ САМО , А ИЗКАЛИРАШ ВОЙНАТА , ПОДКЛАЖДАШ ПУТИН ДА ИЗПОЛЗВА ВСЕ ПО-РАЗРУШИТЕЛНИ ОРЪЖИЯ , ЕСКАЛИРА И С АНГЛИЯ,
УМНИТЕ И ТЕ ИЗПРОСТЯХА . С КАКЪВТО СЕ СЪБЕРЕШ ТАКЪВ СТАВАШ.
20:29 31.08.2026
11 Междувременно
Според него Радата изготвя подобна резолюция от около две седмици, откакто започнаха масираните атаки срещу складове за хранителни стоки.
Пък вие си пишете глупости колкот си щете
Коментиран от #21
20:30 31.08.2026
12 Месо
20:30 31.08.2026
13 Мдаа...
Такива ми ти работи.
20:31 31.08.2026
14 Пет години Киев за три дни
20:32 31.08.2026
15 Бай онзи
Коментиран от #20
20:32 31.08.2026
16 Заглавието трябваше да е
До коментар #1 от "НАТОВСКИ РАКЕТИ ТРЕПЯТ УКРАИНЦИ !!!":Мъск е допуснал допускането... и т. н
20:33 31.08.2026
17 На заплахата за НАТО било написано :
Вместо да си играе на защита и да се занимава с наземните терминали, Русия се цели директно към сателитите в орбита. Разположена в шест мобилни ремаркета с дванадесет проследяващи антени, системата насочва високомощни радиочестотни лъчи директно към Kу - банда на Starlink в диапазона 14,0–14,5 GHz. Чрез едновременното активиране на всичките осем подканала, тя напълно блокира и заслепява приемниците на сателита.
Резултатът? Пълно затъмнение. Наземните терминали губят връзка мигновено по цялата фронтова линия. Западните софтуерни корекции не могат да го поправят, защото самият сателит е заслепен при източника, като моментално замразяват операциите с дронове и артилерийското насочване. За да влоши нещата за западната стратегия, Иран сега придобива тази технология, за да смаже неоторизирани мрежи на Starlink в собствените си граници. Митът за неприкосновеното западно технологично господство официално е приключил.
20:33 31.08.2026
18 Сакън Мъск да не остане без стар линк ?
20:34 31.08.2026
19 Мнение
20:35 31.08.2026
20 Мишел
До коментар #15 от "Бай онзи":Русия пусна на конвеир заглушители на Старлинк.
20:35 31.08.2026
21 Мдаа...
До коментар #11 от "Междувременно":Не е само Киев. Носят се слухове за всички градове източно от реката. За местене на радата (и не само) в Лвов.
20:35 31.08.2026