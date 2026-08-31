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Дронове срещу Москва! Илон Мъск е допускал използването на Starlink за украински атаки срещу територията на Русия
  Тема: Украйна

Дронове срещу Москва! Илон Мъск е допускал използването на Starlink за украински атаки срещу територията на Русия

31 Август, 2026 20:14 646 21

  • дронове-
  • русия-
  • украйна-
  • илон мъск

В началото на август списанието Atlantic, позовавайки се на източници, писа, че Мъск отказва използването на своята услуга, опасявайки се от ескалация на украинския конфликт

Дронове срещу Москва! Илон Мъск е допускал използването на Starlink за украински атаки срещу територията на Русия - 1
Financial Times Financial Times сайт

Американският предприемач Илон Мъск е допускал, според информациите, в разговор с бившия министър на отбраната на Украйна Михаил Федоров, използването на технологията за спътникова връзка Starlink за насочване на удари от украински безпилотни летателни апарати срещу територията на Русия, съобщава вестник Financial Times, цитиран от Фокус.

По-рано същото издание, позовавайки се на източници, съобщи, че на фона на сериозния недостиг на средства за противовъздушна отбрана Володимир Зеленски се опитва да получи разрешение от Мъск да използва Starlink на дронове за удари по руска територия. В началото на август списанието Atlantic, позовавайки се на източници, писа, че Мъск отказва използването на своята услуга, опасявайки се от ескалация на украинския конфликт.

"Мъск по-рано е заяви пред Федоров, че е готов да разреши на Украйна да използва безпилотни летателни апарати, оборудвани със системата Starlink, извън границите ѝ за нанасяне на удари по руски цели. Въпреки това… Мъск е допълнил, че това е политическо решение, което трябва да бъде взето в Белия дом“, съобщава вестникът, позовавайки се на свои източници.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАТОВСКИ РАКЕТИ ТРЕПЯТ УКРАИНЦИ !!!

    18 6 Отговор
    Прехвалени натовски ракети се взривяват в складове в Киев и падат върху главите на украинските нацисти, тенджерите върху главите им не помагат.

    Коментиран от #16

    20:17 31.08.2026

  • 2 Пич

    17 4 Отговор
    Яснооо......
    Начии, заради Старлинк, това, Украйна пуца насекъде, без да знае на дека...!!!???
    Ц ц ц ц......и технологии.....

    20:17 31.08.2026

  • 3 НАКРАЯ РУСИЯ

    20 3 Отговор
    ЩЕ СЕ ПРИНУДИ ДА УНИЩОЖИ СТАРЛИНКА.

    20:20 31.08.2026

  • 4 Дзак

    9 2 Отговор
    Колко пъти писаха за това?

    20:23 31.08.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 2 Отговор
    Спътниците на пъпчивия богаташ ще почнат да падат...

    20:24 31.08.2026

  • 6 Механик

    13 2 Отговор
    И идваме до основателния извод, че единственото УКРАИНСКО нещо в тази война е украинското МЕСО. Разузнаването им от англия, ракетите и дроновете от англия, насочването на ракетите и дроновете, и то от англия. Спътниците от Мъск (не го знам от сащ ли е, от юар ли е или и той е от англия), но спътниците негови.
    Е кое на укрите им е украиско ми кажете? Когато се бият в гърдите, че са опожарили поредния склад с дамски гащички, евтина козметика и плюшени играчки, с кое точно се хвалят ми кажете?

    20:25 31.08.2026

  • 7 До сега

    8 2 Отговор
    Оправдава лудостта му с гениалност, но сега разбирам че си е абсолютно луд за връзване.

    20:26 31.08.2026

  • 8 Ами

    8 2 Отговор
    Окраинците знаят, че руснаците могат да приключат Starlink
    и се опитват да го начукват на Мъск.
    Да се обзаложим ли че Мъск ще го начука на окраинците :)

    20:27 31.08.2026

  • 9 Държавата камикадзе наречена Украйна

    8 2 Отговор
    ...лети с бясна скорост към бездната управлявана от Старлинк.

    20:29 31.08.2026

  • 10 БЕЗ СТАРЛИНГ, ВОЙНАТА СВЪРШВАШЕ ЗА МЕСЕЦ

    6 2 Отговор
    И ТОЯ Е УЧАСТНИК ВЪВ ВОЙНАТА С/У РУСИЯ И ТО СНОВЕН ИГРАЧ! ПРЕБЕРИ СИ СТАРЕЛИНГА !!
    УЧАСТНИК НЕ САМО , А ИЗКАЛИРАШ ВОЙНАТА , ПОДКЛАЖДАШ ПУТИН ДА ИЗПОЛЗВА ВСЕ ПО-РАЗРУШИТЕЛНИ ОРЪЖИЯ , ЕСКАЛИРА И С АНГЛИЯ,
    УМНИТЕ И ТЕ ИЗПРОСТЯХА . С КАКЪВТО СЕ СЪБЕРЕШ ТАКЪВ СТАВАШ.

    20:29 31.08.2026

  • 11 Междувременно

    5 1 Отговор
    Киев и Киевска област ще получат статут на фронтова линия през септември, заяви украинският депутат Горбенко.

    Според него Радата изготвя подобна резолюция от около две седмици, откакто започнаха масираните атаки срещу складове за хранителни стоки.

    Пък вие си пишете глупости колкот си щете

    Коментиран от #21

    20:30 31.08.2026

  • 12 Месо

    4 1 Отговор
    Месо дайте!.....дронове има.....месокомбината на Зеленски няма суровини за производството на златни тоалетни!!!

    20:30 31.08.2026

  • 13 Мдаа...

    3 1 Отговор
    В предградие на Киев пореден склад с оръжие и боеприпаси за няколко стотин милиона се превърна в спомен. Небето на километри околовръст е покрито с гъсти, мазни черни пушеци. Цял ден над региона е пълно слънчево затъмнение. Чак зеле наркомана се появи по телевизията и смотолеви, че е недопустимо да има военни складове в цивилни райони.
    Такива ми ти работи.

    20:31 31.08.2026

  • 14 Пет години Киев за три дни

    2 3 Отговор
    Как лети времето...

    20:32 31.08.2026

  • 15 Бай онзи

    3 1 Отговор
    По някое време руснаците ще започнат да свалят сателитите на южноафриканския аутист!

    Коментиран от #20

    20:32 31.08.2026

  • 16 Заглавието трябваше да е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "НАТОВСКИ РАКЕТИ ТРЕПЯТ УКРАИНЦИ !!!":

    Мъск е допуснал допускането... и т. н

    20:33 31.08.2026

  • 17 На заплахата за НАТО било написано :

    2 0 Отговор
    Русия официално произвежда масово системата за електронна война „Волна Купол Гарант“, което е пълен нокаут за западните военни технологии и разкрива фаталните недостатъци на Starlink.

    Вместо да си играе на защита и да се занимава с наземните терминали, Русия се цели директно към сателитите в орбита. Разположена в шест мобилни ремаркета с дванадесет проследяващи антени, системата насочва високомощни радиочестотни лъчи директно към Kу - банда на Starlink в диапазона 14,0–14,5 GHz. Чрез едновременното активиране на всичките осем подканала, тя напълно блокира и заслепява приемниците на сателита.

    Резултатът? Пълно затъмнение. Наземните терминали губят връзка мигновено по цялата фронтова линия. Западните софтуерни корекции не могат да го поправят, защото самият сателит е заслепен при източника, като моментално замразяват операциите с дронове и артилерийското насочване. За да влоши нещата за западната стратегия, Иран сега придобива тази технология, за да смаже неоторизирани мрежи на Starlink в собствените си граници. Митът за неприкосновеното западно технологично господство официално е приключил.

    20:33 31.08.2026

  • 18 Сакън Мъск да не остане без стар линк ?

    1 0 Отговор
    Да не остане без стар линк,че данните за връзката на убития Калушев от Петрохан по старлинк ще изчезнат и няма да узнаем мотивите ,авторите и поръчителя на зверското убийство по времето на управлението на групировката ГЕРБ,БСП и ДПС !

    20:34 31.08.2026

  • 19 Мнение

    1 0 Отговор
    Мъск е много богат, има пари за нови спътници.

    20:35 31.08.2026

  • 20 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай онзи":

    Русия пусна на конвеир заглушители на Старлинк.

    20:35 31.08.2026

  • 21 Мдаа...

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Междувременно":

    Не е само Киев. Носят се слухове за всички градове източно от реката. За местене на радата (и не само) в Лвов.

    20:35 31.08.2026

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