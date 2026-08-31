Дронове срещу Москва! Илон Мъск е допускал използването на Starlink за украински атаки срещу територията на Русия

Американският предприемач Илон Мъск е допускал, според информациите, в разговор с бившия министър на отбраната на Украйна Михаил Федоров, използването на технологията за спътникова връзка Starlink за насочване на удари от украински безпилотни летателни апарати срещу територията на Русия, съобщава вестник Financial Times, цитиран от Фокус.

По-рано същото издание, позовавайки се на източници, съобщи, че на фона на сериозния недостиг на средства за противовъздушна отбрана Володимир Зеленски се опитва да получи разрешение от Мъск да използва Starlink на дронове за удари по руска територия. В началото на август списанието Atlantic, позовавайки се на източници, писа, че Мъск отказва използването на своята услуга, опасявайки се от ескалация на украинския конфликт.

"Мъск по-рано е заяви пред Федоров, че е готов да разреши на Украйна да използва безпилотни летателни апарати, оборудвани със системата Starlink, извън границите ѝ за нанасяне на удари по руски цели. Въпреки това… Мъск е допълнил, че това е политическо решение, което трябва да бъде взето в Белия дом“, съобщава вестникът, позовавайки се на свои източници.