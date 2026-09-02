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Генерал Драпати опитва да спре руското настъпление в Донецка област
  Тема: Украйна

Генерал Драпати опитва да спре руското настъпление в Донецка област

2 Септември, 2026 10:48 2 257 91

  • русия-
  • украйна-
  • донбас

От друга страна формацията под командването на бригаден генерал Денис Прокопенко ще има зона на отговорност в сектора Добропиля на юг

Генерал Драпати опитва да спре руското настъпление в Донецка област - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Украинският главнокомандващ генерал-майор Михайло Драпати създава нови оперативни командвания за отбраната на Донецка област. Тяхната основна цел е да спрат руското нападение.

Това отбелязва Институтът за изследване на войната (ISW).

Украинското информационно издание "Хромадске" цитира източник от украинския Генерален щаб, който заяви, че приоритетът на новите формирования е да спрат настъплението на руските сили. На 26 август президентът Володимир Зеленски обяви създаването на две нови формирования в подкрепа на украинската отбрана в Донецка област.

"Хромадске" съобщи на 1 септември, че формацията, която ще бъде командвана от бригаден генерал Андрий Билецки, ще има зона на отговорност, простираща се от посока Лиман до района Краматорск-Костянтиновка в "Крепостния пояс".

От друга страна формацията под командването на бригаден генерал Денис Прокопенко ще има зона на отговорност в сектора Добропиля на юг.

На 31 август Путин проведе мащабно преструктуриране в руските правоохранителни органи, вероятно в подготовка за евентуална мобилизация след изборите за Държавната дума.

Руският президент уволни 13 руски длъжностни лица.

Освен това Путин е назначил 15 руски длъжностни лица в различни правоохранителни структури.

Ако това се потвърди, подобно преразпределение на силите за поддържане на реда би било значително, особено като се има предвид, че то засяга длъжностни лица, отговарящи за областите Курск и Пенза, които биха могли да бъдат особено уязвими към граждански безредици в случай на евентуална мобилизация.

ISW наблюдава, че руски служители на реда провеждат принудителни действия по набиране на кадри в областите Пенза и Курск поне от юни 2026 г.

Кремъл поставя условия за принудително призоваване на резервисти поне от октомври 2025 г. насам, въпреки че наличието на такива условия не означава, че самият Путин е взел решение за провеждане на мобилизация.

ISW продължава да счита, че всяка принудителна мобилизация е лично решение на Путин и зависи от неговата преценка за реалностите на бойното поле и стабилността на режима.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С това име няма избор

    63 8 Отговор
    освен да отстъпва. Буквално означава да бяга

    Коментиран от #7, #9, #12

    10:49 02.09.2026

  • 2 хехе

    65 8 Отговор
    Демек Драпати драпа да спре настъплението на руснаците.

    10:50 02.09.2026

  • 3 Голямо Драпане пада

    64 8 Отговор
    Драпати в превод значи бягам.
    Опитва поляка но не става,
    укрите бягат с 200.

    10:50 02.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Овчар

    68 4 Отговор
    Дезинформацията на някой медии вече не работи ..! Ако искат да печелят трябва да кажат истината..! През зимата украинския курник ще бъде разрушен и разграбен от съюзниците МУ.

    Коментиран от #10

    10:51 02.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    50 2 Отговор
    2014 г майор Драпати нахлу в Донбас и попадна в обкръжение.С танка си проби и избяга а всички бяха убити и пленени.

    Коментиран от #21

    10:53 02.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нищо не разбирам!

    58 3 Отговор
    Всеки ден тук ни увещават как украинците печелят, а сега пък руснаците настъпват!?!

    10:55 02.09.2026

  • 12 Като ∆®и$к, който се 0∆®и©ka

    35 3 Отговор

    До коментар #1 от "С това име няма избор":

    тоя така драпа. Драпати драпа на запад.

    10:56 02.09.2026

  • 13 Механик

    53 3 Отговор
    Ген. Драпати опитва да спре руското настъпление????
    Що, предния какво правеше? Съдействаше за настъплението ли?
    Големи мозъци са тия от измисления институт.

    Коментиран от #22, #30

    10:56 02.09.2026

  • 14 ОК,няма лошо!

    33 1 Отговор
    НО!
    Генерал Драпати,има бая да...,,Драпа",докато ги спре руснаците...

    10:59 02.09.2026

  • 15 Шъ...шъ...!

    26 1 Отговор

    До коментар #10 от "Паси си":

    Кога ти цъфнат налъмите...!

    11:00 02.09.2026

  • 16 Мими Кучева🐕

    25 1 Отговор
    Драпати си драпа шишарките и воюва за нашата свабада!💋🦍🥳🤣👍

    11:02 02.09.2026

  • 17 Глюпости

    24 1 Отговор
    "Генерал Драпати" репетира в Малта за Еврвизия. Много лъжат обаче тея хурки изтръпнали ей

    11:03 02.09.2026

  • 18 1234567890

    16 0 Отговор
    опитва

    11:04 02.09.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    30 3 Отговор
    В МОМЕНТА СЕ СЛУЧВА НЕЩО МНОГО ХУБАВО
    ....
    НО ДАЖЕ ПУТИН ВЧЕРА КАЗА ПРЕД ЖУРНАЛИСТИТЕ ЧЕ ЩЕ СИ ЗАМЪЛЧИ КАКВО ТОЧНО СТАВА
    ...
    ВЕРМАХТА ИМАТ МНОГО МНОГО ГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ

    11:05 02.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мими Кучева🐕

    24 0 Отговор
    Велики са англосаксите.Намериха си за пореден път момчета за бой!😎🥳🤣👍

    11:06 02.09.2026

  • 24 Биби

    6 12 Отговор
    Сички, пембените смарайди тоже, виждаме как татароменгяните пет години настъпват окраинската мотика!

    11:06 02.09.2026

  • 25 БеГемот

    23 2 Отговор
    Простотии....къв режим ...киевският ги лови по улиците като животни...друг е въпросът какъв боен дух имат такива части...

    Коментиран от #27, #29

    11:07 02.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тити на Кака

    26 1 Отговор
    Бусификацията в Украйна върви с пълно темпо, големите успехи на ВСУ в настъплението към Киев иска по 30 000 нови момчета всеки месец, понеже загубите на украинската армия на терен са нищожни.
    В същото време губещата според ISW по 80-90 000 момчета всеки месец Русия не се сеща една бусификация да направи!
    Какви глупаци са руснаците, а?

    Коментиран от #34

    11:08 02.09.2026

  • 29 Лови тия

    4 24 Отговор

    До коментар #25 от "БеГемот":

    Дето не са се явили на повиквателната.Що ватенките сега са по границите .Бегат от мобилизацията и теглят пари.

    11:09 02.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тити на Кака

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Тихо бе Смешник":

    1000:30 за теб.

    11:09 02.09.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 1 Отговор
    КОГАТО ЛЪЖЕШ ГОСПОДАРИТЕ СИ
    .....И ТЕ ОСТАВАТ ИЗЛЪГАНИ НАКРАЯ :)
    .... И ТОВА ГО ПРАВЯТ НЕ САМО УКРАИНЦИТЕ АМИ И ДЕГЕНЕРАТИ КАТО ХРИСТО ГРОЗЕВ :)

    Коментиран от #40

    11:09 02.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Абе Смешко.

    5 26 Отговор

    До коментар #28 от "Тити на Кака":

    Обърка числата.месец юли 44000 ватенки фира.Украинците се защитават успешно нанасяйки на ватенките жестоки загуби.Кой напада като мало у мен жертвайки крепостните като мухи Русия.До тук 1,4 милиона фира.

    Коментиран от #54

    11:11 02.09.2026

  • 35 УСПЕХ УКРАЙНА

    4 26 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    11:11 02.09.2026

  • 36 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    4 21 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    11:11 02.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хохо Бохо

    17 2 Отговор

    До коментар #10 от "Паси си":

    Едно е сигурно. Покрайна приключи. Измислена държава, създадена с цел да дразнни Русия. Вече е само руска територия. Слава на Русия, вечна слава!!!!

    Коментиран от #43

    11:13 02.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 И кога това

    3 15 Отговор

    До коментар #41 от "Хохо Бохо":

    От 3 дни та 4,5 г и Масова почна да гари.Абе Смех,затваряй чофффката.За 5 г на 50км от Донбас

    11:15 02.09.2026

  • 44 Стига смешки бре

    17 1 Отговор
    Лимана до района Краматорск-Костянтиновка в "Крепостния пояс" щял тоя да охранява. И кво ще охранява ва питам? Металургичният завод във Крематорск руснаците отдавна го сринаха. И складовете и мола.... къв лиман кви 5 лева

    11:16 02.09.2026

  • 45 Експерт

    15 1 Отговор
    Генерал Драпати да намери бял байрак и да го развее това е единствения изход!

    11:16 02.09.2026

  • 46 СПРАВЕДЛИВ

    16 1 Отговор
    Донецк и Луганск са към Русия още с проведения референдум преди СВО. Какво трябва да се спори и да се воюва, не е ясно?! Там, за разлика от нас, поне има референдуми. Само в "демократична" България, те са забранени и дори да се споменават, камо ли, да се провеждат. Който политик заговори за референдум, е на прицел. Това е мнооого забавно!

    11:17 02.09.2026

  • 47 Кххфцжб

    12 1 Отговор
    Статия за великата украинска армия с снимка на руски джип???????

    11:17 02.09.2026

  • 48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор

    До коментар #40 от "Виж Руските тръбари":

    КАКВИ ВАРЯГИ СА СЕВЕРНИТЕ СЛАВЯНО - БЪЛГАРСКИ ПЛЕМЕНА ?
    .....
    ИЗМИСЛИЦИ НА НЕМСКАТА БЛОНДИНКА ЕКАТЕРИНА ВТОРА - 43 ОФИЦИАЛНИ ЛЮБОВНИЦИ

    11:17 02.09.2026

  • 49 В концлагера Украйна

    12 1 Отговор
    Нямат хора! Нацистите са надзиратели в лагера на смъртта, наречен Украйна. Там могат да те убият на улицата при "проверка на документите". Има цели полкове, от преминали на страната на руските въоръжени сили украинци. Русия плаща честно на своите бойци и на техните семейства.

    11:18 02.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ти да видиш

    13 1 Отговор
    Скоро, ще драпа, към Полша тоя генерал😅

    11:22 02.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 В Крим

    11 1 Отговор
    На страната на Русия преминаха украинските военнослужещи и получиха запазване на своя чин и по-високо заплащане. Дори украинският адмирал от украинския флот премина на страната на Русия и стана командващ на Тихоокеанския флот. Затова много украинци се предават и служат в руската армия.

    11:24 02.09.2026

  • 54 Тити на Кака

    14 1 Отговор

    До коментар #34 от "Абе Смешко.":

    Абсолютно прав си - поради уникално големите загуби на руската армия в Украйна тече перманентна бусификация вече пета година и основното съотношение на фронта е 1000:30!

    11:24 02.09.2026

  • 55 ДРАПАТИ НАЦИСТА

    13 1 Отговор
    Здраво яде дървото.

    11:25 02.09.2026

  • 56 Има клип от 2015

    3 9 Отговор
    Драпати с бронирана машина премина през куп орки. Кайма.

    Коментиран от #66

    11:25 02.09.2026

  • 57 Отреазвяващ

    4 2 Отговор
    Опити, експерименти,проба-грешка водят до прогрес.Но тези на Драпатий....?

    11:26 02.09.2026

  • 58 Асен

    12 1 Отговор
    Донецк е руски.Украйна трябва да се изтегли.

    11:26 02.09.2026

  • 59 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ Е ЯСНО

    16 1 Отговор
    Окраина едва ли ще изкара зимата.

    11:27 02.09.2026

  • 60 Драпати е известен

    15 2 Отговор
    с убийствата на беззащитни цивилни. За него няма друг изход, освен надеждата за някакъв мир и избягване на съд за военни престъпления.

    11:27 02.09.2026

  • 61 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    15 2 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт и няма кой да я спре.

    Коментиран от #64

    11:28 02.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Точен

    15 0 Отговор
    Явно украинците яко отстъпват...

    11:30 02.09.2026

  • 64 Нямат и желание

    11 0 Отговор

    До коментар #61 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    За украинецът желанието е да се предаде и да получи по-добър живот в Русия.

    11:30 02.09.2026

  • 65 ТАГАРЕВ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    13 0 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил от руското настъпление.

    11:31 02.09.2026

  • 66 АРЕ КОНКРЕТНО

    10 0 Отговор

    До коментар #56 от "Има клип от 2015":

    ПРЗ 2015 СМЕЛИЯ ОФИЦЕР ДРАПАТИ
    ИЗБЯГА ОТ ГРУПА ЦИВИЛНИ ГРАЖДАНИ
    КАТО ПРЕСКОЧИ КАМАРА СТАРИ ГУМИ НА УЛИЦАТА
    КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗОСТАВИ ПОДЧИНЕНИТЕ СИ
    ИМА КЛИПЧЕ МИЛО
    ИНТЕРНЕТА ПОМНИ
    ПОСЛЕ МИХА БТРА ОТ ВЪТРЕ С МАРКУЧ

    11:32 02.09.2026

  • 67 az СВО Победа 81

    14 0 Отговор
    Е, как така "да го спре"?

    Нали досега ни обяснявахте, че ВСУ напредват, а руснаците отстъпват???

    НПО гюрлюк, оплел се в лъжи....
    🤣🤣🤣🤣

    11:32 02.09.2026

  • 68 нека се опитва

    8 0 Отговор
    да не кажат после поддръжниците на нацисткия режим че са се предали без да се опитат

    11:34 02.09.2026

  • 69 ДРАПАТИ НАЦИСТА

    11 0 Отговор
    Здраво яде ФАБ-овете. Ще го денацифицират.

    11:34 02.09.2026

  • 70 Шъ ги спре

    5 0 Отговор
    с разтворени бузи, задни.

    11:35 02.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Малкия Стоянчо

    5 0 Отговор
    Абе къде е батко ,той е голям фен на Драпатий ?

    11:39 02.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Слава на Русия!

    11 0 Отговор
    Никой не може да спре Русия! Фашизмът в Укрьйна и ЕС ще бъде пометен!

    11:47 02.09.2026

  • 76 ДРАПАТИ НАЦИСТА

    12 0 Отговор
    Бил разбрал, че да се биеш с истинска армия не е като да убиваш цивилни в Донбас.

    11:49 02.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Как, нали Украйна

    5 0 Отговор
    контранступва и перемогва.

    11:52 02.09.2026

  • 79 Годината е 2027

    1 7 Отговор
    3 милиона руски вдовици тръгват по Европата да си търсят мъж и да сеят съветски трипер.

    11:53 02.09.2026

  • 80 Е ,те нали превзеха и Курска област

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Паси си":

    заедно с град Курск, някъде след като освободиха Крим с контранаступа с Леопардите и събориха керченския мост с Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу.

    11:54 02.09.2026

  • 81 БАРС

    4 1 Отговор
    СЪЩИЯТ ТОЯ ГЕНЕРАЛ ПОПАДНА В ОБКРАЖЕНИЕ .ТОГАВА ПРЕЗ 2014 ГОД ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ДОНБАС ГО СЪЖЕЛИХА И ГО ПУСНАХА С 300 ПИШМАН УКРАИНСКИ СОЛДЖАРА ДА СИ ОТИДА0Т ПО ЖИВО ПО ЗДРАВО.С ЕДНА ДУМА ОЧАКВАМЕ НОВО ОБКРАЖЕНИЕ НА УКРАИНСКАТА АРМИЯ .НО ТОЯ ПЪТ РАШКИТЕ НЯМА ДА ПРОСТЯТ.КОЙТО СЕ ПРЕДАДЕ ОТ ТЯХ ДАЛЕКО В СИБИР ГИ ЧАКА ДЪРВОДОБИВА на безплатна работа

    Коментиран от #84

    11:55 02.09.2026

  • 82 Ще те олигави, защо

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Баро":

    да не те олигава.
    10 евро са си 10 евро а куклата си няма работа и без това.

    11:59 02.09.2026

  • 83 Последна

    5 0 Отговор
    отчаяна стъпка на режима в Киев. Пускат азовските дегенерати Прокопенко и Билетски да дадат един последен отпор в Славянск и Краматорск. Руснаците им пощадиха живота в Аьовстал преди няколко години. Сега няма да имат този късмет. Времето е друго.

    12:00 02.09.2026

  • 84 Наще лешпери

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "БАРС":

    се отказаха от дърводобива в Коми и сега там работят белгийци.

    12:03 02.09.2026

  • 85 Фашистите

    2 1 Отговор
    от Азов този път няма да живеят.
    Веднъж се смилиха над тях, само ги съблякоха, за да види света свастиките по телата им. Сега няма да има екскурзии до Турция. Остават там на място, под земята, ведно с другарите си от Вермахта и Вафен СС.

    12:04 02.09.2026

  • 86 Руснак без крак

    0 1 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️!

    12:06 02.09.2026

  • 87 Ъъъ

    2 1 Отговор
    "От друга страна формацията под командването на бригаден генерал Денис Прокопенко...

    Нали се сещате, че този 3 месеца се криеше като мишок в подземията на Азовстал, после ги измъкнаха всички от там и ги взеха в плен, после рашките го пуснаха, вместо да го приключат с куршум в главата, Ердоган го прибра в Турция и ето го вече бригаден генерал.... 🤔
    Другия път пак да го пуснат!

    Коментиран от #90

    12:07 02.09.2026

  • 88 ДРАПАТИ НАЦИСТА

    2 1 Отговор
    Е единствения в историята получил звание генерал воювайки с цивилни хора.

    12:07 02.09.2026

  • 89 Реджо Емилия

    0 1 Отговор
    Руското месо Дойдоха ли корейците?

    12:08 02.09.2026

  • 90 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Ъъъ":

    Азовци бяха разменени за Медведчук кум на ботокса.В противен случай Медведчук щеше да бъде рязан на мръвки.

    12:11 02.09.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

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