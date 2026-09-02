Генерал Драпати опитва да спре руското настъпление в Донецка област

Украинският главнокомандващ генерал-майор Михайло Драпати създава нови оперативни командвания за отбраната на Донецка област. Тяхната основна цел е да спрат руското нападение.

Това отбелязва Институтът за изследване на войната (ISW).

Украинското информационно издание "Хромадске" цитира източник от украинския Генерален щаб, който заяви, че приоритетът на новите формирования е да спрат настъплението на руските сили. На 26 август президентът Володимир Зеленски обяви създаването на две нови формирования в подкрепа на украинската отбрана в Донецка област.

"Хромадске" съобщи на 1 септември, че формацията, която ще бъде командвана от бригаден генерал Андрий Билецки, ще има зона на отговорност, простираща се от посока Лиман до района Краматорск-Костянтиновка в "Крепостния пояс".

От друга страна формацията под командването на бригаден генерал Денис Прокопенко ще има зона на отговорност в сектора Добропиля на юг.

На 31 август Путин проведе мащабно преструктуриране в руските правоохранителни органи, вероятно в подготовка за евентуална мобилизация след изборите за Държавната дума.

Руският президент уволни 13 руски длъжностни лица.

Освен това Путин е назначил 15 руски длъжностни лица в различни правоохранителни структури.

Ако това се потвърди, подобно преразпределение на силите за поддържане на реда би било значително, особено като се има предвид, че то засяга длъжностни лица, отговарящи за областите Курск и Пенза, които биха могли да бъдат особено уязвими към граждански безредици в случай на евентуална мобилизация.

ISW наблюдава, че руски служители на реда провеждат принудителни действия по набиране на кадри в областите Пенза и Курск поне от юни 2026 г.

Кремъл поставя условия за принудително призоваване на резервисти поне от октомври 2025 г. насам, въпреки че наличието на такива условия не означава, че самият Путин е взел решение за провеждане на мобилизация.

ISW продължава да счита, че всяка принудителна мобилизация е лично решение на Путин и зависи от неговата преценка за реалностите на бойното поле и стабилността на режима.