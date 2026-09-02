Генерал Драпати опитва да спре руското настъпление в Донецка област

Украинският главнокомандващ генерал-майор Михайло Драпати създава нови оперативни командвания за отбраната на Донецка област. Тяхната основна цел е да спрат руското нападение.
Това отбелязва Институтът за изследване на войната (ISW).
Украинското информационно издание "Хромадске" цитира източник от украинския Генерален щаб, който заяви, че приоритетът на новите формирования е да спрат настъплението на руските сили. На 26 август президентът Володимир Зеленски обяви създаването на две нови формирования в подкрепа на украинската отбрана в Донецка област.
"Хромадске" съобщи на 1 септември, че формацията, която ще бъде командвана от бригаден генерал Андрий Билецки, ще има зона на отговорност, простираща се от посока Лиман до района Краматорск-Костянтиновка в "Крепостния пояс".
От друга страна формацията под командването на бригаден генерал Денис Прокопенко ще има зона на отговорност в сектора Добропиля на юг.
На 31 август Путин проведе мащабно преструктуриране в руските правоохранителни органи, вероятно в подготовка за евентуална мобилизация след изборите за Държавната дума.
Руският президент уволни 13 руски длъжностни лица.
Освен това Путин е назначил 15 руски длъжностни лица в различни правоохранителни структури.
Ако това се потвърди, подобно преразпределение на силите за поддържане на реда би било значително, особено като се има предвид, че то засяга длъжностни лица, отговарящи за областите Курск и Пенза, които биха могли да бъдат особено уязвими към граждански безредици в случай на евентуална мобилизация.
ISW наблюдава, че руски служители на реда провеждат принудителни действия по набиране на кадри в областите Пенза и Курск поне от юни 2026 г.
Кремъл поставя условия за принудително призоваване на резервисти поне от октомври 2025 г. насам, въпреки че наличието на такива условия не означава, че самият Путин е взел решение за провеждане на мобилизация.
ISW продължава да счита, че всяка принудителна мобилизация е лично решение на Путин и зависи от неговата преценка за реалностите на бойното поле и стабилността на режима.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С това име няма избор
Коментиран от #7, #9, #12
10:49 02.09.2026
2 хехе
10:50 02.09.2026
3 Голямо Драпане пада
Опитва поляка но не става,
укрите бягат с 200.
10:50 02.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Овчар
Коментиран от #10
10:51 02.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
Коментиран от #21
10:53 02.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Нищо не разбирам!
10:55 02.09.2026
12 Като ∆®и$к, който се 0∆®и©ka
До коментар #1 от "С това име няма избор":тоя така драпа. Драпати драпа на запад.
10:56 02.09.2026
13 Механик
Що, предния какво правеше? Съдействаше за настъплението ли?
Големи мозъци са тия от измисления институт.
Коментиран от #22, #30
10:56 02.09.2026
14 ОК,няма лошо!
Генерал Драпати,има бая да...,,Драпа",докато ги спре руснаците...
10:59 02.09.2026
15 Шъ...шъ...!
До коментар #10 от "Паси си":Кога ти цъфнат налъмите...!
11:00 02.09.2026
16 Мими Кучева🐕
11:02 02.09.2026
17 Глюпости
11:03 02.09.2026
18 1234567890
11:04 02.09.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
НО ДАЖЕ ПУТИН ВЧЕРА КАЗА ПРЕД ЖУРНАЛИСТИТЕ ЧЕ ЩЕ СИ ЗАМЪЛЧИ КАКВО ТОЧНО СТАВА
...
ВЕРМАХТА ИМАТ МНОГО МНОГО ГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ
11:05 02.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мими Кучева🐕
11:06 02.09.2026
24 Биби
11:06 02.09.2026
25 БеГемот
Коментиран от #27, #29
11:07 02.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тити на Кака
В същото време губещата според ISW по 80-90 000 момчета всеки месец Русия не се сеща една бусификация да направи!
Какви глупаци са руснаците, а?
Коментиран от #34
11:08 02.09.2026
29 Лови тия
До коментар #25 от "БеГемот":Дето не са се явили на повиквателната.Що ватенките сега са по границите .Бегат от мобилизацията и теглят пари.
11:09 02.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тити на Кака
До коментар #26 от "Тихо бе Смешник":1000:30 за теб.
11:09 02.09.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....И ТЕ ОСТАВАТ ИЗЛЪГАНИ НАКРАЯ :)
.... И ТОВА ГО ПРАВЯТ НЕ САМО УКРАИНЦИТЕ АМИ И ДЕГЕНЕРАТИ КАТО ХРИСТО ГРОЗЕВ :)
Коментиран от #40
11:09 02.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Абе Смешко.
До коментар #28 от "Тити на Кака":Обърка числата.месец юли 44000 ватенки фира.Украинците се защитават успешно нанасяйки на ватенките жестоки загуби.Кой напада като мало у мен жертвайки крепостните като мухи Русия.До тук 1,4 милиона фира.
Коментиран от #54
11:11 02.09.2026
35 УСПЕХ УКРАЙНА
11:11 02.09.2026
36 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
11:11 02.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хохо Бохо
До коментар #10 от "Паси си":Едно е сигурно. Покрайна приключи. Измислена държава, създадена с цел да дразнни Русия. Вече е само руска територия. Слава на Русия, вечна слава!!!!
Коментиран от #43
11:13 02.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 И кога това
До коментар #41 от "Хохо Бохо":От 3 дни та 4,5 г и Масова почна да гари.Абе Смех,затваряй чофффката.За 5 г на 50км от Донбас
11:15 02.09.2026
44 Стига смешки бре
11:16 02.09.2026
45 Експерт
11:16 02.09.2026
46 СПРАВЕДЛИВ
11:17 02.09.2026
47 Кххфцжб
11:17 02.09.2026
48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #40 от "Виж Руските тръбари":КАКВИ ВАРЯГИ СА СЕВЕРНИТЕ СЛАВЯНО - БЪЛГАРСКИ ПЛЕМЕНА ?
.....
ИЗМИСЛИЦИ НА НЕМСКАТА БЛОНДИНКА ЕКАТЕРИНА ВТОРА - 43 ОФИЦИАЛНИ ЛЮБОВНИЦИ
11:17 02.09.2026
49 В концлагера Украйна
11:18 02.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ти да видиш
11:22 02.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 В Крим
11:24 02.09.2026
54 Тити на Кака
До коментар #34 от "Абе Смешко.":Абсолютно прав си - поради уникално големите загуби на руската армия в Украйна тече перманентна бусификация вече пета година и основното съотношение на фронта е 1000:30!
11:24 02.09.2026
55 ДРАПАТИ НАЦИСТА
11:25 02.09.2026
56 Има клип от 2015
Коментиран от #66
11:25 02.09.2026
57 Отреазвяващ
11:26 02.09.2026
58 Асен
11:26 02.09.2026
59 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ Е ЯСНО
11:27 02.09.2026
60 Драпати е известен
11:27 02.09.2026
61 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #64
11:28 02.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Точен
11:30 02.09.2026
64 Нямат и желание
До коментар #61 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":За украинецът желанието е да се предаде и да получи по-добър живот в Русия.
11:30 02.09.2026
65 ТАГАРЕВ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
11:31 02.09.2026
66 АРЕ КОНКРЕТНО
До коментар #56 от "Има клип от 2015":ПРЗ 2015 СМЕЛИЯ ОФИЦЕР ДРАПАТИ
ИЗБЯГА ОТ ГРУПА ЦИВИЛНИ ГРАЖДАНИ
КАТО ПРЕСКОЧИ КАМАРА СТАРИ ГУМИ НА УЛИЦАТА
КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗОСТАВИ ПОДЧИНЕНИТЕ СИ
ИМА КЛИПЧЕ МИЛО
ИНТЕРНЕТА ПОМНИ
ПОСЛЕ МИХА БТРА ОТ ВЪТРЕ С МАРКУЧ
11:32 02.09.2026
67 az СВО Победа 81
Нали досега ни обяснявахте, че ВСУ напредват, а руснаците отстъпват???
НПО гюрлюк, оплел се в лъжи....
🤣🤣🤣🤣
11:32 02.09.2026
68 нека се опитва
11:34 02.09.2026
69 ДРАПАТИ НАЦИСТА
11:34 02.09.2026
70 Шъ ги спре
11:35 02.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Малкия Стоянчо
11:39 02.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Слава на Русия!
11:47 02.09.2026
76 ДРАПАТИ НАЦИСТА
11:49 02.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Как, нали Украйна
11:52 02.09.2026
79 Годината е 2027
11:53 02.09.2026
80 Е ,те нали превзеха и Курска област
До коментар #10 от "Паси си":заедно с град Курск, някъде след като освободиха Крим с контранаступа с Леопардите и събориха керченския мост с Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу.
11:54 02.09.2026
81 БАРС
Коментиран от #84
11:55 02.09.2026
82 Ще те олигави, защо
До коментар #74 от "Баро":да не те олигава.
10 евро са си 10 евро а куклата си няма работа и без това.
11:59 02.09.2026
83 Последна
12:00 02.09.2026
84 Наще лешпери
До коментар #81 от "БАРС":се отказаха от дърводобива в Коми и сега там работят белгийци.
12:03 02.09.2026
85 Фашистите
Веднъж се смилиха над тях, само ги съблякоха, за да види света свастиките по телата им. Сега няма да има екскурзии до Турция. Остават там на място, под земята, ведно с другарите си от Вермахта и Вафен СС.
12:04 02.09.2026
86 Руснак без крак
12:06 02.09.2026
87 Ъъъ
Нали се сещате, че този 3 месеца се криеше като мишок в подземията на Азовстал, после ги измъкнаха всички от там и ги взеха в плен, после рашките го пуснаха, вместо да го приключат с куршум в главата, Ердоган го прибра в Турция и ето го вече бригаден генерал.... 🤔
Другия път пак да го пуснат!
Коментиран от #90
12:07 02.09.2026
88 ДРАПАТИ НАЦИСТА
12:07 02.09.2026
89 Реджо Емилия
12:08 02.09.2026
90 Ами
До коментар #87 от "Ъъъ":Азовци бяха разменени за Медведчук кум на ботокса.В противен случай Медведчук щеше да бъде рязан на мръвки.
12:11 02.09.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.