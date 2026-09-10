Тъжна годишнина! САЩ се готвят да отбележат четвърт век от терористичните нападения от 11 септември 2001 г.

САЩ се готвят да отбележат утре с възпоменателни церемонии 25-ата годишнина от терористичните нападения в Ню Йорк и Вашингтон, разтърсили целия свят на 11 септември 2001 г., съобщават Ройтерс, Франс прес и Асошиейтед прес.

Преди четвърт век на 11 септември сутринта местно време два похитени от терористи самолета са врязаха един след друг в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк. Последва пожар и кулите близнаци рухнаха една след друга. Трети похитен самолет се вряза в сградата на Пентагона във Вашингтон, която беше частично разрушена. Четвърти похитен самолет се разби в района на Шанксвил в щата Пенсилвания, след като пътниците се разбунтуваха срещу терористите и машината така и не успя да достигне планираната от тях цел. В терористичните актове загинаха общо 2977 души, като от тях най-много бяха жертвите в двете кули на СТЦ, припомнят агенциите.

Двадесет и пет години по-късно в САЩ има вече цяло едно ново поколение, което към момента на атентатите не е било родено или е било прекалено малко, за да си спомня какво точно се е случило на 11 септември 2001 г. Според статистическите данни става дума за общо около 100 милиона млади американци.

Днес във Вашингтон сградата на Пентагона изглежда сякаш никога не е била срутена частично при атентатите. А на мястото на двете кули близнаци в Ню Йорк се издигат много нови небостъргачи и мемориален комплекс с музей и парк в памет на жертвите. На мястото, на което едно време се извисяваха самите кули близнаци, сега има водни огледала, върху бронзовите парапети на които са изредени имената на жертвите на атентатите. В Пенсилвания, където се разби четвъртият похитен самолет, днес има също мемориал.

Всяка година 11 септември 2001 г. се отбелязва по един вече установен начин – с три основни възпоменателни церемония във Вашингтон, в Ню Йорк и в района на Шанксвил. В тях обичайно участват президентът и вицепрезидентът, бивши управници и роднините на жертвите. Церемонията в Пентагона е по-политизирана и утре Тръмп ще присъства на нея. Според „Ню Йорк таймс“ той се е отказал да пътува за церемонията в Ню Йорк, защото на нея обикновено не се произнасят речи от политици и управници, а само близките на жертвите имат разрешение да правят изявления. Тръмп отрича твърденията на „Ню Йорк таймс“.

На церемонията в Ню Йорк на мястото, на което преди 25 години се издигаха кулите близнаци, известно като Кота нула, ще участват утре вицепрезидентът Джей Ди Ванс и трима бивши президенти – демократите Джо Байдън, Барак Обама и Бил Клинтън, както и републиканецът Джордж Буш-младши, който беше държавен глава на САЩ по време на атентатите. Вечерта след тази церемония два огромни светлинни лъча ще озарят небето над Ню Йорк.

Вчера вечерта в памет на жертвите на атентатите в небето над пристанището на Ню Йорк имаше светлинно шоу. В него участваха 2977 дрона, колкото са жертвите на терористичните нападения. Дроновете изрисуваха различни светлинни картини, като кулминацията на светлинното шоу настъпи, когато дроновете очертаха в небето със светлини кулите близнаци на СТЦ, които рухнаха преди четвърт век, съобщава „Ей Би Си нюз“. Светлинното шоу е било създадено в сътрудничество със семействата на жертвите и на хората от службите, реагирали първи на атентатите.

Освен преките жертви на общо четирите терористични атаки от 11 септември 2001 г. днес се говори за над 9400 допълнителни жертви на последиците от атентатите, според данните на специална федерална здравна програма.

Предполагаем мозък на атентатите е Халид Шейх Мохамед, един от основните командири на терориста Осама бин Ладен, лидер на терористичната група „Ал Каида“, поела отговорност за атаките от 11 септември. Халид Шейх Мохамед е от 20 години в затвора във военната база в Гуантанамо и неотдавна стана ясно, че процесът срещу него ще започне на 5 юни 2028 г.

Единственият осъден досега за атентатите от 11 септември е французинът Закариас Мусауи, припомня Франс прес. Днес той е на 58 години и излежава доживотна присъда в затвор за особено опасни престъпници в Колорадо. Той беше арестуван през 2006 г. по обвинения в съучастие в атентатите. Неотдавна той поиска да му бъде разрешено да излежава присъдата си във Франция.

Атентатите от 11 септември 2001 г. доведоха до лавина от други събития, сред които продължили десетилетия войни, в които загинаха над 900 000 души, основно в конфликтите в Афганистан и Ирак, отбелязва Ройтерс.

Споменът за жертвите и за събитията отпреди 25 години се пази жив в Музея в мемориалния комплекс на Кота нула в Ню Йорк. Свидетели на събитията отпреди четвърт век и роднини на някои от жертвите са специално обучени, за да разказват на посетителите на Музея какво се е случило преди четвърт век. Техните разкази са особено полезни за младите, които са научили за атентатите само от разказите на родителите си и на учителите в училище, казва Бет Хилман, директорка на Музея. Годишно мемориалният комплекс в Ню Йорк се посещава от 2,4 милиона души, припомня Франс прес.

Двадесет и пет години след атентатите от 11 септември във вторник кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани обяви, че ще бъдат публикувани десетки хиляди документи, касаещи, според него, укриване от страна на градската управа на истината за токсичността на въздуха в града след терористичните атаки, припомнят Франс прес и Асошиейтед прес.

Публикуването на документите онлайн беше решено в рамките на споразумение с организация, наречена „Наблюдение на здравето след 11/9“, която защитава жертви на замърсения въздух в града след атентатите от 2001 г. и която заведе дело, за да принуди градската управа да направи тези документи публично достояние.

Рухването на кулите близнаци на СТЦ в Ню Йорк по време на атентатите предизвика огромен облак от прах. След това в продължение на месеци въздухът е бил замърсен с прахови частици. Това е причинило, наред с други неща, ракови заболявания. „Хора са се разболели, защото ръководителите, на които са имали доверие, са ги излъгали, като са им казали, че могат безопасно да дишат токсичен въздух“, подчерта Зохран Мамдани, цитиран от Франс прес.

Около 173 000 документа ще бъдат публикувани на части в продължение на 12 месеца. Те биха могли да поставят под въпрос действията на двама от предшествениците на Мамдани - Руди Джулиани, който е бил кмет по време на атентатите, и Майкъл Блумбърг, който заемаше кметския пост от зимата на 2002 г.

Попитан за имената на политическите ръководители, които са укривали информация от широката общественост, Зохран Мамдани избегна директен отговор, като посочи само, че „става дума за голям брой хора, на които нюйоркчани са имали доверие“.

Неотдавна „Ню Йорк пост“ написа, като се позова на здравни статистически данни, публикувани по повод годишнината от терористичните актове, че броят на случаите на рак сред преживелите атаките от 11 септември е нараснал главозамайващо в последното десетилетие. Под събирателното понятие "преживели" се разбира малкото спасени хора от кулите близнаци, хората, живеели, работели и учели в района на СТЦ по време на атентатите, както и всички хора, участвали в спасителните дейности на Кота нула. През 2015 г. е имало 3204 потвърдени случаи на рак сред преживелите атаките. Десет години по-късно потвърдените случаи на рак сред преживелите атаките са 57 044, според данните на специална програма, наречена „Здравна програма СТЦ“.