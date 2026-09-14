Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Белгия »
НАТО: Руските удари в Украйна показват отчаянието на Путин
  Тема: Украйна

НАТО: Руските удари в Украйна показват отчаянието на Путин

14 Септември, 2026 21:05 1 126 91

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • марк рюте-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Русия продължава военното нападение срещу Украйна и плаща тежка цена - над 40 хиляди жертви месечно, каза още Рюте

НАТО: Руските удари в Украйна показват отчаянието на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският удар по пътнически влак в Украйна вчера показва отчаянието на (руския президент Владимир) Путин, коментира днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред медии в Брюксел, пише БТА.

Путин мисли, че може да ни спре да подкрепяме Украйна и че може да подкопае единството ни, но греши, добави Рюте. Нашият отговор е в увеличаване на подкрепата за Украйна, за да може страната да се самоотбранява, посочи той.

Още новини от Украйна

Русия продължава военното нападение срещу Украйна и плаща тежка цена - над 40 хиляди жертви месечно, каза Рюте. Той отбеляза, че руските удари са опасни и включват гражданска инфраструктура близо до границите на НАТО. По неговите думи НАТО има решимост да се придържа към принципа за съвместната отбрана. Винаги, докато е необходимо, ще бъдем способни да защитаваме всяка педя от нашата земя, обобщи Рюте.

Вчерашните руски удари показват, че руската страна става все по-безотговорна, Путин иска да всее страх, но няма да успее, независимо какво цели с тези действия, коментира Рюте.

Силно осъждаме последните руски въздушни удари по полско-украинската граница, включително срещу пътнически влак, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Възприемаме възможно най-сериозно всяка заплаха по източните граници на ЕС, добави говорителят. Правим всичко по силите си да подобрим възможностите си пред лицето на тези заплахи, посочи той.

Оставаме твърдо до Украйна и се застъпваме за правото ѝ на самоотбрана срещу руското насилие, допълни говорителят. Той отбеляза, че миналата седмица ЕК осигури за Киев финансиране, насочено към укрепване на противовъздушната отбрана.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    34 25 Отговор
    Путин най после се събуди!

    Коментиран от #5, #11

    21:06 14.09.2026

  • 2 Лакеите на Пентагона

    26 17 Отговор
    Бота ни набота ИНФЛАЦИЯ, баста !

    21:06 14.09.2026

  • 3 Град Козлодуй

    43 28 Отговор
    Братска Русия винаги побеждава!

    Коментиран от #35

    21:07 14.09.2026

  • 4 Пич

    48 24 Отговор
    Това не е НАТО, това е чучелото Рюте, което е толкова тъпо, та всеки ден доказва че не знае какво работи!!!

    Коментиран от #72

    21:07 14.09.2026

  • 5 Глас от бункера

    23 27 Отговор

    До коментар #1 от "Шорт":

    Песков, давай куфарчета,че тези ги препълних!

    21:07 14.09.2026

  • 6 Яшар

    41 24 Отговор
    НАТО ,като е отчаян Путин , защо просто не го ударите ,вие сте мощен алианс ..като Кадафи, онзи на Ирак ..Ко пречи ..ама не ви стиска ансалажи

    Коментиран от #48

    21:07 14.09.2026

  • 7 осраински

    18 29 Отговор
    Русия нанася удари и търпи огромни загуби БЕНЯК

    21:08 14.09.2026

  • 8 РУСНАЦИТЕ

    27 38 Отговор
    СА ЗА СЪЖАЛЕНИЕ..ТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ КОЛКО СА НЕЩАСТНИ...

    Коментиран от #16

    21:08 14.09.2026

  • 9 Невероятни

    29 22 Отговор
    смешници. Комиците печелят войната на думи.
    Толкова са бесни че направо са изтрещели.

    21:08 14.09.2026

  • 10 осраински

    38 22 Отговор
    Украинската икономика е на ръба на колапса, съобщава Ройтерс. Министърът на икономиката Кравченко призна, че щетите от въздушните удари са около десет милиарда, разходите за отбрана се увеличават, а блокадата на черноморските пристанища убива износа. Киев моли Европа за помощ, но решение няма.

    Коментиран от #67

    21:09 14.09.2026

  • 11 Бай бабо НАТО да се не събуди

    22 32 Отговор

    До коментар #1 от "Шорт":

    Бай,бай Раша.

    21:09 14.09.2026

  • 12 Тези удари показват силата на Русия

    37 25 Отговор
    И слабостта на сламеното НАТО със сламените армии

    Коментиран от #54

    21:09 14.09.2026

  • 13 Наркоман зельонъй

    9 7 Отговор
    Контранаступа продължава-Наближава е.. Северна Корея...

    21:09 14.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Баце,

    30 23 Отговор
    Все повече руснаци питат все по настоятелно защо изобщо има ток и вода в 4о4? Защо има работеща жп инфраструктура и подвижен състав? Защо логистичния възел в жешов не е пепелище? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка?
    И изглежда, че Путин най после се събуди.

    Коментиран от #23, #27

    21:10 14.09.2026

  • 16 Паветник

    7 13 Отговор

    До коментар #8 от "РУСНАЦИТЕ":

    Нали?
    На тебе съм виждал как като ти го откършат - грейваш!

    21:10 14.09.2026

  • 17 ТОВА Е НАЙ НОВИЯ

    26 22 Отговор
    НАТОВСКИ ВИЦ. САМОУСПОКОИТЕЛЕН

    21:10 14.09.2026

  • 18 Абстракността уби математиката

    9 18 Отговор
    Ако беше студената война само един удар с дронове би предизвикал незабавен ядрен удар от която и да е от ядрените сили.

    21:10 14.09.2026

  • 19 голем смех

    24 17 Отговор
    Кое е това спаружено
    чучело на снимката?

    21:11 14.09.2026

  • 20 хаха

    24 22 Отговор
    Жужу се показва все пак. Ако не той някое другото жуженце дупликатче.

    Коментиран от #31, #32

    21:11 14.09.2026

  • 21 Кимчо

    18 13 Отговор
    Сега ша ядети жълти патки, ако не сте яли...

    21:11 14.09.2026

  • 22 Чикеншит

    10 7 Отговор
    Що не иде да го каже същото в Москва или в Киев?

    21:11 14.09.2026

  • 23 Колективен руски крепостен

    12 18 Отговор

    До коментар #15 от "Баце,":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    21:11 14.09.2026

  • 24 осраински

    23 16 Отговор
    Гербовете са били предупреждавани многократно: зимата идва... Въпреки това, гербовете продължават да бръщолевят глупости за прекратяване на огъня, вместо да са склонни да обсъждат условията за капитулация. Господарят си е господар, както се казва. Положението на гербовете ще се влошава с всеки изминал месец. А с възхода на „десницата“ на власт в големите европейски страни, за Украйна ще настъпи бедствие. Украинският нацистки елит ще избяга в световните курорти, оставяйки обикновените гербове на голо. Гербовете обаче го заслужават.

    21:11 14.09.2026

  • 25 Херлок Шолмс

    20 15 Отговор
    При удара на пътническия влак ,руснаците за малко да отнесат кратуната 🎃на Бо Джо както се случи с Линдзито Греъма .

    21:11 14.09.2026

  • 26 Един

    15 23 Отговор
    Рашистите бомбят безразборно. Като обезумял комплексар, който беснее от бзсилие да постигне целите си.

    21:11 14.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 От чужбина

    19 13 Отговор
    Путин е отчаян от неколко години и нали вече неколко пъти умре. Що не го победихте вече, а продължава да ви бомби???

    А и ние верваме ли верваме на подобни новини и анализи... и рупаме доматите с комците.

    21:12 14.09.2026

  • 29 Конспиратор

    18 12 Отговор
    Не се нарича отчаяние, а озлобление от непостигане на желаните цели.
    Основно всички териториални претенции, гарантираха, че страна със спорна територия няма как да бъде приета в НАТО, независимо от управляващите зад океана.
    Войната обаче създава алиби за Украйна, като страна завоювала с жертви такова право за членство в пакта.

    Коментиран от #86, #88

    21:12 14.09.2026

  • 30 Помак

    3 11 Отговор
    Батко Анатоли ,М.Г. е агент на уса и СССР ...бъдете осторожни ! Дръж че ништо не знаеш

    21:12 14.09.2026

  • 31 Видяла жабата

    12 14 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    В циганската махала само жужета ли сте всички?

    21:13 14.09.2026

  • 32 Ааа...

    6 14 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    Недораслия тъпанар с картинките!
    Кретенче, тук не е училище!

    21:14 14.09.2026

  • 33 Мхм

    15 12 Отговор
    Нещо за борис джонсън, дето е бил евакуиран в полша? Той орева орталъка...

    21:14 14.09.2026

  • 34 Отчаяние

    10 10 Отговор
    Руснаците пратиха мощи срещу роботите на укрите.

    21:16 14.09.2026

  • 35 оня с коня

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    Само ПОДАЙТЕ МОЛБА Ти и козлодуйските ти братя по установения ред и България без да се замисли ще ви достави живи и здрави при Руските ви Братя БЕЗПЛАТНО!Няма проблем да вземеш и Брачедите си. "ОБЕЩАНО":)

    21:18 14.09.2026

  • 36 не може да бъде

    8 6 Отговор
    Вижте дайте да преведем думите на г-н Рюте на по-обикновен език ...може би не да се преведат а да се види че той просто извращава реалното положение и лъже безсъвестно...и това е ген.секретар на НАТО... ако руските удари са израз на отчаяние какво тогава да кажем за украинските !?!Тези руски удари са израз за многократно нарасналите възможности на руснаците да нанасят удари с дронове и решимостта има да парализират цялата украинска икономика!?

    21:19 14.09.2026

  • 37 коки

    10 9 Отговор
    Всъщност означават точно обратното!
    Не му пука от НАТО

    21:22 14.09.2026

  • 38 Санде глухия

    6 9 Отговор
    Па тва го видееме ЦЕЛ СВЕТ!
    13 г...3 дневна Движуха и... Пиздюхи Ким мляскат украинските шпе кове у БАМБАС!
    Еееееееехехе
    Ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД!
    Ни ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ обявена от напикаващата се подземна пе Дерасина
    Еееееееехехе

    21:26 14.09.2026

  • 39 Боби Баламата

    3 7 Отговор
    Тоя узкоглазата старуха, по чему спре НЕТо и бензино на добитако?!?

    21:28 14.09.2026

  • 40 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Кухи тикви живеещи в страната на чудесата на Алиса

    21:30 14.09.2026

  • 41 Смех

    9 4 Отговор
    Путин яко се гаври с перуките.Не искал, не ги е сринал.Показа на цял Свят грозното и лицемерно лице на джендърите от Запад.

    Коментиран от #45

    21:31 14.09.2026

  • 42 Това

    11 5 Отговор
    са гнусните лъжи на западните цървули. Скоро ще правят свирки на руснаците.

    21:31 14.09.2026

  • 43 Механик

    13 6 Отговор
    Тия руснаци от отчаяние и слабост взеха 25% от украинската земя. Баш тая дето хем е най-плодородна и дето е най-богата на полезни изкопаеми.
    Това разбира се от отчаяние и липса на кокоши яйца.
    Руснаците свършиха, а укрите се роят като кошери. От 20 милиона станаха един милиард.

    Коментиран от #47

    21:32 14.09.2026

  • 44 Васко Делчев

    10 5 Отговор
    НАТО е терористична организация на световни измамници и убийци

    21:34 14.09.2026

  • 45 Уж СМЕХ ама ти се реве

    4 9 Отговор

    До коментар #41 от "Смех":

    13 г .. заедно със Братушките оризогризачи на Ким не МОГАТ да бият една Украйна
    Хихихихи
    Ти мани тва ами педофила избега по прашки от некаков готвач
    Хихихихи

    21:35 14.09.2026

  • 46 Хахаха!🎺🥳😀

    7 4 Отговор
    Да вярваш на пееер ас, значи да не уважаваш себе си. На Рюте Ердоган не му стиска ръка. Държи го на разстояние.

    Коментиран от #49

    21:37 14.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Шопо

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    Отчаяния човек е готов на отчаяни действия ще натисне копчето.
    На Путин свят без Русия не му е нужен.

    Коментиран от #56

    21:39 14.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хахаха!🎺🥳😀

    6 3 Отговор
    Украйна пабеди, а спря да изплаща пенсиите, спят в метрото, после спират заплатите, следва глад, смрад и разпад. Крим, ДНР и ЛНР се отцепиха вече с референдуми!

    Коментиран от #66

    21:44 14.09.2026

  • 51 Мълчан гъ

    2 4 Отговор
    Борбата е изключително оспорвана и трудна! Накрая укpите ще вземат златото, а башибозука ще грабне среброто и престижното второ място! Награждаването ще се проведе на Краставы плошчадь в Москвето, последната точка от маршрута!

    21:45 14.09.2026

  • 52 Реви Рюте, реви!Българите мразят нато!

    7 3 Отговор
    Щом Рюте реве нещата отиват на добро! Рюте да благодари на Путин ,че помилва влака пълен с натовци!!! Вижда се краят на джендърското нато! СВОто приключи почна якият пердах!

    21:45 14.09.2026

  • 53 Айде да видим

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "Спор НЕМА)))":

    Колко време ще се бият укрите без заплати. Паре нема, действайте! Хахахаха хахахаха хахахаха 🤣😀❗

    Коментиран от #70

    21:46 14.09.2026

  • 54 Честити банани!

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Тези удари показват силата на Русия":

    Ама Натото пък какви гейпаради прави само! За чудо и приказ!

    21:46 14.09.2026

  • 55 Мълчан гъ

    2 6 Отговор
    Какви стоки произвежда Русия? Русия произвежда петрол, гас, въглища, дърва, диаманти, злато, стомана, тор, жито, дива риба, танкове, бомби. Нещо да ви прави впечатление? Изостанала средновековна държава! Руснака е само консуматор на земните богатства и ги ограбва и разхищава без да има полза и развитие!

    21:47 14.09.2026

  • 56 след запазване на Донбас

    1 5 Отговор

    До коментар #48 от "Шопо":

    Русия си е налице, само малко са й повредени рафинерии, но на Путин пригожинци ще му потърсят сметката.

    21:48 14.09.2026

  • 57 ?????

    4 3 Отговор
    Уф.
    Смешна работа - украинските удари показват силата на Украйна, но руските удари показват отчаянието на Путин.

    21:48 14.09.2026

  • 58 Мутата

    4 1 Отговор
    Да се молят да не се отчая повече

    21:48 14.09.2026

  • 59 План победы

    2 11 Отговор
    1. Трепи москали без милост и в доволни количества!
    2. Удри по командните центрове и с дълбочинни бомби по бункери!
    3. Унищожавай петролни рафинерии, финансиращи агресията на кучaата!
    4. Провеждай разяснителни агитации на руското население, бичувайки лицемерната същност на гнилия комунистически режим!
    5. Бъди няколко крачки пред врага в техническо и тактическо отношение! Всеки допълнително произведен дрон с интелект, циpка на заднuка на путин!, юмрyк в мyтрата на камунизъма!

    Коментиран от #65

    21:49 14.09.2026

  • 60 Дзак

    1 0 Отговор
    Чуди се какви поводи да си измисли!

    21:50 14.09.2026

  • 61 АМА ВЕРНО ЛИ ТОВА ЗНАЧИ.........

    5 0 Отговор
    ........"ГОЛЕМИ" МОЗЪЦИ СА ТИЯ У НАТОто

    21:50 14.09.2026

  • 62 Хахаха!🎺🥳😀

    4 1 Отговор
    Украинските удари по ЧАСТНИ руски компании са добър повод за тяхната модернизация. Руските милиардери имат океан от пари.

    21:50 14.09.2026

  • 63 Мълчан гъ

    3 5 Отговор
    Руснаците напредват, макър и с колосални жертви от сталински мащаб! Последния руснак ще влезе победоносно и тържествено в Киев, а там на портите ще го чака Витали, който ще го посрещне с погача в лявата си ръка, а с деснячката ще му стовари един десен прав магистрален върху нещастната тиквa и ще му я пръсне като презрял карпуз!

    21:51 14.09.2026

  • 64 Някой

    8 2 Отговор
    Хаха! А украинските удари по Русия какво показват?
    Русия разорава военните заводи и критичната инфраструктура в Киев, без ПВО-то на последните да може да защити нещо, но видите ли, това било проява на слабост. А юмручето на Кая и твърдението, че ЕС били зад Украйна, е проява на сила?
    Нонсенс

    21:52 14.09.2026

  • 65 ПО СКОРО

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "План победы":

    ЕЕЕЕХ МЕЧТИИИИ

    21:52 14.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 не може да бъде

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "осраински":

    Това е едно от най-важните неща които трябва да се кажат и може да се разбере кой трябва да е отчаян -ето ще приведа официалните данни -.разходите на Украйна за войната през 2026 г. са нараснали от 4,2 млрд .$ през 2025 г.на 5,7 млрд месечно -това са данни оповестени от висши украински действащи чиновници!?А това означава годишно около 69 млрд или над 39 % от БВП !?А в същото време руснаците харчат за войната под 7,5% от БВП ...кажете ми кой ще издържи на това темпо на разходите и кой ще се срути в най-скоро време!?...Ето защо Зеленски ходи от столица в столица и се моли да му дадат още 27 млрд $ -без допълнителна помощ Украйна просто умира ...даже за ЕС тази сума вече е непосилна !?

    21:53 14.09.2026

  • 68 Путин илюзиониста

    3 5 Отговор
    До 2030 г Русия ще стане първата икономика в света, като ще изпреваря 30 държави, вкл Америка и Китай! Ще произвеждам руски масквичи, кампютари, па дори и талавизии, всички коли ще бачкат на руски суров петрол, потому что електричките все повече излизат от употреба, ще има леп, яйца и салам для народа! CВO ще будет към кoнчината си! Слава Украине!

    Коментиран от #76

    21:53 14.09.2026

  • 69 Хахаха!🎺🥳😀

    4 0 Отговор
    Сега са се захванали с украинските локомотиви. Блокаж на железопътния транспорт. Машинист значи самоубиец. Мостовете и тунелите не ги сриват, за да не ги възстановяват след ПОБЕДАТА НАД ХУНТАТА.

    21:56 14.09.2026

  • 70 Пари има като шума

    1 4 Отговор

    До коментар #53 от "Айде да видим":

    Я кажи когиш Пиздоглазия пе ДАЛ и Ким шъ влазят у Киев?
    Хехехехе
    Тия хомо монголья ли ше воюват с НАТО?
    Хехехехе

    21:57 14.09.2026

  • 71 Штедрият

    1 3 Отговор
    Трябва да помагаме по всякакъв начин на справедливата борба на укpите! Като гледам как се гъpчат русофилите дори само при споменаване за помощ от Европа за братска Украйна, струва си дори само за този кеф да развържем щедро кесиите, а копeйкити ще дават наравно с нас, разбира се! Голям джумбуш!

    Коментиран от #79

    21:58 14.09.2026

  • 72 За Рюте е важно

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Важното е заплатата накрая на месеца да върви, останалото е бош-лаф

    21:59 14.09.2026

  • 73 Шафьоро

    1 3 Отговор
    Абе.. Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    21:59 14.09.2026

  • 74 Штедрият

    1 3 Отговор
    Няма много смисъл да се търси бърза развръзка в Украйна! Вековният опит показва че след Украйна тея ще нахлуят в друга съседна държава с петенциите си, да правят зулуми, а Украйна много добре им натрива носа и гзa! 🤜👃🤛

    22:00 14.09.2026

  • 75 Штедрият

    1 1 Отговор
    Всичките русорoби, дето се подмятат тука из сайта са били облагодетелствани по някакъв начин с превилегии от Партията при Бай Тошо, за сметка на честните граждани! Затова сега се чувстват некомфортно и реват! А вероятно са се натягали на властта и са ни докладвали! Сега вече трябва да си оправдават всеки ден хляба, а им е трудно, това им е мъката! Няма как да си бил мачкан от системата, и да си русуфил!

    22:02 14.09.2026

  • 76 Германската автомобилна промишленост

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Путин илюзиониста":

    е в готовност да стачкува. Русия предложи да купи Опел, но и отказаха. Сега Русия и Китай купуват акциите на автомобилната промишленост. Волво вече е китайска собственост. Без китайски компоненти германските заводи спират.

    ПАРИ НЯМА ДЕЙСТВАЙТЕ ГРИВНОИДИ!

    22:02 14.09.2026

  • 77 1111

    2 0 Отговор
    Пътнически влак ли? А кво прави тая британска скумрия Борьо Джендъра у влака?

    22:03 14.09.2026

  • 78 Штедрият

    1 1 Отговор
    Балада за комунисти

    Колко дена ги биха в калта, далеч от родина и дом!
    И ефира пламтящ огласиха със ридания, вопъл и стон!
    -- Де е вашта незнайна родина, крещяли им укрите зли.
    -- Вий питайте путин фашиста, във бункер дълбок се покри!
    -- Де е бункерът крепост кажете, издайте президента фaшист!
    --Животът наш нищо не струва! Стреляйте, ще издържим!
    И гориха ги в огън убийствен, а в душите им болка и страх,
    И загробваха укpите всичко, без милост, без чувство за грях!

    22:04 14.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Штедрият

    1 1 Отговор
    Русия е балон с пpъдня под голямо налягане, а балоните се пукат един ден.

    Коментиран от #82

    22:05 14.09.2026

  • 81 Штедрият

    1 2 Отговор
    Пять года вцеки ден резил, и пак коnейки си нагласят уcтенцито да словославят магучата! Мъка мъкаааааа!

    22:06 14.09.2026

  • 82 Хахаха!🎺🥳😀

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Штедрият":

    Ти каква файда имаш?

    22:07 14.09.2026

  • 83 Штедрият

    1 3 Отговор
    Украйна е локомотива на Европа и я дърпа мощно напред! Благодарение на Украйна, Европа е актуална, по самостоятелна и независима от САЩ и Русия, с по голяма военна мощ, с по голям авторитет и е по голям политически фактор с който йoрдечетата в Москва и Вашингтон ще се съобразяват! А всичко това съвместно води към просперитет в бизнеса и благоденствие! СЛАВА УКРАИНЕ!

    Коментиран от #90

    22:08 14.09.2026

  • 84 Штедрият

    1 2 Отговор
    Искам с моята китара, да изпея болка стара!
    Аз я хващам в ми минор, тя ми дрънка в до мажор!
    Мpът руснаци като пcета по минирани полета!
    Лишени от уют и дом измират във последен стон!
    Болка стара, болка стара, свири моята китара!
    Аз я хващам в ми минор, тя ми дрънка в до мажор!

    22:09 14.09.2026

  • 85 Штедрият

    1 3 Отговор
    Украйна, ти земя на герои, със огън и меч синовете твои
    душманите върли подлагат на сеч, и пишат послание със тяхната кръв
    върху черната пръст "СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ!"

    22:10 14.09.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Сори. Не 14, а петнайсет заплати получава западния работник и служител. Една в плюс за Коледа и още две за отпуската си през лятото. Вие си давайте кинтите за Зелен ски.

    22:11 14.09.2026

  • 88 Гошо

    2 8 Отговор

    До коментар #29 от "Конспиратор":

    Още един пре дозирал с пара цетамол, който вярва че някога У срайна ще бъде приета в НАТО 😆

    22:11 14.09.2026

  • 89 Счетоводител

    7 0 Отговор
    2 милиарда и половина рубли за 1 час струва на Русия войната. Отделно всички убити и осакатени.

    22:15 14.09.2026

  • 90 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Штедрият":

    Тука, някъв нов запъртък, изплискал легена.

    22:22 14.09.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания