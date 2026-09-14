НАТО: Руските удари в Украйна показват отчаянието на Путин

Руският удар по пътнически влак в Украйна вчера показва отчаянието на (руския президент Владимир) Путин, коментира днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред медии в Брюксел, пише БТА.

Путин мисли, че може да ни спре да подкрепяме Украйна и че може да подкопае единството ни, но греши, добави Рюте. Нашият отговор е в увеличаване на подкрепата за Украйна, за да може страната да се самоотбранява, посочи той.

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Русия продължава военното нападение срещу Украйна и плаща тежка цена - над 40 хиляди жертви месечно, каза Рюте. Той отбеляза, че руските удари са опасни и включват гражданска инфраструктура близо до границите на НАТО. По неговите думи НАТО има решимост да се придържа към принципа за съвместната отбрана. Винаги, докато е необходимо, ще бъдем способни да защитаваме всяка педя от нашата земя, обобщи Рюте.

Вчерашните руски удари показват, че руската страна става все по-безотговорна, Путин иска да всее страх, но няма да успее, независимо какво цели с тези действия, коментира Рюте.

Силно осъждаме последните руски въздушни удари по полско-украинската граница, включително срещу пътнически влак, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Възприемаме възможно най-сериозно всяка заплаха по източните граници на ЕС, добави говорителят. Правим всичко по силите си да подобрим възможностите си пред лицето на тези заплахи, посочи той.

Оставаме твърдо до Украйна и се застъпваме за правото ѝ на самоотбрана срещу руското насилие, допълни говорителят. Той отбеляза, че миналата седмица ЕК осигури за Киев финансиране, насочено към укрепване на противовъздушната отбрана.