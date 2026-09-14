НАТО: Руските удари в Украйна показват отчаянието на Путин

Руският удар по пътнически влак в Украйна вчера показва отчаянието на (руския президент Владимир) Путин, коментира днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред медии в Брюксел, пише БТА.
Путин мисли, че може да ни спре да подкрепяме Украйна и че може да подкопае единството ни, но греши, добави Рюте. Нашият отговор е в увеличаване на подкрепата за Украйна, за да може страната да се самоотбранява, посочи той.
Русия продължава военното нападение срещу Украйна и плаща тежка цена - над 40 хиляди жертви месечно, каза Рюте. Той отбеляза, че руските удари са опасни и включват гражданска инфраструктура близо до границите на НАТО. По неговите думи НАТО има решимост да се придържа към принципа за съвместната отбрана. Винаги, докато е необходимо, ще бъдем способни да защитаваме всяка педя от нашата земя, обобщи Рюте.
Вчерашните руски удари показват, че руската страна става все по-безотговорна, Путин иска да всее страх, но няма да успее, независимо какво цели с тези действия, коментира Рюте.
Силно осъждаме последните руски въздушни удари по полско-украинската граница, включително срещу пътнически влак, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.
Възприемаме възможно най-сериозно всяка заплаха по източните граници на ЕС, добави говорителят. Правим всичко по силите си да подобрим възможностите си пред лицето на тези заплахи, посочи той.
Оставаме твърдо до Украйна и се застъпваме за правото ѝ на самоотбрана срещу руското насилие, допълни говорителят. Той отбеляза, че миналата седмица ЕК осигури за Киев финансиране, насочено към укрепване на противовъздушната отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шорт
Коментиран от #5, #11
21:06 14.09.2026
2 Лакеите на Пентагона
21:06 14.09.2026
3 Град Козлодуй
Коментиран от #35
21:07 14.09.2026
4 Пич
Коментиран от #72
21:07 14.09.2026
5 Глас от бункера
До коментар #1 от "Шорт":Песков, давай куфарчета,че тези ги препълних!
21:07 14.09.2026
6 Яшар
Коментиран от #48
21:07 14.09.2026
7 осраински
21:08 14.09.2026
8 РУСНАЦИТЕ
Коментиран от #16
21:08 14.09.2026
9 Невероятни
Толкова са бесни че направо са изтрещели.
21:08 14.09.2026
10 осраински
Коментиран от #67
21:09 14.09.2026
11 Бай бабо НАТО да се не събуди
До коментар #1 от "Шорт":Бай,бай Раша.
21:09 14.09.2026
12 Тези удари показват силата на Русия
Коментиран от #54
21:09 14.09.2026
13 Наркоман зельонъй
21:09 14.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Баце,
И изглежда, че Путин най после се събуди.
Коментиран от #23, #27
21:10 14.09.2026
16 Паветник
До коментар #8 от "РУСНАЦИТЕ":Нали?
На тебе съм виждал как като ти го откършат - грейваш!
21:10 14.09.2026
17 ТОВА Е НАЙ НОВИЯ
21:10 14.09.2026
18 Абстракността уби математиката
21:10 14.09.2026
19 голем смех
чучело на снимката?
21:11 14.09.2026
20 хаха
Коментиран от #31, #32
21:11 14.09.2026
21 Кимчо
21:11 14.09.2026
22 Чикеншит
21:11 14.09.2026
23 Колективен руски крепостен
До коментар #15 от "Баце,":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
21:11 14.09.2026
24 осраински
21:11 14.09.2026
25 Херлок Шолмс
21:11 14.09.2026
26 Един
21:11 14.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 От чужбина
А и ние верваме ли верваме на подобни новини и анализи... и рупаме доматите с комците.
21:12 14.09.2026
29 Конспиратор
Основно всички териториални претенции, гарантираха, че страна със спорна територия няма как да бъде приета в НАТО, независимо от управляващите зад океана.
Войната обаче създава алиби за Украйна, като страна завоювала с жертви такова право за членство в пакта.
Коментиран от #86, #88
21:12 14.09.2026
30 Помак
21:12 14.09.2026
31 Видяла жабата
До коментар #20 от "хаха":В циганската махала само жужета ли сте всички?
21:13 14.09.2026
32 Ааа...
До коментар #20 от "хаха":Недораслия тъпанар с картинките!
Кретенче, тук не е училище!
21:14 14.09.2026
33 Мхм
21:14 14.09.2026
34 Отчаяние
21:16 14.09.2026
35 оня с коня
До коментар #3 от "Град Козлодуй":Само ПОДАЙТЕ МОЛБА Ти и козлодуйските ти братя по установения ред и България без да се замисли ще ви достави живи и здрави при Руските ви Братя БЕЗПЛАТНО!Няма проблем да вземеш и Брачедите си. "ОБЕЩАНО":)
21:18 14.09.2026
36 не може да бъде
21:19 14.09.2026
37 коки
Не му пука от НАТО
21:22 14.09.2026
38 Санде глухия
13 г...3 дневна Движуха и... Пиздюхи Ким мляскат украинските шпе кове у БАМБАС!
Еееееееехехе
Ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД!
Ни ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ обявена от напикаващата се подземна пе Дерасина
Еееееееехехе
21:26 14.09.2026
39 Боби Баламата
21:28 14.09.2026
40 Kaлпазанин
21:30 14.09.2026
41 Смех
Коментиран от #45
21:31 14.09.2026
42 Това
21:31 14.09.2026
43 Механик
Това разбира се от отчаяние и липса на кокоши яйца.
Руснаците свършиха, а укрите се роят като кошери. От 20 милиона станаха един милиард.
Коментиран от #47
21:32 14.09.2026
44 Васко Делчев
21:34 14.09.2026
45 Уж СМЕХ ама ти се реве
До коментар #41 от "Смех":13 г .. заедно със Братушките оризогризачи на Ким не МОГАТ да бият една Украйна
Хихихихи
Ти мани тва ами педофила избега по прашки от некаков готвач
Хихихихи
21:35 14.09.2026
46 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #49
21:37 14.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Шопо
До коментар #6 от "Яшар":Отчаяния човек е готов на отчаяни действия ще натисне копчето.
На Путин свят без Русия не му е нужен.
Коментиран от #56
21:39 14.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #66
21:44 14.09.2026
51 Мълчан гъ
21:45 14.09.2026
52 Реви Рюте, реви!Българите мразят нато!
21:45 14.09.2026
53 Айде да видим
До коментар #49 от "Спор НЕМА)))":Колко време ще се бият укрите без заплати. Паре нема, действайте! Хахахаха хахахаха хахахаха 🤣😀❗
Коментиран от #70
21:46 14.09.2026
54 Честити банани!
До коментар #12 от "Тези удари показват силата на Русия":Ама Натото пък какви гейпаради прави само! За чудо и приказ!
21:46 14.09.2026
55 Мълчан гъ
21:47 14.09.2026
56 след запазване на Донбас
До коментар #48 от "Шопо":Русия си е налице, само малко са й повредени рафинерии, но на Путин пригожинци ще му потърсят сметката.
21:48 14.09.2026
57 ?????
Смешна работа - украинските удари показват силата на Украйна, но руските удари показват отчаянието на Путин.
21:48 14.09.2026
58 Мутата
21:48 14.09.2026
59 План победы
2. Удри по командните центрове и с дълбочинни бомби по бункери!
3. Унищожавай петролни рафинерии, финансиращи агресията на кучaата!
4. Провеждай разяснителни агитации на руското население, бичувайки лицемерната същност на гнилия комунистически режим!
5. Бъди няколко крачки пред врага в техническо и тактическо отношение! Всеки допълнително произведен дрон с интелект, циpка на заднuка на путин!, юмрyк в мyтрата на камунизъма!
Коментиран от #65
21:49 14.09.2026
60 Дзак
21:50 14.09.2026
61 АМА ВЕРНО ЛИ ТОВА ЗНАЧИ.........
21:50 14.09.2026
62 Хахаха!🎺🥳😀
21:50 14.09.2026
63 Мълчан гъ
21:51 14.09.2026
64 Някой
Русия разорава военните заводи и критичната инфраструктура в Киев, без ПВО-то на последните да може да защити нещо, но видите ли, това било проява на слабост. А юмручето на Кая и твърдението, че ЕС били зад Украйна, е проява на сила?
Нонсенс
21:52 14.09.2026
65 ПО СКОРО
До коментар #59 от "План победы":ЕЕЕЕХ МЕЧТИИИИ
21:52 14.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 не може да бъде
До коментар #10 от "осраински":Това е едно от най-важните неща които трябва да се кажат и може да се разбере кой трябва да е отчаян -ето ще приведа официалните данни -.разходите на Украйна за войната през 2026 г. са нараснали от 4,2 млрд .$ през 2025 г.на 5,7 млрд месечно -това са данни оповестени от висши украински действащи чиновници!?А това означава годишно около 69 млрд или над 39 % от БВП !?А в същото време руснаците харчат за войната под 7,5% от БВП ...кажете ми кой ще издържи на това темпо на разходите и кой ще се срути в най-скоро време!?...Ето защо Зеленски ходи от столица в столица и се моли да му дадат още 27 млрд $ -без допълнителна помощ Украйна просто умира ...даже за ЕС тази сума вече е непосилна !?
21:53 14.09.2026
68 Путин илюзиониста
Коментиран от #76
21:53 14.09.2026
69 Хахаха!🎺🥳😀
21:56 14.09.2026
70 Пари има като шума
До коментар #53 от "Айде да видим":Я кажи когиш Пиздоглазия пе ДАЛ и Ким шъ влазят у Киев?
Хехехехе
Тия хомо монголья ли ше воюват с НАТО?
Хехехехе
21:57 14.09.2026
71 Штедрият
Коментиран от #79
21:58 14.09.2026
72 За Рюте е важно
До коментар #4 от "Пич":Важното е заплатата накрая на месеца да върви, останалото е бош-лаф
21:59 14.09.2026
73 Шафьоро
21:59 14.09.2026
74 Штедрият
22:00 14.09.2026
75 Штедрият
22:02 14.09.2026
76 Германската автомобилна промишленост
До коментар #68 от "Путин илюзиониста":е в готовност да стачкува. Русия предложи да купи Опел, но и отказаха. Сега Русия и Китай купуват акциите на автомобилната промишленост. Волво вече е китайска собственост. Без китайски компоненти германските заводи спират.
ПАРИ НЯМА ДЕЙСТВАЙТЕ ГРИВНОИДИ!
22:02 14.09.2026
77 1111
22:03 14.09.2026
78 Штедрият
Колко дена ги биха в калта, далеч от родина и дом!
И ефира пламтящ огласиха със ридания, вопъл и стон!
-- Де е вашта незнайна родина, крещяли им укрите зли.
-- Вий питайте путин фашиста, във бункер дълбок се покри!
-- Де е бункерът крепост кажете, издайте президента фaшист!
--Животът наш нищо не струва! Стреляйте, ще издържим!
И гориха ги в огън убийствен, а в душите им болка и страх,
И загробваха укpите всичко, без милост, без чувство за грях!
22:04 14.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Штедрият
Коментиран от #82
22:05 14.09.2026
81 Штедрият
22:06 14.09.2026
82 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #80 от "Штедрият":Ти каква файда имаш?
22:07 14.09.2026
83 Штедрият
Коментиран от #90
22:08 14.09.2026
84 Штедрият
Аз я хващам в ми минор, тя ми дрънка в до мажор!
Мpът руснаци като пcета по минирани полета!
Лишени от уют и дом измират във последен стон!
Болка стара, болка стара, свири моята китара!
Аз я хващам в ми минор, тя ми дрънка в до мажор!
22:09 14.09.2026
85 Штедрият
душманите върли подлагат на сеч, и пишат послание със тяхната кръв
върху черната пръст "СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ!"
22:10 14.09.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #79 от "Хахаха!🎺🥳😀":Сори. Не 14, а петнайсет заплати получава западния работник и служител. Една в плюс за Коледа и още две за отпуската си през лятото. Вие си давайте кинтите за Зелен ски.
22:11 14.09.2026
88 Гошо
До коментар #29 от "Конспиратор":Още един пре дозирал с пара цетамол, който вярва че някога У срайна ще бъде приета в НАТО 😆
22:11 14.09.2026
89 Счетоводител
22:15 14.09.2026
90 1111
До коментар #83 от "Штедрият":Тука, някъв нов запъртък, изплискал легена.
22:22 14.09.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.