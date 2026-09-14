Туск: Може да има военна ескалация между Полша и Русия

Полският министър-председател Доналд Туск предупреждава, че е възможна ескалация на напрежението между Москва и Варшава.
"Не можем да изключим възможността ескалацията на ситуацията да засегне и нашата територия", цитира думите му информационната агенция PAP.
На 11 септември полският външен министър Радослав Сикорски предложи НАТО да проведе по-интензивни военни учения в близост до Калининградска област.
В отговор на този призив прессекретарят на президента Дмитрий Песков заяви, че Русия предприема всички необходими мерки за защита на региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха много се напъват за 6 седмици
20:07 14.09.2026
2 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #30
20:07 14.09.2026
3 ИСТИНАТА
Калушев също е убит на хижа Петрохан!
По права линия, от хижа Петрохан до Околчица, разстоянието е около 36 км в източна посока през ридовете на Западна Стара планина и Врачанския Балкан.
С кемпера по асфалтовите пътища през проходите и заобиколките през селата
(например през Дружево, Миланово и хижа Пършевица) пътят е значително по-дълъг — над 45–50 километра, в зависимост от точно избраният маршрут
Кемперът не е летял по въздуха, нали?
Защо не се покажат записите на камерите по пътя?
И да се докаже от международна експертиза
дали не са манипулирани от службите!
Защо в българският и европейският Парламент
не се иска независимо разследване от партньорските служби
на убийствата в хижата и на Околчица?
Какво крие държавата от българите?
Да нямаме нов "Български чадър" на ДС/ДАНС, като лондонския?
Коментиран от #25, #32
20:08 14.09.2026
4 Някой си
20:08 14.09.2026
5 Тц, тц, тц!
А разберете се накрая!!!
Коментиран от #55
20:08 14.09.2026
6 Дон Корлеоне
Коментиран от #10, #13, #14, #16
20:08 14.09.2026
7 5-та година "Киев за 3 дня"
"Вторая" се оказа медиен балон, подкрепен от много тpoлcка пропаганда.
Коментиран от #24, #65
20:09 14.09.2026
8 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #56
20:10 14.09.2026
9 Джихади Йово
20:10 14.09.2026
10 Пиночет
До коментар #6 от "Дон Корлеоне":Вярно е, защото повечето от Възраждане са си дали задните части на Кремъл и Путин
Коментиран от #21
20:11 14.09.2026
11 Овчар
20:11 14.09.2026
12 666
20:11 14.09.2026
13 Ъъъъ
До коментар #6 от "Дон Корлеоне":Ти ще кажеш! Калушев трябва да те е обучил да познаваш своите хора!🤣
20:12 14.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ПОЛЯЦИТЕ ДОБРЕ ЛИ СА
Коментиран от #22
20:12 14.09.2026
16 Мека китка
До коментар #6 от "Дон Корлеоне":Коцето и Цомчо са от нашите
20:14 14.09.2026
17 Копейзажа се превъзбуди
20:14 14.09.2026
18 Толкоз
До коментар #14 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Си праззз, че от тебе и куче за водене на слепец няма да стане!
Мама ли ти дава джобни?
Коментиран от #23
20:15 14.09.2026
19 Интересно
А може и ти да си розово фламинго.
20:15 14.09.2026
20 Бесен - Язовец
20:16 14.09.2026
21 не патенце вие от петроханската чета
До коментар #10 от "Пиночет":до един сте с различна орентация и педофили тотал щета либерални китки като кокорчо
Коментиран от #26
20:17 14.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 той джобните ги вади по
До коментар #18 от "Толкоз":турски кабини на тировете оборотната му казват
20:18 14.09.2026
24 тъй ли...
До коментар #7 от "5-та година "Киев за 3 дня"":Пета година цял ЕС плюс краварника не смеят да гъкнат и търпят рикошети от собствените си смешни санкции. Остана им единствено да чакат кога Путин ще ги привика, да слушат какво има да им разпореди.
Коментиран от #41
20:18 14.09.2026
25 Митко Котков🐈
До коментар #3 от "ИСТИНАТА":А по крива линия колко е
20:19 14.09.2026
26 Касата
До коментар #21 от "не патенце вие от петроханската чета":Всички знаят, че гейовете и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!!
Коментиран от #29, #45, #78
20:19 14.09.2026
27 Бесен - Язовец
20:20 14.09.2026
28 Херодот
20:21 14.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 гледа ли
До коментар #2 от "РФ е въздух под налягане !":брифинга за Петрохан?
Хареса ли си някаква диагноза?
20:21 14.09.2026
31 Анонимен
Коментиран от #84
20:22 14.09.2026
32 Щом казваш
До коментар #3 от "ИСТИНАТА":Сигурно ще гласуваш за Гяуров?
20:23 14.09.2026
33 Розовото пони зеля
20:24 14.09.2026
34 Гориил
20:25 14.09.2026
35 az СВО Победа 81
Уелс, Шотландия, Северна Ирландия искат да се освободят от английската окупация...
Лондон е в паника и активира Варшава която разглежда катл първа резерва на разходен материал, т.к. украинците свършват....
Коментиран от #43, #64
20:25 14.09.2026
36 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
Коментиран от #47
20:25 14.09.2026
37 Гориил
20:25 14.09.2026
38 Ша праща поляци хахаха
20:26 14.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ДОНАЛД ДЪК
20:27 14.09.2026
41 Пиночет
До коментар #24 от "тъй ли...":Руската мечка ще играе казачок, по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!
Коментиран от #44, #51
20:27 14.09.2026
42 Запознат
20:28 14.09.2026
43 Бега бе😂
До коментар #35 от "az СВО Победа 81":Не знам такива ккукумициини като теб къде ще се дявате скоро.
20:29 14.09.2026
44 Хасан Хаспела
До коментар #41 от "Пиночет":Хасковски каунъ , ти па ще ми играеш кючек седнал на к....ра ..
20:30 14.09.2026
45 бебето
До коментар #26 от "Касата":верно ли че путин е педофил?или са само слухове?
Коментиран от #52
20:31 14.09.2026
46 в по
20:32 14.09.2026
47 ХА ХА
До коментар #36 от "Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп":Дон К .Р Лап Понне ,Лап Пай Уйотт бре хаскоски мннн.галлл уммириссан 👈.
20:32 14.09.2026
48 Каквото си пожелае Туск ще си получи
Туск: "Не можем да изключим възможността ескалацията на ситуацията да засегне и нашата територия"..."На 11 септември полският външен министър Радослав Сикорски предложи НАТО да проведе по-интензивни военни учения в близост до Калининградска област."/пропуснали сте, че така щял да принуди Путин да изтегли войските си от Украйна/ (????)
Когато и поляците да изритат тия психопати, все ще е късно! А дори Туск и Шикозния не спечелиха изборите в Полша.
20:32 14.09.2026
49 Име
20:33 14.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Какво дръвце?
До коментар #41 от "Пиночет":Русия няма изгубена война в своята история. Затова е най-голямата страна в света!
Коментиран от #60
20:34 14.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Ами
Не виждам на картата държава Полша.
Коментиран от #58
20:34 14.09.2026
54 До истината
20:34 14.09.2026
55 Правиното е:
До коментар #5 от "Тц, тц, тц!":Шикозния!
20:35 14.09.2026
56 Шопо
До коментар #8 от "Хахахаха😂😂😂😂":Поляците са смели и безотговорни ще нападнат първи за да използват елемента изненада.
Коментиран от #66
20:37 14.09.2026
57 Пора
Коментиран от #59
20:37 14.09.2026
58 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #53 от "Ами":То и Румъния и Унгария и Словакия и Чехия няма Няма много държави Пак ще се върне старата карта ама трябва да се минат доксан докус баира
20:38 14.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 1905
До коментар #51 от "Какво дръвце?":Русия няма спечелена война в историята си без помощ от Запада.
Коментиран от #62
20:39 14.09.2026
61 Тцъ...
Не, не може да има ако поне има единици мислещи хора от политическия им елит. Русия, която е над 28 пъти по голяма по територия и вече пета поредна година не може да се наложи над една Украйна, която е много повече от три пъти по малко по численост, а да не говорим за началото на инвазията, за която беше почти неподготвена и не разполгаше дори с половната на ответното количесттво войска. Да не говорим за въоръжение. Как ще води война още с над 30 държави, като дори не е асно още колко ще се включат в съпротивата по различен начин? Това си е живо самоубийство, но по никакъв начин не е учудващо ако Русия реши да го предприеме. Просто жалко за обикновените руснаци, които даже са ми много по симпатични от американците, за разлика от политиците и политиките им, които винаги са ми били до болка противни във всички времена през цялото време на историята им.
Коментиран от #68
20:39 14.09.2026
62 ИСТИНАТА
До коментар #60 от "1905":Убийството на Околчица на Калушев и другите двама е инсценирано!
Калушев също е убит на хижа Петрохан!
По права линия, от хижа Петрохан до Околчица, разстоянието е около 36 км в източна посока през ридовете на Западна Стара планина и Врачанския Балкан.
С кемпера по асфалтовите пътища през проходите и заобиколките през селата
(например през Дружево, Миланово и хижа Пършевица) пътят е значително по-дълъг — над 45–50 километра, в зависимост от точно избраният маршрут
Кемперът не е летял по въздуха, нали?
Защо не се покажат записите на камерите по пътя?
И да се докаже от международна експертиза
дали не са манипулирани от службите!
Защо в българският и европейският Парламент
не се иска независимо разследване от партньорските служби
на убийствата в хижата и на Околчица?
Какво крие държавата от българите?
20:40 14.09.2026
63 Не ни е важна Полша въобще бе ей
20:40 14.09.2026
64 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #35 от "az СВО Победа 81":Войната с Полша ще е много кратка около десетина минути После ще настане ТИШИНА
Коментиран от #72, #74
20:41 14.09.2026
65 Киев капитулира за 2 седмици
До коментар #7 от "5-та година "Киев за 3 дня"":и клекна да подпише в Истанбул! Лошото е обаче, че тогава нямаше да загуби половината си население и територии, затова се наложи да се намесим. И да елиминираме главния им преговарарящ за да сплашим Зеленски.
Борис Джонсън
20:41 14.09.2026
66 оня с коня
До коментар #56 от "Шопо":Внушаваш РУСОФИЛСКИ Заблуди според инструкциите на Матушката,ама няма как на Краставичари краставици да продаваш- Полша НИКОГА няма да нападне първа,а ще чака Русия да се излъже да го направи,за да може НАТО с Основание и КАЧЕСТВЕНО да я размаже.
Коментиран от #71
20:42 14.09.2026
67 Кво ни интересуват
20:42 14.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Стоянчо Пуканката
Гледам и невярвам на ушите си(да ме прощава покойният проф. Вучков), що за профанщина е да се зъбиш на държавата с най-богатият и разнообразен ядрен арсенал...
Коментиран от #87
20:44 14.09.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Коня на Оня
До коментар #66 от "оня с коня":Конски ,пардон Ломски ,на вас влашките роми -копанари ,логиката не ви е била никога силна страна ,прави копанки и дървени лъжици ,а дъргела си БМВ то продай на някой братчед докато още можеш за 500€врака и дари парите на Украйна .
Коментиран от #82
20:47 14.09.2026
72 Унуфрий Гюролайков , гейзер калушко
До коментар #64 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Олееее....и Кокор страшний
20:47 14.09.2026
73 Ачо
Коментиран от #76
20:47 14.09.2026
74 az СВО Победа 81
До коментар #64 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Така е!
20:48 14.09.2026
75 Хасан Гюро
20:51 14.09.2026
76 Васко Хумата
До коментар #73 от "Ачо":Ачоо ,тии сее.рра директно в ус ТаТа ,пресни ,топли ,ароматни 💩 👈.
20:53 14.09.2026
77 Хахаха!🎺🥳😀
20:55 14.09.2026
78 Моряка
До коментар #26 от "Касата":Този пасивен педофил си е.....е олимпийска шампионка и от време на време и прави по едно дете.Засега две момчета.А пасивен педофил трябва да е баща ти,дето те е родил през ануса.Много ти отива.
Коментиран от #80
20:55 14.09.2026
79 Хахаха!🎺🥳😀
21:00 14.09.2026
80 стоян георгиев
До коментар #78 от "Моряка":Гемиджията .що се дразниш бе брато .този е едно турскоговорящо тссиганне от от квартал Орфей в Хасково .което обикаля кофите .а също върти и дудуцци за по 5 €врака .Можеш да го пробваш ако имаш път към Хасково ...хахах.
21:01 14.09.2026
81 Нас българите ама въобще
Коментиран от #83
21:05 14.09.2026
82 оня с коня
До коментар #71 от "Коня на Оня":Принципно подобни Дубили сте извън Кръгозора ми,но внезапно реших че мога да те ползвам ЗА ПРИМЕР що за Русофилски Твари населяват необезпокоявано настоящата медия и докъде е паднала Русия да набира Войници между Вас за да води хибридната си война срещу България!Нищо лично Брачет дето упорито ме правиш обитател на лом - аре усмихни се на Публиката независимо колко зъба имаш в устата си,щото там тий чара:)
Коментиран от #86
21:05 14.09.2026
83 Провери ли
До коментар #81 от "Нас българите ама въобще":Колко струват на Алиекспрес? Провери. Няма да сбъркаш. Наще търгаши ги поръчват в Китай 100%.
21:13 14.09.2026
84 Тоя, пък.
До коментар #31 от "Анонимен":Джудже си ти. Интелектуално. Иначе казано - микроцефалчик.
Руската армия в момента е най-добрата в света. Уkpoпският режим изгради огромни укрепени райони, мобилизира 5 милиона несретници - 50 държави им дават оръжие. Руснаците ги сгазиха с 2 милиона доброволци. По същият начин ще газят като хлeбаpки и шляxтичите. Историята е доказала, че от поляк войник не става.
Помисли за друго, микроцeфалчик. Руснаците са ходили два пъти до Берлин и един път до Париж. Значи ШЕСТ ПЪТИ са минали през полша !!!
21:14 14.09.2026
85 Ачо
21:15 14.09.2026
86 Коня на Оня
До коментар #82 от "оня с коня":Конски ,че фаче Домнуле ,правиш ли дървени лъжици и копанки ,да ти дам поръчка ?!
21:19 14.09.2026
87 Я по сериозно!
До коментар #69 от "Стоянчо Пуканката":А ти какво се радваш като че ли ябълка ти белят? Не си ли даваш сметка, че ти си направо в кюпа и натисне ли един ядреното копче, още на момента след него всички които разполагат с такива ги нтискат? Няма значение къде ще се задейства оръжието, всички по цялата земя понасят в различна степен последиците и никой няма да остави Русия, а още по малко теб да се радваш на щастие дори и за миг. Хайде за успеха на любимците ти честито!
21:20 14.09.2026
88 Аз Путин
21:25 14.09.2026