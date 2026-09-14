Туск: Може да има военна ескалация между Полша и Русия

Полският министър-председател Доналд Туск предупреждава, че е възможна ескалация на напрежението между Москва и Варшава.

"Не можем да изключим възможността ескалацията на ситуацията да засегне и нашата територия", цитира думите му информационната агенция PAP.

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На 11 септември полският външен министър Радослав Сикорски предложи НАТО да проведе по-интензивни военни учения в близост до Калининградска област.

В отговор на този призив прессекретарят на президента Дмитрий Песков заяви, че Русия предприема всички необходими мерки за защита на региона.