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Туск: Може да има военна ескалация между Полша и Русия
  Тема: Украйна

Туск: Може да има военна ескалация между Полша и Русия

14 Септември, 2026 20:05, обновена 14 Септември, 2026 20:32 2 049 88

  • полша-
  • русия-
  • нато-
  • доналд туск-
  • украйна

На 11 септември полският външен министър Радослав Сикорски предложи НАТО да проведе по-интензивни военни учения в близост до Калининградска област

Туск: Може да има военна ескалация между Полша и Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Полският министър-председател Доналд Туск предупреждава, че е възможна ескалация на напрежението между Москва и Варшава.

"Не можем да изключим възможността ескалацията на ситуацията да засегне и нашата територия", цитира думите му информационната агенция PAP.

Още новини от Украйна

На 11 септември полският външен министър Радослав Сикорски предложи НАТО да проведе по-интензивни военни учения в близост до Калининградска област.

В отговор на този призив прессекретарят на президента Дмитрий Песков заяви, че Русия предприема всички необходими мерки за защита на региона.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха много се напъват за 6 седмици

    47 8 Отговор
    ще има победа над Русия много смях сега нашите джендъри ша са с пяна на устенцата ама от някоя наденица

    20:07 14.09.2026

  • 2 РФ е въздух под налягане !

    12 51 Отговор
    Пуся пак ще чертае кафяви линии в бункера от пропусналия памперс ... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #30

    20:07 14.09.2026

  • 3 ИСТИНАТА

    31 7 Отговор
    Убийството на Околчица на Калушев и другите двама е инсценирано!
    Калушев също е убит на хижа Петрохан!

    По права линия, от хижа Петрохан до Околчица, разстоянието е около 36 км в източна посока през ридовете на Западна Стара планина и Врачанския Балкан.
    С кемпера по асфалтовите пътища през проходите и заобиколките през селата
    (например през Дружево, Миланово и хижа Пършевица) пътят е значително по-дълъг — над 45–50 километра, в зависимост от точно избраният маршрут
    Кемперът не е летял по въздуха, нали?
    Защо не се покажат записите на камерите по пътя?
    И да се докаже от международна експертиза
    дали не са манипулирани от службите!

    Защо в българският и европейският Парламент
    не се иска независимо разследване от партньорските служби
    на убийствата в хижата и на Околчица?
    Какво крие държавата от българите?

    Да нямаме нов "Български чадър" на ДС/ДАНС, като лондонския?

    Коментиран от #25, #32

    20:08 14.09.2026

  • 4 Някой си

    20 2 Отговор
    Де късмет де....

    20:08 14.09.2026

  • 5 Тц, тц, тц!

    31 3 Отговор
    Един път е Сикорски, друг път Шикорски!
    А разберете се накрая!!!🫪

    Коментиран от #55

    20:08 14.09.2026

  • 6 Дон Корлеоне

    7 31 Отговор
    Вярно ли е, че почти всички от Възраждане са меки китки или само част от ръководството?

    Коментиран от #10, #13, #14, #16

    20:08 14.09.2026

  • 7 5-та година "Киев за 3 дня"

    5 39 Отговор
    За над 4 години нищо ново на фронта. Трябва да ползваш микроскоп за да откриеш разликите.
    "Вторая" се оказа медиен балон, подкрепен от много тpoлcка пропаганда.

    Коментиран от #24, #65

    20:09 14.09.2026

  • 8 Хахахаха😂😂😂😂

    40 5 Отговор
    Поляците са страхливци, само приказват!😂😂😂😂😂

    Коментиран от #56

    20:10 14.09.2026

  • 9 Джихади Йово

    23 2 Отговор
    Голяма работа! Да сте си налегале парцалете

    20:10 14.09.2026

  • 10 Пиночет

    6 25 Отговор

    До коментар #6 от "Дон Корлеоне":

    Вярно е, защото повечето от Възраждане са си дали задните части на Кремъл и Путин

    Коментиран от #21

    20:11 14.09.2026

  • 11 Овчар

    30 2 Отговор
    Ескалация и спор ще има между вампири които ще се скарат за ресурсите на Украйна..! Останалото е пепел в очите на читателите една част от които влизат тук не да черпят информация а да се забавляват и да видят до къде може да стигне ЛЪЖАТА..!

    20:11 14.09.2026

  • 12 666

    26 3 Отговор
    ТИЯ СИ ПРОСЯТ БОМБИТЕ. ДАНО РАЗУМЪТ НАДДЕЛЕЕ. И ПОЛИТИЦИТЕ ОГЛУПЯХА.

    20:11 14.09.2026

  • 13 Ъъъъ

    7 7 Отговор

    До коментар #6 от "Дон Корлеоне":

    Ти ще кажеш! Калушев трябва да те е обучил да познаваш своите хора!🤣

    20:12 14.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ПОЛЯЦИТЕ ДОБРЕ ЛИ СА

    30 3 Отговор
    АКО СЕ НАЕЖАТ НА РУСНАЦИТЕ ЩЕ ГИ ЯДОСАТ И УКРАЙНА И ПОЛША ЩЕ БЪДАТ СРИНАТИ ДО ОСНОВИ.

    Коментиран от #22

    20:12 14.09.2026

  • 16 Мека китка

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "Дон Корлеоне":

    Коцето и Цомчо са от нашите

    20:14 14.09.2026

  • 17 Копейзажа се превъзбуди

    5 15 Отговор
    надъ рви се яко.

    20:14 14.09.2026

  • 18 Толкоз

    16 2 Отговор

    До коментар #14 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Си праззз, че от тебе и куче за водене на слепец няма да стане!
    Мама ли ти дава джобни?

    Коментиран от #23

    20:15 14.09.2026

  • 19 Интересно

    16 2 Отговор
    Можело било да има?!
    А може и ти да си розово фламинго.

    20:15 14.09.2026

  • 20 Бесен - Язовец

    17 3 Отговор
    Шля.хтата пак ше яде мариз от Руската армия

    20:16 14.09.2026

  • 21 не патенце вие от петроханската чета

    14 3 Отговор

    До коментар #10 от "Пиночет":

    до един сте с различна орентация и педофили тотал щета либерални китки като кокорчо

    Коментиран от #26

    20:17 14.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 той джобните ги вади по

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Толкоз":

    турски кабини на тировете оборотната му казват

    20:18 14.09.2026

  • 24 тъй ли...

    18 3 Отговор

    До коментар #7 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    Пета година цял ЕС плюс краварника не смеят да гъкнат и търпят рикошети от собствените си смешни санкции. Остана им единствено да чакат кога Путин ще ги привика, да слушат какво има да им разпореди.

    Коментиран от #41

    20:18 14.09.2026

  • 25 Митко Котков🐈

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТИНАТА":

    А по крива линия колко е

    20:19 14.09.2026

  • 26 Касата

    6 14 Отговор

    До коментар #21 от "не патенце вие от петроханската чета":

    Всички знаят, че гейовете и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!!

    Коментиран от #29, #45, #78

    20:19 14.09.2026

  • 27 Бесен - Язовец

    5 3 Отговор
    Може да се повтори Катина и ше стане Катин 2

    20:20 14.09.2026

  • 28 Херодот

    4 9 Отговор
    Който иска мир, се готви за война. Това е мъдростта на хилядолетията. Преди 25 години, в Украйна бяха убедени, че Русия никога няма да ги нападне и си разсипаха войската. Останали беззащитни, руските им "братя" не се поколебаха и миг, за да ги нападнат.

    20:21 14.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 гледа ли

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "РФ е въздух под налягане !":

    брифинга за Петрохан?
    Хареса ли си някаква диагноза?

    20:21 14.09.2026

  • 31 Анонимен

    5 14 Отговор
    Русия без ядрените си оръжия е военно джудже. Русия пет години превзема едно украинско село 20 пъти. Русия няма никакъв шанс при сухопътна операция срещу Полша която няма бежанци, има силна армия. Полша е новата "Турция" на Европа. Русия няма никакъв шанс против държави като Полша и Турция. Има шанс против Грузия, Молдова и Латвия и Естония.

    Коментиран от #84

    20:22 14.09.2026

  • 32 Щом казваш

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТИНАТА":

    Сигурно ще гласуваш за Гяуров?

    20:23 14.09.2026

  • 33 Розовото пони зеля

    8 3 Отговор
    Туск се кани да напада Русия ли, кво ли.

    20:24 14.09.2026

  • 34 Гориил

    9 2 Отговор
    Дронове с неизвестен произход вече кръжат над Полша. Ако Туск се преструва, че не забелязва предвестниците на истинско поражение, това не означава, че Полша има шанс за оцеляване и спасение.

    20:25 14.09.2026

  • 35 az СВО Победа 81

    14 2 Отговор
    Киев загива, Лондон губи войната.срещу Русия. Днес руснаците освободиха и гр. Орехов!

    Уелс, Шотландия, Северна Ирландия искат да се освободят от английската окупация...

    Лондон е в паника и активира Варшава която разглежда катл първа резерва на разходен материал, т.к. украинците свършват....

    Коментиран от #43, #64

    20:25 14.09.2026

  • 36 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    3 9 Отговор
    Мисля да остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    Коментиран от #47

    20:25 14.09.2026

  • 37 Гориил

    10 2 Отговор
    Дронове с неизвестен произход вече кръжат над Полша. Ако Туск се преструва, че не забелязва предвестниците на истинско поражение, това не означава, че Полша има шанс за оцеляване и спасение.

    20:25 14.09.2026

  • 38 Ша праща поляци хахаха

    10 2 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    20:26 14.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ДОНАЛД ДЪК

    9 3 Отговор
    АКО ИСКА ДОНАЛД ДА БЪДЕ СГОТВЕН СЪС ЗЕЛЕ , НЕКА КР ЯКА ОЩЕ

    20:27 14.09.2026

  • 41 Пиночет

    4 13 Отговор

    До коментар #24 от "тъй ли...":

    Руската мечка ще играе казачок, по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!

    Коментиран от #44, #51

    20:27 14.09.2026

  • 42 Запознат

    4 11 Отговор
    Украйна ги започна ватенките,Полша ще ги довърши.

    20:28 14.09.2026

  • 43 Бега бе😂

    2 8 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 81":

    Не знам такива ккукумициини като теб къде ще се дявате скоро.

    20:29 14.09.2026

  • 44 Хасан Хаспела

    10 3 Отговор

    До коментар #41 от "Пиночет":

    Хасковски каунъ , ти па ще ми играеш кючек седнал на к....ра ..

    20:30 14.09.2026

  • 45 бебето

    2 7 Отговор

    До коментар #26 от "Касата":

    верно ли че путин е педофил?или са само слухове?

    Коментиран от #52

    20:31 14.09.2026

  • 46 в по

    0 10 Отговор
    В Полша има мигранти, но работят и им харесва, защото поляците не са нацисти. На Русия са и достатъчни Литва Латвия и Естония. Ако се включи и Финландия, ме ми се мисли. Всичките тези държави се освободила от руската зависимост и дръпна много икономически. А ние кво правим?

    20:32 14.09.2026

  • 47 ХА ХА

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп":

    Дон К .Р Лап Понне ,Лап Пай Уйотт бре хаскоски мннн.галлл уммириссан 👈.

    20:32 14.09.2026

  • 48 Каквото си пожелае Туск ще си получи

    10 1 Отговор
    Значи полските урсуладжии извършват ескалацията, но не разбрахме кого предупреждават?

    Туск: "Не можем да изключим възможността ескалацията на ситуацията да засегне и нашата територия"..."На 11 септември полският външен министър Радослав Сикорски предложи НАТО да проведе по-интензивни военни учения в близост до Калининградска област."/пропуснали сте, че така щял да принуди Путин да изтегли войските си от Украйна/ (????)

    Когато и поляците да изритат тия психопати, все ще е късно! А дори Туск и Шикозния не спечелиха изборите в Полша.

    20:32 14.09.2026

  • 49 Име

    5 3 Отговор
    Доналд дък, Туски, карикатура си!

    20:33 14.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Какво дръвце?

    11 2 Отговор

    До коментар #41 от "Пиночет":

    Русия няма изгубена война в своята история. Затова е най-голямата страна в света!

    Коментиран от #60

    20:34 14.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ами

    10 2 Отговор
    Гледам тука една карта на Европа преди Първата световна война.
    Не виждам на картата държава Полша.

    Коментиран от #58

    20:34 14.09.2026

  • 54 До истината

    3 3 Отговор
    Ха ха , глупости , глупости , тейчета момченца , сте петрохански , прозрачни .

    20:34 14.09.2026

  • 55 Правиното е:

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тц, тц, тц!":

    Шикозния!

    20:35 14.09.2026

  • 56 Шопо

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Поляците са смели и безотговорни ще нападнат първи за да използват елемента изненада.

    Коментиран от #66

    20:37 14.09.2026

  • 57 Пора

    4 8 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #59

    20:37 14.09.2026

  • 58 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "Ами":

    То и Румъния и Унгария и Словакия и Чехия няма Няма много държави Пак ще се върне старата карта ама трябва да се минат доксан докус баира

    20:38 14.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 1905

    4 7 Отговор

    До коментар #51 от "Какво дръвце?":

    Русия няма спечелена война в историята си без помощ от Запада.

    Коментиран от #62

    20:39 14.09.2026

  • 61 Тцъ...

    4 5 Отговор
    "Може да има военна ескалация между Полша и Русия"
    Не, не може да има ако поне има единици мислещи хора от политическия им елит. Русия, която е над 28 пъти по голяма по територия и вече пета поредна година не може да се наложи над една Украйна, която е много повече от три пъти по малко по численост, а да не говорим за началото на инвазията, за която беше почти неподготвена и не разполгаше дори с половната на ответното количесттво войска. Да не говорим за въоръжение. Как ще води война още с над 30 държави, като дори не е асно още колко ще се включат в съпротивата по различен начин? Това си е живо самоубийство, но по никакъв начин не е учудващо ако Русия реши да го предприеме. Просто жалко за обикновените руснаци, които даже са ми много по симпатични от американците, за разлика от политиците и политиките им, които винаги са ми били до болка противни във всички времена през цялото време на историята им.

    Коментиран от #68

    20:39 14.09.2026

  • 62 ИСТИНАТА

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "1905":

    Убийството на Околчица на Калушев и другите двама е инсценирано!
    Калушев също е убит на хижа Петрохан!

    По права линия, от хижа Петрохан до Околчица, разстоянието е около 36 км в източна посока през ридовете на Западна Стара планина и Врачанския Балкан.
    С кемпера по асфалтовите пътища през проходите и заобиколките през селата
    (например през Дружево, Миланово и хижа Пършевица) пътят е значително по-дълъг — над 45–50 километра, в зависимост от точно избраният маршрут
    Кемперът не е летял по въздуха, нали?
    Защо не се покажат записите на камерите по пътя?
    И да се докаже от международна експертиза
    дали не са манипулирани от службите!

    Защо в българският и европейският Парламент
    не се иска независимо разследване от партньорските служби
    на убийствата в хижата и на Околчица?
    Какво крие държавата от българите?

    20:40 14.09.2026

  • 63 Не ни е важна Полша въобще бе ей

    5 1 Отговор
    Оправяйте се кретени

    20:40 14.09.2026

  • 64 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 81":

    Войната с Полша ще е много кратка около десетина минути После ще настане ТИШИНА

    Коментиран от #72, #74

    20:41 14.09.2026

  • 65 Киев капитулира за 2 седмици

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    и клекна да подпише в Истанбул! Лошото е обаче, че тогава нямаше да загуби половината си население и територии, затова се наложи да се намесим. И да елиминираме главния им преговарарящ за да сплашим Зеленски.

    Борис Джонсън

    20:41 14.09.2026

  • 66 оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #56 от "Шопо":

    Внушаваш РУСОФИЛСКИ Заблуди според инструкциите на Матушката,ама няма как на Краставичари краставици да продаваш- Полша НИКОГА няма да нападне първа,а ще чака Русия да се излъже да го направи,за да може НАТО с Основание и КАЧЕСТВЕНО да я размаже.

    Коментиран от #71

    20:42 14.09.2026

  • 67 Кво ни интересуват

    4 2 Отговор
    Глупостите на тоя ненормалник Туск бре? Квото искат това да правят. Нас ни няма в тая драма

    20:42 14.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Стоянчо Пуканката

    4 2 Отговор
    Под "военна ескалация между Полша и Русия" комичното президентче на още по-комичната шляхта може би има предвид, че ако изкарат супер късмет, може и пшехите да си поживуркат десетина минути в повече. Въпреки че по разчетите на Кремъл, на "хиената на Европа"( по Чърчил) са зачислени пет-шест минути макс..

    Гледам и невярвам на ушите си(да ме прощава покойният проф. Вучков), що за профанщина е да се зъбиш на държавата с най-богатият и разнообразен ядрен арсенал...

    Коментиран от #87

    20:44 14.09.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Коня на Оня

    3 4 Отговор

    До коментар #66 от "оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски ,на вас влашките роми -копанари ,логиката не ви е била никога силна страна ,прави копанки и дървени лъжици ,а дъргела си БМВ то продай на някой братчед докато още можеш за 500€врака и дари парите на Украйна .

    Коментиран от #82

    20:47 14.09.2026

  • 72 Унуфрий Гюролайков , гейзер калушко

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Олееее....и Кокор страшний

    20:47 14.09.2026

  • 73 Ачо

    1 2 Отговор
    Ватенките ги копат общо.Затова не може да им се хване точната бройка.

    Коментиран от #76

    20:47 14.09.2026

  • 74 az СВО Победа 81

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Така е!

    20:48 14.09.2026

  • 75 Хасан Гюро

    3 1 Отговор
    Чфут гнусний няма шанс. Забравете го. Още впрочем не се е регистрирал в Бюрото по труда тоя нещастник !!!

    20:51 14.09.2026

  • 76 Васко Хумата

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Ачо":

    Ачоо ,тии сее.рра директно в ус ТаТа ,пресни ,топли ,ароматни 💩 👈.

    20:53 14.09.2026

  • 77 Хахаха!🎺🥳😀

    2 1 Отговор
    През Втората световна война Полша не капитулира, а правителството и веднага избяга в Англия. Войската и се разбяга и вермахта зае Източна и Западна Прусия, а след две седмици СССР зае бившите руски губернии.

    20:55 14.09.2026

  • 78 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Касата":

    Този пасивен педофил си е.....е олимпийска шампионка и от време на време и прави по едно дете.Засега две момчета.А пасивен педофил трябва да е баща ти,дето те е родил през ануса.Много ти отива.

    Коментиран от #80

    20:55 14.09.2026

  • 79 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор
    Поляците са умни. Правителството на Полша веднага избяга в Англия, а българските министри и депутати повярваха на германската пропаганда, останаха в България и бяха разстреляни.

    21:00 14.09.2026

  • 80 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Моряка":

    Гемиджията .що се дразниш бе брато .този е едно турскоговорящо тссиганне от от квартал Орфей в Хасково .което обикаля кофите .а също върти и дудуцци за по 5 €врака .Можеш да го пробваш ако имаш път към Хасково ...хахах.

    21:01 14.09.2026

  • 81 Нас българите ама въобще

    2 1 Отговор
    ескалация между Полша и Русия не ни е важна. Важно ни е че униформ за 8 клас е 183,80 евро памталон сако и 3 тениски

    Коментиран от #83

    21:05 14.09.2026

  • 82 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Коня на Оня":

    Принципно подобни Дубили сте извън Кръгозора ми,но внезапно реших че мога да те ползвам ЗА ПРИМЕР що за Русофилски Твари населяват необезпокоявано настоящата медия и докъде е паднала Русия да набира Войници между Вас за да води хибридната си война срещу България!Нищо лично Брачет дето упорито ме правиш обитател на лом - аре усмихни се на Публиката независимо колко зъба имаш в устата си,щото там тий чара:)

    Коментиран от #86

    21:05 14.09.2026

  • 83 Провери ли

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Нас българите ама въобще":

    Колко струват на Алиекспрес? Провери. Няма да сбъркаш. Наще търгаши ги поръчват в Китай 100%.

    21:13 14.09.2026

  • 84 Тоя, пък.

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Джудже си ти. Интелектуално. Иначе казано - микроцефалчик.
    Руската армия в момента е най-добрата в света. Уkpoпският режим изгради огромни укрепени райони, мобилизира 5 милиона несретници - 50 държави им дават оръжие. Руснаците ги сгазиха с 2 милиона доброволци. По същият начин ще газят като хлeбаpки и шляxтичите. Историята е доказала, че от поляк войник не става.
    Помисли за друго, микроцeфалчик. Руснаците са ходили два пъти до Берлин и един път до Париж. Значи ШЕСТ ПЪТИ са минали през полша !!!

    21:14 14.09.2026

  • 85 Ачо

    0 0 Отговор
    Ха де,ха де!Нали знаеш,че войните минават два пъти през Полша.Пак ви очаква същото.

    21:15 14.09.2026

  • 86 Коня на Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "оня с коня":

    Конски ,че фаче Домнуле ,правиш ли дървени лъжици и копанки ,да ти дам поръчка ?!

    21:19 14.09.2026

  • 87 Я по сериозно!

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Стоянчо Пуканката":

    А ти какво се радваш като че ли ябълка ти белят? Не си ли даваш сметка, че ти си направо в кюпа и натисне ли един ядреното копче, още на момента след него всички които разполагат с такива ги нтискат? Няма значение къде ще се задейства оръжието, всички по цялата земя понасят в различна степен последиците и никой няма да остави Русия, а още по малко теб да се радваш на щастие дори и за миг. Хайде за успеха на любимците ти честито!

    21:20 14.09.2026

  • 88 Аз Путин

    0 0 Отговор
    Поредният глупак

    21:25 14.09.2026

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