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Двама ранени при удар по Северния мост в Киев
  Тема: Украйна

Двама ранени при удар по Северния мост в Киев

4 Октомври, 2026 20:32 1 151 31

  • киев-
  • северният мост-
  • виталий кличко-
  • дронова атака-
  • украйна

Дрон е поразил пътното платно на моста, повреден е и топлопровод. Временно е спряно топлоподаването в Деснянския район.

Двама ранени при удар по Северния мост в Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са пострадали при нов удар с дрон по Северния мост в Киев. Безпилотният апарат е поразил пътното платно, а на място са изпратени екстрени служби. За атаката съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

„Медици хоспитализираха един ранен. Вторият е прегледан на място“, уточни Кличко за състоянието на пострадалите. Данните за броя на ранените и оказаната медицинска помощ са потвърдени и от други украински медии.

Повреден е топлопровод, променени са маршрути

При удара е повреден и топлопровод в района на моста. Заради аварията временно е спряно подаването на топла вода в Деснянския район на Киев, съобщи градската управа. Ремонтните дейности по мрежата ще започнат след като условията за работа позволят това.

Последиците от атаката са засегнали и обществения транспорт. Част от тролейбусните и автобусните линии са с променени маршрути, докато службите работят по отстраняването на щетите и обезопасяването на района.

Мостът беше атакуван и ден по-рано

Ударът от 4 октомври е вторият пореден по Северния мост. При атаката на 3 октомври са били повредени пътното платно и контактната тролейбусна мрежа, което също е наложило промени в движението.

Към момента потвърдените последици от новия удар са двама пострадали, повредено пътно платно и авария по топлопровод. Движението по засегнатите направления остава организирано по променени маршрути.

Източници: Фокус, РБК-Украйна, Hromadske


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БАНДЕРИТЕ ПАК СА ПУШИЛИ

    30 1 Отговор
    На моста.

    20:36 04.10.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 12 Отговор
    Представяте ли си топла вода Парно Ток После Путин бил се събудил Спи си Проспа цялата операция

    20:36 04.10.2026

  • 4 Свободни медии

    30 1 Отговор
    Путлер бие соросите, свободните медии вият на умряло

    Коментиран от #8

    20:38 04.10.2026

  • 5 Слава на братска Русия

    28 2 Отговор
    Успех на всички, които се опълчват на американските и британските сатанисти, както и на ционистите

    20:39 04.10.2026

  • 6 сюндюк

    23 1 Отговор
    Войната се води само от пропадналите медии а фактически е приключила..! Световната банка обяви че за възстановяването на курника ще са нужни 588 милиарда ..!

    20:39 04.10.2026

  • 7 КЛИЧКО НАЛИ КАЗА

    21 1 Отговор
    Не ходете по мостовете, освен ако не трябва да ходите по мостовете. Или нещо подобно.

    20:39 04.10.2026

  • 8 Тихо смех

    1 23 Отговор

    До коментар #4 от "Свободни медии":

    Путин погребва ватенки до тук1,5 милиона крепостни.

    Коментиран от #11, #24

    20:39 04.10.2026

  • 9 пони, ама розАво

    18 1 Отговор
    Оказва се, че реалността може да се различава от пропагандата!
    Странна работа, а от посолствоТО твърдяха друго...

    20:39 04.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Петрохан нюз

    18 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тихо смех":

    Сяободните медии така ли ти казаха?

    20:42 04.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И ТАЗИ ВЕЧЕ У МЕТРОТО В НЮ КИИФ

    20 1 Отговор
    Силно ще мирише.

    20:43 04.10.2026

  • 14 Когато една зелена амеба

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ксаниба":

    се прави на крокодил му слагат намордника и го тикат в блатото извън човешкият ареал да живее свободно но без възможност да атакува свободният хуманоиден свят.... Светът на човешките същества

    20:45 04.10.2026

  • 15 ?????

    20 1 Отговор
    Уф.
    А колко беше просто.
    Не пипайте общата история и общия език.
    Търгувайте и с Европа и с Русия.
    Кво ви пречеше бре?

    Коментиран от #21, #22

    20:46 04.10.2026

  • 16 Щерев

    17 1 Отговор
    Ракетите на Путин свършиха преди 3 години и той попиля Бандеростан,а си представете да започне да ги произвежда от утре?

    20:49 04.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "?????":

    Рано или късно потъпканите решения от Потсдам щяха да доведат до тука Русия си е виновна сама Двадесет години хрантути Европа Сталин така правеше Хранеше Хитлер обучи му войските даде му стомана за танковете и гориво Путин същата работа Строи им газопроводи жито им дава нефт Една и съща грешка Имам чувството че кадрите в политиката ги събират по улиците

    20:56 04.10.2026

  • 22 И питаш?

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "?????":

    Пречеха и все още пречат САЩ и Британия, които инсталираха и продължават да инсталират и дирижират киевските марионетни правителства. Точно като нашите - справка Безмер

    20:57 04.10.2026

  • 23 Чичо

    12 1 Отговор
    Абе какво стана с учениците във Франция.Успокоиха ли се? Много джандари набили бе.

    21:02 04.10.2026

  • 24 Факт

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тихо смех":

    Западната организирана престъпна шайка цинично ползва Украйна и народа й за пушечно месо. Ала Епщайн с бебетата. Геноцид по учебник

    21:07 04.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Нема се пуашите,Укри,и без това тези мостове са наследство от СССР ,които и без това трябваше да бъдат разрушени преди много години за да се оттървете от всичко построено по времето на соца.Нали затова скачахте на Майдана с тенджери на главите?Да сте незалежни?

    21:15 04.10.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    БНТ спря новините на украинския диалект!
    🤣🤣🤣

    21:16 04.10.2026

  • 28 Бай той Толстой

    1 1 Отговор
    Ще ви трябват еднодръвки все пак.После ще можете и да ги заапете.

    21:24 04.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЛЕТИЩЕТО ХАНСКАЯ

    0 0 Отговор
    ИЗТРЕБИТЕЛИ
    СУ - 35 И СУ-34
    Унищожени.

    Украински ДРОНОВЕ яко
    Удрят Блатната Измет ...

    21:31 04.10.2026

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