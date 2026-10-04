Двама ранени при удар по Северния мост в Киев

Двама души са пострадали при нов удар с дрон по Северния мост в Киев. Безпилотният апарат е поразил пътното платно, а на място са изпратени екстрени служби. За атаката съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

„Медици хоспитализираха един ранен. Вторият е прегледан на място“, уточни Кличко за състоянието на пострадалите. Данните за броя на ранените и оказаната медицинска помощ са потвърдени и от други украински медии.

Повреден е топлопровод, променени са маршрути

При удара е повреден и топлопровод в района на моста. Заради аварията временно е спряно подаването на топла вода в Деснянския район на Киев, съобщи градската управа. Ремонтните дейности по мрежата ще започнат след като условията за работа позволят това.

Последиците от атаката са засегнали и обществения транспорт. Част от тролейбусните и автобусните линии са с променени маршрути, докато службите работят по отстраняването на щетите и обезопасяването на района.

Мостът беше атакуван и ден по-рано

Ударът от 4 октомври е вторият пореден по Северния мост. При атаката на 3 октомври са били повредени пътното платно и контактната тролейбусна мрежа, което също е наложило промени в движението.

Към момента потвърдените последици от новия удар са двама пострадали, повредено пътно платно и авария по топлопровод. Движението по засегнатите направления остава организирано по променени маршрути.

Източници: Фокус, РБК-Украйна, Hromadske