Двама ранени при удар по Северния мост в Киев

Двама души са пострадали при нов удар с дрон по Северния мост в Киев. Безпилотният апарат е поразил пътното платно, а на място са изпратени екстрени служби. За атаката съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.
„Медици хоспитализираха един ранен. Вторият е прегледан на място“, уточни Кличко за състоянието на пострадалите. Данните за броя на ранените и оказаната медицинска помощ са потвърдени и от други украински медии.
Повреден е топлопровод, променени са маршрути
При удара е повреден и топлопровод в района на моста. Заради аварията временно е спряно подаването на топла вода в Деснянския район на Киев, съобщи градската управа. Ремонтните дейности по мрежата ще започнат след като условията за работа позволят това.
Последиците от атаката са засегнали и обществения транспорт. Част от тролейбусните и автобусните линии са с променени маршрути, докато службите работят по отстраняването на щетите и обезопасяването на района.
Мостът беше атакуван и ден по-рано
Ударът от 4 октомври е вторият пореден по Северния мост. При атаката на 3 октомври са били повредени пътното платно и контактната тролейбусна мрежа, което също е наложило промени в движението.
Към момента потвърдените последици от новия удар са двама пострадали, повредено пътно платно и авария по топлопровод. Движението по засегнатите направления остава организирано по променени маршрути.
Източници: Фокус, РБК-Украйна, Hromadske
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 БАНДЕРИТЕ ПАК СА ПУШИЛИ
20:36 04.10.2026
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
20:36 04.10.2026
4 Свободни медии
Коментиран от #8
20:38 04.10.2026
5 Слава на братска Русия
20:39 04.10.2026
6 сюндюк
20:39 04.10.2026
7 КЛИЧКО НАЛИ КАЗА
20:39 04.10.2026
8 Тихо смех
До коментар #4 от "Свободни медии":Путин погребва ватенки до тук1,5 милиона крепостни.
Коментиран от #11, #24
20:39 04.10.2026
9 пони, ама розАво
Странна работа, а от посолствоТО твърдяха друго...
20:39 04.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Петрохан нюз
До коментар #8 от "Тихо смех":Сяободните медии така ли ти казаха?
20:42 04.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И ТАЗИ ВЕЧЕ У МЕТРОТО В НЮ КИИФ
20:43 04.10.2026
14 Когато една зелена амеба
До коментар #1 от "Ксаниба":се прави на крокодил му слагат намордника и го тикат в блатото извън човешкият ареал да живее свободно но без възможност да атакува свободният хуманоиден свят.... Светът на човешките същества
20:45 04.10.2026
15 ?????
А колко беше просто.
Не пипайте общата история и общия език.
Търгувайте и с Европа и с Русия.
Кво ви пречеше бре?
Коментиран от #21, #22
20:46 04.10.2026
16 Щерев
20:49 04.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #15 от "?????":Рано или късно потъпканите решения от Потсдам щяха да доведат до тука Русия си е виновна сама Двадесет години хрантути Европа Сталин така правеше Хранеше Хитлер обучи му войските даде му стомана за танковете и гориво Путин същата работа Строи им газопроводи жито им дава нефт Една и съща грешка Имам чувството че кадрите в политиката ги събират по улиците
20:56 04.10.2026
22 И питаш?
До коментар #15 от "?????":Пречеха и все още пречат САЩ и Британия, които инсталираха и продължават да инсталират и дирижират киевските марионетни правителства. Точно като нашите - справка Безмер
20:57 04.10.2026
23 Чичо
21:02 04.10.2026
24 Факт
До коментар #8 от "Тихо смех":Западната организирана престъпна шайка цинично ползва Украйна и народа й за пушечно месо. Ала Епщайн с бебетата. Геноцид по учебник
21:07 04.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сатана Z
21:15 04.10.2026
27 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
21:16 04.10.2026
28 Бай той Толстой
21:24 04.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ЛЕТИЩЕТО ХАНСКАЯ
СУ - 35 И СУ-34
Унищожени.
Украински ДРОНОВЕ яко
Удрят Блатната Измет ...
21:31 04.10.2026