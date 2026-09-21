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Турция готова да предостави военна помощ на Саудитска Арабия срещу хутите
  Тема: Иранската криза

Турция готова да предостави военна помощ на Саудитска Арабия срещу хутите

21 Септември, 2026 10:19 751 8

  • турция-
  • иран-
  • хути-
  • баб ел мандеб

На 11 септември хутите обявиха, че са превзели стратегическия остров Перим в пролива Баб ел-Мандеб

Турция готова да предостави военна помощ на Саудитска Арабия срещу хутите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турция е готова да съдейства военно на Саудитска Арабия по повод атаките на йеменските хути срещу страната. Това заяви външният министър на страната Хакан Фидан, цитиран от"Ал-Джазира".

По думите му Саудитска Арабия може да се нуждае от военна помощ поради продължаващите атаки на хутите, особено по отношение на "технически въпроси", и за Анкара няма да бъде проблем да я предостави.

Военната помощ за Рияд ще бъде осигурена в рамките на отбранителното споразумение, което беше подписано от Турция, Саудитска Арабия и Пакистан.

Но министърът не уточни какъв вид помощ би могла да предостави Турция.

"Виждаме, че се извършват много сериозни нападения срещу териториалната цялост и суверенитета на Саудитска Арабия", подчерта Фидан.

Припомняме, че по-рано днес Саудитска Арабия потвърди, че йеменските бунтовници хути са се опитали да атакуват столицата ѝ с балистична ракета - първият случай на нападение срещу Рияд след ескалацията на сраженията с подкрепяните от Иран бунтовници.

Сраженията между Саудитска Арабия и хутите са поредният фронт, разпалил се в резултат на войната между САЩ, Израел и Иран.

На 11 септември хутите обявиха, че са превзели стратегическия остров Перим в пролива Баб ел-Мандеб. Това е ключов морски път към и от Суецкия канал, свързващ Червено море с Аденския залив, като значението му нарасна след затварянето на Ормузкия проток заради войната срещу Техеран.

Няколко дни по-късно хутите заявиха, че са атакували военна база в южната част на Саудитска Арабия с дронове и ракети. Атаката в базата "Шарура" е била насочена към "складове за оръжия и командни и контролни центрове, които управляват агресията срещу нашата нация и народ", уточни тогава оенният говорител на хутите Яхия Сари.

Това дойде и след превземането от бунтовниците на пристанищния град Моха на Червено море.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХА ХА ХА

    4 2 Отговор
    Ердоган да не е луд да бърка в гнездо с оси ...

    Ама е политик - и тези празни приказки дето ги плямпа не трябва да ни заблуждават ...

    10:21 21.09.2026

  • 2 Робот

    3 6 Отговор
    И как ще стане след като Турция и Иран са брачеди..? Помощ искат западните медии защото пропагандата не върши вече работа..!

    Коментиран от #5, #8

    10:21 21.09.2026

  • 3 До къде стигнахме

    0 4 Отговор
    Шепа ромляни да казват кой ще минава и кой не

    10:25 21.09.2026

  • 4 ДЖАПАНКИТЕ РАЗБИХА ЧАРШАФИТЕ

    3 1 Отговор
    С милиардни бюджети егати смешниците

    10:35 21.09.2026

  • 5 Няма роднини

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Има само интереси, браЧед. Дядото като ритне камбаната, цялата фамилия се избива за имотите.

    10:36 21.09.2026

  • 6 Ами да

    4 0 Отговор
    Става все по лошо. Май ще има голяма патаклама скоро... кой когото хване и накрая да мирясат... останалите поне 100 години да живеят спокойно.... няма как по този начин да продължи... целуна отвсякъде се надува надува и накрая бум.сега китайците са на ход.давидим инглиза както винаги ще надхитрили всички.. много интересно става..

    10:37 21.09.2026

  • 7 456

    1 3 Отговор
    Такаа, както казваше дядо ми едно време" на турчин вяра да нямаш" , сега Ердо иска да играе на два стола.

    10:41 21.09.2026

  • 8 Българин 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Турция не са "братчеди с Иран и хутите . Турците са сунити , като СА , ИДИЛ , Хамас , ...играят с янките . А Иран и хутите са шиити , като Ирак .

    11:17 21.09.2026

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