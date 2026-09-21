Турция готова да предостави военна помощ на Саудитска Арабия срещу хутите

Турция е готова да съдейства военно на Саудитска Арабия по повод атаките на йеменските хути срещу страната. Това заяви външният министър на страната Хакан Фидан, цитиран от"Ал-Джазира".
По думите му Саудитска Арабия може да се нуждае от военна помощ поради продължаващите атаки на хутите, особено по отношение на "технически въпроси", и за Анкара няма да бъде проблем да я предостави.
Военната помощ за Рияд ще бъде осигурена в рамките на отбранителното споразумение, което беше подписано от Турция, Саудитска Арабия и Пакистан.
Но министърът не уточни какъв вид помощ би могла да предостави Турция.
"Виждаме, че се извършват много сериозни нападения срещу териториалната цялост и суверенитета на Саудитска Арабия", подчерта Фидан.
Припомняме, че по-рано днес Саудитска Арабия потвърди, че йеменските бунтовници хути са се опитали да атакуват столицата ѝ с балистична ракета - първият случай на нападение срещу Рияд след ескалацията на сраженията с подкрепяните от Иран бунтовници.
Сраженията между Саудитска Арабия и хутите са поредният фронт, разпалил се в резултат на войната между САЩ, Израел и Иран.
На 11 септември хутите обявиха, че са превзели стратегическия остров Перим в пролива Баб ел-Мандеб. Това е ключов морски път към и от Суецкия канал, свързващ Червено море с Аденския залив, като значението му нарасна след затварянето на Ормузкия проток заради войната срещу Техеран.
Няколко дни по-късно хутите заявиха, че са атакували военна база в южната част на Саудитска Арабия с дронове и ракети. Атаката в базата "Шарура" е била насочена към "складове за оръжия и командни и контролни центрове, които управляват агресията срещу нашата нация и народ", уточни тогава оенният говорител на хутите Яхия Сари.
Това дойде и след превземането от бунтовниците на пристанищния град Моха на Червено море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХА ХА ХА
Ама е политик - и тези празни приказки дето ги плямпа не трябва да ни заблуждават ...
10:21 21.09.2026
2 Робот
Коментиран от #5, #8
10:21 21.09.2026
3 До къде стигнахме
10:25 21.09.2026
4 ДЖАПАНКИТЕ РАЗБИХА ЧАРШАФИТЕ
10:35 21.09.2026
5 Няма роднини
До коментар #2 от "Робот":Има само интереси, браЧед. Дядото като ритне камбаната, цялата фамилия се избива за имотите.
10:36 21.09.2026
6 Ами да
10:37 21.09.2026
7 456
10:41 21.09.2026
8 Българин 🇧🇬
До коментар #2 от "Робот":Турция не са "братчеди с Иран и хутите . Турците са сунити , като СА , ИДИЛ , Хамас , ...играят с янките . А Иран и хутите са шиити , като Ирак .
11:17 21.09.2026