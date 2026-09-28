Протест срещу хорото пред Народния театър

Тази неделя неделно хоро пред Народния театър нямаше. Обичайно от години в 17 часа на това място се провежда инициативата на движението „Неделен мегданъ Български“, но този път тя беше посрещната от протестна демонстрация с плакат „Тук не е Москва“, съобщи бТВ.
Спорът започна, след като актьори заявиха, че силната музика е попречила на представлението „Влюбените“. От Столичната община съобщиха, че са отказали провеждането на инициативата на това място.
Протестната демонстрация осуети неделното хоро. Полицаи следяха да не се стигне до напрежение между двете страни.
„Така нареченото хоро пречи на Народния театър и пречи на центъра на София да живее нормално. Ако се налага, да. Надявам се дотогава тези хора да са разбрали намека. Доколкото разбирам, има хоро, което се провежда**,** без да пречи на никого – на езерото Ариана. Нека да идат там“, казва Манол Глишев, организатор на протестната акция.
От движението „Неделен мегданъ Български“ заявиха, че са готови за диалог с Народния театър.
„Едновременно с това, независимо от фонтаните, независимо от нормативно изискваните 65 децибела, ние ще слезем под 60 децибела. И едновременно с това, докато всичкото това се уталожи и уточни, ние ще играем, докато започва театърът“, казва Румен Спасов, представител на „Неделен мегданъ Български“.
„Но до момента не сме считали, че трябва да говорим с директора. Говорихме с уредниците и те казаха: „Шумът. Шумът вътре го няма“, и ние се доверихме на това. Сега дали сме подведени умишлено, за да се случи това, или просто е било неволно“, казва още той.
От Народния театър отрекоха техни представители да са водили такъв разговор с организаторите на хорото.
„Представители на Народния театър не са водили подобни разговори с организаторите и не са потвърждавали, че нивото на шума не възпрепятства провеждането на представленията“, се казва в позицията на театъра.
„Категоричната ни позиция е, че провеждането на подобни събития при високи нива на шум непосредствено пред сградата на театъра е незаконно и пречи на нормалната ни работа. Проблемът е особено съществен в часовете, в които се провеждат представления на Сцена „Музите“ и Камерна сцена, както и репетиции в репетиционните зали на театъра“, посочват още от Народния театър.
Сцена „Музите“ е на първи балкон в театъра. На нея в момента се играят три представления. Сред тях е „Влюбените“ – спектакълът, по време на който актьорите се оплакаха от силната музика.
Тази неделя вечерта в Народния театър премина само с репетиции, без представления. Следващата неделя обаче на сцената са насрочени две представления.
„Никъде. На мегдана на село“, коментира гражданин на въпрос къде трябва да се провежда неделното хоро.
„Хорото трябва да съществува, но има много градинки, които не са в близост до театър или до институции. Не мисля, че след като пречи, да не се направи компромис“, казва Самуил Сидеров.
„Ако им пречи, не е добре. Когато няма представление, когато няма репетиции, защо не – центърът на София. Даже много му се радваме, даже във Варна също има. По-добре от чалга. Ако им пречи, може на друго място“, коментират Тони и Райчо Димитрови.
От Столичната община съобщиха, че за проявите са съставени седем акта и два фиша. Един от актовете се оспорва в съда.
„Позицията ни остава последователна: подкрепяме българския фолклор и хората, които искат да играят хоро. Това конкретно място и този начин на провеждане създават конфликт с работата на Народния театър. Готови сме за диалог и за съдействие за подходящо пространство“, посочват от общината.
И така пред Народния театър се разиграва друга сцена – тази на спора кой има право да определя как да звучи центърът на София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганьовски
10:03 28.09.2026
2 ДПС НАЧАЛНИКА НА ,,НАРОДНИЯ,,, ТЕАТЪР,,
10:04 28.09.2026
3 Зеления
Коментиран от #21
10:05 28.09.2026
4 Павел Пенев
Коментиран от #23
10:07 28.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 когато културата се пръвърне в халтура
Коментиран от #9
10:08 28.09.2026
7 Стенли
Коментиран от #34
10:11 28.09.2026
8 Ами То Всичко В Тая Държава е Такова !
На Народа !
10:11 28.09.2026
9 Жълтопаветник
До коментар #6 от "когато културата се пръвърне в халтура":Ще ви изметем!!!
10:12 28.09.2026
10 миме
До коментар #5 от "Ххххххххх":по-добре и двете за по-сигурно
10:13 28.09.2026
11 Чистият сибирски въздух
До коментар #5 от "Ххххххххх":За има няма 25г. избива всички дивотии! Навремето хората са умрели да лекуват!👋
10:13 28.09.2026
12 въпрос
10:15 28.09.2026
13 Закон
10:15 28.09.2026
14 Зико
А тия от "Народния" забравиха за постановката на Джон Малкович. Каквото повикало, такова се обадило!
10:16 28.09.2026
15 миме
10:17 28.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хмм
10:19 28.09.2026
18 Ето ви нагледно
На тях са им внушили, че българските традиции са от Москва! Факт ! ..и уижение за тях
10:19 28.09.2026
19 Правите се на улави
Наистина има много други места
Ами, преместете го
Първо кажете кой най напред посочи мястото и второ, защо неговите наследници се запълват като магаре на лед
Известно е кои са
На езерото Ариана , не, там ще играете пред паметник на един не българин който се постави при неговото управление
Резил
10:20 28.09.2026
20 Учуден
Коментиран от #24, #40, #43
10:21 28.09.2026
21 йнретб
До коментар #3 от "Зеления":Тоя ятак на ПП и ДБ педофилите е време да го направят труден за рисуване. Агитките на Левски и ЦСКА все още са си български момчета, та могат ако искат да му обърнат по голямо внимание на този паразит. Могат да му направят носа близо до ушите. Ще види къде е Москва и къде е София и България. Само трябва да му обърнат малко повече внимание.
10:22 28.09.2026
22 Знаещ
Коментиран от #27
10:23 28.09.2026
23 Ами
До коментар #4 от "Павел Пенев":не си разбрал, протестът е против българското хоро, щото тук не било Москва, а Глишев е с фланелка с надпис Азов в цветовете на украинското знаме, не е на ПП-ДБ
10:23 28.09.2026
24 Отговор
До коментар #20 от "Учуден":Простащината.
10:24 28.09.2026
25 000
10:26 28.09.2026
26 az СВО Победа 81
Наблюдавахме неонацисти срещу българщината!
10:34 28.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 бгстайл
10:35 28.09.2026
29 То че тук не е Москва ясно че не е !
Коментиран от #36
10:36 28.09.2026
30 театъра на неможачите
10:38 28.09.2026
31 Тук не е Киев!
10:39 28.09.2026
32 Т Живков
10:42 28.09.2026
33 жълтопаветни доноси
10:43 28.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 НЕнародният театър пак с претенции
10:45 28.09.2026
36 народан театър ,,Спиртомер"
До коментар #29 от "То че тук не е Москва ясно че не е !":Щото като се напиваха им беше убаво ма накрая на месеца нямат пари и изтрезняха и много се разработиха.
10:45 28.09.2026
37 Васил Петроханеца
прайд с драг кралици по прашки и бангаранга с шум 200 децибела не пречи на никого.
10:46 28.09.2026
38 нани нани театро
10:47 28.09.2026
39 заедно с хорото и казачок
10:47 28.09.2026
40 Защото
До коментар #20 от "Учуден":Това отдавна не е хоро, а "чалга" и "пропаганда за "Възраждане", за Русия и за Путин".
10:48 28.09.2026
41 Българин
10:48 28.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 оня с коня
До коментар #20 от "Учуден":Чудиш се къде е връзката Хоро-Москва ли?По Същия начин такива като тебе се чудехте защо е необходимо да се събарят Руски Паметници,след като на Запад са си стояли съвсем Спокойно и никой там не им посягал.Да - така е но с тая разлика че Тук в БГ се използват "НЕ по предназначение" и служат за Сборно Русофилско място където се кроят Планове как да се Възкреси "Доброто старо време" ,когато Българо-Съветската дружба бе като "Слънцето и въздуха за всяко живо същество"!Колкото до Хорото, нещата са обс. същите- появяват се сред Игращите Функционери от "Възраждане" и гръмогласно по Микрофона призовават за възкресяване на Българщината и Българската Независимост,което може да се случи САМО след излизането ни от ЕС и НАТО,а всеизвестно е че Русия САМО ЧАКА това да се случи за да нахлуе Триумфално дори само с Духовия си Оркестър!
10:51 28.09.2026