Новини
България »
София »
Протест срещу хорото пред Народния театър

Протест срещу хорото пред Народния театър

28 Септември, 2026 10:00 980 43

  • протест-
  • народен театър-
  • хоро

Спорът започна, след като актьори заявиха, че силната музика е попречила на представлението „Влюбените“

Протест срещу хорото пред Народния театър - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тази неделя неделно хоро пред Народния театър нямаше. Обичайно от години в 17 часа на това място се провежда инициативата на движението „Неделен мегданъ Български“, но този път тя беше посрещната от протестна демонстрация с плакат „Тук не е Москва“, съобщи бТВ.

Спорът започна, след като актьори заявиха, че силната музика е попречила на представлението „Влюбените“. От Столичната община съобщиха, че са отказали провеждането на инициативата на това място.

Протестната демонстрация осуети неделното хоро. Полицаи следяха да не се стигне до напрежение между двете страни.

„Така нареченото хоро пречи на Народния театър и пречи на центъра на София да живее нормално. Ако се налага, да. Надявам се дотогава тези хора да са разбрали намека. Доколкото разбирам, има хоро, което се провежда**,** без да пречи на никого – на езерото Ариана. Нека да идат там“, казва Манол Глишев, организатор на протестната акция.

От движението „Неделен мегданъ Български“ заявиха, че са готови за диалог с Народния театър.

„Едновременно с това, независимо от фонтаните, независимо от нормативно изискваните 65 децибела, ние ще слезем под 60 децибела. И едновременно с това, докато всичкото това се уталожи и уточни, ние ще играем, докато започва театърът“, казва Румен Спасов, представител на „Неделен мегданъ Български“.

„Но до момента не сме считали, че трябва да говорим с директора. Говорихме с уредниците и те казаха: „Шумът. Шумът вътре го няма“, и ние се доверихме на това. Сега дали сме подведени умишлено, за да се случи това, или просто е било неволно“, казва още той.

От Народния театър отрекоха техни представители да са водили такъв разговор с организаторите на хорото.

„Представители на Народния театър не са водили подобни разговори с организаторите и не са потвърждавали, че нивото на шума не възпрепятства провеждането на представленията“, се казва в позицията на театъра.

„Категоричната ни позиция е, че провеждането на подобни събития при високи нива на шум непосредствено пред сградата на театъра е незаконно и пречи на нормалната ни работа. Проблемът е особено съществен в часовете, в които се провеждат представления на Сцена „Музите“ и Камерна сцена, както и репетиции в репетиционните зали на театъра“, посочват още от Народния театър.

Сцена „Музите“ е на първи балкон в театъра. На нея в момента се играят три представления. Сред тях е „Влюбените“ – спектакълът, по време на който актьорите се оплакаха от силната музика.

Тази неделя вечерта в Народния театър премина само с репетиции, без представления. Следващата неделя обаче на сцената са насрочени две представления.

„Никъде. На мегдана на село“, коментира гражданин на въпрос къде трябва да се провежда неделното хоро.

„Хорото трябва да съществува, но има много градинки, които не са в близост до театър или до институции. Не мисля, че след като пречи, да не се направи компромис“, казва Самуил Сидеров.

„Ако им пречи, не е добре. Когато няма представление, когато няма репетиции, защо не – центърът на София. Даже много му се радваме, даже във Варна също има. По-добре от чалга. Ако им пречи, може на друго място“, коментират Тони и Райчо Димитрови.

От Столичната община съобщиха, че за проявите са съставени седем акта и два фиша. Един от актовете се оспорва в съда.

„Позицията ни остава последователна: подкрепяме българския фолклор и хората, които искат да играят хоро. Това конкретно място и този начин на провеждане създават конфликт с работата на Народния театър. Готови сме за диалог и за съдействие за подходящо пространство“, посочват от общината.

И така пред Народния театър се разиграва друга сцена – тази на спора кой има право да определя как да звучи центърът на София.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганьовски

    15 2 Отговор
    Работи.

    10:03 28.09.2026

  • 2 ДПС НАЧАЛНИКА НА ,,НАРОДНИЯ,,, ТЕАТЪР,,

    29 8 Отговор
    ЕСТЕСТВЕННО ША МУ ПРЕЧИ. ВИЖ АКУ ИМАШЕ МААНЕТА И КЮЧЕЦИ НЯМАШЕ ДА МУ ПРЕЧИ...

    10:04 28.09.2026

  • 3 Зеления

    54 7 Отговор
    Манол Глишев и неговите симпатизанти развяват плакат "Тук не е Москва" срещу хора, които искат да играят БЪЛГАРСКО ХОРО - представяте ли си каква наглост има Петроханската секта?

    Коментиран от #21

    10:05 28.09.2026

  • 4 Павел Пенев

    11 7 Отговор
    Който има памет нека си спомни,че при социализма хората играеха хора за да се веселят, а сега за да протестират. Това е извратена форма на протест,точно толкова,колкото е извратена и самата демокрация. Без значение,къде ще се играе хорото,на което са се хванали помияри, лумпени,крадци и жълтопаветни евроатлантици.

    Коментиран от #23

    10:07 28.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 когато културата се пръвърне в халтура

    31 9 Отговор
    Халтурата от ,,Народния театър" забранява българските традиции.Интересуват ги само какво да чопнат от държавата Искат капитализъм а са на гърба ни както през комунизма и постоянно искат.Изключително неможеща,паразитна структура издържана от данъкоплатеца.Ще позволим ли едно свърталище на алкохолици и друсалки да ни забраняват хора и българското?

    Коментиран от #9

    10:08 28.09.2026

  • 7 Стенли

    34 1 Отговор
    Само не разбрах какво общо има Москва с българското хоро🤯🤨

    Коментиран от #34

    10:11 28.09.2026

  • 8 Ами То Всичко В Тая Държава е Такова !

    16 1 Отговор
    Всичко За Сметка !

    На Народа !

    10:11 28.09.2026

  • 9 Жълтопаветник

    0 15 Отговор

    До коментар #6 от "когато културата се пръвърне в халтура":

    Ще ви изметем!!!

    10:12 28.09.2026

  • 10 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ххххххххх":

    по-добре и двете за по-сигурно

    10:13 28.09.2026

  • 11 Чистият сибирски въздух

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ххххххххх":

    За има няма 25г. избива всички дивотии! Навремето хората са умрели да лекуват!👋

    10:13 28.09.2026

  • 12 въпрос

    29 2 Отговор
    Да не би проблемът на хорото пред Народния да е, че има повече участници от закупилите билети за жълтопаветните постановки вътре?

    10:15 28.09.2026

  • 13 Закон

    3 9 Отговор
    За улични музиканти,търговци и др. трябва разрешение от общината.

    10:15 28.09.2026

  • 14 Зико

    27 2 Отговор
    Манол Глишев да ходи в Украйна. Тук не е Петрохан!
    А тия от "Народния" забравиха за постановката на Джон Малкович. Каквото повикало, такова се обадило!

    10:16 28.09.2026

  • 15 миме

    19 0 Отговор
    глииста що още се крие в България , а не е у Донбас да сподели жалката съдба на любимете му язовци

    10:17 28.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хмм

    14 0 Отговор
    Манол Глишев е против всичко българско, ще ми играят хоро, при това българско, навремето на площада пред църквата било неделното хоро

    10:19 28.09.2026

  • 18 Ето ви нагледно

    19 1 Отговор
    Как евроатлантическите соросоиди мразят и унищожават всичко Българско.
    На тях са им внушили, че българските традиции са от Москва! Факт ! ..и уижение за тях

    10:19 28.09.2026

  • 19 Правите се на улави

    2 9 Отговор
    Разбира се, че това не е най подходящото място
    Наистина има много други места
    Ами, преместете го
    Първо кажете кой най напред посочи мястото и второ, защо неговите наследници се запълват като магаре на лед
    Известно е кои са
    На езерото Ариана , не, там ще играете пред паметник на един не българин който се постави при неговото управление
    Резил

    10:20 28.09.2026

  • 20 Учуден

    13 2 Отговор
    Да протестираш за шум е едно но къде е връзката между хоро и Москва ?!?

    Коментиран от #24, #40, #43

    10:21 28.09.2026

  • 21 йнретб

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Зеления":

    Тоя ятак на ПП и ДБ педофилите е време да го направят труден за рисуване. Агитките на Левски и ЦСКА все още са си български момчета, та могат ако искат да му обърнат по голямо внимание на този паразит. Могат да му направят носа близо до ушите. Ще види къде е Москва и къде е София и България. Само трябва да му обърнат малко повече внимание.

    10:22 28.09.2026

  • 22 Знаещ

    3 12 Отговор
    Това не е хоро, а простащина.

    Коментиран от #27

    10:23 28.09.2026

  • 23 Ами

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Павел Пенев":

    не си разбрал, протестът е против българското хоро, щото тук не било Москва, а Глишев е с фланелка с надпис Азов в цветовете на украинското знаме, не е на ПП-ДБ

    10:23 28.09.2026

  • 24 Отговор

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Учуден":

    Простащината.

    10:24 28.09.2026

  • 25 000

    10 2 Отговор
    Не повече от 200 хиляди соросоидни мишоци управляват зяро стадо с помощта на няколко стотин НПО. До кога може да просъществува тази бутафория?

    10:26 28.09.2026

  • 26 az СВО Победа 81

    7 1 Отговор
    Накратко:

    Наблюдавахме неонацисти срещу българщината!

    10:34 28.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 бгстайл

    1 0 Отговор
    Простаците винаги държат да си покажат простотията!

    10:35 28.09.2026

  • 29 То че тук не е Москва ясно че не е !

    4 1 Отговор
    Обаче и тия с това хоро защо са ги търпяли до сега ? Това ми прилича да е кич некакъв.

    Коментиран от #36

    10:36 28.09.2026

  • 30 театъра на неможачите

    5 1 Отговор
    Не посягайте на българските традиции непотребна жълтопаветна сбирщина намърдана в театъра с връзки.

    10:38 28.09.2026

  • 31 Тук не е Киев!

    4 2 Отговор
    Марш цялата измет от театъра!

    10:39 28.09.2026

  • 32 Т Живков

    0 1 Отговор
    Смрът на комунизма!

    10:42 28.09.2026

  • 33 жълтопаветни доноси

    5 0 Отговор
    Ще позволим ли нацистите от превзетия театър да ни третират като господари на света?Да си гледат празните салони а не да завиждат на другите.

    10:43 28.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 НЕнародният театър пак с претенции

    1 1 Отговор
    Еничарите от Ненародния театър "Иван Вазов" пак се изкашляха.

    10:45 28.09.2026

  • 36 народан театър ,,Спиртомер"

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "То че тук не е Москва ясно че не е !":

    Щото като се напиваха им беше убаво ма накрая на месеца нямат пари и изтрезняха и много се разработиха.

    10:45 28.09.2026

  • 37 Васил Петроханеца

    4 1 Отговор
    Българско хоро с хора облечени в български носии и шум 50 децибела пречи на цяла София,
    прайд с драг кралици по прашки и бангаранга с шум 200 децибела не пречи на никого.

    10:46 28.09.2026

  • 38 нани нани театро

    0 1 Отговор
    Антинародния театър искат тишина.Немоели да спят от музика и танци.А главите как цепят....

    10:47 28.09.2026

  • 39 заедно с хорото и казачок

    1 1 Отговор
    Това заслужават Киряк Стефчовците.

    10:47 28.09.2026

  • 40 Защото

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Учуден":

    Това отдавна не е хоро, а "чалга" и "пропаганда за "Възраждане", за Русия и за Путин".

    10:48 28.09.2026

  • 41 Българин

    0 0 Отговор
    Крайно време е т.н. актьори да започнат да се издържат сами, а не от джоба на българския данъкоплатец!

    10:48 28.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Учуден":

    Чудиш се къде е връзката Хоро-Москва ли?По Същия начин такива като тебе се чудехте защо е необходимо да се събарят Руски Паметници,след като на Запад са си стояли съвсем Спокойно и никой там не им посягал.Да - така е но с тая разлика че Тук в БГ се използват "НЕ по предназначение" и служат за Сборно Русофилско място където се кроят Планове как да се Възкреси "Доброто старо време" ,когато Българо-Съветската дружба бе като "Слънцето и въздуха за всяко живо същество"!Колкото до Хорото, нещата са обс. същите- появяват се сред Игращите Функционери от "Възраждане" и гръмогласно по Микрофона призовават за възкресяване на Българщината и Българската Независимост,което може да се случи САМО след излизането ни от ЕС и НАТО,а всеизвестно е че Русия САМО ЧАКА това да се случи за да нахлуе Триумфално дори само с Духовия си Оркестър!

    10:51 28.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове