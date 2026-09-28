Протест срещу хорото пред Народния театър

Тази неделя неделно хоро пред Народния театър нямаше. Обичайно от години в 17 часа на това място се провежда инициативата на движението „Неделен мегданъ Български“, но този път тя беше посрещната от протестна демонстрация с плакат „Тук не е Москва“, съобщи бТВ.

Спорът започна, след като актьори заявиха, че силната музика е попречила на представлението „Влюбените“. От Столичната община съобщиха, че са отказали провеждането на инициативата на това място.

Протестната демонстрация осуети неделното хоро. Полицаи следяха да не се стигне до напрежение между двете страни.

„Така нареченото хоро пречи на Народния театър и пречи на центъра на София да живее нормално. Ако се налага, да. Надявам се дотогава тези хора да са разбрали намека. Доколкото разбирам, има хоро, което се провежда**,** без да пречи на никого – на езерото Ариана. Нека да идат там“, казва Манол Глишев, организатор на протестната акция.

От движението „Неделен мегданъ Български“ заявиха, че са готови за диалог с Народния театър.

„Едновременно с това, независимо от фонтаните, независимо от нормативно изискваните 65 децибела, ние ще слезем под 60 децибела. И едновременно с това, докато всичкото това се уталожи и уточни, ние ще играем, докато започва театърът“, казва Румен Спасов, представител на „Неделен мегданъ Български“.

„Но до момента не сме считали, че трябва да говорим с директора. Говорихме с уредниците и те казаха: „Шумът. Шумът вътре го няма“, и ние се доверихме на това. Сега дали сме подведени умишлено, за да се случи това, или просто е било неволно“, казва още той.

От Народния театър отрекоха техни представители да са водили такъв разговор с организаторите на хорото.

„Представители на Народния театър не са водили подобни разговори с организаторите и не са потвърждавали, че нивото на шума не възпрепятства провеждането на представленията“, се казва в позицията на театъра.

„Категоричната ни позиция е, че провеждането на подобни събития при високи нива на шум непосредствено пред сградата на театъра е незаконно и пречи на нормалната ни работа. Проблемът е особено съществен в часовете, в които се провеждат представления на Сцена „Музите“ и Камерна сцена, както и репетиции в репетиционните зали на театъра“, посочват още от Народния театър.

Сцена „Музите“ е на първи балкон в театъра. На нея в момента се играят три представления. Сред тях е „Влюбените“ – спектакълът, по време на който актьорите се оплакаха от силната музика.

Тази неделя вечерта в Народния театър премина само с репетиции, без представления. Следващата неделя обаче на сцената са насрочени две представления.

„Никъде. На мегдана на село“, коментира гражданин на въпрос къде трябва да се провежда неделното хоро.

„Хорото трябва да съществува, но има много градинки, които не са в близост до театър или до институции. Не мисля, че след като пречи, да не се направи компромис“, казва Самуил Сидеров.

„Ако им пречи, не е добре. Когато няма представление, когато няма репетиции, защо не – центърът на София. Даже много му се радваме, даже във Варна също има. По-добре от чалга. Ако им пречи, може на друго място“, коментират Тони и Райчо Димитрови.

От Столичната община съобщиха, че за проявите са съставени седем акта и два фиша. Един от актовете се оспорва в съда.

„Позицията ни остава последователна: подкрепяме българския фолклор и хората, които искат да играят хоро. Това конкретно място и този начин на провеждане създават конфликт с работата на Народния театър. Готови сме за диалог и за съдействие за подходящо пространство“, посочват от общината.

И така пред Народния театър се разиграва друга сцена – тази на спора кой има право да определя как да звучи центърът на София.