ООН предупреждава за възможни военни престъпления след смъртта на журналисти в Газа и Ливан

11 Април, 2026 10:30 471 9

Ескалацията на насилието поставя под въпрос сигурността на медиите и ефективността на международното право. Най-малко 268 журналисти са загинали от началото на конфликта, което превръща медийните работници в една от най-уязвимите групи в зоните на бойни действия

Снимка: Al Jazeera
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg
Снимка: Фейсбук

Международната общност изразява нарастваща тревога след поредица от смъртоносни инциденти, при които журналисти губят живота си в зоните на конфликти в Газа и Ливан. Според Организация на обединените нации подобни действия могат да представляват сериозно нарушение на международното хуманитарно право и дори да бъдат квалифицирани като военни престъпления.

На 8 април кореспондентът на „Ал Джазира Мубашир“ Мохамед Самир Вашах е бил убит при удар с дрон, насочен срещу автомобила му в Газа. Случаят предизвика остра реакция от страна на журналистически организации, които настояват за независимо разследване и гаранции за безопасността на медиите в конфликтни зони.

Паралелно с това в Ливан бяха съобщени нови жертви сред медийните среди. При отделни удари загинаха водещата на „Саут Ал-Фарах“ Гада Даех, както и Сузан Халил, свързана с телевизия „Ал-Манар“ и радио „Ал-Нур“. Тези случаи допълнително засилват опасенията за целенасочени атаки срещу представители на медиите.

Снимка: Al Jazeera

Инцидентите се случват на фона на ескалация на военните действия, въпреки обявено малко по-рано споразумение за прекратяване на огъня с участието на Съединени американски щати, Израел и Иран. Развитието на ситуацията поставя под съмнение устойчивостта на дипломатическите усилия за деескалация в региона.

По данни, цитирани в различни доклади, от началото на конфликта са загинали най-малко 268 журналисти в Палестина и Ливан. Тази статистика подчертава сериозността на риска, пред който са изправени медийните работници, отразяващи събитията на място.

Сред жертвите на последните удари в Бейрут е и известната ливанската поетеса Хатун Салма, която загива заедно със съпруга си.

Снимка: Фейсбук

Трагедията отново насочва вниманието към широкия обхват на конфликта и неговото въздействие върху цивилното население.

Смъртта на журналисти в зони на военни действия не е просто съпътстваща загуба – тя е удар срещу самата истина. Когато гласовете, които документират реалността, биват заглушени, светът остава в мрак, а отговорността се размива. Предупрежденията на Организация на обединените нации поставят ясен морален и правен въпрос: ще остане ли международната общност наблюдател, или ще предприеме решителни действия, за да защити онези, които рискуват живота си, за да информират останалите. В свят, в който информацията е сила, защитата на журналистите е не просто необходимост – тя е изпитание за съвестта на цялото човечество.

Оля АЛ-АХМЕД

Снимка: Al Jazeera


  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ЛИНЕЙКИТЕ В ЛИВАН ЗАМАЗВАЛИ ЗНАЦИТЕ ЧЕ СА ЛИНЕЙКИ
    ЗАЩОТО ЕВРЕИТЕ СПЕЦИАЛНО ЛОВУВАЛИ ЗА МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ

    10:32 11.04.2026

  • 2 ДВОЙНИЯ АРШИН

    5 0 Отговор
    А СРЕЩУ МИРНИ ХОРА , НЕ Е ЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.?

    10:32 11.04.2026

  • 3 Аууу...

    7 0 Отговор
    Колко плахо се обажда ООН!? Защото за смъртта им е виновен кой ?!

    10:32 11.04.2026

  • 4 ООН трябва

    6 0 Отговор
    да се разпусне. Само харчат пари и пишат безмислени декларации и констатации

    Коментиран от #7

    10:32 11.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ПЕТРОЛНИТЕ И ГАЗОВИТЕ ИМПЕРИИ В ЦЯЛ СВЯТ
    ИСКАТ ДА ДЕРАТ ДОНИ И БИБИ
    .....
    ПОНЕЖЕ ИЗГОРЯХА ВЪВ ЗАЛИВА С МНОГО ПАРИ
    .....
    ИРАН ИМА ДВА НАЦИОНАЛНИ СПОРТА - ШАХ И БОРБА
    ЗА РАЗЛИКА ОТ НАС КОИТО. ОСТАНАХМЕ САМО БОРЦИ :)

    10:35 11.04.2026

  • 7 ами

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООН трябва":

    да - ха ха ха - би могло да има воено престъпление....срамота - израел убиват само терористи маскирани като жени деца журналисти лекари и други цивилни

    10:46 11.04.2026

  • 8 Убийци и желнати

    1 0 Отговор
    Възможни ли? Не, военните престъпления на евреите се виждат и от снимките и от статистиката. Лицемерието на западните лидери е пословично!

    10:48 11.04.2026

  • 9 Фен

    0 0 Отговор
    Думата, която описва случващото се, и споменаването на която тук води до изтриване, ако е извършено от Израел, а иначе е добре приета, ако описва извършеното срещу евреите от Германия, започва с г.

    10:52 11.04.2026