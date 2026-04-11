ООН предупреждава за възможни военни престъпления след смъртта на журналисти в Газа и Ливан

Най-малко 268 журналисти са загинали от началото на конфликта, което превръща медийните работници в една от най-уязвимите групи в зоните на бойни действия.
Международната общност изразява нарастваща тревога след поредица от смъртоносни инциденти, при които журналисти губят живота си в зоните на конфликти в Газа и Ливан. Според Организация на обединените нации подобни действия могат да представляват сериозно нарушение на международното хуманитарно право и дори да бъдат квалифицирани като военни престъпления.
На 8 април кореспондентът на „Ал Джазира Мубашир“ Мохамед Самир Вашах е бил убит при удар с дрон, насочен срещу автомобила му в Газа. Случаят предизвика остра реакция от страна на журналистически организации, които настояват за независимо разследване и гаранции за безопасността на медиите в конфликтни зони.
Паралелно с това в Ливан бяха съобщени нови жертви сред медийните среди. При отделни удари загинаха водещата на „Саут Ал-Фарах“ Гада Даех, както и Сузан Халил, свързана с телевизия „Ал-Манар“ и радио „Ал-Нур“. Тези случаи допълнително засилват опасенията за целенасочени атаки срещу представители на медиите.
Инцидентите се случват на фона на ескалация на военните действия, въпреки обявено малко по-рано споразумение за прекратяване на огъня с участието на Съединени американски щати, Израел и Иран. Развитието на ситуацията поставя под съмнение устойчивостта на дипломатическите усилия за деескалация в региона.
По данни, цитирани в различни доклади, от началото на конфликта са загинали най-малко 268 журналисти в Палестина и Ливан. Тази статистика подчертава сериозността на риска, пред който са изправени медийните работници, отразяващи събитията на място.
Сред жертвите на последните удари в Бейрут е и известната ливанската поетеса Хатун Салма, която загива заедно със съпруга си.
Трагедията отново насочва вниманието към широкия обхват на конфликта и неговото въздействие върху цивилното население.
Смъртта на журналисти в зони на военни действия не е просто съпътстваща загуба – тя е удар срещу самата истина. Когато гласовете, които документират реалността, биват заглушени, светът остава в мрак, а отговорността се размива. Предупрежденията на Организация на обединените нации поставят ясен морален и правен въпрос: ще остане ли международната общност наблюдател, или ще предприеме решителни действия, за да защити онези, които рискуват живота си, за да информират останалите. В свят, в който информацията е сила, защитата на журналистите е не просто необходимост – тя е изпитание за съвестта на цялото човечество.
Оля АЛ-АХМЕД
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАЩОТО ЕВРЕИТЕ СПЕЦИАЛНО ЛОВУВАЛИ ЗА МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ
10:32 11.04.2026
2 ДВОЙНИЯ АРШИН
10:32 11.04.2026
3 Аууу...
10:32 11.04.2026
4 ООН трябва
Коментиран от #7
10:32 11.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИСКАТ ДА ДЕРАТ ДОНИ И БИБИ
ПОНЕЖЕ ИЗГОРЯХА ВЪВ ЗАЛИВА С МНОГО ПАРИ
ИРАН ИМА ДВА НАЦИОНАЛНИ СПОРТА - ШАХ И БОРБА
ЗА РАЗЛИКА ОТ НАС КОИТО. ОСТАНАХМЕ САМО БОРЦИ :)
10:35 11.04.2026
7 ами
До коментар #4 от "ООН трябва":да - ха ха ха - би могло да има воено престъпление....срамота - израел убиват само терористи маскирани като жени деца журналисти лекари и други цивилни
10:46 11.04.2026
8 Убийци и желнати
10:48 11.04.2026
9 Фен
10:52 11.04.2026