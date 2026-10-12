Пламен Константинов: Русия не е плашило, Европа губи

Пламен Константинов заяви, че Русия не изглежда така, както често е представяна в европейския публичен разговор. В интервю пред журналиста Явор Дачков българският волейболен треньор разказа за живота си в Сибир, работата си в Новосибирск и отношенията между Русия, Европа и Китай.
Константинов работи в Русия от около 10 години и е начело на „Локомотив“ от Новосибирск. По думите му Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Казан, Нижни Новгород, Красноярск и Новосибирск са градове с високо ниво на чистота, транспорт и дигитални услуги.„Не съм дошъл да рекламирам Русия – аз си обичам страната, обичам и Европа“, заявява Константинов.
Той твърди, че за обикновения руснак значение има не само размерът на заплатата, но и разходите за основни стоки и услуги. Според него бензинът струва около 70 евроцента, а токът, водата и парното излизат общо около 50 евро месечно. Константинов посочва и разлика в цените на храните, като дава пример с яйцата.
В разговора треньорът отхвърля тезата, че санкциите са сринали Русия. Според него ограниченията са пренасочили руския пазар и ресурсите към Китай. Той смята, че Европа се е отказала от евтини енергийни ресурси, загубила е част от технологичното си предимство и е започнала да взема решения против собствения си икономически интерес.
Критики към европейската политика
Константинов отправя остра критика към ръководството на Европейския съюз. Той използва израза „Урсула и приятелки“, с който описва според него ниското качество на политическите решения в Брюксел. В разговора са засегнати още отношенията между Европа, Русия, Съединените щати и Китай, както и последиците от енергийната зависимост и санкционната политика.
Отделно място е отделено на войната в Украйна. Константинов коментира Майдана, Донбас, разширяването на НАТО, Минските споразумения и преговорите в Истанбул. Той представя своята оценка за причините, довели до конфликта, и заявява, че липсата на диалог е задълбочила кризата.
Спортът като държавна политика
По думите на Константинов, когато е пристигнал в „Локомотив“, в първия състав не е имало местни състезатели, излезли от клубната школа. Днес около 70% от отбора са нейни възпитаници. Той посочва спечелени титла и Купа на Русия, както и сребърни и бронзови медали.
Клубът разполага със собствена зала за 5500 зрители, тренировъчна база и планове за нови игрища, хотелска част, училище и университет за децата. Константинов сравнява тази система с условията в България и критикува липсата на дългосрочна стратегия, инфраструктура и последователна държавна политика за спорта.
В края на разговора той призовава България да поставя собствения си интерес над политическите клишета и да поддържа диалог, включително с Русия. Изказванията са лична позиция на Пламен Константинов, представена в интервюто.
Източници: youtube.com, Гласове
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Умен спортист
Коментиран от #4, #11, #27
10:33 12.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Какво е направил?
Коментиран от #30
10:36 12.10.2026
7 Супер
Руският мир другите го знаем .
Вече сме го живяли .
Айде стига толкова
Коментиран от #20
10:38 12.10.2026
8 БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ....
Коментиран от #16, #23
10:41 12.10.2026
9 Име
Коментиран от #22
10:45 12.10.2026
10 Тъпо
10:46 12.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Казуар
Коментиран от #14
10:47 12.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 койдазнай
До коментар #8 от "БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ....":прави впечетление, че поразените от русофилията са неграмотни и не знаят руски до степен, че се гаврят с езика.
10:50 12.10.2026
17 Цената
Коментиран от #25, #31
10:51 12.10.2026
18 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ДАЖЕ НЕ ГОВОРЯТ ЕЗИКА НА РОССИ
10:52 12.10.2026
19 ......-
ЛОШО НИ Е !
10:54 12.10.2026
20 Хи хи
До коментар #7 от "Супер":Че ний феновете закво да ходим в Раша, като Раша ще дойде тука ?? Така каза зеленото жуже и нато ! По добре пратете зеленото жуже в Москва да преговаря за мир !!!
10:54 12.10.2026
21 Промяна
10:58 12.10.2026
22 Промяна
До коментар #9 от "Име":ТОЗИ Е КРЕМЪЛСКА ПОДЛОГА ЖАЛКА АНТИБЪЛГАРИН ПЛАТИЛ ЗА ДА ЛЪЖЕ МАЛОУМНИЦИТЕ РАДЕВ ДО ТОЯ ЛИ ОПРЯ
10:59 12.10.2026
23 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #8 от "БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ....":ВИЕ КОИТО ЖИВЬОИТЕ
ЩЕ ИУВИДИТЕ
АМИ НИЕ КОИТО
ВЕГЕТИРАМЕ
ШО КЕ ПРАЙМ?...
11:01 12.10.2026
24 смях в залата
11:04 12.10.2026
25 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #17 от "Цената":ДЕДИТЕ МИ КАЗВАХА
В ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ
Я ИМА
ЕДИН ФАЙТОН БЪЛГАРИ
Я НЯМА
ДРУГОТО Е...
11:04 12.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Някой
Гледах само началото на видеото, Прамен Константинов каза една голяма истина: У нас в България никой не сменя системата, сменят само хората. Станишев смени Сакскобургоски, Борисов смени Станишев, Радев смени Борисов. И всичко си продължава постарому. Смяна на системата означова приемане на нова Конституция поне в частите където е описоно кокво е устройстното на провосъдието и държавтото устсойстно на България. А ние българите нямаме консенсуд по тези теми.
11:11 12.10.2026
29 Йода
11:12 12.10.2026
30 май ти си в концлагера Есср
До коментар #6 от "Какво е направил?":.......чуваш ли 50 евра за ток вода и паааарнооо..
11:12 12.10.2026
31 СЪБОРИХТЕ МОЧА
До коментар #17 от "Цената":И шипка къъък да ви дават ЕФТИНО КВОТО И ДА Е..?!?!!?!
11:14 12.10.2026
32 Аларих
11:15 12.10.2026
33 И на този
11:15 12.10.2026
34 койдазнай
11:22 12.10.2026
35 Ало волейболистчето Пламен!
11:27 12.10.2026
36 Аларих
• Яростен антикомунизъм: Той водеше остра реторика срещу БСП, бившата Държавна сигурност и фигури като Георги Първанов и Ахмед Доган. По това време той определяше левицата като основното зло за прехода в България.
• Силна прозападна и евроатлантическа позиция: Преди 25 години Дачков категорично подкрепяше членството на България в НАТО и Европейския съюз. По време на кризата в Косово и въздушните удари на НАТО срещу Югославия през 1999 г., той твърдо защитаваше действията на Алианса."
11:29 12.10.2026
37 3,999
11:29 12.10.2026