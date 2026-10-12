Пламен Константинов: Русия не е плашило, Европа губи

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Пламен Константинов заяви, че Русия не изглежда така, както често е представяна в европейския публичен разговор. В интервю пред журналиста Явор Дачков българският волейболен треньор разказа за живота си в Сибир, работата си в Новосибирск и отношенията между Русия, Европа и Китай.

Константинов работи в Русия от около 10 години и е начело на „Локомотив“ от Новосибирск. По думите му Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Казан, Нижни Новгород, Красноярск и Новосибирск са градове с високо ниво на чистота, транспорт и дигитални услуги.

„Не съм дошъл да рекламирам Русия – аз си обичам страната, обичам и Европа“, заявява Константинов.

Той твърди, че за обикновения руснак значение има не само размерът на заплатата, но и разходите за основни стоки и услуги. Според него бензинът струва около 70 евроцента, а токът, водата и парното излизат общо около 50 евро месечно. Константинов посочва и разлика в цените на храните, като дава пример с яйцата.

В разговора треньорът отхвърля тезата, че санкциите са сринали Русия. Според него ограниченията са пренасочили руския пазар и ресурсите към Китай. Той смята, че Европа се е отказала от евтини енергийни ресурси, загубила е част от технологичното си предимство и е започнала да взема решения против собствения си икономически интерес.

Критики към европейската политика

Константинов отправя остра критика към ръководството на Европейския съюз. Той използва израза „Урсула и приятелки“, с който описва според него ниското качество на политическите решения в Брюксел. В разговора са засегнати още отношенията между Европа, Русия, Съединените щати и Китай, както и последиците от енергийната зависимост и санкционната политика.

Отделно място е отделено на войната в Украйна. Константинов коментира Майдана, Донбас, разширяването на НАТО, Минските споразумения и преговорите в Истанбул. Той представя своята оценка за причините, довели до конфликта, и заявява, че липсата на диалог е задълбочила кризата.

Спортът като държавна политика

По думите на Константинов, когато е пристигнал в „Локомотив“, в първия състав не е имало местни състезатели, излезли от клубната школа. Днес около 70% от отбора са нейни възпитаници. Той посочва спечелени титла и Купа на Русия, както и сребърни и бронзови медали.

Клубът разполага със собствена зала за 5500 зрители, тренировъчна база и планове за нови игрища, хотелска част, училище и университет за децата. Константинов сравнява тази система с условията в България и критикува липсата на дългосрочна стратегия, инфраструктура и последователна държавна политика за спорта.

В края на разговора той призовава България да поставя собствения си интерес над политическите клишета и да поддържа диалог, включително с Русия. Изказванията са лична позиция на Пламен Константинов, представена в интервюто.

Източници: youtube.com, Гласове