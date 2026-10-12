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Пламен Константинов: Русия не е плашило, Европа губи
  Тема: Известни личности

Пламен Константинов: Русия не е плашило, Европа губи

12 Октомври, 2026 10:26, обновена 12 Октомври, 2026 10:31 1 331 37

  • пламен константинов-
  • русия-
  • европейски съюз-
  • войната в украйна-
  • волейбол

В интервю пред Явор Дачков треньорът говори за живота в Сибир, санкциите, войната в Украйна и проблемите на европейското управление

Пламен Константинов: Русия не е плашило, Европа губи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пламен Константинов заяви, че Русия не изглежда така, както често е представяна в европейския публичен разговор. В интервю пред журналиста Явор Дачков българският волейболен треньор разказа за живота си в Сибир, работата си в Новосибирск и отношенията между Русия, Европа и Китай.

Константинов работи в Русия от около 10 години и е начело на „Локомотив“ от Новосибирск. По думите му Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Казан, Нижни Новгород, Красноярск и Новосибирск са градове с високо ниво на чистота, транспорт и дигитални услуги.

„Не съм дошъл да рекламирам Русия – аз си обичам страната, обичам и Европа“, заявява Константинов.

Той твърди, че за обикновения руснак значение има не само размерът на заплатата, но и разходите за основни стоки и услуги. Според него бензинът струва около 70 евроцента, а токът, водата и парното излизат общо около 50 евро месечно. Константинов посочва и разлика в цените на храните, като дава пример с яйцата.

В разговора треньорът отхвърля тезата, че санкциите са сринали Русия. Според него ограниченията са пренасочили руския пазар и ресурсите към Китай. Той смята, че Европа се е отказала от евтини енергийни ресурси, загубила е част от технологичното си предимство и е започнала да взема решения против собствения си икономически интерес.

Критики към европейската политика

Константинов отправя остра критика към ръководството на Европейския съюз. Той използва израза „Урсула и приятелки“, с който описва според него ниското качество на политическите решения в Брюксел. В разговора са засегнати още отношенията между Европа, Русия, Съединените щати и Китай, както и последиците от енергийната зависимост и санкционната политика.

Отделно място е отделено на войната в Украйна. Константинов коментира Майдана, Донбас, разширяването на НАТО, Минските споразумения и преговорите в Истанбул. Той представя своята оценка за причините, довели до конфликта, и заявява, че липсата на диалог е задълбочила кризата.

Спортът като държавна политика

По думите на Константинов, когато е пристигнал в „Локомотив“, в първия състав не е имало местни състезатели, излезли от клубната школа. Днес около 70% от отбора са нейни възпитаници. Той посочва спечелени титла и Купа на Русия, както и сребърни и бронзови медали.

Клубът разполага със собствена зала за 5500 зрители, тренировъчна база и планове за нови игрища, хотелска част, училище и университет за децата. Константинов сравнява тази система с условията в България и критикува липсата на дългосрочна стратегия, инфраструктура и последователна държавна политика за спорта.

В края на разговора той призовава България да поставя собствения си интерес над политическите клишета и да поддържа диалог, включително с Русия. Изказванията са лична позиция на Пламен Константинов, представена в интервюто.

Източници: youtube.com, Гласове


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умен спортист

    40 52 Отговор
    Нема е нема.Тоя лаик си мисли ,че живеенето в един град му дава представа за руската военна пропагандна машина

    Коментиран от #4, #11, #27

    10:33 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Какво е направил?

    24 37 Отговор
    Не знаех, че са го заточили в Сибир.🤔

    Коментиран от #30

    10:36 12.10.2026

  • 7 Супер

    25 30 Отговор
    А сега всички фенове на раша вкупом натам
    Руският мир другите го знаем .
    Вече сме го живяли .
    Айде стига толкова

    Коментиран от #20

    10:38 12.10.2026

  • 8 БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ....

    31 20 Отговор
    ....НА ВСИЧКИ В ЕВРОПА ЩЕ ИМ ДОЙДЕ АКЪЛА , АМА МАЙ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО....КАКТО СЕ КАЗВА.....ПАЖИВЬОМ ,....УВИДИМ......!

    Коментиран от #16, #23

    10:41 12.10.2026

  • 9 Име

    28 24 Отговор
    Поздравления за смелостта да кажеш истината.

    Коментиран от #22

    10:45 12.10.2026

  • 10 Тъпо

    19 21 Отговор
    Дачков е пропагандист.

    10:46 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Казуар

    14 17 Отговор
    Този е политик колкото госпожата от квартал Христо Ботев.

    Коментиран от #14

    10:47 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 койдазнай

    17 14 Отговор

    До коментар #8 от "БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ....":

    прави впечетление, че поразените от русофилията са неграмотни и не знаят руски до степен, че се гаврят с езика.

    10:50 12.10.2026

  • 17 Цената

    15 10 Отговор
    На "евтиния" руски газ преди февруари 2022г е била по-скъпа от днешната, а за Германия е била по-евтина от колкото за България?! Това всеки може да го провери, и от там на татък за какво има да си говорим и да коментираме повече ?!?!?!?!

    Коментиран от #25, #31

    10:51 12.10.2026

  • 18 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    14 10 Отговор
    В КОЛОНИИТЕ
    ДАЖЕ НЕ ГОВОРЯТ ЕЗИКА НА РОССИ

    10:52 12.10.2026

  • 19 ......-

    9 6 Отговор
    БГ евр(Е)оатлантици :

    ЛОШО НИ Е !

    10:54 12.10.2026

  • 20 Хи хи

    13 6 Отговор

    До коментар #7 от "Супер":

    Че ний феновете закво да ходим в Раша, като Раша ще дойде тука ?? Така каза зеленото жуже и нато ! По добре пратете зеленото жуже в Москва да преговаря за мир !!!

    10:54 12.10.2026

  • 21 Промяна

    10 15 Отговор
    ТОЗИ Е НИКОЙ ЯВНО Е ПЛАТЕНО ЗА ДА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ТУК КРЕМЪЛСКИТЕ ЛЪЖИ БЪЛГАРИЯ Е МОЯТА СТРАНА А НЕ ДИКТАТОРСКА РУСИЯ

    10:58 12.10.2026

  • 22 Промяна

    9 19 Отговор

    До коментар #9 от "Име":

    ТОЗИ Е КРЕМЪЛСКА ПОДЛОГА ЖАЛКА АНТИБЪЛГАРИН ПЛАТИЛ ЗА ДА ЛЪЖЕ МАЛОУМНИЦИТЕ РАДЕВ ДО ТОЯ ЛИ ОПРЯ

    10:59 12.10.2026

  • 23 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ....":

    ВИЕ КОИТО ЖИВЬОИТЕ
    ЩЕ ИУВИДИТЕ
    АМИ НИЕ КОИТО
    ВЕГЕТИРАМЕ
    ШО КЕ ПРАЙМ?...

    11:01 12.10.2026

  • 24 смях в залата

    3 12 Отговор
    Да се изнася заедно с децата си и да му се отнеме европейския статит

    11:04 12.10.2026

  • 25 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Цената":

    ДЕДИТЕ МИ КАЗВАХА
    В ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ
    Я ИМА
    ЕДИН ФАЙТОН БЪЛГАРИ
    Я НЯМА
    ДРУГОТО Е...

    11:04 12.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Някой

    6 8 Отговор
    За мен и Явор Дачков, и Пламен Константенов са рубладжии. Всяка манипулация е смесшца от истини и лъжи. Пламен Константинов казва истини, но и лъжи. Например истина е, че руските газ и петрол са евтини, но за Германия. Не и за България, лъжа е, че България е купувала евтин руски газ. Москва е продаваше газ на България на много по-високи цени отколкото на Германия. Високата цена сме я плащали българите, които плащахме парно отопение. А бг върхушката е печелила яки комисионни от доставките на руски газ на завишени цени.

    Гледах само началото на видеото, Прамен Константинов каза една голяма истина: У нас в България никой не сменя системата, сменят само хората. Станишев смени Сакскобургоски, Борисов смени Станишев, Радев смени Борисов. И всичко си продължава постарому. Смяна на системата означова приемане на нова Конституция поне в частите където е описоно кокво е устройстното на провосъдието и държавтото устсойстно на България. А ние българите нямаме консенсуд по тези теми.

    11:11 12.10.2026

  • 29 Йода

    2 4 Отговор
    Смееш ли друго да кажеш,ще ти се стъжни веднага работата.

    11:12 12.10.2026

  • 30 май ти си в концлагера Есср

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Какво е направил?":

    .......чуваш ли 50 евра за ток вода и паааарнооо..

    11:12 12.10.2026

  • 31 СЪБОРИХТЕ МОЧА

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Цената":

    И шипка къъък да ви дават ЕФТИНО КВОТО И ДА Е..?!?!!?!

    11:14 12.10.2026

  • 32 Аларих

    5 4 Отговор
    Пламене , Пламене ........така говориш сякаш други не сме ходили в Русия. Затворил си се в Новосибирск, сигурно ходиш в Москва, Петербург, Казан и т.н когато имате волейболна среща.Но това което виждаш е много малко. Ми иди в Находка, Восточний, ако щеш Мурманск или Архангелс.така ли е както го описваш.Или села само на няколко километра от Москжа или Петербург.Контрастът е много голям. Русия провокира и създаде проблемите в Донбас , а ти приемаш пропагандата и като чиста монета. Така там си вадиш хляба .Трябва да си послушен иначе кой знае.....Бъди здрав...

    11:15 12.10.2026

  • 33 И на този

    3 5 Отговор
    му лъснаха фабричните настройки....за няколко рублета повече.......какво ли не прави човек.

    11:15 12.10.2026

  • 34 койдазнай

    0 0 Отговор
    И дачков иска Х5! Няма само оня другия да кара кола за 120 хиляди евро!

    11:22 12.10.2026

  • 35 Ало волейболистчето Пламен!

    0 0 Отговор
    2.5 милиона загубени човешки животи в малоумната война на Путлер, нов Хитлер. Не се ли плашиш, от което? Ма по-загубен си от прогресиста депутат Владо волейболистчето.

    11:27 12.10.2026

  • 36 Аларих

    0 0 Отговор
    Дачков е нагаждач погледнато от всякъде.Преди време беше яростен подръжник на Иван Костов и синята идея. Но явно има метаморфоза при този мазник "• Радикален привърженик на Иван Костов и СДС: В края на 90-те години, особено по време на управлението на ОДС (1997–2001 г.), Дачков бе сред най-пламенните поддръжници на тогавашния премиер Иван Костов. Неговото емблематично авторско предаване „Гласове“ по БНТ беше смятано за силно пристрастно в полза на десницата.
    • Яростен антикомунизъм: Той водеше остра реторика срещу БСП, бившата Държавна сигурност и фигури като Георги Първанов и Ахмед Доган. По това време той определяше левицата като основното зло за прехода в България.
    • Силна прозападна и евроатлантическа позиция: Преди 25 години Дачков категорично подкрепяше членството на България в НАТО и Европейския съюз. По време на кризата в Косово и въздушните удари на НАТО срещу Югославия през 1999 г., той твърдо защитаваше действията на Алианса."

    11:29 12.10.2026

  • 37 3,999

    0 0 Отговор
    Това е от много отдавна и са го гледали ( и харесали ) много хора. Там е тъка, чисто подредено , удобно за живеене . И сякаш хората са други . Православни християни

    11:29 12.10.2026