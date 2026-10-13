Може ли Украйна да остане без интернет заради руските удари по сървърите на страната?

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Докато в миналото хакерите и прекъсванията на електрозахранването бяха основните заплахи за украинските центрове за данни, сега самите сгради, в които се помещават сървърите, се превърнаха в мишени.

От началото на септември Русия системно атакува центрове за данни и вече има засегната дигиталната инфраструктура, включително в столицата Киев. Така например има прекъснати временно сигнали на различни телевизионни канали и услуги за стрийминг. Абонати на някои кабелни оператори също съобщават за проблеми.

Защо Русия атакува центровете за данни?

Центърът за данни е съоръжение, в което се съхранява информация. В него са разположени сървърите, системите за съхранение на данни и мрежовото оборудване, които осигуряват непрекъснатата работа на онлайн услугите. Новинарски портали, държавни регистри, онлайн банкиране, облачни услуги, телефонни системи и корпоративни мрежи – всички те разчитат на тях. Следователно повреждането на такова съоръжение засяга не само личния достъп до интернет, но и широк спектър от ежедневни услуги. Това превръща тези центрове в ключови цели за атаки.

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че Русия атакува големи украински центрове за данни в опит да наруши информационния поток. Той отбеляза още, че тъй като Русия не успява да постигне целите си на бойното поле, тя търси нови начини да дестабилизира живота на хората в Украйна.

Възможно ли е интернетът в Украйна да спре да работи?

Въпреки мащаба на атаките срещу центрове за данни, експертите са на мнение, че пълно прекъсване на интернет връзката е малко вероятно. "Секторът в Украйна никога не е бил регулиран и не е имало нужда от скъпи лицензи. Навлизането на пазара беше много достъпно, поради което хиляди предприемачи предлагаха такива услуги. Говорим за сравнително децентрализиран отрасъл", обяснява експертът по телекомуникации Олександър Хлушченко в интервю за ДВ.

Според него средностатистическият украинец може да избира измежду няколко доставчици, като в някои жилищни сгради са налични дори до десет от тях. Именно тази конкуренция е довела до това Украйна да разполага с "може би едни от най-добрите услуги за достъп до интернет в света", отбелязва експертът. Същевременно обаче Хлушченко посочва, че физическите повреди могат да доведат до изключване на определени мрежови сегменти на конкретни доставчици, докато те не бъдат физически възстановени.

На това обръща внимание и депутатът Олександър Федиенко, член на парламентарната комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване. "Ще изчезне ли интернетът в Украйна? Разбира се, че не. Инфраструктурата ще бъде преструктурирана и ще се изградят резервни съоръжения", написа той във Фейсбук. По думите му руските атаки са безсмислени, тъй като украинските интернет доставчици са способни бързо да възстановят всичко.

Серхий Бескрестнов, съветник на президента по въпросите на развитието на отбранителните технологии, смята, че руските атаки срещу украинските центрове за данни по-скоро приличат на тактика от информационната война. "Вече ни плашеха с твърдения, че ще останем без храна и гориво, а сега нагнетяват страх от спиране на интернета", пише той също във Фейсбук.

Как могат да бъдат защитени данните и оборудването?

Олександър Хлушченко отбелязва, че макар един сървър да може да бъде унищожен, данните едновременно с това се съхраняват и архивират в други центрове за данни, включително такива в чужбина. "Това позволява на системите автоматично да превключат към друг център за данни", обяснява експертът. Същевременно телекомуникационните компании съхраняват копия, използвайки европейски облачни услуги като тези на Гугъл и Амазон.

Олександър Олшански, основател на доставчика MiroHost и ръководител на Internet Invest – водеща украинска компания за ИТ и хостинг услуги, съобщи, че неговият център за данни е бил на практика унищожен. Въздействието върху клиентите обаче е било минимално. "Около 95 процента от клиентите не са засегнати, тъй като разчитат на капацитети в Полша и Чехия. От общо между 20 и 25 хиляди клиенти засегнати са едва около 150, които поради една или друга причина не са преместили, дублирали или архивирали своята инфраструктура", заяви Олшански в интервю за RBC-Ukraine.

Експертите съветват центровете за данни да обърнат още по-голямо внимание на децентрализацията, да се сдобият с допълнително оборудване и да го разпръснат на различни места. Друга препоръка е данните в сървърите да се дублират в европейски центрове за данни, както и чрез облачни услуги. Преместването в подземни съоръжения би било друго възможно решение. Подобни мерки обаче биха довели и до допълнителни разходи за клиентите. Серхий Бескрестнов също очаква разходите за ремонт на съоръженията да доведат до повишаване на цените на интернет услугите в Украйна.

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