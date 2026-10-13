Володимир Зеленски рискува да загуби американската подкрепа заради конфликта с Тръмп

Откритият конфликт между украинския президент Володимир Зеленски и американския държавен глава Доналд Тръмп може да застраши ключови елементи от подкрепата на САЩ за Украйна. В анализ Politico предупреждава, че Вашингтон би могъл да предприеме ответни действия, които да засегнат отбранителните способности на Киев.

Напрежението се задълбочи след американското решение за облекчаване на санкциите срещу Москва, така че да бъдат доставени милиони тонове руски дизелово гориво. В Киев мярката беше посрещната остро, особено на фона на продължаващите руски удари с дронове и балистични ракети срещу Украйна.

Зеленски определи решението като „слабо“ и „подарък за Путин“, който може да осигури допълнителни средства за руската война. Украинският президент разреши и нови атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии, въпреки настояването на Вашингтон тези удари да бъдат прекратени.

В отговор Тръмп призова украинците да сменят президента си и предупреди Зеленски да спре атаките срещу руската енергийна инфраструктура. Киевският държавен глава обаче заяви, че Украйна ще прекрати ударите по руските рафинерии само ако Москва спре въздушните атаки срещу украинска територия.

Предупреждения за разузнаването и Starlink

„Всички стъпки към деескалация трябва да бъдат взаимни“, написа Зеленски.

Тим Уиласи-Уилси, бивш британски дипломат и експерт в Кралския институт за обединени служби, определя раздразнението на Зеленски като разбираемо, но предупреждава, че откритото му противопоставяне може да има висока цена.

Според него Зеленски може да разчита, че Тръмп ще бъде политически отслабен след междинните избори за Конгреса през ноември. Част от републиканците вече са изразили несъгласие с решението за руския дизел.

Уиласи-Уилси обаче допуска, че американският президент може да прекрати споделянето на разузнавателна информация с Украйна или да окаже натиск върху Илон Мъск за ограничаване на достъпа до сателитната интернет система Starlink, от която украинските въоръжени сили зависят в значителна степен.

„Зеленски може би подценява колко опасен би могъл да бъде един политически отслабен Тръмп за Украйна“, предупреждава британският експерт.

Financial Times съобщава и за заплаха Вашингтон да прекрати програмата, чрез която европейските съюзници закупуват американско въоръжение за Украйна. Ако бъде спряна, тази схема би затруднила снабдяването на украинската армия и би увеличила натиска върху европейските държави, които също изпитват трудности при попълването на военните си запаси.

Подкрепа за Зеленски от украинската опозиция

Въпреки конфликта с Вашингтон Зеленски получи подкрепа от свои политически противници. Бившият президент Петро Порошенко се противопостави на призива на Тръмп за смяна на украинското ръководство.

„Ако някой се нуждае от нов лидер, това е Русия“, заяви Порошенко.

Опозиционният депутат Микола Княжицки също смята, че нападките на Тръмп могат да укрепят позициите на Зеленски в Украйна и сред европейските съюзници.

Натали Точи, бивш съветник на двама върховни представители на ЕС по външната политика, оценява, че възможностите на Тръмп да принуди Киев да приеме мирно споразумение са намалели. По думите ѝ Белият дом все още може да причини сериозни затруднения чрез спиране на разузнавателния обмен, но е малко вероятно окончателно да прекрати продажбите на оръжие.

„Когато става дума за пари, не мога да си представя той да спре продажбите“, посочва Точи.

В Киев остават опасенията, че стремежът на Тръмп да постигне споразумение с Москва може да доведе до отстъпки за сметка на Украйна. Бившият украински вицепремиер и настоящ опозиционен депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе заяви, че не вижда признаци Владимир Путин да е готов на компромис.

„Той не е готов да спре войната или дори да се съгласи на прекратяване на огъня“, заяви Климпуш-Цинцадзе.

Източници: news.bg