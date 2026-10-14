На Острова! 48% от британците не биха се сражавали за страната си

48% от британците заявяват, че няма обстоятелства, при които биха се сражавали за страната си. Това показва проучване на Ipsos, проведено между 29 септември и 1 октомври сред 1090 пълнолетни жители на Великобритания.

Само 36% от анкетираните казват, че биха взели оръжие и биха участвали във война в защита на страната. Останалите не са изразили мнение по въпроса. Данните са публикувани на фона на засилените предупреждения за рисковете пред европейската сигурност.

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Дни преди резултатите да бъдат оповестени върховният съюзнически командващ на НАТО, американският генерал Алексус Гринкевич, заяви, че Алиансът е „готов да се бие още тази нощ“, ако бъде нападнат. По думите му НАТО не търси война, но трябва да поддържа готовност за реакция.

Подкрепа за по-високи разходи, но не и за всички мерки

Проучването показва по-голяма подкрепа за укрепването на британската отбрана, отколкото за личното участие във война. 51% смятат, че правителството трябва да отделя повече средства за въоръжените сили, дори това да изисква нови заеми, по-високи данъци или съкращения в обществените услуги. Само 12% са на мнение, че разходите трябва да бъдат намалени.

Подкрепата обаче отслабва, когато става дума за конкретната цена. 44% са против допълнителни разходи за отбрана, ако те водят до увеличение на личните им данъци или до съкращаване на средства за обществени услуги. Други 37% се противопоставят на увеличаването на държавните заеми за тази цел.

Половината от анкетираните подкрепят Великобритания да даде приоритет на по-тесните отбранителни връзки с Европейския съюз. Данните показват и интерес към инвестиции, които могат да създават работни места и да развиват гражданска инфраструктура, но по-силна съпротива срещу мерки, които засягат пряко доходите и публичните услуги.

Предупрежденията за сигурността се засилват

Националната стратегия за сигурност на Великобритания от 2025 г. предупреждава, че страната трябва да се подготви за възможността британската територия да бъде подложена на пряка заплаха, включително при военен сценарий. В документа са посочени руски кибератаки, саботаж и други действия под прага на открития конфликт.

The Independent съобщава и за увеличаване на руската активност срещу западни държави, включително палеж на естонска отбранителна компания и неуспешен опит за атака срещу украински самолет на германско летище. Тези случаи са представени като част от по-широкия контекст на дискусията за готовността на НАТО.

„Обществените нагласи остават силно балансирани“, казва Каролайн Паскел, директор „Изследвания“ в Ipsos Великобритания, като посочва разминаването между подкрепата за инвестиции в сигурността и нежеланието да се приемат по-високи данъци или съкращения в обществените услуги.

По-рано през октомври министърът на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че британските разходи за отбрана трябва да се определят според риска от руско нападение срещу НАТО. Пред правителството остава задачата да съчетае заявената необходимост от по-голяма военна готовност с ограниченията, които британците поставят пред начина на нейното финансиране.

Източници: news.bg, independent.co.uk, apnews.com