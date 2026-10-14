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На Острова! 48% от британците не биха се сражавали за страната си
  Тема: Украйна

На Острова! 48% от британците не биха се сражавали за страната си

14 Октомври, 2026 11:28 800 37

  • великобритания-
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  • нато-
  • русия

Повече от половината подкрепят по-високи разходи за отбрана, но не и всички начини за финансирането им

На Острова! 48% от британците не биха се сражавали за страната си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
The Independent The Independent

48% от британците заявяват, че няма обстоятелства, при които биха се сражавали за страната си. Това показва проучване на Ipsos, проведено между 29 септември и 1 октомври сред 1090 пълнолетни жители на Великобритания.

Само 36% от анкетираните казват, че биха взели оръжие и биха участвали във война в защита на страната. Останалите не са изразили мнение по въпроса. Данните са публикувани на фона на засилените предупреждения за рисковете пред европейската сигурност.

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Дни преди резултатите да бъдат оповестени върховният съюзнически командващ на НАТО, американският генерал Алексус Гринкевич, заяви, че Алиансът е „готов да се бие още тази нощ“, ако бъде нападнат. По думите му НАТО не търси война, но трябва да поддържа готовност за реакция.

Подкрепа за по-високи разходи, но не и за всички мерки

Проучването показва по-голяма подкрепа за укрепването на британската отбрана, отколкото за личното участие във война. 51% смятат, че правителството трябва да отделя повече средства за въоръжените сили, дори това да изисква нови заеми, по-високи данъци или съкращения в обществените услуги. Само 12% са на мнение, че разходите трябва да бъдат намалени.

Подкрепата обаче отслабва, когато става дума за конкретната цена. 44% са против допълнителни разходи за отбрана, ако те водят до увеличение на личните им данъци или до съкращаване на средства за обществени услуги. Други 37% се противопоставят на увеличаването на държавните заеми за тази цел.

Половината от анкетираните подкрепят Великобритания да даде приоритет на по-тесните отбранителни връзки с Европейския съюз. Данните показват и интерес към инвестиции, които могат да създават работни места и да развиват гражданска инфраструктура, но по-силна съпротива срещу мерки, които засягат пряко доходите и публичните услуги.

Предупрежденията за сигурността се засилват

Националната стратегия за сигурност на Великобритания от 2025 г. предупреждава, че страната трябва да се подготви за възможността британската територия да бъде подложена на пряка заплаха, включително при военен сценарий. В документа са посочени руски кибератаки, саботаж и други действия под прага на открития конфликт.

The Independent съобщава и за увеличаване на руската активност срещу западни държави, включително палеж на естонска отбранителна компания и неуспешен опит за атака срещу украински самолет на германско летище. Тези случаи са представени като част от по-широкия контекст на дискусията за готовността на НАТО.

„Обществените нагласи остават силно балансирани“, казва Каролайн Паскел, директор „Изследвания“ в Ipsos Великобритания, като посочва разминаването между подкрепата за инвестиции в сигурността и нежеланието да се приемат по-високи данъци или съкращения в обществените услуги.

По-рано през октомври министърът на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че британските разходи за отбрана трябва да се определят според риска от руско нападение срещу НАТО. Пред правителството остава задачата да съчетае заявената необходимост от по-голяма военна готовност с ограниченията, които британците поставят пред начина на нейното финансиране.

Източници: news.bg, independent.co.uk, apnews.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абдул от Кабул

    31 3 Отговор
    Няма да защитавам Англия.

    Коментиран от #11

    11:30 14.10.2026

  • 2 Ха!

    7 10 Отговор
    Че то едва ли някой ще ги пита ако стане глобален конфликт! Така както няма да питат Българите, Германците, Французите и т.н!

    11:30 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гуня

    21 4 Отговор
    Знаят какъв ще е изхода от евентуален конфликт с руснаците,щото оттам се нагнетяват най мощните напъни за война с русия,а острова е лесен

    Коментиран от #19, #22

    11:32 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трол

    7 2 Отговор
    При британките процентът е по-малък.

    11:33 14.10.2026

  • 7 евроатлантик

    23 4 Отговор
    нормално, то вече във Великобритания пришълците от Азия и Африка са над 50%. За какво им е да се сражават за чужда държава?

    11:34 14.10.2026

  • 8 Елелементарнно

    15 4 Отговор
    ами ... защо, мислите руснаците се гърмят с украинците? щото англичаните не искат да се гърмят ( и са предоставили тази роля на украинците)!

    11:34 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Много гости ти изяждат хляба

    15 4 Отговор
    Ако Великобритания влезе в бойни действия ще се случи гостите от целия свят да завладеят острова

    11:34 14.10.2026

  • 11 честен ционист

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Абдул от Кабул":

    От десетилетия насам най-популярното мъжко име на новородени на Острова е Мохамед. В България пък последно време много популярно сред младенците е Мерт.

    11:34 14.10.2026

  • 12 10 малки афроамериканчета

    9 5 Отговор
    Испаноговорящите в САЩ се записват в армията, обаче в юкей - не. Защо ли така?

    Коментиран от #16

    11:34 14.10.2026

  • 13 Михо

    23 3 Отговор
    Англия е реално голямо Столипиново,кой за какво да се бие?

    11:35 14.10.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    15 4 Отговор
    Че то вече за над 80% от "англичаните" Англия не е тяхната страна, т.е. родина!

    Как да се биеш за чужда държава?

    Коментиран от #18, #27

    11:36 14.10.2026

  • 15 Хайде по-сериозно

    9 0 Отговор
    Съставът на мобилизационната армия е под 1% от населението. Жените са 50% от населението.

    11:37 14.10.2026

  • 16 честен ционист

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "10 малки афроамериканчета":

    В САЩ всичко е платено за войника и като изкарат една мисия се водят ветерани с големи пенсии. Да не говорим за безразборния секс по казармите. В САЩ казармените спални са общи. В ЮК няма никакви бенефити от това да се зачислиш в армията, а за България да не говорим, ако успее фатмакът да те прилъже да идеш до Военното окръжие.

    11:37 14.10.2026

  • 17 DW смърди

    10 2 Отговор
    Ми то горе-долу вече толкова не са истински британци, та всичко е точно...
    Пък и какво да защитават - на лордовете именията ли?
    Да си ги защитават лордовете, които и без друго са виновни за проблемите!

    11:38 14.10.2026

  • 18 абцелЮтно

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 81":

    е така.

    11:38 14.10.2026

  • 19 Островът е лесен, но...

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гуня":

    ... Нова Токмачка не е.

    11:39 14.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 хаха

    3 0 Отговор
    И над 90% на пит3кантропите обитаващи земите южно от Румъния...

    11:40 14.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Плд

    4 0 Отговор
    Тези пак са добре! В България 99% не биха са се сражавали.

    11:55 14.10.2026

  • 26 София майна

    4 0 Отговор
    Любопитно, на снимката не са англичани, а руснаци ..... тренировка за парад, според интернет. Нямаше ли снимка на британци ???

    11:55 14.10.2026

  • 27 Остави това

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 81":

    Ами като отидат при Кобзон не им се полага бяла Лада и кожух за овдовялата Маша.😂

    Коментиран от #32

    11:56 14.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Софиянец

    1 1 Отговор
    Биха, ама няма! Нали 😂

    11:56 14.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 млад еврас

    2 0 Отговор
    А другите 50% няма да отидат и да си оставят децата ма мигрантите.

    12:01 14.10.2026

  • 34 Луд Скайуокър

    3 0 Отговор
    Пак го изтрийте!
    Нормално, Ранджит , Мохамед и Обонго да не искат да мрат за Британия ! Да ходят Стюард, Келвин и Робър!

    12:02 14.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    То май и в Европа е така ,хеле пък и у нас .кого за какво и от кого да защитавам ,ония с големите заплати хрантутниците да отиват да се бият

    12:26 14.10.2026

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