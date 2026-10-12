Канцлерът Мерц: Путин ще преговаря за мир само под силен натиск

Русия ще преговаря сериозно за прекратяване на войната в Украйна само ако бъде поставена под натиск. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц, коментирайки обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп споразумение с Москва за доставките на дизелово гориво от Русия.

По думите на Мерц предложението на Тръмп за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура не е довело до очакван резултат. Вместо това Русия е предприела масирани атаки срещу украински енергийни обекти, предназначени за граждански цели.

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„Русия ще преговаря сериозно за мир само под натиск“, заяви Фридрих Мерц.

Германският канцлер потвърди подкрепата на Германия и Европа за украинския президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че европейските държави продължават да търсят общ подход с американската администрация за прекратяване на войната.

Критика към обещанието за бърз край на войната

Мерц иронизира обещанието на Доналд Тръмп, дадено още в началото на втория му президентски мандат, че ще сложи край на войната в Украйна в рамките на няколко дни.

„За съжаление, конфликтът в Украйна не е приключил, въпреки че това беше целта, която президентът Тръмп си постави още в началото на втория си мандат - да сложи край на войната в рамките на няколко дни“, каза германският канцлер.

Изявлението му идва на фона на разминаването между американската инициатива за ограничаване на ударите по енергийната инфраструктура и последвалите, според Мерц, руски атаки срещу украински енергийни обекти.

Европейски съветници обсъждат общ подход с Вашингтон

Мерц съобщи, че съветниците по външната политика на лидерите на Великобритания, Франция и Германия са посетили САЩ през почивните дни. Те са обсъдили с американската администрация възможностите за общ подход към прекратяването на войната.

„Продължаваме неуморно да търсим общ подход, който да помогне за прекратяването на тази война“, заяви Мерц.

Германският канцлер не посочи конкретен срок за възобновяване на преговорите. От думите му следва, че Берлин и европейските му партньори ще продължат да настояват за натиск върху Москва, като едновременно с това запазват подкрепата си за Киев.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg