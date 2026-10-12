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Канцлерът Мерц: Путин ще преговаря за мир само под силен натиск
  Тема: Украйна

Канцлерът Мерц: Путин ще преговаря за мир само под силен натиск

12 Октомври, 2026 20:48 902 40

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  • украйна-
  • володимир зеленски

Германският канцлер потвърди подкрепата на Берлин и Европа за Украйна и разкритикува неизпълненото обещание на Тръмп за бърз край на войната

Канцлерът Мерц: Путин ще преговаря за мир само под силен натиск - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия ще преговаря сериозно за прекратяване на войната в Украйна само ако бъде поставена под натиск. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц, коментирайки обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп споразумение с Москва за доставките на дизелово гориво от Русия.

По думите на Мерц предложението на Тръмп за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура не е довело до очакван резултат. Вместо това Русия е предприела масирани атаки срещу украински енергийни обекти, предназначени за граждански цели.

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„Русия ще преговаря сериозно за мир само под натиск“, заяви Фридрих Мерц.

Германският канцлер потвърди подкрепата на Германия и Европа за украинския президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че европейските държави продължават да търсят общ подход с американската администрация за прекратяване на войната.

Критика към обещанието за бърз край на войната

Мерц иронизира обещанието на Доналд Тръмп, дадено още в началото на втория му президентски мандат, че ще сложи край на войната в Украйна в рамките на няколко дни.

„За съжаление, конфликтът в Украйна не е приключил, въпреки че това беше целта, която президентът Тръмп си постави още в началото на втория си мандат - да сложи край на войната в рамките на няколко дни“, каза германският канцлер.

Изявлението му идва на фона на разминаването между американската инициатива за ограничаване на ударите по енергийната инфраструктура и последвалите, според Мерц, руски атаки срещу украински енергийни обекти.

Европейски съветници обсъждат общ подход с Вашингтон

Мерц съобщи, че съветниците по външната политика на лидерите на Великобритания, Франция и Германия са посетили САЩ през почивните дни. Те са обсъдили с американската администрация възможностите за общ подход към прекратяването на войната.

„Продължаваме неуморно да търсим общ подход, който да помогне за прекратяването на тази война“, заяви Мерц.

Германският канцлер не посочи конкретен срок за възобновяване на преговорите. От думите му следва, че Берлин и европейските му партньори ще продължат да настояват за натиск върху Москва, като едновременно с това запазват подкрепата си за Киев.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боруна Лом

    30 4 Отговор
    МЕРИ, ВЗЕХА ТИ МЕРКАТА !АУФИДЕРЗЕЙН

    Коментиран от #13, #32

    20:52 12.10.2026

  • 3 Буздуган

    43 6 Отговор
    Жалка капиталистическа картинка..! Кораба потъва но те още вярват че Хитлер ще победи..!

    20:53 12.10.2026

  • 4 под силен натиск

    42 5 Отговор
    Сега е Франция а после ще е и Германия. А тоя Мерц съвсем не е у ред и не е въобще наясно какво се случва...

    20:54 12.10.2026

  • 5 👮👮👮

    24 3 Отговор
    Шмерца е пътник от белия 🚆. И Макарона 🐓 е пътник от белия 🚆. Стармъра , третия пътник от кокаиновия 🚆 се напътува. РАЗПИСАХА МУ БИЛЕТА.

    20:54 12.10.2026

  • 6 ами

    29 4 Отговор
    ами хайде де - урсулата и кая да го натискат щом трябва

    20:54 12.10.2026

  • 7 хайде върви да го притиснеш

    20 1 Отговор
    искам да гледам..... заредил съм с перленбахер

    20:54 12.10.2026

  • 8 Кремъл

    3 27 Отговор
    Путин няма да преговаря. Той е на памперси. Упълномощен е руската мечка Муледвев. Той се е докопал до френско шампанско и не могат да го изкарат от яхтата акостирала в Монако.

    20:54 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лопата Орешник

    29 3 Отговор
    Не мога да повярва, че е възможно това недоразумение да е толкова непрозорливо! Как точно си представя личност като Вова със статут почти на император, който е минал школата на КГБ да се поддава на натиск? Пълна липса на връзка с реалността, абсолютна! Първо което е научил е да не се поддава на натиск, първото!!! Освен това всеки умен човек знае, че никога не бива да притиска опонента си до стената, защото буди в него неподозирани възможности! Този има по ниско IQ от номера на обувките си!

    20:56 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Европеец

    22 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Прав си..... Ама заглавието много смотано... Няма какво да коментирам, мога да кажасамо, че не познават психиката и душевност на руския народ, а пък за руския президент Путин хептем... Ама карай да върви анти руската пропаганда, лъжат само себе си....

    20:57 12.10.2026

  • 14 Все тая пуяк ....

    19 1 Отговор
    потвърдил бил подкрепата на Германия и Европа за украинския президент Володимир Зеленски.... Тя реално Украйна е смазана ама вие си я подкрепяйте. Само днес що бой отнесе не е истина просто

    20:58 12.10.2026

  • 15 Ники

    6 1 Отговор
    ОТ КОЙ

    20:59 12.10.2026

  • 16 Стойко

    19 2 Отговор
    Днешните евро фашаги са доста по-тъпи от онези по хитлерово време! Дори тогава са исъзнавали, че не могат да победят Русия, въпреки, че е била доста по-слаба в онези времена! Сегашна Русия никой не може да я победи, поне американците го осъзнаха!

    Коментиран от #36

    20:59 12.10.2026

  • 17 🦉🦉🦉🦉

    13 2 Отговор
    Нищо лично, само факти:
    ,ДРОГАрят ZE дойде на власт с обещанието да спре войната❗
    И ТръНп дойде на власт с обещанието да спре войната❗

    20:59 12.10.2026

  • 18 Горски

    13 2 Отговор
    След като през 2026 година стана ясно, че САЩ губят Близкия Изток, а действията им там доведоха до световен нефтен проблем, духът на Анкъридж рязко възкръсна и удари Зеленски където трябваше да го удари още тогава, миналия август. Но миналия август Тръмп все още не беше потънал в Близкия Изток и все още правеше планове с Урсула. Очакваше се да падне Путин, падат Тръмп, Макрон и Мерц. Тръмп се усети и за да не се окаже в стана на големите глупаци, пристъпи към действие по изкупване на вината. Нещо повече, Тръмп вкара САЩ в тупик заради Иран (грешна стратегия и грешна геополитическа преценка) и това, заедно с Украйна, му дойде смъртоносно нанагорно. Очакванията на Запада бяха Путин да е умрял, да е убит, да е свален, но непременно махнат. Вместо това той спечели изборите за Думата и това принуди Тръмп да направи нещо. Защо? По 2 причини - Изчерпване на възможностите на САЩ да захранват Украйна с оръжие и изчерпване на възможностите на САЩ да удържат вътрешно политическата и икономическата си криза вследствие войната с Русия в Украйна.

    21:00 12.10.2026

  • 19 Все тая пуяк ....

    13 2 Отговор
    президентът Тръмп, президентът Тръмп, президентът Тръмп..... Нали ви казаха че Европа е едва N4 като приоритет? Или още не сте го разбрали фалирали мушмули ? А?

    21:00 12.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Смешник

    11 2 Отговор
    Полека с натиска Мерц да не ти трябва медиум за преговорите!

    21:01 12.10.2026

  • 22 Точен

    13 2 Отговор
    Мерц е аут за хора и от своята партия. Вече е избран председател на Парламента в Саксония-Анхалт от Алтернативе. Най-интересното е, че на хората на Алис Вайдел не им достигаха 3 депутата за мнозинство от 42. Обаче освен хората на Сара Вагенкнехт за председател от Алтернативе са гласували и 4 представители от ХДС на Мерц. Е, после има жест от Алтернативе и зам.-председател е от ХДС от "отцепниците". Мерц е бесен, че неговите хора го предават. А такива гласувания има вече не само в Източна, а и в Западна Германия... Извод: Мерц е зависим от демократите в САЩ, а пресата го разобличава, че не работи за интересите на Германия.

    21:01 12.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хаха

    15 2 Отговор
    Ама не ви ли омръзна да нанасяте "стратегическо поражение" на Русия и същевременно цял Киив в метрото без ток, вода и газ....

    21:02 12.10.2026

  • 25 така, така

    9 2 Отговор
    Явно Мерц трябва да види в тълковния речник какво означава мир.

    Нещо разбиранията на Мерц и тези на Путин за мир съвсем не съвпадат. Завалийката не му е добре, че света, базиран на правилата им вече утече. Искат или не, но всички ще скачат според тоягата на Путин. Колкото по-бързо го осъзнаят, толкова по-малко жертви в украйната, ако въобще им пука за украинците, разбира се.

    21:04 12.10.2026

  • 26 Путин въобще няма да преговаря

    11 2 Отговор
    Не си струва с такива нищожества да преговаря. Ясно е изложил целите и условията си. А и няма с кого да се преговаря нали? хахахахаха кретени ... Кухите атлантици до там го докараха. Европейският парламент отказа да признае новата Държавна дума на Русия за легитимен представителен и законодателен орган. Решението е част от резолюция, приета с 482 гласа „за“, 41 „против“ и 39 „въздържал се“.
    Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна...... и сега Путин ще се гаври и ще поиска официално прегласуване ... пуйки изтръпнали

    21:04 12.10.2026

  • 27 От чужбина

    10 1 Отговор
    Още един от върхушката и слуга на BlackRock бълнува.

    21:05 12.10.2026

  • 28 АЙДЕ ГЪЧ

    4 1 Отговор
    АУТСА ЙДЕРИ КАТО шМЕРЦ, МАКАРОНоf , оКАЯната,УРСУЛената И..И..И. ДА СЕДЯТ У КЮШЕТО И ДА ТРАЯТ...........

    21:09 12.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 точка

    4 1 Отговор
    Нали досега Точно така ,,преговаряте,,!!!!И какъв успех постигнахте? та да продължавате по този начин?

    21:13 12.10.2026

  • 31 Ами , Хер Мерц

    2 1 Отговор
    Вие какво чакате !?

    21:15 12.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Какво лицемерие....

    2 0 Отговор
    „Продължаваме неуморно да търсим общ подход, който да помогне за прекратяването на тази война“

    А те търсят всъщност начин да я продължат. Борето Джонсън вече веднъж успя ( като не се броят Минск 1 и 2, за които Меркел най-арогантно си призна, че не са имали намерение да ги спазват, а да въоръжават Укр). Сега Зельо трябва да бъде "подкрепян" - до последния наемник, който Германия, Франция, Англия и Полша успеят да закарат ( без да потъне в Черно море) на фронта....
    Лудост, лудост и лицемерие

    21:23 12.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Киро

    1 0 Отговор
    Под силен натиск Ти само можеш да пръднеш.

    21:34 12.10.2026

  • 40 Слава на Русия

    0 0 Отговор
    Мерц може само от свое име да подкрепя които си иска .Тая мръснаСвиня е бита карта.

    21:36 12.10.2026

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