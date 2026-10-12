Канцлерът Мерц: Путин ще преговаря за мир само под силен натиск

Русия ще преговаря сериозно за прекратяване на войната в Украйна само ако бъде поставена под натиск. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц, коментирайки обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп споразумение с Москва за доставките на дизелово гориво от Русия.
По думите на Мерц предложението на Тръмп за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура не е довело до очакван резултат. Вместо това Русия е предприела масирани атаки срещу украински енергийни обекти, предназначени за граждански цели.
Германският канцлер потвърди подкрепата на Германия и Европа за украинския президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че европейските държави продължават да търсят общ подход с американската администрация за прекратяване на войната.
Критика към обещанието за бърз край на войната
Мерц иронизира обещанието на Доналд Тръмп, дадено още в началото на втория му президентски мандат, че ще сложи край на войната в Украйна в рамките на няколко дни.„За съжаление, конфликтът в Украйна не е приключил, въпреки че това беше целта, която президентът Тръмп си постави още в началото на втория си мандат - да сложи край на войната в рамките на няколко дни“, каза германският канцлер.
Изявлението му идва на фона на разминаването между американската инициатива за ограничаване на ударите по енергийната инфраструктура и последвалите, според Мерц, руски атаки срещу украински енергийни обекти.
Европейски съветници обсъждат общ подход с Вашингтон
Мерц съобщи, че съветниците по външната политика на лидерите на Великобритания, Франция и Германия са посетили САЩ през почивните дни. Те са обсъдили с американската администрация възможностите за общ подход към прекратяването на войната.„Продължаваме неуморно да търсим общ подход, който да помогне за прекратяването на тази война“, заяви Мерц.
Германският канцлер не посочи конкретен срок за възобновяване на преговорите. От думите му следва, че Берлин и европейските му партньори ще продължат да настояват за натиск върху Москва, като едновременно с това запазват подкрепата си за Киев.
Източници: bta.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Боруна Лом
Коментиран от #13, #32
20:52 12.10.2026
3 Буздуган
20:53 12.10.2026
4 под силен натиск
20:54 12.10.2026
5 👮👮👮
20:54 12.10.2026
6 ами
20:54 12.10.2026
7 хайде върви да го притиснеш
20:54 12.10.2026
8 Кремъл
20:54 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Лопата Орешник
20:56 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Европеец
До коментар #2 от "Боруна Лом":Прав си..... Ама заглавието много смотано... Няма какво да коментирам, мога да кажасамо, че не познават психиката и душевност на руския народ, а пък за руския президент Путин хептем... Ама карай да върви анти руската пропаганда, лъжат само себе си....
20:57 12.10.2026
14 Все тая пуяк ....
20:58 12.10.2026
15 Ники
20:59 12.10.2026
16 Стойко
Коментиран от #36
20:59 12.10.2026
17 🦉🦉🦉🦉
,ДРОГАрят ZE дойде на власт с обещанието да спре войната❗
И ТръНп дойде на власт с обещанието да спре войната❗
20:59 12.10.2026
18 Горски
21:00 12.10.2026
19 Все тая пуяк ....
21:00 12.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Смешник
21:01 12.10.2026
22 Точен
21:01 12.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хаха
21:02 12.10.2026
25 така, така
Нещо разбиранията на Мерц и тези на Путин за мир съвсем не съвпадат. Завалийката не му е добре, че света, базиран на правилата им вече утече. Искат или не, но всички ще скачат според тоягата на Путин. Колкото по-бързо го осъзнаят, толкова по-малко жертви в украйната, ако въобще им пука за украинците, разбира се.
21:04 12.10.2026
26 Путин въобще няма да преговаря
Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна...... и сега Путин ще се гаври и ще поиска официално прегласуване ... пуйки изтръпнали
21:04 12.10.2026
27 От чужбина
21:05 12.10.2026
28 АЙДЕ ГЪЧ
21:09 12.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 точка
21:13 12.10.2026
31 Ами , Хер Мерц
21:15 12.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Какво лицемерие....
А те търсят всъщност начин да я продължат. Борето Джонсън вече веднъж успя ( като не се броят Минск 1 и 2, за които Меркел най-арогантно си призна, че не са имали намерение да ги спазват, а да въоръжават Укр). Сега Зельо трябва да бъде "подкрепян" - до последния наемник, който Германия, Франция, Англия и Полша успеят да закарат ( без да потъне в Черно море) на фронта....
Лудост, лудост и лицемерие
21:23 12.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Киро
21:34 12.10.2026
40 Слава на Русия
21:36 12.10.2026