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Отказ от руско въоръжение! Индия продава ракетите Akash на Таджикистан и Туркменистан

Отказ от руско въоръжение! Индия продава ракетите Akash на Таджикистан и Туркменистан

14 Октомври, 2026 11:48 810 30

  • индия-
  • akash-
  • оръжеен износ-
  • таджикистан-
  • туркменистан-
  • ракети-
  • дронове

Ню Делхи разширява военния си износ в Централна Азия, докато държавите в региона търсят алтернативи на руските и китайските доставки

Отказ от руско въоръжение! Индия продава ракетите Akash на Таджикистан и Туркменистан - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Money.bg Money.bg

Индия е продала зенитно-ракетната си система с малък обсег Akash на Таджикистан и Туркменистан. Сделките са потвърдени от индийския държавен секретар по отбраната Раджеш Кумар Сингх, който не е съобщил стойността на договорите. Така Ню Делхи разширява присъствието си на оръжейния пазар в Централна Азия – регион, в който Русия традиционно е основен доставчик, а Китай увеличава влиянието си.

Според Defense News държавите от региона търсят възможности да намалят зависимостта си от руското въоръжение. Войната в Украйна ограничи капацитета на Москва да изнася военна техника, тъй като руската отбранителна промишленост е насочила значителни ресурси към собствените си въоръжени сили.

Akash е тествана в реален конфликт

Комплексът Akash може да поразява едновременно множество въздушни цели на разстояние до 25 километра и е защитен срещу електронно заглушаване. Сингх определи системата като един от успехите на индийската отбранителна индустрия.

„Това показва развитието на нашата национална система за проектиране и производство на ракети. Тя е ефективна срещу високоскоростни въздушни цели“, заяви Раджеш Кумар Сингх.

Индийски представители твърдят, че Akash е използвана по време на четиридневния конфликт с Пакистан през 2025 г. Посочването на реален боен опит е част от аргументите на Ню Делхи при представянето на системата пред потенциални клиенти.

Армения отвори пътя към постсъветския пазар

Армения беше първата държава извън Индия, закупила Akash. След поражението във войната в Нагорни Карабах през 2020 г. Ереван започна да променя структурата на военните си доставки и да намалява зависимостта си от Москва.

По данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира, цитирани от Ройтерс, Индия е осигурила около 43% от оръжейния внос на Армения между 2022 г. и 2024 г. Пакетът включва ракетни системи за залпов огън Pinaka, радари Swathi за локализиране на артилерия, гаубици ATAGS, противотанкови ракети и оборудване за борба с дронове. Стойността на договорите между двете страни от 2020 г. насам се оценява на близо 3 млрд. долара.

Износът на Индия расте

Индийският военен износ е нараснал с 62% до 4,1 млрд. долара през последната финансова година. Страната доставя ракети, бронирани машини, дронове и боеприпаси за над 80 държави.

Сред най-известните индийски оръжейни продукти е свръхзвуковата крилата ракета BrahMos, разработена съвместно с Русия. Филипините и Виетнам са сред държавите, които са сключили договори за нея.

Разширяването към Централна Азия дава на Индия достъп до пазар, който досега беше силно зависим от руските системи. Ню Делхи предлага и политически различен вариант за държавите, които искат да диверсифицират доставките си и да балансират нарастващото китайско влияние.

Източници: money.bg, defensenews.com


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    6 8 Отговор
    Лошите неща са евтини.

    11:50 14.10.2026

  • 2 Смешно

    12 13 Отговор
    Това казва много за "качествата" на руското оръжие .

    11:50 14.10.2026

  • 3 Ердоан от Истанбул

    11 13 Отговор
    Ние вече продадохме руските кюнци С-400 на Африка!

    11:51 14.10.2026

  • 4 Примати

    21 15 Отговор
    Украинските сили в този момент в който пиша коментара продължават настъпателните операции по две направления в Донецка област. Путин искаше Донецка област да бъде завзета до 1 януари. Командири те му казаха до 1 март а то какво са оказва … Украйна използва вече много голямо количество роботи на фронта а така гуца много по - малко хора от нашественика .

    Коментиран от #5, #8, #15, #16

    11:52 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ИНДИЯ КУПИ РУСКИ 🇷🇺 ЗРК С-400

    13 15 Отговор
    КОИТО СА НАЙ-ДОБРИТЕ В СВЕТА СЛЕД ЗРК 🇷🇺 С-500 ! РУСКОТО ОРЪЖИЕ Е ДОКАЗАНО НАЙ-ДОБРОТО В СВЕТА ОТ СНАЙПЕРСКИ ВИНТОВКИ,ДО МБР И ВАКУУМНИТЕ "ОДАБ-9000"...ДОСТАТЪЧНИ СА САМО 9 МИНУТИ ,СЪС САМО 10 БРОЯ "SS-X-30" НАТО И САЩ ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. САЩ НЯМАТ ЗАЩИТА ОТ ТЕЗИ РУСКИ СИСТЕМИ И В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ТОВА. ИМАТ И ДОСТАТЪЧНО КОМЕНТАРИ ПО ТОЗИ ВЪПРОС.

    ДОБРЕ Е ФАКТИ, ЗА ТОЛКОВА ГОДИНИ ПОНЕ ВЕДНЪЖ ДА СЕ ОСВЕДОМЯТ РЕАЛНО .

    Коментиран от #7, #18, #28

    11:55 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кажи

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Примати":

    Къде е Вивалди сега? Информирай

    Коментиран от #14

    12:00 14.10.2026

  • 9 Отреазвяващ

    6 5 Отговор
    Без пари да ми ги дават,НЕ.

    12:01 14.10.2026

  • 10 България мрази Русия

    6 9 Отговор
    Съвсем скоро всеки ще обърне гръб на терористите от Кремъл

    Коментиран от #13

    12:02 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Софиянец

    5 4 Отговор
    Пак някакви евро фашистки мечти 😂

    12:04 14.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 аz СВО Победа 81

    12 4 Отговор

    До коментар #8 от "Кажи":

    Накратко:
    В рамките на операция "Вивалди" Трети Армейски Корпус на ВСУ освободи населените пунктове Зелена долина,Колодез и Липовое.
    Това са нови освободени 100 кв.км.

    12:05 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Путин гол от кръста надолу без кон.

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "ИНДИЯ КУПИ РУСКИ 🇷🇺 ЗРК С-400":

    Абе и аз тъй говорех ама виж ко стана... Станах за смях. Ама пък транзисторите ВЕФ са най хубави.

    12:09 14.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Али

    2 2 Отговор
    Пусяги, нали и вие отдавна сте се отказали от руските технологии?

    12:12 14.10.2026

  • 21 иван костов

    4 5 Отговор
    Руското оръжие е най доброто в света и доказано на практика в боя! С него Русия нанесе стратегическо поражение на НАТО!

    Коментиран от #22, #24

    12:13 14.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха ха ха ха

    3 1 Отговор
    Солено им излезе на руснаците СВО и тоя БРИКС. Сред китайците сега и Индия им взема оръжейните пазари.

    По братски по БРИКСаджийски!

    12:26 14.10.2026

  • 24 НАТО

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "иван костов":

    НАТО дали е разбрало, че воюва? Че вече пета година 3 милиона руски жертви срещу.... точно 0 от НАТО.

    Коментиран от #25, #27

    12:28 14.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Просто човек

    0 0 Отговор
    Всичко и всички бягат надалеч от Блатото…

    12:35 14.10.2026

  • 27 Ако Нато воюваше със свои войници

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "НАТО":

    официално, нямаше да има ни едно корито, нито база с работеща тоалетна.

    12:36 14.10.2026

  • 28 Просто човек

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ИНДИЯ КУПИ РУСКИ 🇷🇺 ЗРК С-400":

    Писането с главни букви е като да крещиш…но вие, путинистите, толкова си можете!

    12:36 14.10.2026

  • 29 Къв отказ бе жълтопаветни

    0 0 Отговор
    безмозъчници? Индийските оръжия в 70% са съвместна разработка с руснаците.

    12:39 14.10.2026

  • 30 604

    0 0 Отговор
    Щом стари се препродават ...хахахи паветата ривът..

    12:40 14.10.2026

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