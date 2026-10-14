Отказ от руско въоръжение! Индия продава ракетите Akash на Таджикистан и Туркменистан

Индия е продала зенитно-ракетната си система с малък обсег Akash на Таджикистан и Туркменистан. Сделките са потвърдени от индийския държавен секретар по отбраната Раджеш Кумар Сингх, който не е съобщил стойността на договорите. Така Ню Делхи разширява присъствието си на оръжейния пазар в Централна Азия – регион, в който Русия традиционно е основен доставчик, а Китай увеличава влиянието си.
Според Defense News държавите от региона търсят възможности да намалят зависимостта си от руското въоръжение. Войната в Украйна ограничи капацитета на Москва да изнася военна техника, тъй като руската отбранителна промишленост е насочила значителни ресурси към собствените си въоръжени сили.
Akash е тествана в реален конфликт
Комплексът Akash може да поразява едновременно множество въздушни цели на разстояние до 25 километра и е защитен срещу електронно заглушаване. Сингх определи системата като един от успехите на индийската отбранителна индустрия.
Индийски представители твърдят, че Akash е използвана по време на четиридневния конфликт с Пакистан през 2025 г. Посочването на реален боен опит е част от аргументите на Ню Делхи при представянето на системата пред потенциални клиенти.
Армения отвори пътя към постсъветския пазар
Армения беше първата държава извън Индия, закупила Akash. След поражението във войната в Нагорни Карабах през 2020 г. Ереван започна да променя структурата на военните си доставки и да намалява зависимостта си от Москва.
По данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира, цитирани от Ройтерс, Индия е осигурила около 43% от оръжейния внос на Армения между 2022 г. и 2024 г. Пакетът включва ракетни системи за залпов огън Pinaka, радари Swathi за локализиране на артилерия, гаубици ATAGS, противотанкови ракети и оборудване за борба с дронове. Стойността на договорите между двете страни от 2020 г. насам се оценява на близо 3 млрд. долара.
Износът на Индия расте
Индийският военен износ е нараснал с 62% до 4,1 млрд. долара през последната финансова година. Страната доставя ракети, бронирани машини, дронове и боеприпаси за над 80 държави.
Сред най-известните индийски оръжейни продукти е свръхзвуковата крилата ракета BrahMos, разработена съвместно с Русия. Филипините и Виетнам са сред държавите, които са сключили договори за нея.
Разширяването към Централна Азия дава на Индия достъп до пазар, който досега беше силно зависим от руските системи. Ню Делхи предлага и политически различен вариант за държавите, които искат да диверсифицират доставките си и да балансират нарастващото китайско влияние.
Източници: money.bg, defensenews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
11:50 14.10.2026
2 Смешно
11:50 14.10.2026
3 Ердоан от Истанбул
11:51 14.10.2026
4 Примати
Коментиран от #5, #8, #15, #16
11:52 14.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ИНДИЯ КУПИ РУСКИ 🇷🇺 ЗРК С-400
ДОБРЕ Е ФАКТИ, ЗА ТОЛКОВА ГОДИНИ ПОНЕ ВЕДНЪЖ ДА СЕ ОСВЕДОМЯТ РЕАЛНО .
Коментиран от #7, #18, #28
11:55 14.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кажи
До коментар #4 от "Примати":Къде е Вивалди сега? Информирай
Коментиран от #14
12:00 14.10.2026
9 Отреазвяващ
12:01 14.10.2026
10 България мрази Русия
Коментиран от #13
12:02 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Софиянец
12:04 14.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 аz СВО Победа 81
До коментар #8 от "Кажи":Накратко:
В рамките на операция "Вивалди" Трети Армейски Корпус на ВСУ освободи населените пунктове Зелена долина,Колодез и Липовое.
Това са нови освободени 100 кв.км.
12:05 14.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Путин гол от кръста надолу без кон.
До коментар #6 от "ИНДИЯ КУПИ РУСКИ 🇷🇺 ЗРК С-400":Абе и аз тъй говорех ама виж ко стана... Станах за смях. Ама пък транзисторите ВЕФ са най хубави.
12:09 14.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Али
12:12 14.10.2026
21 иван костов
Коментиран от #22, #24
12:13 14.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ха ха ха ха
По братски по БРИКСаджийски!
12:26 14.10.2026
24 НАТО
До коментар #21 от "иван костов":НАТО дали е разбрало, че воюва? Че вече пета година 3 милиона руски жертви срещу.... точно 0 от НАТО.
Коментиран от #25, #27
12:28 14.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Просто човек
12:35 14.10.2026
27 Ако Нато воюваше със свои войници
До коментар #24 от "НАТО":официално, нямаше да има ни едно корито, нито база с работеща тоалетна.
12:36 14.10.2026
28 Просто човек
До коментар #6 от "ИНДИЯ КУПИ РУСКИ 🇷🇺 ЗРК С-400":Писането с главни букви е като да крещиш…но вие, путинистите, толкова си можете!
12:36 14.10.2026
29 Къв отказ бе жълтопаветни
12:39 14.10.2026
30 604
12:40 14.10.2026