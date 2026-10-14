Отказ от руско въоръжение! Индия продава ракетите Akash на Таджикистан и Туркменистан

Индия е продала зенитно-ракетната си система с малък обсег Akash на Таджикистан и Туркменистан. Сделките са потвърдени от индийския държавен секретар по отбраната Раджеш Кумар Сингх, който не е съобщил стойността на договорите. Така Ню Делхи разширява присъствието си на оръжейния пазар в Централна Азия – регион, в който Русия традиционно е основен доставчик, а Китай увеличава влиянието си.

Според Defense News държавите от региона търсят възможности да намалят зависимостта си от руското въоръжение. Войната в Украйна ограничи капацитета на Москва да изнася военна техника, тъй като руската отбранителна промишленост е насочила значителни ресурси към собствените си въоръжени сили.

Akash е тествана в реален конфликт

Комплексът Akash може да поразява едновременно множество въздушни цели на разстояние до 25 километра и е защитен срещу електронно заглушаване. Сингх определи системата като един от успехите на индийската отбранителна индустрия.

„Това показва развитието на нашата национална система за проектиране и производство на ракети. Тя е ефективна срещу високоскоростни въздушни цели“, заяви Раджеш Кумар Сингх.

Индийски представители твърдят, че Akash е използвана по време на четиридневния конфликт с Пакистан през 2025 г. Посочването на реален боен опит е част от аргументите на Ню Делхи при представянето на системата пред потенциални клиенти.

Армения отвори пътя към постсъветския пазар

Армения беше първата държава извън Индия, закупила Akash. След поражението във войната в Нагорни Карабах през 2020 г. Ереван започна да променя структурата на военните си доставки и да намалява зависимостта си от Москва.

По данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира, цитирани от Ройтерс, Индия е осигурила около 43% от оръжейния внос на Армения между 2022 г. и 2024 г. Пакетът включва ракетни системи за залпов огън Pinaka, радари Swathi за локализиране на артилерия, гаубици ATAGS, противотанкови ракети и оборудване за борба с дронове. Стойността на договорите между двете страни от 2020 г. насам се оценява на близо 3 млрд. долара.

Износът на Индия расте

Индийският военен износ е нараснал с 62% до 4,1 млрд. долара през последната финансова година. Страната доставя ракети, бронирани машини, дронове и боеприпаси за над 80 държави.

Сред най-известните индийски оръжейни продукти е свръхзвуковата крилата ракета BrahMos, разработена съвместно с Русия. Филипините и Виетнам са сред държавите, които са сключили договори за нея.

Разширяването към Централна Азия дава на Индия достъп до пазар, който досега беше силно зависим от руските системи. Ню Делхи предлага и политически различен вариант за държавите, които искат да диверсифицират доставките си и да балансират нарастващото китайско влияние.

Източници: money.bg, defensenews.com