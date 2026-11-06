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Как национализмът се опитва да ни открадне езика

Как национализмът се опитва да ни открадне езика

6 Ноември, 2026 17:02 916 45

  • възраждане-
  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • кирилица

Груповата обсесия по езика най-често се появява в общества, които имат сериозни проблеми с "чистотата" на публичния живот

Как национализмът се опитва да ни открадне езика - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Има нещо почти възвишено глуповато в квази амбицията да спасяваш един език от неговите собствени живи юзъри… упс, пардон, ползватели, пише Ивайло Нойзи Цветков.

Ако се чудите защо в последните дни всички пишат на "шльокавица" - ами защото националистическият опортюнизъм се опитва съвсем прозрачно да инструментализира в своя политическа полза лингвистичния пуританизъм, остатъчното патриотарско и груповата тревожност. Как? Като прокара на първо четене в парламента.

Заради този опортюнизъм - извън бурята на мемета и шеги - има опасност някой ден да ви глобят, защото сте казали или написали "ъпдейт", вместо "осъвременяване". Или пък "хаштаг", вместо "решеткозалепяне".

Ако някой ще се грижи за езика, нека му позволи да е жив

Да, смешно е, но и не, не е. За мен има нещо почти възвишено глуповато в квази-амбицията да спасяваш един език от неговите собствени живи юзъри (упс, пардон, ползватели). Тя предполага особен политически цинизъм: да продадеш на масата убеждението, че езикът сякаш някога е бил съвършен, но оттогава насам постепенно нещо се е поразвалил под въздействието на чужденците, интернета, смартфоните, младите хора и други традиционни виновници за българските ни несгоди.

Тъкмо в тази мрачновата родна обстановка изниква този законопроект. Предвижда се регламентиране на употребата на книжовния български в публичната сфера и създаване на някакъв консултативен съвет към Министерския съвет. И други недопечени ордьоври... така де, гозби.

Нека уточним: грижата за езика е прекрасна идея, но в обратен смисъл. Моята теория е леко просвещенска - ако някой ще се грижи за езика, трябва да бъде либерал и да насърчава синкретизма и взаимодействието с други езици и култури, защото езикът е жив и пулсиращ организъм. Оттам нататък тюхкането за него и желанието да управляваш естественото му развитие е излишно и ретроградно занимание.

То е като да обичаш гората, но да настояваш дърветата да растат само в североизточна посока. Леко наклонени, нали, но не много, щото пък може и да се наклонят пак наобратно.

Откъде идва тази фиксация върху езика?

А самото "Възраждане" е хубаво и някак по Лакан да бъде попитано: "Ну, какво да правим с хилядите надписи на руски език по нашето Черноморие? И тях ли да глобим?"

Иначе тази групова обсесия най-често се появява в общества, които имат доста сериозни проблеми с "чистотата" на публичния живот, но предпочитат да започнат с думите. Вероятно защото думите са по-лесни за инспектиране от институциите, кой знае.

По-накратко, езикът не е паметник. Още Фон Хумболт формулира една от най-важните идеи в лингвистиката, допълвайки древния мой любимец Парменид: той, езикът, не е "ergon", завършен продукт, а "energeia" - непрекъснато извършваща се дейност, нещо като непрестанна работа.

Т.е. езикът не е музейна експозиция, която трябва да бъде предпазвана от праха на времето. Той е нещо като "zoon", Аристотелово мета-"същество", дори "животно", което се променя, свои чужд опит, гърчи се, експериментира и понякога произвежда доста грозни думи. И това е негово екзистенциално право.

Никой във Франция не говори така

Между другото, българският "език прекрасен, кой те не руга" е великолепен пример за историческа езикова отвореност. В него има гръцки, турски, арабски, персийски, френски, немски, руски, италиански и английски пластове. Ще организираме ли кампания за българизиране на "театър" - от древногръцкото "театрон", т.е. "да отидем в четвъртък от 7 на отворено пространство, в което се събират много хора"? А "музика"? Ти взе ли си билети за "комбинация от звуци, свързана с по-късна интерпретация на думата за древногръцките музи, от които идва този чудесен шум"? А "философия" и "идея"?! Ще им викаме ли "любомъдрост" и "вид (мисъл)"?

Фердинанд дьо Сосюр ни помага да разберем защо подобно начинание е безсмислено: значението на думата се установява чрез мястото ѝ в езиковата система, а не чрез нейния първоначален смисъл. Думата не става по-малко българска и използваема, защото преди век е прекосила нашата граница от друг език.

Хайде малко и за прословутия френски закон по същата тема. У нас никой не знае за него, но се е давал за пример и сега, и преди - основно защото "компютър" там било станало "ординатьор". Всъщност става въпрос за Loi Toubon от 1994, кръстен на тогавашния министър на културата Жак Тубон. Той обаче регламентира употребата на френски предимно в образованието, трудовите отношения, публичните услуги и потребителската информация. Противно на слуховете, законът "Тубон" не забранява на французите да използват английски думи във всекидневната или писмената си реч. Освен че е продължение на вековната културна война срещу английското, защитава употребата на френски език само в определени публични и институционални контексти.

Разбира се, там също има смешки и глупости, основно насочени спрямо Френската академия: "podcast" се превърна в "audio-capsule", "hashtag" беше "mot-dièse", "спам" трябва да е "arrosage" (разпръскване), но най-великото е Wi-Fi, което трябваше да се изговаря като "L’ASFI", "лясфи". Познайте - никой във Франция не говори така.

Както и в Исландия, със своите 400 хиляди жители (по-малко от Пловдив и селата наоколо). Там също има закон за статута на езика, но основният акцент е върху осигуряването на условия той да функционира ползотворно във всички сфери на обществото. Над 90% от исландците владеят новата lingua franca - английския.

Езикът не е чистота. Езикът е свобода

И тук трябва да ви върна към най-тъжното. Руският философ и семиотик Михаил Бахтин говори за многогласието на езика, за различните социални, професионални, културни и индивидуални гласове в една езикова общност. И в езиковия своеобразен хор говорят едновременно професорът, таксиметровият шофьор, тийнейджърът, поетът, програмистът, футболният фен. Вече говори Фейсбук и Инстаграм човекът, който пише едно изречение с три удивителни, седем правописни грешки и абсолютна увереност в собствената си правота.

Всички те участват в живия живот на езика. Професорът може да "кринджва", тийн поетът да "могва" съучениците със своите неталантливи стихове, програмистът да "дебъгва". И човек не трябва да си прави "самоснимка", нито да се ограничава в езика.

Защото езикът не е чистота. Езикът е свобода. И най-лошото, което можем да направим за него, е да го спасяваме до смърт.

Този текст изразява личното мнение на авторa и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.

Източник: www.dw.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    7 3 Отговор
    много странно сте написали демокрация

    Коментиран от #16, #17

    17:04 06.11.2026

  • 2 Гост

    37 9 Отговор
    И ся кво? Ще ни убеждавате какви селяни сме, за това, че не искаме да си унищожаваме българският език с мръсните ви чуждици, ли?
    И, ако те поздравя със Здравей, вместо с Хай, ще ме заплюеш ли?

    Коментиран от #35

    17:05 06.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    35 7 Отговор
    На колко рИкИИ е писан този пас к вил🤔❗

    Коментиран от #8

    17:06 06.11.2026

  • 4 Абе ,

    11 0 Отговор
    откраднали ти ?! Вече се чудиш какво да извадиш !

    17:08 06.11.2026

  • 5 Бялджип

    10 9 Отговор
    Познатият канален дъх, характерен за този човек.

    17:10 06.11.2026

  • 6 Анонимен

    9 2 Отговор
    Уотс дъ пойнт да спииквам така? Ако си доволен от предходното изречение - честито, прегърнал си либерастията.
    Ех... трябваше да добавя и селския диалект.

    Коментиран от #34

    17:10 06.11.2026

  • 7 Факти айде спрете

    18 3 Отговор
    Да публикувсте статиите на дойче веле. Ужасна либерална пропаганда!
    Още като видя логото им знам че са писали нещо вредно за България!

    Коментиран от #15

    17:11 06.11.2026

  • 8 Евролибераст

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    Трябва "сътворителят" на нещото да е много продажен, за да сътвори такава омраза към езикът, на който пише.

    17:11 06.11.2026

  • 9 ставка

    11 0 Отговор
    О, неразумний юр..е, поради что се срамиш .... ????

    17:11 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Родина

    9 2 Отговор
    Във " Факти" няма никаква хигиена . Тук и
    най големия простак може да пише .

    17:14 06.11.2026

  • 12 Факт

    12 2 Отговор
    Прав е само за това, че езикът е свобода. Но, без неговата чистота, свободата му се превръща в свободия. Справка - платените избиратели с цветущ и много странен български.
    И тук идва въпросът, защо триете свободните коментари, като не ви харесват?

    Коментиран от #24

    17:15 06.11.2026

  • 13 Промяната

    12 0 Отговор
    Телевизионерите изпадат в екстаз, като произнесат "каква е вашата визия за сеенето на зеленчуците", примерно. Вместо да кажат " какво е вашето виждане ..." Визия вместо виждане, но и вместо външен вид. "Имаш ли експертиза?", " О, какъв оксиморон! " "Много е релевантно"

    17:16 06.11.2026

  • 14 Има ли

    8 0 Отговор
    Статия на дойче зеле , която де събрала повече от 2 звездички ??? Особено с чужди мнения , които не са искани от никой !

    17:16 06.11.2026

  • 15 Факт

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Факти айде спрете":

    Правата вяра на ДВ е чистотата на езикът.
    Неудобните коментари само го замърсяват.
    Аве Сорос!

    Коментиран от #26

    17:16 06.11.2026

  • 16 ако сме българи

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    думата е народовластие..
    Като си наречеш нещото по български веднага се пресичат всякакви своеволни твърдение. Власт на народа, това е. Остава, само да разберем къде, кога и как. А какво означава демокрация - дума с отпаднало и изхабено значение.

    Коментиран от #39

    17:17 06.11.2026

  • 17 По същоя смисъл

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Национализъм = родолюбие.
    Нали така? Веднага става ясно и разбираемо. Що е род всеки знае, що е любов също.

    17:19 06.11.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    6 1 Отговор
    Някой дори НЕ могат да различат транслитерация от 4ista 6liokavica❗

    17:20 06.11.2026

  • 19 Плювалникът ДВ

    6 3 Отговор
    си няма друга работа, освен да плюе.

    Затова му чета само доста не-умните заглавия...

    17:20 06.11.2026

  • 20 Какво да откраднат

    2 3 Отговор
    Като нямате нищо. Нито български знаете, както трябва нито някакъв чужд език. Или казано накратко, каквото ти нивото на родния език такова, че и по-зле на чуждия. Надявам се, че поне се опитвате да разберете за какво става дума.

    17:21 06.11.2026

  • 21 Койчо

    4 4 Отговор
    "Родолюбци", хайде вземете си научете граматиката и правописа на този език, дето толкова го любите, пък после се тръшкайте за чуждиците. Пост 2 например е пълен с грешки, но пък прелива от праведен гняв към онези които "унищожавали" българския език. Ами не, вие го унищожавате с неграмотността си.

    Коментиран от #28

    17:22 06.11.2026

  • 22 Край

    6 2 Отговор
    Чивека кръстен на дедо му Нойзи яко се е БЪГНАЛ. Законопроекта брани официалните държавни институции да не ползват англо- уличен жаргон но това мн го тормози. Либерасти, брат …

    17:23 06.11.2026

  • 23 Абсурдистан

    1 4 Отговор
    Това е просто рекламта кампания на Израждане.

    17:25 06.11.2026

  • 24 Също

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    И библейския език, ако може да се нарече език, щото нищо не се разбира, ама са го обърнали на свободия.

    17:26 06.11.2026

  • 25 Точен

    6 0 Отговор
    Спирам да чета след Дойче веле. Само ще добавя, че като филолог и 40-годишен преподавател по БЕЛ, Закон за българския език отдавна е необходим. Подобен закон има във Франция и действа доста ефективно срещу агресията на английския език.

    17:30 06.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Анджо

    1 0 Отговор
    Може ли в България всички магазини да са написани на Английски. Тая статия е пълна буза, защото не разглежда обективно цялата проблематика.

    17:32 06.11.2026

  • 28 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Койчо":

    Ех, Койчо , едно е да, ПЛЕЙТВАШ, ХЕЙТВАШ и да се пишеш КОЙ40, друго е да правиш грешки в правописа 😉

    17:32 06.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Наблюдател

    2 1 Отговор
    Днешните деца не разбирали “Под игото” на Вазов. Та една дама го беше превела на съвременен български. Между другото, оригиналът е пълен с турцизми. И днешният ни език все още, макар и да не си даваме сметка.

    Коментиран от #43

    17:33 06.11.2026

  • 31 обикновен

    6 1 Отговор
    60 годишен образован българин съм. Написаното от този човек е вредно за България.

    17:33 06.11.2026

  • 32 Анджо

    3 0 Отговор
    Защо тоя кадето е написал тая статия не каже на англичанина да пишат на техните магазини на българска реч. Тъпо ,много тъпо уникално тъпо. Всяка държава трябва да решава как стоят проблемите с неговият език и култура. Тоя още малко ще ме накара на сила да уча английски .

    17:37 06.11.2026

  • 33 Потрес

    4 2 Отговор
    Йвайло, Нойзи, пияндypнико чак толкова ниЗко ли падна, че да пишеш срещу собствения си език и да слугуваш за 30 сребърника на един чужд агент, извинявай "медия"?

    17:37 06.11.2026

  • 34 И кво от това

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Форумите не са място за правопис и правоговор, освен ако има лингвистични форуми.
    А аз може и да не говоря или пиша така, но мисля така и ми харесва!

    17:37 06.11.2026

  • 35 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Приятелю, езикът ни се променя постоянно. Ние дори не казваме "Добър ден" както трябва. Слагаме ударението на "а", защото е така на руски.

    Коментиран от #40

    17:39 06.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 джони коко

    1 1 Отговор
    Дойче Зеле само да кажа че думата обсесия е чуждица и означава обсебване. Хайде да не заменяме думи които ги има в българския с чуждици.

    17:40 06.11.2026

  • 38 Коциии

    0 0 Отговор
    И наведените се секат!

    17:41 06.11.2026

  • 39 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ако сме българи":

    Демокрация = Народовластие.

    17:43 06.11.2026

  • 40 Добрый день

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Факти":

    Не разбрах, къде е “а”-то с ударението?

    17:43 06.11.2026

  • 41 Дядо Кънчо

    0 0 Отговор
    - Откъде си? - пита ме непознат чужденец.
    - От България - отговарям.
    - Да, казва той - дивaци, крaдци, цигaни, преcтъпници, лeки жeни...
    - Извинете - питам го - Вие дивaк ли сте, крaдец, прeстъпник... хoдите ли по жeни?
    - Кой, аз... аз? Не - отговаря обидено - защо казвате това?
    - Ако харесвахте историята, щяхте да ме идентифицирате с Хан Аспарух, българския народ е един от най-древните в Европа и света.

    17:45 06.11.2026

  • 42 всякакви прилики са случайни

    1 0 Отговор
    Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.- Нещо за пиене, г-н Копейкин?

    17:46 06.11.2026

  • 43 В момента тази книга е забранена,

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Наблюдател":

    а на антикварния пазар върви по 50 евро.

    17:46 06.11.2026

  • 44 !!!?

    1 0 Отговор
    Вместо "Копейка" - дребна руска монета...!!!?

    17:47 06.11.2026

  • 45 Дядо Кънчо

    0 0 Отговор
    Нашите предшественици са били част от създаването на много велики империи. Като наследници на тази античност, ние първи започваме на използваме Славянската писменост, веднага след създаването ѝ. Активното ѝ разпространение сред славянските народи се дължи именно на страната ни. Ако харесвахте спорта, щяхте да ме идентифицирате с Дан Колов, с Петър Стойчев, Станка Златева, Таня Богомилова, златните момичета на художествената гимнастика, Стефка Костадинова, Йордан Йовчев, Ивет Лалова, Григор Димитров...
    Ако обичахте изкуството и музиката, щяхте да ме познаете в
    Николай Гяуров, Райна Кабаиванска, Стефка Съботинова, Милчо Левиев...

    17:48 06.11.2026