Euronews: Радев се разграничи от европейските лидери с подкрепата си за сделката Тръмп–Путин

Подкрепата на българския премиер Румен Радев за договореността между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за доставките на руски дизел привлече вниманието на Euronews. В публикация от 15 октомври европейската медия акцентира върху разминаването между позицията на българския министър-председател и тази на редица европейски лидери.
Материалът е озаглавен „Bulgarian PM breaks ranks with EU leaders to back Trump-Putin diesel deal“, което може да се преведе като „Българският премиер се разграничава от лидерите на ЕС, подкрепяйки сделката за дизел между Тръмп и Путин“.
Какво отбелязва Euronews?
Според изданието Радев е заел позиция, различна от преобладаващата в ЕС, като е подкрепил договореността между Вашингтон и Москва.
Българският премиер аргументира позицията си с необходимостта от по-ниски цени на горивата и подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика. От тази гледна точка възможността за допълнителни доставки на дизел би могла да има положителен ефект върху европейските пазари.
Euronews поставя това изказване в контекста на критиките, отправени от други европейски представители към договореността. Основното им опасение е, че възобновяването или разширяването на търговията с руски енергийни продукти може да увеличи приходите на Москва в момент, когато войната срещу Украйна продължава.
Към 16 октомври не е установено публично изявление на европейски лидер, насочено конкретно срещу Радев заради подкрепата му за сделката. Не са потвърдени и твърденията за специален дипломатически протест или извънредна реакция на Брюксел, предизвикана лично от българския премиер.
Защо позицията на Радев привлича внимание?
Спорът около договореността между Тръмп и Путин показва сблъсъка между два приоритета. Единият е стремежът към по-достъпни енергийни ресурси и ограничаване на икономическите последици от високите цени. Другият е запазването на натиска върху Русия заради продължаващата война срещу Украйна.
Радев поставя акцент върху икономическите аргументи, докато критиците на сделката предупреждават за нейните геополитически последици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диктор
10:26 16.10.2026
2 Софиянец
10:26 16.10.2026
3 Бгг
10:27 16.10.2026
4 Радев
10:27 16.10.2026
5 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #8, #34
10:27 16.10.2026
6 стоян георгиев
10:28 16.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Стойко
До коментар #5 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Ми Крим си е руски е! Отвори картата! 🇷🇺
10:28 16.10.2026
9 Про100 💪👑💯
Коментиран от #13
10:29 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Атина Палада
Коментиран от #38
10:30 16.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Просто човек
10:31 16.10.2026
15 !!!?
Коментиран от #18, #43, #48
10:32 16.10.2026
16 Българин
Коментиран от #22
10:33 16.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Въй
10:34 16.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Кико
Коментиран от #41
10:38 16.10.2026
22 Про100 💪👑💯
До коментар #16 от "Българин":Подобно като по времето на Виденов. Радев вероятно е римейк на Виденов. А пък ГЕРБ - римейк на БКП. Ако и аз бях живял в тези времена, все едно живея в Северна Корея през 90те - глад и мизерия.
10:38 16.10.2026
23 провинциалист
10:39 16.10.2026
24 Анонимен
Коментиран от #28
10:39 16.10.2026
25 пРезидентът на Решетников!
10:41 16.10.2026
26 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #32, #35, #63
10:41 16.10.2026
27 Георги
10:41 16.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Прогресивно ми е ще повърна
Коментиран от #37, #46
10:42 16.10.2026
31 ккк
10:43 16.10.2026
32 Стойко
До коментар #26 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Коя украйна? Руската или еврофашистката?
10:43 16.10.2026
33 БРАВО
Коментиран от #54
10:43 16.10.2026
34 Георги
До коментар #5 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":винаги можеш да отскочиш до Киев и да обърнеш войната.
10:43 16.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Отговорете ми
10:44 16.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Георги
До коментар #12 от "Атина Палада":абе незнам, изборите друго казват...
10:44 16.10.2026
39 ааа не
10:45 16.10.2026
40 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #45
10:46 16.10.2026
41 Зъл пес
До коментар #21 от "Кико":Бе много го жалите тоя фатмак бе.
10:46 16.10.2026
42 Мдаа
10:46 16.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Диктор
До коментар #30 от "Прогресивно ми е ще повърна":А за лятото - ще е почти невъзможно, ако морето ни се замърси със смет или гориво.
Коментиран от #47
10:48 16.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ние българите
До коментар #15 от "!!!?":Вие си бъдете с който искате,ние ще си бъдем с България,само тя ни интересува.
Коментиран от #50
10:50 16.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Филиповци
До коментар #44 от "Максуда":И ние сме за Русията бате
Коментиран от #52, #58
10:51 16.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Копейки,знаете ли защо Буданов идва?
Коментиран от #56
10:52 16.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Хихихи
До коментар #53 от "Копейки,знаете ли защо Буданов идва?":Да проси! Нация от просяци, само дето му запалихме старлинка и повече няма да идва 1😂
10:54 16.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Георги
До коментар #51 от "Филиповци":едва ли сте за Русия. Там няма всевъзможни организации скубещи държавна пара, които да защитават търтеи и незаконните им землянки. Това е от евроценностите.
10:55 16.10.2026
59 Стойко
До коментар #57 от "Факултето":Тъй тъй, всички са срещу бандеристан! В битката срещу нацизма всички сме равни!
10:55 16.10.2026
60 Анонимен
Коментиран от #62
10:56 16.10.2026
61 Дзак
10:56 16.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Бай Ху (By Who)
11:07 16.10.2026
66 Европейски съюз
11:07 16.10.2026
67 само питам
11:14 16.10.2026
68 Много хубаво направи Радев
11:17 16.10.2026
69 !!!?
11:21 16.10.2026
70 Гост
11:22 16.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Българин
11:33 16.10.2026
74 не може да бъде
11:43 16.10.2026
75 Просто радев
11:46 16.10.2026