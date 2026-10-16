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Euronews: Радев се разграничи от европейските лидери с подкрепата си за сделката Тръмп–Путин
  Тема: Украйна

Euronews: Радев се разграничи от европейските лидери с подкрепата си за сделката Тръмп–Путин

16 Октомври, 2026 10:05, обновена 16 Октомври, 2026 10:24 1 170 75

  • румен радев-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • руски дизел-
  • европейски съюз

Европейската медия определи позицията на българския премиер като отклонение от преобладаващата линия в ЕС. Радев защити договореността с аргумента, че Европа се нуждае от по-евтини горива и по-висока конкурентоспособност.

Euronews: Радев се разграничи от европейските лидери с подкрепата си за сделката Тръмп–Путин - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Подкрепата на българския премиер Румен Радев за договореността между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за доставките на руски дизел привлече вниманието на Euronews. В публикация от 15 октомври европейската медия акцентира върху разминаването между позицията на българския министър-председател и тази на редица европейски лидери.

Материалът е озаглавен „Bulgarian PM breaks ranks with EU leaders to back Trump-Putin diesel deal“, което може да се преведе като „Българският премиер се разграничава от лидерите на ЕС, подкрепяйки сделката за дизел между Тръмп и Путин“.

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Какво отбелязва Euronews?

Според изданието Радев е заел позиция, различна от преобладаващата в ЕС, като е подкрепил договореността между Вашингтон и Москва.

Българският премиер аргументира позицията си с необходимостта от по-ниски цени на горивата и подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика. От тази гледна точка възможността за допълнителни доставки на дизел би могла да има положителен ефект върху европейските пазари.

Euronews поставя това изказване в контекста на критиките, отправени от други европейски представители към договореността. Основното им опасение е, че възобновяването или разширяването на търговията с руски енергийни продукти може да увеличи приходите на Москва в момент, когато войната срещу Украйна продължава.

Към 16 октомври не е установено публично изявление на европейски лидер, насочено конкретно срещу Радев заради подкрепата му за сделката. Не са потвърдени и твърденията за специален дипломатически протест или извънредна реакция на Брюксел, предизвикана лично от българския премиер.

Защо позицията на Радев привлича внимание?

Спорът около договореността между Тръмп и Путин показва сблъсъка между два приоритета. Единият е стремежът към по-достъпни енергийни ресурси и ограничаване на икономическите последици от високите цени. Другият е запазването на натиска върху Русия заради продължаващата война срещу Украйна.

Радев поставя акцент върху икономическите аргументи, докато критиците на сделката предупреждават за нейните геополитически последици.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диктор

    20 40 Отговор
    Мунчо вън. Защо гласували за Мунчо?

    10:26 16.10.2026

  • 2 Софиянец

    48 28 Отговор
    Браво Радев! Русия и сащ трябва да знаят, че България не подкрепя фашисткия ес и 404!

    10:26 16.10.2026

  • 3 Бгг

    11 27 Отговор
    Той само говори хубаво, в направата обаче го няма.

    10:27 16.10.2026

  • 4 Радев

    32 17 Отговор
    чекам обезпаразитяване на бнр-украйна и бнт-украйна, срам и позор е да смучат народна пара за урсулски приказки нон стоп

    10:27 16.10.2026

  • 5 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    21 35 Отговор
    Той оправдава руското зверство. И вместо да каже, че Крим е украински, казал: Крим е "руски"

    Коментиран от #8, #34

    10:27 16.10.2026

  • 6 стоян георгиев

    31 16 Отговор
    Така и трябва! България не трябва да подвива кръст пред агресорите от ес и особено пред нацистка грихкрайна!

    10:28 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стойко

    31 14 Отговор

    До коментар #5 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Ми Крим си е руски е! Отвори картата! 🇷🇺

    10:28 16.10.2026

  • 9 Про100 💪👑💯

    15 29 Отговор
    Май ще стане още по-зле от Боко и Шиши... Радев ще избие още повече от нашия напредък. Ще фалшифицира още повече историята за... с цел оправдаване на руската агресия срещу Европа

    Коментиран от #13

    10:29 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Атина Палада

    16 23 Отговор
    Мунчо и идиотовица изчезват скоро с шутове!

    Коментиран от #38

    10:30 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Просто човек

    15 20 Отговор
    Абсолютен П.О.З.О.Р!!!

    10:31 16.10.2026

  • 15 !!!?

    26 15 Отговор
    Евала Радев! Само шутове в евро муцуните! Ние сме с Русия и америка!

    Коментиран от #18, #43, #48

    10:32 16.10.2026

  • 16 Българин

    12 28 Отговор
    Ако не свалим Радев и Йотова преди Нова Година през следващата година ще се наложи да се редим на опашки за хляб !!! При това с КУПОНИ ОБЛОЖЕНИ С ДАНЪК !!!! ОСТАВКА НЕЗАБАВНО !!!

    Коментиран от #22

    10:33 16.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Въй

    21 12 Отговор
    А снощи имаше протест срещу Радев 😂 цели 200 човека или по-скоро човеко подибни

    10:34 16.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кико

    20 10 Отговор
    Ппдб-лите пак ще пенясат! Кога ли ще се прегърнат официално с герб и дпс в отчаян опит да свалят Радев! Позорници!

    Коментиран от #41

    10:38 16.10.2026

  • 22 Про100 💪👑💯

    9 16 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Подобно като по времето на Виденов. Радев вероятно е римейк на Виденов. А пък ГЕРБ - римейк на БКП. Ако и аз бях живял в тези времена, все едно живея в Северна Корея през 90те - глад и мизерия.

    10:38 16.10.2026

  • 23 провинциалист

    13 5 Отговор
    Историята е доказала, че когато всички са на едно мнение, това е тоталитаризъм. Ние се присъединихме към ЕС, за да се оттървем от тоталитаризма и сега ЕС вижда проблем в това...

    10:39 16.10.2026

  • 24 Анонимен

    10 19 Отговор
    Срам позор на този господин Защо представяш твое лично мнение в Европа излагация си радев оставка

    Коментиран от #28

    10:39 16.10.2026

  • 25 пРезидентът на Решетников!

    7 16 Отговор
    Новият Троянски кон на Путин! По-скоро магаре!

    10:41 16.10.2026

  • 26 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    8 16 Отговор
    Нямам думи, тук коментиращите са повечето слуги на Росiя и Путiн. Слава Украiнi!

    Коментиран от #32, #35, #63

    10:41 16.10.2026

  • 27 Георги

    15 5 Отговор
    ама тя евролидери как се правят на луди, все едно не стана ясно, че дават стотици милиарди годишно на Русия за горива.

    10:41 16.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Прогресивно ми е ще повърна

    7 10 Отговор
    Логиката на Радев!!! Русия ще продава дизел на САЩ, после ще произвежда дронове, с които да потапя кораби в Българските води, с което ще прекъсне корабоплаването и ще предизвика икономическа криза и фалити на български предприятия....

    Коментиран от #37, #46

    10:42 16.10.2026

  • 31 ккк

    14 6 Отговор
    скоро и гражданите на ЕС ще се разграничат от урсулите на избори , задават се Алтернативата и Льо Пен

    10:43 16.10.2026

  • 32 Стойко

    11 4 Отговор

    До коментар #26 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Коя украйна? Руската или еврофашистката?

    10:43 16.10.2026

  • 33 БРАВО

    8 6 Отговор
    ГЕНЕРАЛА Е ПРАВ ! НО ЗАД ГЪРБЪ МУ СИНДИКАТИТЕ НИ ПАСАЖЕРИТЕ ОТ САМОЛЕТА НА БОКО И ШИШИ ПОВЕЖДАТ НАРОДА ПОД ЛОЗУНГА ИСКАМЕ ОЩЕ ПАРИ. СИЛЕН ХОД НА МУТРИТЕ НИ ОТ ПАРЛАМЕНТА И МУТРЕНСКИТЕ СИНДИКАТИ.

    Коментиран от #54

    10:43 16.10.2026

  • 34 Георги

    13 6 Отговор

    До коментар #5 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    винаги можеш да отскочиш до Киев и да обърнеш войната.

    10:43 16.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Отговорете ми

    7 5 Отговор
    Тръмп казва че иска Америка да е отново силна,Путин казва че свят без Русия няма да съществува,,какво казва наш Боташ Фатмаков?

    10:44 16.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Георги

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    абе незнам, изборите друго казват...

    10:44 16.10.2026

  • 39 ааа не

    3 9 Отговор
    Да сте мислили преди да гласувате. Сега отивате там откъдето Унгария се мъчи да се върне. Гледайки близкото минало на Унгария ви показва близкото бъдеще на България.

    10:45 16.10.2026

  • 40 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 9 Отговор
    Росiя ще бъде знищено, а це боляче на Радев и Путiн. Дякую за тези, които ме подкрепят. Важното е да сме живи и здрави! Дано Росiя не стигне и към Болгарiя, която е най-мирната держава в света.

    Коментиран от #45

    10:46 16.10.2026

  • 41 Зъл пес

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Кико":

    Бе много го жалите тоя фатмак бе.

    10:46 16.10.2026

  • 42 Мдаа

    10 6 Отговор
    Ако всичките 5-6 човека защитаващи украйне и урсула бяха отишли снощи на протеста, протестиращите щаха да са 55 😂😂😂 и Радев падаше буахахха

    10:46 16.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Диктор

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Прогресивно ми е ще повърна":

    А за лятото - ще е почти невъзможно, ако морето ни се замърси със смет или гориво.

    Коментиран от #47

    10:48 16.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ние българите

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "!!!?":

    Вие си бъдете с който искате,ние ще си бъдем с България,само тя ни интересува.

    Коментиран от #50

    10:50 16.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Филиповци

    3 6 Отговор

    До коментар #44 от "Максуда":

    И ние сме за Русията бате

    Коментиран от #52, #58

    10:51 16.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Копейки,знаете ли защо Буданов идва?

    6 6 Отговор
    По добре да не знаете.

    Коментиран от #56

    10:52 16.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хихихи

    7 5 Отговор

    До коментар #53 от "Копейки,знаете ли защо Буданов идва?":

    Да проси! Нация от просяци, само дето му запалихме старлинка и повече няма да идва 1😂

    10:54 16.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Георги

    8 4 Отговор

    До коментар #51 от "Филиповци":

    едва ли сте за Русия. Там няма всевъзможни организации скубещи държавна пара, които да защитават търтеи и незаконните им землянки. Това е от евроценностите.

    10:55 16.10.2026

  • 59 Стойко

    7 3 Отговор

    До коментар #57 от "Факултето":

    Тъй тъй, всички са срещу бандеристан! В битката срещу нацизма всички сме равни!

    10:55 16.10.2026

  • 60 Анонимен

    5 4 Отговор
    А аз се разграничавам от радев и червените олигарси и прокремълскиге тук БЪЛГАРИ ДА СИ ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ ЗАГРАБЕНА ОТ ТЕЗИ

    Коментиран от #62

    10:56 16.10.2026

  • 61 Дзак

    2 3 Отговор
    Това е вероятен мотив за ескалацията на ударите по корабоплаването!

    10:56 16.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Бай Ху (By Who)

    1 5 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    11:07 16.10.2026

  • 66 Европейски съюз

    4 1 Отговор
    С диктатори и терористи не трябва да се прави бизнес, колкото и евтини да са им горивата и чорапите.

    11:07 16.10.2026

  • 67 само питам

    3 0 Отговор
    няма да подкрепя но решетников ще му издърпа ушите

    11:14 16.10.2026

  • 68 Много хубаво направи Радев

    3 4 Отговор
    Защото на другия ден американците удължиха разрешението за сделки, свързани с Лукойл до Април, 2027. Който иска да си пише глупостите за Украйна и ЕС, но българския премиер защитава българския интерес, а с него и европейския такъв. Рафинерията ни ще работи и ще произвежда дефицитния в Европа дизел, голяма част от който ще се изнася, което ще вкарва пари в България.

    11:17 16.10.2026

  • 69 !!!?

    6 1 Отговор
    Мистър Кеш не е Путинист, а Тръмпист...нищо че си е същото !!!?

    11:21 16.10.2026

  • 70 Гост

    3 0 Отговор
    Прогресивнак Урвааа

    11:22 16.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Българин

    1 2 Отговор
    Подкрепям.Преди всичко националния интерес.

    11:33 16.10.2026

  • 74 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Ами дайте да видим по същество каква е европейската позиция -може да ходим гладни и боси но няма да купуваме руски суровини ...може всички да изгорим но ще бъдем против Русия!?Не е ли това европейската позиция!!?А каква е американската -имаме различия и противоречия с Русия действаме против Русия когато счетем за необходимо но поддържаме контакти водим преговори сключваме сделки и опитваме да намерим допирни точки и терен за компромиси!?Вие ми кажете коя е правилната позиция ...даже не говорим за правилност а за адекватност!?И в тези позиции трябва да търсим българският интерес -вие ми кажете коя позиция отговаря на българския интерес ...и кой я защитава и кой върви против българския интерес !?

    11:43 16.10.2026

  • 75 Просто радев

    0 0 Отговор
    И Тръмп мисли за избирателите а европейските политици мислят за Украйна...но пък като са глупави европейците да ги търпят кой им е виновен

    11:46 16.10.2026