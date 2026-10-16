Euronews: Радев се разграничи от европейските лидери с подкрепата си за сделката Тръмп–Путин

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Подкрепата на българския премиер Румен Радев за договореността между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за доставките на руски дизел привлече вниманието на Euronews. В публикация от 15 октомври европейската медия акцентира върху разминаването между позицията на българския министър-председател и тази на редица европейски лидери.

Материалът е озаглавен „Bulgarian PM breaks ranks with EU leaders to back Trump-Putin diesel deal“, което може да се преведе като „Българският премиер се разграничава от лидерите на ЕС, подкрепяйки сделката за дизел между Тръмп и Путин“.

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Какво отбелязва Euronews?

Според изданието Радев е заел позиция, различна от преобладаващата в ЕС, като е подкрепил договореността между Вашингтон и Москва.

Българският премиер аргументира позицията си с необходимостта от по-ниски цени на горивата и подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика. От тази гледна точка възможността за допълнителни доставки на дизел би могла да има положителен ефект върху европейските пазари.

Euronews поставя това изказване в контекста на критиките, отправени от други европейски представители към договореността. Основното им опасение е, че възобновяването или разширяването на търговията с руски енергийни продукти може да увеличи приходите на Москва в момент, когато войната срещу Украйна продължава.

Към 16 октомври не е установено публично изявление на европейски лидер, насочено конкретно срещу Радев заради подкрепата му за сделката. Не са потвърдени и твърденията за специален дипломатически протест или извънредна реакция на Брюксел, предизвикана лично от българския премиер.

Защо позицията на Радев привлича внимание?

Спорът около договореността между Тръмп и Путин показва сблъсъка между два приоритета. Единият е стремежът към по-достъпни енергийни ресурси и ограничаване на икономическите последици от високите цени. Другият е запазването на натиска върху Русия заради продължаващата война срещу Украйна.

Радев поставя акцент върху икономическите аргументи, докато критиците на сделката предупреждават за нейните геополитически последици.