Хотелиери в Пампорово и региона търсят работници от трети държави за предстоящия зимен сезон. Планира се наемане на служители от Узбекистан, Киргизстан, Египет и Мароко заради недостига на персонал в хотелите и заведенията за хранене.

Сред търсените кадри са служители за кухните, главни готвачи, сервитьори, управители на ресторанти и управители на лоби барове. Курортът се готви да открие зимния сезон между 10 и 15 декември.

Все повече сезонни работници от трети държави

Проблемът с недостига на кадри не е ограничен само до Пампорово. През март 2026 г. Агенцията по заетостта съобщи, че е обработила заявления за сезонна заетост на 9755 граждани на трети държави. За същия период на 2025 г. заявленията са били за 4532 души. По данни, представени тогава, до март 2026 г. в страната са били допуснати около 16 000 работници от държави извън Европейския съюз.

За цялата 2025 г. са регистрирани 18 658 разрешения за сезонна заетост до 90 дни на граждани на трети държави. Най-често работниците са ангажирани в хотелиерството и ресторантьорството, както и в земеделието.

При обсъждането на сезонната заетост през март заместник-министърът на туризма Павлин Петров заяви, че целта е да бъдат установени конкретните затруднения по процедурата и да се работи за по-бързото им преодоляване.

За сезонна работа до 90 дни се прави регистрация в Агенцията по заетостта, а при по-дълъг период е необходимо разрешение за сезонен работник. Работодателят трябва да осигури подходящо жилище, транспортните разходи и задължителната здравна застраховка на наетия служител.

Източници: nova.bg, btvnovinite.bg, economic.bg