Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани претърпя операция заради скъсано Ахилесово сухожилие, получено по време на неофициален футболен мач с журналисти. Процедурата е била успешна, а градоначалникът вече е изписан от болницата и се възстановява, съобщи прессекретарят му Джо Калвело. По думите му се очаква Мамдани да се възстанови напълно, информира AP.

Срещата е била между отбора на кмета и представители на прескорпуса на кметството. Тимът на Мамдани е спечелил с 10:5, а самият той е вкарал гол скоро след появата си на терена. „Вкарах гол скоро след като излязох на терена и забравих, че съм на 35. Скоро след това скъсах Ахилесовото сухожилие“, е казал кметът. Той е свързал травмата с недостатъчно разгряване и разтягане преди мача.

Според журналисти, участвали във футболната среща, контузията е настъпила без съприкосновение с противников играч. След това Мамдани се появи с патерици и ортопедична фиксираща обувка, което разкри причината за отсъствието му от публични събития. По предварителен план той ще носи защитна обувка между шест и осем седмици, а завръщането му към футбола се очаква след около девет месеца.

Травмата го извади от парада за Деня на благодарността

Заради възстановяването си кметът няма да присъства на отложения парад за Деня на благодарността в Ню Йорк. Събитието беше преместено от четвъртък за събота заради силните бури, засегнали града и района. По данни на Асошиейтед прес това е първото отлагане на парада в неговата 100-годишна история.

Мамдани е заявил, че е разочарован, че няма да може да присъства на събитието, което е било пренасрочено само ден след операцията му. Засега е потвърдено, че той се възстановява извън болницата, докато подробният график за връщането му към обичайните публични ангажименти не е обявен.