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Диана Дамянова: ДЪНО, ДЪНО И ДЪНО

Диана Дамянова: ДЪНО, ДЪНО И ДЪНО

28 Октомври, 2026 13:01 2 299 40

  • диана дамянова-
  • десница-
  • градска десница-
  • елфи-
  • страници-
  • фейсбук

Дъно, каквото нито фашистите, нито комунистите, нито социалистите, нито всякакви други -исти някога са допускали да ги представлява

Диана Дамянова: ДЪНО, ДЪНО И ДЪНО - 1
Снимка: БНТ
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Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Скъпи приятели,

Казвала ли съм ви, че в моя доста напрегнат и ползотворен професионален живот съм срещала какво ли не!

Казвала ли съм ви, че някъде в края на 1993 година, доста млада и още по-глупава, събрах сили да създам нещо, което нарекох ПР агенция, и през първите години се борех да обясня на хората що е то.

Казвала ли съм ви, че по едно време, в резултат на нечовешки труд — да, аз съм малко работохолик —, както и благодарение на невероятния екип, който създадох, успях да извоювам име на агенцията и на себе си, което в продължение на дълги години, та и до днес, дава честен хляб на много хора.

Казвала ли съм ви, че почти няма български бизнесмен, за когото на някакъв етап да не съм работила, както и че през ръцете ми са минали огромни бизнес структури и обществени такива, в това число и министерства, че и министерски съвети.

Е, всичко това, за добро или за зло, ми се е случвало и ме е научило да разпознавам добрите от лошите, честните от нечестните и почтените от непочтените. Научило ме е и че често в този занаят се творят не много чисти (от гледна точка на почтеността) неща.

Е, днес ви пиша, за да ви информирам, че най-недостойното, най-мръсното, най-калното и най-гнусното нещо, което съм срещала в ПР живота си, е онова нещо, наречено BG елфи, което през последните дни се е размножило до стотина отвратителни структури.

И че има едно нещо, което аз, която по принцип се считам за способна да обясня почти всяко обществено явление, не мога и не мога да обясня.

И то е: Как е възможно хора с претенции за градска десница — интелектуалци, писатели, художници, артисти, технократи , бели якички и там каквото намерите за добре — да приемат, че нещото BG елфи може да изразява тяхната гледна точка.

И не, това не е просто неолиберална издънка. Това е ДЪНО.

Дъно, каквото нито фашистите, нито комунистите, нито социалистите, нито всякакви други -исти някога са допускали да ги представлява.

Искрено желая успех на двойката (щото те са си двойка) Гюров – Кандев и им пожелавам в дългите години на предстоящото им президентстване /ако хората решат така/ да бъдат олицетворявани в очите на Негово Величество Избирателя от тоя медиен рупор — BG елфи.

Повдига ми се, но ще пусна тук изображение, което да послужи на градската десница, която всъщност е левица, като вдъхновение за следващите дни, а на вас — за да разберете каква е алтернативата, която ни предлагат.

И да, да живее чикагото, който и да е той!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    19 10 Отговор
    Да не би да са последователи на Дънов?
    Розовите понита със соевото лате имащи се за умнокрасивитет жълтопаветен.
    Ха!

    Коментиран от #38

    13:04 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Има ни пак

    41 13 Отговор
    Глупости. Празни приказки от един празен човек. То бива самореклама, бива, ама тая се самозабрави. Обикаля студията ежедневно, злослови и си въобразява, че е харесвана.

    13:08 28.10.2026

  • 4 ОФФФ

    31 10 Отговор
    Бабче,има дъно и дъна,след тях си ти,ти и ти!

    Коментиран от #10

    13:08 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пешо

    29 10 Отговор
    ПИЯНА ДАМЯНОВА не и давайте думата

    13:12 28.10.2026

  • 7 Тик-Ток

    24 9 Отговор
    35 години западна демокрация,и дъно дъно и дъно

    13:13 28.10.2026

  • 8 Спасов

    18 5 Отговор
    От време на време както се правят на неутрални при страх от загуба на руските хора им избиват червените петолъчки на челата.Тази е служила на доста мафиотски групи и предаде последните от ПП.
    Сега я пускат да лае срещу Гюров и Елфите щото им изкарват кирливите ризи

    13:14 28.10.2026

  • 9 Крайно време беше

    20 14 Отговор
    Крайно време беше тази нагла, непочтена дъртофилница с петте косъма на картуната де излее кофа помия по Гюров и Кандев! Даже хората вече се потаха защо се бави, дали не се е разбрала с "прогресивните" измамници и лъжиц колко пари ще й солжат в джоба, за да оплюе кандидатите на десницата! Много си мръсна ма, дъртофелнице, много! Какви елфи бълнуваш, какви пет лева, къкви министерства и големи фирми? Ти просто лазеше в карката на Кръстьо Петков, когато нещо го играеше синдикалистка, после се пермести в краката на Златевия Вальо - ортак и авер на мутрата от СИК, и после се присламчи към ПП и ДБ, ама те много бързо те отсвириха, защото те разбраха що за коварно и зло двукопитно си! Впрочем, защо си избрала този начин на шикалкавене и празни приказки,за да заявиш подклепата си за наркобаронесата Йотова, а не го направи директно? Доста тъп е номерът ти и няма да помогне на покровителката на наркобарони и углавни престъпниц! Даже напротив, още много ще се откажат т нея, просто защото мразят теб ма, Дамяновата!

    Коментиран от #16

    13:14 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Радио Ереван

    21 9 Отговор
    Дамянова свири първа цигулка в оркестъра на Йотова. Вижте свързаността между двете и ще ви стане ясно.

    13:16 28.10.2026

  • 14 хахах

    15 5 Отговор
    ква е тая баба дето постоянно я показват

    13:17 28.10.2026

  • 15 Просто човек

    18 6 Отговор
    Всеки ден словесни диари на изкукала бабка…

    13:18 28.10.2026

  • 16 Тик-Ток

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Крайно време беше":

    Кво говориш ,една кофа помия по Гюров и Канчев,една кофа помия е малко

    13:19 28.10.2026

  • 17 Смехурко

    15 4 Отговор
    По изпразнена откъм съдържание стания не бях чел

    13:20 28.10.2026

  • 18 Тик-Ток

    14 4 Отговор
    Абе факти защо изобщо ни занимавате с тая мумифицирана вещица

    13:21 28.10.2026

  • 19 Шапкаря

    4 11 Отговор
    Тая кво речи? Нещо като нищо.На 01.11. ще видят кой прав кой крив и няма да я има двойката Г/К.

    13:22 28.10.2026

  • 20 Вещицата

    9 8 Отговор
    пак е пощуряла. Много пари са й налели олигарсите на Радев, та чак атакува БГ елфите, които винаги изнасят достоверна информация, за разлика от тая въртиопашка ! Гнус!

    13:22 28.10.2026

  • 21 вижда се

    11 4 Отговор
    Скъпи приятели , тази баба яга е по отвратителна и от КОЛтуклиева !!

    13:24 28.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Обърквация

    11 4 Отговор
    Госпожата си противоречи във всяко второ изречение, но не защото е тъпа, а защото е манипулатор.

    13:29 28.10.2026

  • 27 И кой...

    6 0 Отговор
    Ти каза,че живота ти е ползотворен?Само плямпане по телевизиите и нищо съществено.Какво си произвела и какво ще оставиш след себе си.Едно дърво да беше посадила ама откъде време от дрънкане.

    13:33 28.10.2026

  • 28 Методиевич

    9 2 Отговор
    Малко нещо работохолик и много повече алкохолик! Руско-милиционерски алкохолик от ДПС!

    13:34 28.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ШЕФА

    6 6 Отговор
    Дамянова,БГ Елфи е синоним на БГ Петроханци,това е дъното на българското население,тези са способни и май.... се да продадат за заплата от НПО !

    13:35 28.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хаха

    5 2 Отговор
    Бояршника и злобата на бабата идват в повече...

    13:45 28.10.2026

  • 35 Ламбо

    4 0 Отговор
    А, бе сега си стара и по-глупава но се чудя на "фактите" о

    13:55 28.10.2026

  • 36 Ттттт

    0 0 Отговор
    У нас се стимулира черно- бялото мнение .Бяга се от нюансите.

    13:56 28.10.2026

  • 37 Казуар

    3 1 Отговор
    Зла бабо Дамянова, защо никога не каза нещо срещу Бойко и Пеевски

    14:03 28.10.2026

  • 38 Лурк

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ставка":

    Тази по ми прилича на жълтопавет.

    14:07 28.10.2026

  • 39 Стоев

    0 1 Отговор
    Като видиш Дамянова по телевизията, изключи го за да пестиш енергия. Смях за журналистиката!

    14:17 28.10.2026

  • 40 родител 1

    2 0 Отговор
    Най накрая и тя рабра , че жълтопаветниците за нищо не стават .

    14:18 28.10.2026