Диана Дамянова: ДЪНО, ДЪНО И ДЪНО

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Скъпи приятели,

Казвала ли съм ви, че в моя доста напрегнат и ползотворен професионален живот съм срещала какво ли не!

Казвала ли съм ви, че някъде в края на 1993 година, доста млада и още по-глупава, събрах сили да създам нещо, което нарекох ПР агенция, и през първите години се борех да обясня на хората що е то.

Казвала ли съм ви, че по едно време, в резултат на нечовешки труд — да, аз съм малко работохолик —, както и благодарение на невероятния екип, който създадох, успях да извоювам име на агенцията и на себе си, което в продължение на дълги години, та и до днес, дава честен хляб на много хора.

Казвала ли съм ви, че почти няма български бизнесмен, за когото на някакъв етап да не съм работила, както и че през ръцете ми са минали огромни бизнес структури и обществени такива, в това число и министерства, че и министерски съвети.

Е, всичко това, за добро или за зло, ми се е случвало и ме е научило да разпознавам добрите от лошите, честните от нечестните и почтените от непочтените. Научило ме е и че често в този занаят се творят не много чисти (от гледна точка на почтеността) неща.

Е, днес ви пиша, за да ви информирам, че най-недостойното, най-мръсното, най-калното и най-гнусното нещо, което съм срещала в ПР живота си, е онова нещо, наречено BG елфи, което през последните дни се е размножило до стотина отвратителни структури.

И че има едно нещо, което аз, която по принцип се считам за способна да обясня почти всяко обществено явление, не мога и не мога да обясня.

И то е: Как е възможно хора с претенции за градска десница — интелектуалци, писатели, художници, артисти, технократи , бели якички и там каквото намерите за добре — да приемат, че нещото BG елфи може да изразява тяхната гледна точка.

И не, това не е просто неолиберална издънка. Това е ДЪНО.

Дъно, каквото нито фашистите, нито комунистите, нито социалистите, нито всякакви други -исти някога са допускали да ги представлява.

Искрено желая успех на двойката (щото те са си двойка) Гюров – Кандев и им пожелавам в дългите години на предстоящото им президентстване /ако хората решат така/ да бъдат олицетворявани в очите на Негово Величество Избирателя от тоя медиен рупор — BG елфи.

Повдига ми се, но ще пусна тук изображение, което да послужи на градската десница, която всъщност е левица, като вдъхновение за следващите дни, а на вас — за да разберете каква е алтернативата, която ни предлагат.

И да, да живее чикагото, който и да е той!