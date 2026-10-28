Диана Дамянова: ДЪНО, ДЪНО И ДЪНО

Скъпи приятели,
Казвала ли съм ви, че в моя доста напрегнат и ползотворен професионален живот съм срещала какво ли не!
Казвала ли съм ви, че някъде в края на 1993 година, доста млада и още по-глупава, събрах сили да създам нещо, което нарекох ПР агенция, и през първите години се борех да обясня на хората що е то.
Казвала ли съм ви, че по едно време, в резултат на нечовешки труд — да, аз съм малко работохолик —, както и благодарение на невероятния екип, който създадох, успях да извоювам име на агенцията и на себе си, което в продължение на дълги години, та и до днес, дава честен хляб на много хора.
Казвала ли съм ви, че почти няма български бизнесмен, за когото на някакъв етап да не съм работила, както и че през ръцете ми са минали огромни бизнес структури и обществени такива, в това число и министерства, че и министерски съвети.
Е, всичко това, за добро или за зло, ми се е случвало и ме е научило да разпознавам добрите от лошите, честните от нечестните и почтените от непочтените. Научило ме е и че често в този занаят се творят не много чисти (от гледна точка на почтеността) неща.
Е, днес ви пиша, за да ви информирам, че най-недостойното, най-мръсното, най-калното и най-гнусното нещо, което съм срещала в ПР живота си, е онова нещо, наречено BG елфи, което през последните дни се е размножило до стотина отвратителни структури.
И че има едно нещо, което аз, която по принцип се считам за способна да обясня почти всяко обществено явление, не мога и не мога да обясня.
И то е: Как е възможно хора с претенции за градска десница — интелектуалци, писатели, художници, артисти, технократи , бели якички и там каквото намерите за добре — да приемат, че нещото BG елфи може да изразява тяхната гледна точка.
И не, това не е просто неолиберална издънка. Това е ДЪНО.
Дъно, каквото нито фашистите, нито комунистите, нито социалистите, нито всякакви други -исти някога са допускали да ги представлява.
Искрено желая успех на двойката (щото те са си двойка) Гюров – Кандев и им пожелавам в дългите години на предстоящото им президентстване /ако хората решат така/ да бъдат олицетворявани в очите на Негово Величество Избирателя от тоя медиен рупор — BG елфи.
Повдига ми се, но ще пусна тук изображение, което да послужи на градската десница, която всъщност е левица, като вдъхновение за следващите дни, а на вас — за да разберете каква е алтернативата, която ни предлагат.
И да, да живее чикагото, който и да е той!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ставка
Розовите понита със соевото лате имащи се за умнокрасивитет жълтопаветен.
Ха!
Коментиран от #38
13:04 28.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Има ни пак
13:08 28.10.2026
4 ОФФФ
Коментиран от #10
13:08 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 пешо
13:12 28.10.2026
7 Тик-Ток
13:13 28.10.2026
8 Спасов
Сега я пускат да лае срещу Гюров и Елфите щото им изкарват кирливите ризи
13:14 28.10.2026
9 Крайно време беше
Коментиран от #16
13:14 28.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Радио Ереван
13:16 28.10.2026
14 хахах
13:17 28.10.2026
15 Просто човек
13:18 28.10.2026
16 Тик-Ток
До коментар #9 от "Крайно време беше":Кво говориш ,една кофа помия по Гюров и Канчев,една кофа помия е малко
13:19 28.10.2026
17 Смехурко
13:20 28.10.2026
18 Тик-Ток
13:21 28.10.2026
19 Шапкаря
13:22 28.10.2026
20 Вещицата
13:22 28.10.2026
21 вижда се
13:24 28.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Обърквация
13:29 28.10.2026
27 И кой...
13:33 28.10.2026
28 Методиевич
13:34 28.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ШЕФА
13:35 28.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хаха
13:45 28.10.2026
35 Ламбо
13:55 28.10.2026
36 Ттттт
13:56 28.10.2026
37 Казуар
14:03 28.10.2026
38 Лурк
До коментар #1 от "ставка":Тази по ми прилича на жълтопавет.
14:07 28.10.2026
39 Стоев
14:17 28.10.2026
40 родител 1
14:18 28.10.2026