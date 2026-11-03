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Диана Дамянова: Истината, такава, каквато я виждам

Диана Дамянова: Истината, такава, каквато я виждам

3 Ноември, 2026 16:00 1 919 23

  • диана дамянова-
  • избори-
  • румен радев-
  • андрей гюров-
  • президент-
  • правителство

Но идват изпитания и ако ги посрещне със същата пропагандна машина, не знам как смята да се справи

Диана Дамянова: Истината, такава, каквато я виждам - 1
Снимка: Архив
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Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новината е, че „оперението“ на Радев съвсем не е паднало.

Дори и да е загубил някаква част от електората си /предвид подкрепата на „Възраждане“ и сие/, този спад е повече от нормален предвид първите шест месеца на управлението, които, от една страна, бяха трудни, а от друга – там комуникационна стратегия не че не се изпълнява, а просто липсва.

Радев си е в пълна сила и жизнеспособност /дори вчера се усмихна, което е добре за неговия образ/. Стръмното слизане по улея на пързалката се отлага за неопределено време. Опонентите му са със зъби, но беззъби, което му помага.

Но идват изпитания и ако ги посрещне със същата пропагандна машина, не знам как смята да се справи.

ГЕРБ, за който съм убедена, че е втора политическа сила, за голямо съжаление на Асен Василев, носен от внезапните смени на настроенията и намеренията на едноличния си лидер, доказа следното:

Там са си нейните симпатизанти и членове. Дори не са помръднали.

Те хич, ама хич не се ядосват на хрумките на председателя си. Първо, защото са му свикнали, и второ, защото той чрез своите думи им дава някаква свобода. Дори голяма свобода. Той им казва как ще гласува той /не съм убедена, че точно така е направил/, но не иска от тях те да го направят. И те, облечени в тази свобода, си направиха каквото искат. Или накратко – споделено щастие.

Борисов доказа, че само силна дясна кандидатура /що е то, аз не знам/ може да се противопостави на Радев, но думите му останаха без последствие. Защо след това той направи това ново хвърляне в прегръдката на ПП-ДБ и изпитва ли поне грам отвращение, аз не мога да знам.

Знам, че на мен ми е отвратително, но аз не съм от ГЕРБ и имам други критерии за човешко достойнство, които смятам, че преди два дни Борисов наруши. Моите критерии, явно не своите.

ПП-ДБ, макар да съм убедена, че тази абревиатура вече не е плътна и май е по-добре да ги изреждаме един по един, за съжаление доказаха всичко, в което ги подозирахме:

Не могат да правят избори и не я разбират тази работа.

Напълно са лишени от идеология. Като им вземеш Путин и Митрофанова, там не остава нищо, ама съвсем нищо.

Нямат и намерение да видят, че онова нещо, гордо наричано от тях либерална демокрация, се провали с гръм и трясък в европейската ни родина, че всички безумни европейски лидери ще бъдат изметени по реда си и накрая ще останат две неща: 1. Капачките, закачени за бутилките, и 2. Лидери като Мелони и може би… Радев, които търсят някакъв път към мира, макар с лакатушене, макар бавно и неуверено, а не като онзи, чието име дори не споменавам, който преди два дни нападна Конституционния съд на Полша.

Присъдата на европейското население е дадена и либералната демокрация /сиреч правото на някакви елити да вземат властта, въпреки че са малцинство, джендъризма, зелените грабители на икономиката, скрити зад НПО-та и „демократични медии“, и тези, дето под знака на защита на свободите на африканското население смазаха собствените си народи/ – та тази присъда вече е дадена. Остава да бъде изпълнена. Скоро, много ама много скоро.

Либералните демократи /това е ужас, щото или си демократ, или не си/ ще бъдат оставени в следващите седмици да се радват на евентуалния разгром на Тръмп, нещо, което, от една страна, не е съвсем сигурно, а от друга, представлява глупав вопъл в защита на Урсулите и Кая Калас.

И последно, избирателят на тази общност, който е максимум 480 000, е малко, скъпа Милчева, защото не само посланията, но и политиките ви са грешни. И когато, след огромната гордост, че градовете са ваши, загубите с отскок и Варна, Бургас и Пловдив, би следвало да се замислите /извинявай, ако ви е трудно/.

„Възраждане“ извърши две важни /за себе си/ неща – върна електорат и призова да се гласува за Йотова. Това значи, че истинските прокремълски сили в България са живи и въпреки цялата спорност на своите въжделения, те се борят да настигнат /както и беше/ числото на правоверните демократични сили.

Така се очертават два полюса, които ще се самоизбиват помежду си, докато политиката ще се прави на другите места.

ДПС беше вкарано насила в тези избори от един министър на вътрешните работи, който реши, че населението се дисциплинира, като арестуваш политически лидери.

Много тъпо.

Каква е разликата с това, което Кики направи с Борисов, аз не виждам, освен че Кики успя да задържи Борисов 24 часа онли, а Радев /той ли???/ успя да задържи Ревански за цели 72 часа.

Което пък показва, че Радев много по-добре се справя с овладяването на съдебните ресурси – три пъти по-добре.

Така или иначе, тази глупост извади Пеевски на терена, с което се случиха две важни неща:

Съмнението за сглобка бе отново потвърдено в съзнанието на обществото, с произтиащите от това последствие

Пеевски доказа, че не е /колкото и да се иска на неговите опоненти/ загубил контрола върху партията си.

Постигна смехотворния факт – Гюров печели Кърджали. Това е вторият недепесарски политически играч, който го прави, но първият беше турчин по произход /Вежди/, имаше истинска сериозна база на подкрепа и кампанията му /извинете за досадата/ я правех аз.

И накрая.

Оказва се, че българските политически партии, и на власт, и в опозиция, не могат да отправят смислени послания.

Объркването от посланията на гюровата кампания и участието на мерзки, гнусни и долнопробно несъстоятелни елементи в нея, посланието на Борисов, който „само малко“, и най-вече огромните липси в комуникацията на управляващите няма как да не наведат на мисълта, че някой не става.

Кой – не знам, но със сигурност нямам предвид себе си.

А на Илияна /казвам го лично, щото сме добри познати и почтиприятелки/ – честито! И аз знам, че тя не води танкове зад себе си, както смята биячът на доставчици на Глово.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев има пълната 100% власт!

    28 11 Отговор
    Да видим какво ще направи!
    Досега нищо)!

    Коментиран от #6

    16:07 03.11.2026

  • 2 длъжни

    35 9 Отговор
    ли сте да публикувате всеки опит за остроумничене на Даманова?

    16:08 03.11.2026

  • 3 Евала,бабке

    28 6 Отговор
    Пристана на всяка партия и лидер досега.Време беше да пристанеш и на Радев и Йотова.

    16:08 03.11.2026

  • 4 Разбрах

    22 3 Отговор
    Няма по голяма гордост да си подчинен на някой.

    16:08 03.11.2026

  • 5 Кой какво вижда

    27 3 Отговор
    Дамянова си мисли, че да разбираш от пиар е същото като да разбираш от политика, философия и идеология. И затова се излага без да го съзнава.

    Коментиран от #8

    16:08 03.11.2026

  • 6 Как нищо?

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "Радев има пълната 100% власт!":

    Да спечелиш такива избори си е нещо и то, доста важно.

    16:11 03.11.2026

  • 7 ГЛОВО

    14 2 Отговор
    Е ПРАЗНОГЛАВЕЦ т н главанак изключитевно нагъл се лян ДУР

    16:11 03.11.2026

  • 8 Дамянова беше пиар на ПП

    21 4 Отговор

    До коментар #5 от "Кой какво вижда":

    Изгониха я за по-малко от година.И оттогава не е спряла да ги плюва.

    16:11 03.11.2026

  • 9 срамно е

    21 3 Отговор
    Само Баби Яги показвате вече 15 г. , които защитават тикви и свине , защото те ги хранят !! !!

    16:12 03.11.2026

  • 10 Страшно

    16 4 Отговор
    Неприятна жена!

    Коментиран от #14

    16:14 03.11.2026

  • 11 Просто човек

    15 2 Отговор
    Пореден ден със словоблудството на тая бабичка…

    16:15 03.11.2026

  • 12 Ненагледна

    11 1 Отговор
    Бабо Диди, омръзна, стига. Киро се оказа прав. Изтрита нарита те добре.

    16:20 03.11.2026

  • 13 Дедовия

    12 0 Отговор
    Дамата се занимава с бабуване. Празни приказки и лъкардии. Защо им се дава трибуна на такива дето още дрънкат за ляво и дясно и са като стари врачки не виждащи по далеч от носа си. Вятър ги вее на бял кон.

    16:21 03.11.2026

  • 14 И ОТ АКТРИСАТА

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Страшно":

    ЖУРНАЛИСТКА ЛИ

    16:21 03.11.2026

  • 15 Гост

    7 0 Отговор
    ДИДИ,НАЗДРАВЕ....
    Продължавай все така...

    16:22 03.11.2026

  • 16 Добро изказване

    8 10 Отговор
    Налучкала е, така или иначе, нещата, че то Гюров и Кандев наистина не ставаха, а хейтът на десните им изигра лоша шега

    16:25 03.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иван

    3 1 Отговор
    А Вие коя бяхте?..........

    16:34 03.11.2026

  • 19 Валентин Златев и бита,

    6 1 Отговор
    ПП и биха шута, никъде не я отразяват като пиар щото където иде всичко проваля а тука я дават като рекламно лице! Боже опази! Амин!

    16:34 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Браво

    4 1 Отговор
    Ей изкукалник,затвори си гнус..та уста!

    16:46 03.11.2026

  • 22 Пешо

    0 0 Отговор
    Опитах се да прочета десетина реда от написаното от бабушкера и ми се стори, че е обърнала палачинката.

    17:00 03.11.2026

  • 23 Карло

    1 0 Отговор
    Точно тя не е приятел на истината:)

    17:12 03.11.2026