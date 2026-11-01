Боян Рашев: Само собственият добив може да гарантира енергийна сигурност

Преди седмица дадох кратко интервю за Радио Варна по повод новите обществени обсъждания на Доклада по ОВОС на проекта за добив на природен газ от находище Спасово в община Генерал Тошево. Предходните обсъждания се проведоха преди десетина години и кулминираха в местен референдум, в който огромно мнозинство от жителите на общината гласуваха против реализацията на добива.
Фактите са много прости и лесни за проверка: Това е проект за конвенционален добив (без използване на хидравлично разбиване / фракинг) в малък мащаб, с незначителни рискове и въздействия върху околната среда, за който не би трябвало да има каквато и да е дискусия. Според плановете добивът ще достига максимум 140 млн. куб. метра годишно, което е около 3 пъти по-малко от добива от Галата преди 15 години (за съжаление вече изчерпан). Това ще покрива едва 5% от годишните нужди на българската икономика.
Значението на проекта обаче е огромно от гледна точка на държавата и индустрията ни, защото би бил първа стъпка в посока възраждане на добива на природен газ в България. Докато предишните обсъждания се проведоха в условията на постоянен и "сигурен" внос на газ от Русия (която изключително много държеше на тази зависимост), то настоящите са в напълно различна обстановка. Европа е в перманентна енергийна криза, която бавно убива икономиката ни вече повече от 5 години. Газът през няколко месеца варира от много до екстремно скъп, а доставките – от все по-несигурни и отдалечени части на един все по-фрагментиран свят. Това напълно променя рамката по въпроса за смисъла и стойността на местния добив. Той става безалтернативен гарант за енергийната и ресурсната сигурност на страната.
Няма как една страна да стигне донякъде, ако не започне с първата стъпка. Държавата е едноличен собственик на природните богатства в България. Добивът им зависи единствено и само от нея. Точно затова реализацията на този проект за мен е най-сигурният индикатор за ориентацията и приоритетите на новото / всяко правителство. Ако то наистина защитава националния интерес, ще направи нужното в България да се добива газ не само от находище Спасово, а и от всяко друго място и то възможно най-бързо. Ако правителството е про-руско (както твърди голяма част от опозицията и каквито явно са били всички досегашни правителства в последните 15 години), то ще гледа отстрани как добивът за пореден път бива възпрепятстван в услуга на нечии лични интереси, които случайно съвпадат и с тези на Москва.
В съседна Румъния има множество подобни проекти, които се реализират без никакви проблеми, а след месец започва и мащабен добив в Черно море. В това време ние още се чудим дали изобщо да проучваме и дали да използваме единственото си находище с доказани запаси...
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ко стана?
Коментиран от #2
13:04 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Македонка
13:05 01.11.2026
4 Путин
Вие сте нашата задунайска губерния!
Коментиран от #9
13:07 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 За какво
13:20 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 охо
13:33 01.11.2026
11 Слънчасалия
13:35 01.11.2026
12 Пак лъжи
13:42 01.11.2026