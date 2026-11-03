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Демерджиев: Институциите не са чадър за Пеевски и Борисов
  Тема: Известни личности

Демерджиев: Институциите не са чадър за Пеевски и Борисов

3 Ноември, 2026 19:36 587 15

  • иван демерджиев-
  • димитър главчев-
  • делян пеевски-
  • сметна палата-
  • калин стоянов

Вътрешният министър критикува решението сигналът за полетите на Делян Пеевски да бъде препратен към НАП. От ДПС обвиниха Демерджиев, че сам се ползва с институционална защита

Демерджиев: Институциите не са чадър за Пеевски и Борисов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Институциите не трябва да бъдат използвани като чадър за Делян Пеевски, Бойко Борисов или когото и да било. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по повод публикация на председателя на Сметната палата Димитър Главчев.

Поводът за задочния спор е сигнал, свързан с частни полети на Делян Пеевски, конфликт на интереси и деклариране на имущество. Демерджиев критикува Сметната палата, че се е произнесла по случая по-късно, отколкото е трябвало, и постави под въпрос решението въпросът да бъде препратен към Националната агенция за приходите.

„Институциите не трябва да бъдат използвани като чадър за Делян Пеевски, Бойко Борисов или когото и да било“, заяви Иван Демерджиев.

По думите му хората, избрали ръководителите на съответните институции, трябва да носят отговорност за решенията си. Демерджиев припомни, че самият той вече е сезирал НАП по темата.

Какво отговори Димитър Главчев

Димитър Главчев посочи, че проверката на подлежащото на деклариране имущество на Делян Пеевски не е приключила. По думите му на заседание на Сметната палата от 23 септември 2026 г. е взето решение НАП да бъде сезирана.

Председателят на Сметната палата заяви още, че съвпадението между датата на решението и подаването на сигнала от Демерджиев е случайно, а процедурата е същата като при десетки други сигнали. В публикацията си той използва латинския израз „Vigilantibus non dormientibus iura subveniunt“, който означава, че правото помага на бдящите, а не на спящите.

Демерджиев от своя страна постави под съмнение дали именно Главчев трябва да повдига този въпрос, като припомни ролята му при провеждането на частично касирани избори.

Обвинения от ДПС

В спора се включи и депутатът от ДПС Калин Стоянов. Той обвини Демерджиев, че сам се ползва от институционален чадър, докато критикува други за същото.

Стоянов твърди, че институциите не дават отговор на подадени сигнали за общо 411 недвижими имота, свързани според него с Демерджиев, неговото семейство и близки лица или дружества. Той постави под въпрос и действията по наказателно производство, за което твърди, че е свързано с вътрешния министър.

Тези твърдения са част от политическата позиция на Калин Стоянов и в предоставената информация не са представени като установени факти от прокуратура или съд. Към спора не е посочена и окончателна институционална оценка по всички отправени сигнали.

Източници: nova.bg, euronews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Всъщност СА!
    В България няма наши и ваши - няма добри и лиши! ВСИЧКИ КРАДЕТЕ В СГОВОР!

    19:42 03.11.2026

  • 2 Нали е ваше правителството,

    7 0 Отговор
    министрите, Министър председателят, президентът?
    Какво се оправдавате?
    Няма с кого вече. За всичко отговаряте само и единствено вие!!!

    19:46 03.11.2026

  • 3 двубой

    8 0 Отговор
    Самолетни билети срещу 411 недвижими имоти.
    Очакваме завръзка.

    19:46 03.11.2026

  • 4 Омазан

    5 0 Отговор
    тотално и изразходен от лъжи и сценарии !

    19:47 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защо няма държавна безплатна НОРМА

    1 0 Отговор
    Правно информационна система за бдящите които трябва да плащат на честни частници за достъп да законодателството
    Кой приватизира НОРМА

    19:48 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе брат

    2 0 Отговор
    Наистина те уважавах. Ама що ни правите на толкова малоумни. То че народа прос-прос, че наистина яде доматите с колците то е ясно. Ама аде поне си мълчете и не ръсете глупости.

    19:49 03.11.2026

  • 9 Питам

    1 0 Отговор
    Защо Последния софиянец не пише вече коментари?

    19:50 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Иван Иванов

    0 0 Отговор
    Очаквал ли е някой обективно решение от институция,чийто началник е един от Боковите пудели-лизачи.
    Как така,без разрешение от "боса" ще разследват обективно далаверите на светчето му Шиши.

    20:03 03.11.2026

  • 13 Бях точен с парите

    1 0 Отговор
    Вярваме ти.

    20:28 03.11.2026

  • 14 Хаха

    1 0 Отговор
    Демерджиев пак е използван от олигархията да отклонява вниманието на материала от галопиращите цени.

    20:29 03.11.2026

  • 15 Опа

    1 0 Отговор
    Разследване за договора с Боташ и схемите на Копринков и Радев няма ли да има?

    20:31 03.11.2026