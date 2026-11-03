Демерджиев: Институциите не са чадър за Пеевски и Борисов

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Институциите не трябва да бъдат използвани като чадър за Делян Пеевски, Бойко Борисов или когото и да било. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по повод публикация на председателя на Сметната палата Димитър Главчев.

Поводът за задочния спор е сигнал, свързан с частни полети на Делян Пеевски, конфликт на интереси и деклариране на имущество. Демерджиев критикува Сметната палата, че се е произнесла по случая по-късно, отколкото е трябвало, и постави под въпрос решението въпросът да бъде препратен към Националната агенция за приходите.

„Институциите не трябва да бъдат използвани като чадър за Делян Пеевски, Бойко Борисов или когото и да било“, заяви Иван Демерджиев.

По думите му хората, избрали ръководителите на съответните институции, трябва да носят отговорност за решенията си. Демерджиев припомни, че самият той вече е сезирал НАП по темата.

Какво отговори Димитър Главчев

Димитър Главчев посочи, че проверката на подлежащото на деклариране имущество на Делян Пеевски не е приключила. По думите му на заседание на Сметната палата от 23 септември 2026 г. е взето решение НАП да бъде сезирана.

Председателят на Сметната палата заяви още, че съвпадението между датата на решението и подаването на сигнала от Демерджиев е случайно, а процедурата е същата като при десетки други сигнали. В публикацията си той използва латинския израз „Vigilantibus non dormientibus iura subveniunt“, който означава, че правото помага на бдящите, а не на спящите.

Демерджиев от своя страна постави под съмнение дали именно Главчев трябва да повдига този въпрос, като припомни ролята му при провеждането на частично касирани избори.

Обвинения от ДПС

В спора се включи и депутатът от ДПС Калин Стоянов. Той обвини Демерджиев, че сам се ползва от институционален чадър, докато критикува други за същото.

Стоянов твърди, че институциите не дават отговор на подадени сигнали за общо 411 недвижими имота, свързани според него с Демерджиев, неговото семейство и близки лица или дружества. Той постави под въпрос и действията по наказателно производство, за което твърди, че е свързано с вътрешния министър.

Тези твърдения са част от политическата позиция на Калин Стоянов и в предоставената информация не са представени като установени факти от прокуратура или съд. Към спора не е посочена и окончателна институционална оценка по всички отправени сигнали.

Източници: nova.bg, euronews.bg