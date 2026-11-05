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Богати и образовани, но социалисти - защо в САЩ децата на капитализма се обръщат срещу него

Богати и образовани, но социалисти - защо в САЩ децата на капитализма се обръщат срещу него

5 Ноември, 2026 17:01 883 28

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Социализмът на привилегированите лицемерие ли е или прозрение?

Богати и образовани, но социалисти - защо в САЩ децата на капитализма се обръщат срещу него - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
The Atlantic The Atlantic The Atlantic - списание за анализи и коментари
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Те имат добро университетско образование, работят престижни професии, израснали са с привилегии, но в един момент се обръщат срещу системата, която ги е създала. Защо образованата класа в САЩ започва да губи вяра в капитализма и залита към левите идеи?

Социализмът на привилегированите лицемерие ли е или прозрение? Да имаш пари не противоречи на желанието за по-справедлива икономическа система, пише Тайлър Остин Харпър, американски писател, журналист и щатен автор в списание The Atlantic.

Когато стана публично известно, че един от съпредседателите на нюйоркския клон на "Демократичните социалисти на Америка" (DSA) живее в къща в Бруклин на стойност 1,5 милиона долара, купена от баща му, критиците на DSA получиха златна възможност за атака. New York Post се нахвърли върху Густаво Гордийо, 38-годишен бивш студент от Йейл, подигравайки му се, че се е възползвал от щедростта на баща си, "докато е атакувал богатите и частната собственост". Критиките станаха още по-силни, когато Post съобщи, че Гордийо е прекъснал обучението си по електротехника и никога не се е квалифицирал напълно за професията. "Този комунист се е провалил в практическото си обучение, защото не си е вършил работата", написа в X Кейти Павел, водеща в NewsNation. Гордийо ми каза, че напускането на обучението за електротехник е било "труден избор", който той е направил, за да посвети повече време на ролята си в DSA. Гордийо е само последният пример на добре позната фигура от левицата, обвинена, че е част от сребърния елит, роден "със сребърна лъжичка в устата", който обаче се преструва на радикал, близък до работническата класа. Преди кампанията на Греъм Платнер за Сената в Мейн да се провали след скандал, Платнер многократно беше представян като привилегирован човек, който се преструва на работник, носейки дрехи на Carhart. Дядо му е бил известен интериорен архитект и дизайнер, ресторантът на майка му е бил основният клиент на фермата му, а баща му му е помогнал да си осигури дом - подобно на бащата на Гордийо. Зохран Мамдани също беше критикуван по време на кметската си кампания, че е социалист, въпреки че е роден в семейство на родители, свързани с филмовата индустрия в Холивуд, и собственици на имение в Уганда. Обвиненията в лицемерие само се засилиха, след като кандидатите на DSA спечелиха серия от първични избори на Демократическата партия в различни части на страната. Консервативните и умерени медии и политически кръгове описаха тези прогресивни успехи като движение, водено главно от бели, богати и високообразовани хора Тези твърдения не са само обвинения - те се подкрепят от национални и по-нови проучвания сред членовете на DSA. Те показаха, че 77% от членовете са бели, а повече от 80% от членовете над 25-годишна възраст имат поне университетска диплома. Ако демократите преживяват своето "Чаено парти", както наскоро предположи The New York Times, тогава това е революция, подхранвана главно от хора, които са разочаровани от висшето образование, много от които са сравнително добре финансово осигурени. Джей Каспиан Канг от The New Yorker нарече тези избиратели "социалисти със Subaru": хора с университетски дипломи, които печелят достатъчно, за да си позволят, да речем, да имат автoмобил от среден клас и вечери в добри ресторанти, но които може да нямат собствен дом или да не се чувстват напълно сигурни икономически. Републиканският сенатор Джон Кенеди предпочита по-язвителния прякор: "Лулу Ленини". Атаките срещу социалисти като Гордийо, които публично се застъпват за радикални политики, докато тайно насърчават облагородяването на Бруклин и чиито връзки с работническата класа изглеждат подозрителни, са разбираеми и често забавни. Но фокусирането върху многобройните противоречия на левицата, идваща от богати семейства, е и начин да се избегне един далеч по-интересен и потенциално по-поучителен въпрос: Защо толкова много привилегировани хора са привлечени от политика, която има за цел да разруши системата, от която самите те са се възползвали? В есе от 1977 г. за списание Medical America, Барбара и Джон Еренрайх въвеждат термин, за да опишат нарастващия брой американски работници с висше образование: "професионално-мениджърска класа" (ПМК).

Авторите отбелязват, че членовете на ПМК обикновено заемат позиции, които допринасят за формирането и поддържането на капиталистическата култура и свързаните с нея ценности. Те работят в области като изкуство, образование, медицина, развлекателна индустрия, правосъдие, реклама и технологии, сектори, които могат да се разглеждат като доказателство за способността на капитализма да осигурява културно богат, физически здрав, интелектуално стимулиращ и изпълнен с удобства живот.

Според Еренрайх, професионалната класа от 19-ти век е играла решаваща роля косвено, а понякога и съвсем пряко, за запазването на общественото доверие в икономическата система. Но днешното нарастващо залитане на професионалната класа към левите политики предполага, че ПМК вече не е особено ентусиазирана да изпълнява тази мисия.

Проучване на CBS News/YouGov, публикувано този месец, показа, че демократите - членове на партия, в която професионалната класа е доминираща - са почти два пъти по-склонни да изразят положително мнение за социализма (58%), отколкото за капитализма (32%). Сред демократите с университетско образование социализмът е подкрепен от 71%. Това не е напълно ново явление. Още през 1977 г. семейство Еренрайх отбелязва, че радикализмът, дори антикапитализмът, може да се срещне сред някои образовани професионалисти, особено в академичните среди. Но сегашното обръщане на ПМК наляво е безпрецедентно в американската история. До средата на 2000-те години избирателите с университетско образование са по-склонни да бъдат републиканци, отколкото демократи.

През 1984 г. хората с бакалавърска степен гласуваха за Роналд Рейгън с разлика повече от две към едно. Това, което отличава професионално-мениджърската класа на XXI век, е, че самите хора, които по един или друг начина представят капитализма на обществеността като успешна система, са загубили вярата си в него. Много представители на днешната професионална класа са се превърнали в отстъпници от системата. И това отстъпничество заслужава да бъде взето на сериозно като знак за икономически ред, който сякаш вече не е в състояние да се оправдае дори пред собствената си "армия от специалисти по връзки с обществеността".

Когато мениджър на средно ниво в тютюнева компания откаже да пуши, когато директор на технологична компания изпрати децата си в училища без екрани или когато работник в месопреработвателната промишленост стане вегетарианец, много хора осъзнават, че подобни избори произтичат не само от лицемерие, но и от знанието на някой, който е видял системата отвътре. Според демографско проучване DSA е пълна с хора, които работят или се подготвят за традиционни професионално-мениджърски професии: учители и професори, социални работници, здравни специалисти и държавни служители. Това, че някои хора в тези сектори, включително добре платените, гледат към нашата икономика и търсят различни начини за нейното организиране, не е нито лицемерно, нито изненадващо. Учител, който трябва сам да си купува учебните материали; професор на временни договори, който работи в три университета, за да свързва двата края; социален работник, който ежедневно се грижи за нуждаещи се хора; медицинска сестра в болница, купена от частен инвестиционен фонд; федерален служител, който вижда как лобистки групи орязват правилата за безопасност; инженер по данни, който помага за създаването на продукт и който дава съвети на тийнейджъри за самоубийство; студент, вземащ големи заеми, за да получи диплома, която вече не е гарантиран билет към живота на средната класа - какво трябва да мислят тези хора за капитализма в сегашната му форма? И защо се счита за лицемерие, а не за морално отношение, което може да бъде защитено, когато някои членове на професионално-мениджърската класа стигат до заключението, че безобразията, с които се сблъскват на работното си място, в корпоративни офиси и в ежедневието, са симптом на система, която заслужава дълбоки, дори системни реформи?

Разбира се, някои от "социалистите със Subaru" може да са привлечени от прогресивни политически движения, просто защото така правят приятелите им или защото се чувстват виновни заради собствените си привилегии. Но много социалисти от професионалната класа несъмнено правят честна морална преценка, породена от прекия им опит:

Съвременният капитализъм има дълбоки недостатъци. Обяснявайки причините си за участието си в DSA, Гордийо ми написа: "Преживял съм икономическия живот в тази страна от много различни позиции и знам, че често съдбата определя дали някой ще има финансова стабилност. Това е погрешно". От Мамдани може да бъде извлечен политически урок. Със своите елегантни костюми и естествено красноречие, той не полага никакви усилия да прикрие социалното си положение или престижната си диплома по хуманитарни науки. Вместо да издигат лидери, които се преструват, че принадлежат към работническата класа, социалистите и левите популисти вероятно биха постъпили по-добре, ако се показват без извинения такива, каквито са: загрижени, разочаровани и често ядосани членове на образованата професионална класа.

Източник: news.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    8 3 Отговор
    Винаги образованите са социалисти. Социализма вирее в Академията. Затова е парадоксално как полуграмотната класа търгаши от провинцията у нас си тури значката на образованите. Полинг, с две Нобелови награди е бил преследван в САЩ, заради убежденията си, например.

    Коментиран от #14, #18

    17:08 05.11.2026

  • 2 Варненец

    10 11 Отговор
    Щото никога не са виждали и живели в социализъм и комунизъм. Ако поживеят малко, ще им минат мераците.

    Коментиран от #4

    17:11 05.11.2026

  • 3 Тик-Ток

    12 2 Отговор
    Факти само препечатвате глупостите на краварските медии ,такова нещо като социализъм няма при краварите ,това е феодална система на частния банков кабал и принадлежащия му корпоративен монопол,при социализма няма частни банки и монополи и картели

    17:14 05.11.2026

  • 4 Госあ

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Варненец":

    у Норвегия, викаш, е много зле! А? И не само Норвегия, цяла Северна Европа -с най високия стандарт. Социализъм по учебник.

    Коментиран от #28

    17:14 05.11.2026

  • 5 Това че

    8 0 Отговор
    имат добро университетско образование, работят престижни професии не значи че са израснали с привилегии и са богати олигарси за да са десни. Щом са на заплата, каквато и да е тя, все значи че са пролетариат и наемен труд. Нещо което за съжаление в България определено съсловие не осъзнава

    Коментиран от #10

    17:16 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Университетите

    9 3 Отговор
    са инкубатор на социалистически идеи в САЩ, произтичащи от практическото незнание колко бързо се проваля социализма, и от нарастващото икономическо неравенство. В крайната фаза на капитализма, капиталът се концентрира в наднационални корпорации, които изсмукват силите на средната класа. Американската мечта вече е невъзможна и затова социализмът резонира силно сред раята.

    Коментиран от #19

    17:20 05.11.2026

  • 8 Перо

    5 1 Отговор
    Там богаташите не са с история, като БГ държавни милионери, станали такива /на 100%/ от приватизация, измислени компенсаторки, обществени поръчки, концесии, заменки /кон за кокошка/, търговия с влияние, корупция и т.н., винаги за сметка на държавата! Едва ли описаните в статията са социалисти или комунисти, защото те преди много години свършиха като БСП! Сега е двупартийна система!

    17:20 05.11.2026

  • 9 МАЙ ГО БЕ КАЗАЛ ЧЪРЧИЛ:

    5 2 Отговор
    “Човек до 30 г ако не бъде социалист, значи няма сърце, ако след 30 продължи д бъде такъв, значи няма акъл!”

    Коментиран от #12

    17:21 05.11.2026

  • 10 Госあ

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Това че":

    В България това съсловие изчезна. Изчезнаха цели професии, наемния труд е изцяло в обслужването, което зависи от олигархията. Академията е на издихания и парадоксално, подобно на Зелените, мухъла там е станал предимно десен.

    17:21 05.11.2026

  • 11 Лопата Орешник

    8 3 Отговор
    Защото капитализмът е противоестествен!!! Цивилизацията се е зародила и развила в среда на споделяне! Всяка пещера е била комуна сама по себе си! Ловците са ловували заедно за цялото племе! Жените са гледали децата! Не е имало десет нагли кроманьонеца, които да се опитват да замъкнат в някаква непристъпна пещера благата нужни за оцеляването на всички, след като на тях не са им нужни! Капитализмът сам по себе си води до неизбежния момент , един да притежава всичко! Това е крайната степен на капитализмът! Разбирам защо единиците като Мъск, Гейтс, Безос, Рокфелер, Ротшилд го желаят, напълно го разбирам! Не ми е ясно, защо останалата част от обществото, голяма част напълно гладни въшки, реват срещу комунизма?

    17:22 05.11.2026

  • 12 Госあ

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "МАЙ ГО БЕ КАЗАЛ ЧЪРЧИЛ:":

    Не го е казал Чърчил, освен това е фундаментално грешно.

    17:24 05.11.2026

  • 13 не може да бъде

    2 2 Отговор
    Ще ви кажа точно -всъщност това го е казал Ким Филби един доста известен м миналото човек в интервю за специален представител на ББС и английски вестници -Най-добрият начин да намразиш една система е като поработиш известно време за нея!?Нещо такова казва и в книгата си Джон Де Лориън голам спец по колите бивш вицепрезидент на Дженеръл Мотърс създател на прочутия Шевролет и директор на завода за производство на Шевролети един от хората със заслуга за възхода на ДжМ!?!?Той е уволнен от ДжМ опитва се да прави нещо във Великобритания и завършва живота си трагично в затвора защото се замесва в търговия с наркотици...ама кой чете сега такива книги!?

    Коментиран от #20, #22

    17:24 05.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Перо

    3 0 Отговор
    Тези, които са против богаташите в САЩ, нямат нищо общо с партии! Те участват и имат силна защите от синдикатите, които защитават не само техните интереси, но им предоставят и един куп бенефити, за разлика от БГ!

    17:26 05.11.2026

  • 16 Ами

    2 2 Отговор
    Някой хора продължават да живеят в ерата на идеологиите.
    От гледна точка на развитие на едно общество, социализма
    е ниво над капитализма. Но това в случая не е важното. Дори и
    образованието не е чак толкова важно, още по-малко пък титлите.
    Важни са ценностите и морала.

    17:28 05.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 няма разлика

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    между капитализъм и социализъм. Математиката е същата, ресурсите и идеологията.
    Най-важното е елитите да не губят капитал. Всичко друго е без значение.

    Коментиран от #21

    17:29 05.11.2026

  • 19 Перо

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Университетите":

    Социализмът се провали в Източна Европа заради некадърни и тъпи държавници! В Китай процъфтява и са най-голямата икономика в света!

    17:31 05.11.2026

  • 20 не може да бъде

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "не може да бъде":

    Моля за извинение за допусната неточност -Джон ДеЛориън не е починал в затвора а е бил там известно време заради обвинения за наркотрафик!?

    17:33 05.11.2026

  • 21 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "няма разлика":

    Разликата е в елита и в това къде и как се ползва капитала.

    17:33 05.11.2026

  • 22 ДОБре:

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "не може да бъде":

    Ето нещо казано наистина от Чърчил: Най-големия порок на капитализма е неравномерното разпределяне на благата, най-големия порок на социализма е равномерното разпределение на нищетата”

    Коментиран от #24

    17:38 05.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "ДОБре:":

    Като цяла си прав, но точният цитат е :
    "Вроденият порок на капитализма е неравното разпределение на благата.
    Вродената добродетел на социализма е равното разпределение на лишенията."
    Има малка разлика, но всъщност е съществена.

    Коментиран от #27

    17:46 05.11.2026

  • 25 Госあ

    2 1 Отговор
    капитализма не е нищо друго освен т. нар. рат рейс. Повече ратс, повече капитализъм, повече богатство за определена прослойка. Затова е необходима малограмотна и безпросветна маса.

    17:48 05.11.2026

  • 26 хмммм

    1 1 Отговор
    Богати и необразовани, затова се обръщат против него. Като не им харесва винаги могат да заминат за Китай.

    17:50 05.11.2026

  • 27 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Истината е че комунизмът не е неработещ! Той би могъл да функционира, но човечеството не е еволюирало интелектуално до това ниво! Тази система не се провали, защото е грешна, а защото много от тези, които трябваше да я прилагат се полакомиха и не разпределиха благата съвестно! Когато някой не умее да управлява една машина и поради това, машината не изпълнява предназначението си, не е виновна самата машина, а този който я управлява! Вижте какви животни сме ние, хората! Преди 2000 години са се водили битки на религиозна основа, още не могат да си поделят светите земи! Още и още се водят религиозни конфликти! Всеки мечтае чуждото да е общо, но го втриса да споделя своето! Най лесно е да се оправдаем, че системата е била грешна! Много по лесно от това да признаем, че ние грешим! Логична човешка реакция! Няма да отричам, че комунизмът се провали, но винаги ще отричам причината за това!

    17:56 05.11.2026

  • 28 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Там ли им взимаха децата?

    18:05 05.11.2026