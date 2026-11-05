Разнобой в Белия дом! Вицепрезидентът Ванс обвини войната с Иран за изборната загуба на Тръмп

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини войната с Иран за поражението на Републиканската партия на междинните избори. В публикация от около 600 думи в социалната мрежа X той посочи, че избирателите, подкрепили Доналд Тръмп през 2024 г., са обърнали гръб на партията.
„Причината да загубим е войната. Президентът сам го каза снощи“, написа Ванс. Той допълни, че всеки, който смята конфликта за оправдана цена за загубата на контрола над Сената за шест години, трябва да заяви това открито.
Според подадения материал демократите са си върнали контрола над Камарата на представителите и Сената. Доналд Тръмп е признал, че войната е изиграла роля за изборния резултат, но е заявил, че би постъпил по същия начин, ако отново трябваше да вземе същото решение.
Четири приоритета за републиканците
Ванс не спомена Тръмп по име, но предложи политическа програма, която може да се превърне в основа на бъдещата му президентска кампания. Тя включва четири точки: прекратяване на войната, фокус върху разходите за живот и инфлацията, политика „Америка на първо място“ и промяна в отношенията на САЩ с Израел.
Даниел Байман от Центъра за стратегически и международни изследвания определи посланието като начин Ванс да се разграничи от президента. По думите му подобна дистанция ще изисква внимателен баланс, ако вицепрезидентът реши да се кандидатира за президент.
Кандидатурата на Ванс за изборите през 2028 г. все още не е официално обявена. Негови сътрудници твърдят, че той продължава да обмисля възможностите си. Според „Ню Йорк таймс“ вицепрезидентът е показал текста на Тръмп, преди да го публикува.
Тръмп не е посочил кого би подкрепил за републикански кандидат през 2028 г. Сред имената, които президентът е хвалил, са Ванс и държавният секретар Марко Рубио. В същото време Тръмп е споменавал възможността да остане на власт за трети мандат, но Конституцията на САЩ не допуска президент да бъде избиран повече от два пъти.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алоооуу
10:46 05.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ТОЧНО И ПРАВИЛНО ВАНС.
10:48 05.11.2026
4 Чакам
10:49 05.11.2026
5 Здравко Ахилесов
10:50 05.11.2026
6 Само факти
10:50 05.11.2026
7 Сзззь
Коментиран от #14, #16
10:53 05.11.2026
8 Само факти
Да направят иврита официален език с САЩ ли?
Нали в Украйна го виждаме, докъде води Кабала!?
10:55 05.11.2026
9 Тръмп утиде у коша
Сега няма да излезне ит бункера 2 години
10:55 05.11.2026
10 Израел на първо място
10:57 05.11.2026
11 Вансчо Тръмпов
Хайде , холан!
Републиканците се мъчат да му изчистят имиджа, понеже Тръмп малко се пооля, а пък се нуждаят от някого за следващите избори след 2 години.
ПРОГНОЗА - УСЕЩАМ КАК ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 2 ГОДИНИ ОТ МАНДАТА НА ТРЪМП, ДИ ДЖЕЙ ВАНС ЩЕ БЪДЕ ПРОМОТИРАН КАТО " ОПОЗИЦИЯ ".
10:58 05.11.2026
12 Жорко
10:59 05.11.2026
13 хахаха
Браво на Вас!
11:00 05.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Вансчо Тръмпов, избрани цитати:
„Причината цените на бензина да са толкова високи в момента е, че иранците стрелят по търговското корабоплаване.“
„Когато питате кога ще свърши това, вие ми задавате въпрос: кога иранците ще спрат да стрелят по кораби? Мисля, че реалността е, че не знам отговора на този въпрос. Трябва да попитате иранците. Ние няма да поставяме изкуствен график.“
11:04 05.11.2026
16 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Сзззь":Загуби Украйна гуджук безказармен
11:05 05.11.2026
17 Сливналия
11:15 05.11.2026