Новини
Свят »
САЩ »
Разнобой в Белия дом! Вицепрезидентът Ванс обвини войната с Иран за изборната загуба на Тръмп
  Тема: Избори

Разнобой в Белия дом! Вицепрезидентът Ванс обвини войната с Иран за изборната загуба на Тръмп

5 Ноември, 2026 10:43 974 17

  • джей ди ванс-
  • доналд тръмп-
  • войната с иран-
  • междинни избори-
  • републиканци-
  • иран

Вицепрезидентът предложи политическа пътна карта, която включва прекратяване на конфликта и промяна в отношенията с Израел. Доналд Тръмп заяви, че би взел същото решение отново

Разнобой в Белия дом! Вицепрезидентът Ванс обвини войната с Иран за изборната загуба на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини войната с Иран за поражението на Републиканската партия на междинните избори. В публикация от около 600 думи в социалната мрежа X той посочи, че избирателите, подкрепили Доналд Тръмп през 2024 г., са обърнали гръб на партията.

„Причината да загубим е войната. Президентът сам го каза снощи“, написа Ванс. Той допълни, че всеки, който смята конфликта за оправдана цена за загубата на контрола над Сената за шест години, трябва да заяви това открито.

Според подадения материал демократите са си върнали контрола над Камарата на представителите и Сената. Доналд Тръмп е признал, че войната е изиграла роля за изборния резултат, но е заявил, че би постъпил по същия начин, ако отново трябваше да вземе същото решение.

„Знаех това, когато се включихме, и ние им попречихме да се сдобият с ядрено оръжие, а те никога няма да имат ядрено оръжие“, е заявил Тръмп.

Четири приоритета за републиканците

Ванс не спомена Тръмп по име, но предложи политическа програма, която може да се превърне в основа на бъдещата му президентска кампания. Тя включва четири точки: прекратяване на войната, фокус върху разходите за живот и инфлацията, политика „Америка на първо място“ и промяна в отношенията на САЩ с Израел.

Даниел Байман от Центъра за стратегически и международни изследвания определи посланието като начин Ванс да се разграничи от президента. По думите му подобна дистанция ще изисква внимателен баланс, ако вицепрезидентът реши да се кандидатира за президент.

Кандидатурата на Ванс за изборите през 2028 г. все още не е официално обявена. Негови сътрудници твърдят, че той продължава да обмисля възможностите си. Според „Ню Йорк таймс“ вицепрезидентът е показал текста на Тръмп, преди да го публикува.

Тръмп не е посочил кого би подкрепил за републикански кандидат през 2028 г. Сред имената, които президентът е хвалил, са Ванс и държавният секретар Марко Рубио. В същото време Тръмп е споменавал възможността да остане на власт за трети мандат, но Конституцията на САЩ не допуска президент да бъде избиран повече от два пъти.

Източници: news.bg


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алоооуу

    15 2 Отговор
    Мирчев подай си оставката, ти си виновен за загубата на ГюрКан!👎👎👎

    10:46 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ТОЧНО И ПРАВИЛНО ВАНС.

    13 0 Отговор
    А до сега почти година защо МЪЛЧА И САМО СИ ПЪЛНЕШЕ БАН. СИ СМЕТКА КОЛКО ПЪТИ СУФЛИРА ЗАЩИТАВАШЕ ТРЪМПАКА. ЗАЩО НЕ ПОДАДЕ ОСТАВКА.

    10:48 05.11.2026

  • 4 Чакам

    9 0 Отговор
    бойна н.гри в тъмна нощ.

    10:49 05.11.2026

  • 5 Здравко Ахилесов

    14 1 Отговор
    Така е, когато преди избори си обещал да направиш Америка отново велика, а после бъркаш САЩ с Израел. Пред камерите счупиха ръката на морския пехотинец, който не искаше да се бие в чужда война. Той се е клел да защитава САЩ, не Израел.

    10:50 05.11.2026

  • 6 Само факти

    5 1 Отговор
    Ей, не се натирихте!

    10:50 05.11.2026

  • 7 Сзззь

    3 12 Отговор
    Все едно Медведев да обвини Путин за загубата в Украйна.

    Коментиран от #14, #16

    10:53 05.11.2026

  • 8 Само факти

    11 1 Отговор
    Промяната в отношенията в какво ще се изразява?
    Да направят иврита официален език с САЩ ли?
    Нали в Украйна го виждаме, докъде води Кабала!?

    10:55 05.11.2026

  • 9 Тръмп утиде у коша

    3 7 Отговор
    Путин треперя
    Сега няма да излезне ит бункера 2 години

    10:55 05.11.2026

  • 10 Израел на първо място

    6 2 Отговор
    Да направим израел велик отново🤣🤣аз съм дони тъпото

    10:57 05.11.2026

  • 11 Вансчо Тръмпов

    5 0 Отговор
    до вчера папагалски повтаряше всяка излязла мъдрост на Тръмп, днес го " критикувал "?!

    Хайде , холан!

    Републиканците се мъчат да му изчистят имиджа, понеже Тръмп малко се пооля, а пък се нуждаят от някого за следващите избори след 2 години.

    ПРОГНОЗА - УСЕЩАМ КАК ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 2 ГОДИНИ ОТ МАНДАТА НА ТРЪМП, ДИ ДЖЕЙ ВАНС ЩЕ БЪДЕ ПРОМОТИРАН КАТО " ОПОЗИЦИЯ ".

    10:58 05.11.2026

  • 12 Жорко

    2 0 Отговор
    Е,какво се чудите,каквото сте писали ,това и ще пожънете,чак изненадан се прави???Айде у лево!

    10:59 05.11.2026

  • 13 хахаха

    3 0 Отговор
    Чак сега ли се сегихте като последна новина да я публикувате?

    Браво на Вас!

    11:00 05.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Вансчо Тръмпов, избрани цитати:

    4 1 Отговор
    „Ние не сме във война с Иран, ние сме във война с ядрената програма на Иран. И мисля, че президентът предприе решителни действия, за да унищожи тази програма снощи.“

    „Причината цените на бензина да са толкова високи в момента е, че иранците стрелят по търговското корабоплаване.“

    „Когато питате кога ще свърши това, вие ми задавате въпрос: кога иранците ще спрат да стрелят по кораби? Мисля, че реалността е, че не знам отговора на този въпрос. Трябва да попитате иранците. Ние няма да поставяме изкуствен график.“

    11:04 05.11.2026

  • 16 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сзззь":

    Загуби Украйна гуджук безказармен

    11:05 05.11.2026

  • 17 Сливналия

    2 0 Отговор
    Започнаха да напускат потъващия кораб "Тръмп".

    11:15 05.11.2026