Разнобой в Белия дом! Вицепрезидентът Ванс обвини войната с Иран за изборната загуба на Тръмп

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини войната с Иран за поражението на Републиканската партия на междинните избори. В публикация от около 600 думи в социалната мрежа X той посочи, че избирателите, подкрепили Доналд Тръмп през 2024 г., са обърнали гръб на партията.

„Причината да загубим е войната. Президентът сам го каза снощи“, написа Ванс. Той допълни, че всеки, който смята конфликта за оправдана цена за загубата на контрола над Сената за шест години, трябва да заяви това открито.

Според подадения материал демократите са си върнали контрола над Камарата на представителите и Сената. Доналд Тръмп е признал, че войната е изиграла роля за изборния резултат, но е заявил, че би постъпил по същия начин, ако отново трябваше да вземе същото решение.

Четири приоритета за републиканците

„Знаех това, когато се включихме, и ние им попречихме да се сдобият с ядрено оръжие, а те никога няма да имат ядрено оръжие“, е заявил Тръмп.

Ванс не спомена Тръмп по име, но предложи политическа програма, която може да се превърне в основа на бъдещата му президентска кампания. Тя включва четири точки: прекратяване на войната, фокус върху разходите за живот и инфлацията, политика „Америка на първо място“ и промяна в отношенията на САЩ с Израел.

Даниел Байман от Центъра за стратегически и международни изследвания определи посланието като начин Ванс да се разграничи от президента. По думите му подобна дистанция ще изисква внимателен баланс, ако вицепрезидентът реши да се кандидатира за президент.

Кандидатурата на Ванс за изборите през 2028 г. все още не е официално обявена. Негови сътрудници твърдят, че той продължава да обмисля възможностите си. Според „Ню Йорк таймс“ вицепрезидентът е показал текста на Тръмп, преди да го публикува.

Тръмп не е посочил кого би подкрепил за републикански кандидат през 2028 г. Сред имената, които президентът е хвалил, са Ванс и държавният секретар Марко Рубио. В същото време Тръмп е споменавал възможността да остане на власт за трети мандат, но Конституцията на САЩ не допуска президент да бъде избиран повече от два пъти.

Източници: news.bg