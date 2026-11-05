Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Адам Смит иска бюджетът на Пентагона да е под $1 трилион

Адам Смит иска бюджетът на Пентагона да е под $1 трилион

5 Ноември, 2026 10:13 754 10

  • адам смит-
  • пентагон-
  • бюджет за отбрана-
  • конгрес на сащ-
  • доналд тръмп-
  • пийт хегсет

Лидерът на демократите в Комисията по въоръжените сили обяви кандидатурата си за председател и поиска разследвания на разходите и военните операции на САЩ

Адам Смит иска бюджетът на Пентагона да е под $1 трилион - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Лидерът на демократите в Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите Адам Смит обяви кандидатурата си за председател на комисията в следващия Конгрес. Той заяви, че ще настоява за по-нисък бюджет на Пентагона, повече публичен контрол и разследвания на американските военни операции.

Смит посочи, че разходите за отбрана трябва да останат под 1 трилион долара. Така той се противопостави на предложението на администрацията на Доналд Тръмп за бюджет от 1,5 трилиона долара за следващата година.

„За начало трябва да изискваме прозрачност и отчетност пред обществеността, като настояваме за повече публични показания от висши служители на Пентагона“, заяви Смит.

В писмо до свои колеги конгресменът призова за проверки на инвестициите на Пентагона във военни компании. Той поиска и разследвания на войната с Иран, както и на американските удари в Карибския басейн и Латинска Америка.

Кандидатура за ръководството на комисията

Адам Смит заяви, че ще ръководи „по-реалистична и устойчива“ стратегия за разходите за отбрана. По думите му следващият Конгрес трябва да постави по-силен акцент върху отчетността на висшите служители и върху начина, по който се използват средствата на Пентагона.

Смит е лидер на демократите в комисията и се кандидатира за нейния председателски пост. Това означава, че исканията му са част от политическа платформа за работата на комисията, а не вече прието решение за намаляване на бюджета.

Предстои в следващия Конгрес да бъде определено кой ще оглави Комисията по въоръжените сили. Ако Смит получи поста, той ще има водеща роля при парламентарния контрол върху Пентагона, обсъждането на бюджета за отбрана и разследванията, които предлага.

Източници: news.bg


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    7 0 Отговор
    Лихвите по САШтинския дълг вече са
    най-голямото перо в бюджета❗

    Коментиран от #2

    10:15 05.11.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Дори военният бюджет- най-големият в света, вече е по-малък❗

    Коментиран от #4

    10:16 05.11.2026

  • 3 1488

    4 0 Отговор
    ми той умрял преди 236 г ма

    10:16 05.11.2026

  • 4 И 5 пъти

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    По-голям от този на блатарите .
    Кажи за госдолг США😂

    Коментиран от #10

    10:23 05.11.2026

  • 5 Мухаа ха!

    2 0 Отговор
    Там вече и милиарди не ги броят за пари! Така е,когато разполагаш с циклостил,който печата 24/7 денонощно.

    10:31 05.11.2026

  • 6 2 старци идиоти

    2 3 Отговор
    Тръмпоча и путин са срам за новото хилядолетие!

    10:36 05.11.2026

  • 7 Гледам на стъкло

    1 0 Отговор
    Само войната е достатъчно ефективна, за да поддържа този колапс! Трябва да се продава оръжие и мечти - биткойна си е идеален - ако не си го инвестирал в материя - благодаря, че вярваш в идеята!

    10:37 05.11.2026

  • 8 Георги

    0 0 Отговор
    нормално. Демокрацията трябва да се "защитава".

    10:39 05.11.2026

  • 9 добре де,

    1 0 Отговор
    ако слязат под 5% от БВП, няма ли да ги изгонят от НАТО? Нали последно това приеха?

    10:42 05.11.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "И 5 пъти":

    Какво те интересува по-точно🤔❓
    Часовникът вече показва число което би се закръглило на ... 41 трилиона❗ 4.1×10¹³❗
    а оня дето бърка МИЛИОНИ и ТРИЛИОНИ-
    наближава 41 ООО ООО ООО ООО $❗

    11:22 05.11.2026