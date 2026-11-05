Адам Смит иска бюджетът на Пентагона да е под $1 трилион

Лидерът на демократите в Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите Адам Смит обяви кандидатурата си за председател на комисията в следващия Конгрес. Той заяви, че ще настоява за по-нисък бюджет на Пентагона, повече публичен контрол и разследвания на американските военни операции.

Смит посочи, че разходите за отбрана трябва да останат под 1 трилион долара. Така той се противопостави на предложението на администрацията на Доналд Тръмп за бюджет от 1,5 трилиона долара за следващата година.

„За начало трябва да изискваме прозрачност и отчетност пред обществеността, като настояваме за повече публични показания от висши служители на Пентагона“, заяви Смит.

В писмо до свои колеги конгресменът призова за проверки на инвестициите на Пентагона във военни компании. Той поиска и разследвания на войната с Иран, както и на американските удари в Карибския басейн и Латинска Америка.

Кандидатура за ръководството на комисията

Адам Смит заяви, че ще ръководи „по-реалистична и устойчива“ стратегия за разходите за отбрана. По думите му следващият Конгрес трябва да постави по-силен акцент върху отчетността на висшите служители и върху начина, по който се използват средствата на Пентагона.

Смит е лидер на демократите в комисията и се кандидатира за нейния председателски пост. Това означава, че исканията му са част от политическа платформа за работата на комисията, а не вече прието решение за намаляване на бюджета.

Предстои в следващия Конгрес да бъде определено кой ще оглави Комисията по въоръжените сили. Ако Смит получи поста, той ще има водеща роля при парламентарния контрол върху Пентагона, обсъждането на бюджета за отбрана и разследванията, които предлага.

Източници: news.bg