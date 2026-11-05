Цифрите зад пропагандата

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От януари до септември тази година 136 граждани от Евросъюза са подали молби за временно убежище в Русия. Кремъл има такава програма за идеологическа борба с «недружествените» страни – предлага закрила на хората им, несъгласни с политиката на потъпкване на морала и религията. Доколко е действена тя? Не знам... Много са семействата на Запад, притеснени от намесата на властите в личните дела, от това, че под всякакъв предлог децата им може да бъдат отнети. Буди тревога отказът на държавата и църквата да изпълняват своите задължени към обществото. Но дали произволът на социалните служби и педализацията са основателна причина да оставиш дом, работа, семейство и приятели и да се отправиш към неизвестното?

Надали някой там е преритал за новодошлите... Склонен съм да мисля, че не те, а тяхната бройка е важна за посланиците и чиновниците, пишещи отчети за своята многуспешна работа.

Говорят, че част от емигрантите на съвестта живеят в село край Самара. Що дирят в страна, разчитаща на робския труд на пришълците от Средна Азия и Индия? С администрация и промишленост, нуждаещи се от реформиране, неприемащи несвоите... Как заспиват с мисълта, че са се отрекли от родното?... И че всеки момент може да ги подгонят към военкомата – защото има президентско постановление, засягащо чужденците, което предвид загубите на фронта, е спазвано стриктно, въпреки Конституцията и законите. Е, всеки сам кове съдбата си. Аз лично смятам, че няма хаир от това да зависиш от милостта на бюрократите.

Най-много са прошенията за руско убежище от Германия – 49. Следват Латвия – 36; Литва – 12: Италия и Естония – по 7 човека. Има и четирима българи.

И вместо епилог – още малко статистика.

Според изданието „Economist“ след 2022 година Русия преживява най-големия за последния век отток на населението – 817 – 922 хиляди човека са тръгнали да дирят щастието по широкия свят.

Цифрите от ООН допълват картината: общият брой на братушките, живеещи в чужбина е 9,1 милиона човека – 3% от всички мигранти по света. 1,1 милиона от тях са в Германия; 453 хиляди – в Щатите; около 200 хиляди – в Турция; 100 хиляди – в Испания, Израел, Канада, Италия, Франция.

И отделно, понеже стана дума по-горе, пък и е важно за разбирането на процесите в демографията, промишлеността и политиката – по данни на американското разузнаване досега Русия е загубила на фронта 300 хиляди човека, от тях 120 хиляди са убити.

Толкова за цифрите и пропагандата. Тя, пропагандата, носи важно послание, обаче хората, занимаващи се с нея, я опошляват. Забравят, че не педалите карат хората да се преселват. Без победи, идеология, наука, производство и грижа за народа няма как да направиш страната привлекателна за чужденците. И изобщо, за какво са ти другоземци, щом пет пари не даваш за своите?