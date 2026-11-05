Новини
Мнения »
Цифрите зад пропагандата

Цифрите зад пропагандата

5 Ноември, 2026 16:00 702 17

  • временно убежище-
  • русия-
  • ес

Говорят, че част от емигрантите на съвестта живеят в село край Самара

Цифрите зад пропагандата - 1
Снимка: Shutterstock
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От януари до септември тази година 136 граждани от Евросъюза са подали молби за временно убежище в Русия. Кремъл има такава програма за идеологическа борба с «недружествените» страни – предлага закрила на хората им, несъгласни с политиката на потъпкване на морала и религията. Доколко е действена тя? Не знам... Много са семействата на Запад, притеснени от намесата на властите в личните дела, от това, че под всякакъв предлог децата им може да бъдат отнети. Буди тревога отказът на държавата и църквата да изпълняват своите задължени към обществото. Но дали произволът на социалните служби и педализацията са основателна причина да оставиш дом, работа, семейство и приятели и да се отправиш към неизвестното?

Надали някой там е преритал за новодошлите... Склонен съм да мисля, че не те, а тяхната бройка е важна за посланиците и чиновниците, пишещи отчети за своята многуспешна работа.

Говорят, че част от емигрантите на съвестта живеят в село край Самара. Що дирят в страна, разчитаща на робския труд на пришълците от Средна Азия и Индия? С администрация и промишленост, нуждаещи се от реформиране, неприемащи несвоите... Как заспиват с мисълта, че са се отрекли от родното?... И че всеки момент може да ги подгонят към военкомата – защото има президентско постановление, засягащо чужденците, което предвид загубите на фронта, е спазвано стриктно, въпреки Конституцията и законите. Е, всеки сам кове съдбата си. Аз лично смятам, че няма хаир от това да зависиш от милостта на бюрократите.

Най-много са прошенията за руско убежище от Германия – 49. Следват Латвия – 36; Литва – 12: Италия и Естония – по 7 човека. Има и четирима българи.

И вместо епилог – още малко статистика.

Според изданието „Economist“ след 2022 година Русия преживява най-големия за последния век отток на населението – 817 – 922 хиляди човека са тръгнали да дирят щастието по широкия свят.

Цифрите от ООН допълват картината: общият брой на братушките, живеещи в чужбина е 9,1 милиона човека – 3% от всички мигранти по света. 1,1 милиона от тях са в Германия; 453 хиляди – в Щатите; около 200 хиляди – в Турция; 100 хиляди – в Испания, Израел, Канада, Италия, Франция.

И отделно, понеже стана дума по-горе, пък и е важно за разбирането на процесите в демографията, промишлеността и политиката – по данни на американското разузнаване досега Русия е загубила на фронта 300 хиляди човека, от тях 120 хиляди са убити.

Толкова за цифрите и пропагандата. Тя, пропагандата, носи важно послание, обаче хората, занимаващи се с нея, я опошляват. Забравят, че не педалите карат хората да се преселват. Без победи, идеология, наука, производство и грижа за народа няма как да направиш страната привлекателна за чужденците. И изобщо, за какво са ти другоземци, щом пет пари не даваш за своите?


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой

    5 2 Отговор
    Не са цифри, а числа! Като видиш 12 това е число създадено като изписване от цифрите 1 и 2. Цифрите са от 0 до 9. Нещо като буквите. А числата нещо като думите.

    Още предни години коментирах, че очаквам да започне бягане от запада. Като нищо този процес е започнал и дори в България се чува много западна реч навън.
    Преди някоя година предвиждах до 20 години да има войни от вътре от имигранти по западни държави като Франция, Белгия и други.
    При Майдана очаквах да стане война и глупаците я докараха!

    Защо не каже какво е населението на Украйна сега и преди? При разпада на СССР 52 милиона ли и 10.5 милиона считащи се за руснаци - после по-малко. Е то преди там са викали, че те са руснаците. Пропагандата на запада умишлено пропуска много неоспорими истини. Например как Автономна република Крим и град Севастопол обявяват независимост още 1992г. Как преди СССР Украйна не достига Черно море и не излиза като е влезнала. Как официално самостоятелно се появява след ПСВ на 3 държави и се обединяват и съществуват 1917-1921г и после от Коледа на 1991г. Реално някой тук са по-възрастни от самостоятелна Украйна! Как още 2010г издигат местният Хитлер (Бандера писал есе "Фашисти ли сме?" и че несъмнено са такива) за герой на народа. Проблема е едва ли не от ПСВ, но съвременият много преди войната. Реално нея я създадоха бандеровците, викащи че руснаците трябва да се избият - какъв резултат очакваха. И глупостта на запада да играе на омраза и расизъм, вместо да се опит

    16:13 05.11.2026

  • 3 Европийци

    6 4 Отговор
    ЕСсср се превръща в гето, бавно, но сигурно. Водят война, която със сигурност ще загубят, по един или друг начин. Вие къде бихте искали да живеете, в страна с голяма територия и много ресурси или в съюз пълен с мигранти, свръхзадлъжняла икономика и липса на перспективи?

    Коментиран от #4

    16:14 05.11.2026

  • 4 🇺🇦🇧🇬

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Европийци":

    Заминавай,ма! Но нещо има цифром и словом 4 човека,дето са отишли в рая... Другите само пропагандирате колко е прекрасна рашия,но не мърдате от диваните в "гнилия Запад"...

    16:17 05.11.2026

  • 5 🇺🇦🇧🇬

    7 5 Отговор
    136 облъчени искат да влезнат и 900 000 бягат... Това казва всичко за рашисткия рай...

    Коментиран от #13

    16:20 05.11.2026

  • 6 Саратовец

    6 3 Отговор
    Защо хората масово бягат от русия? Защо всички искат на Запад, а не в брикс - целите Балкани, плюс Молдова и Армения бягат от руския мир и подават молба за членство в ЕС. Защо няма опашка за визи пред руското посолство? Защо една рубла стана равна на един евроцент?
    Много просто. Никой не иска да живее в епохата на развития путинизъм.

    16:23 05.11.2026

  • 7 хахаха

    3 3 Отговор
    През 2021 година, според оценки на ООН, над 10 милиона души, родени в Русия, са живели в чужбина.
    През 2026г. пак според ООН братушките, живеещи в чужбина са 9,1 милиона човека или с над милион по малко от 2021г.

    Като стана въпрос за цифрите зад петроханската пропаганда...:)))

    16:27 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стоянов

    3 1 Отговор
    55 от тях (от балтийските страни) са етнически руснаци.

    16:29 05.11.2026

  • 10 Не искам да живея в съюз

    4 3 Отговор
    на африканци и араби, смър на ЕСссср

    16:30 05.11.2026

  • 11 Голям праз

    4 2 Отговор
    Само през тази година 120 000 българи и близо милион турци са напуснали сърцето на ЕС - Германия, като повечето са се прибрали в държавата си. Толкова за прекрасния ЕС.

    16:32 05.11.2026

  • 12 Числата зад пропагандата

    1 1 Отговор
    Към средата на 2026 г. броят на чуждите граждани и мигранти, намиращи се законно на територията на Руската федерация, възлиза на около 6,4 милиона души, повече от цялото население на България:)

    Коментиран от #15

    16:37 05.11.2026

  • 13 тц тц

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇺🇦🇧🇬":

    3 000 000 избягали от България щом влязохме в ЕС... Това казва всичко за еврогейския рай...

    Коментиран от #17

    16:39 05.11.2026

  • 14 Наблюдател

    4 1 Отговор
    В Европа потъпквали морала и религията? А в Русия не ги потъпкват. В Русия всички са морални, както знаем. Най-морален, естествено, е Путин, с неизвестния си брой засекретени деца. С религията е малко по-сложно, защото там е православна, а потъпканата религия на европейците не е, католици и протестанти са.

    16:54 05.11.2026

  • 15 Това са икономически мигранти

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Числата зад пропагандата":

    от бившите братски съветски републики. Също както и у нас ги назначават на по-ниски заплати отколкото местните. А за тях и това е нещо.

    16:56 05.11.2026

  • 16 Ама

    2 0 Отговор
    Много малко бе, нашите да се мобилизират !

    16:56 05.11.2026

  • 17 🇺🇦🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "тц тц":

    Знаеш ли значението на думата "бягство"?!
    Защо им е да бягат,след като никой не ги спира да напуснат доброволно? Българите бягаха от комунизма,след него всеки е свободен да хиди където си иска,за разлика от руZнаците,които ги пращат на фронта... Но да приемем,че си прав и 3млн българи са "избягали" след влизането ни в ЕС. Къде са отишли? В рашия,северна корея,баларус и иран ли?!

    17:05 05.11.2026