Цифрите зад пропагандата

От януари до септември тази година 136 граждани от Евросъюза са подали молби за временно убежище в Русия. Кремъл има такава програма за идеологическа борба с «недружествените» страни – предлага закрила на хората им, несъгласни с политиката на потъпкване на морала и религията. Доколко е действена тя? Не знам... Много са семействата на Запад, притеснени от намесата на властите в личните дела, от това, че под всякакъв предлог децата им може да бъдат отнети. Буди тревога отказът на държавата и църквата да изпълняват своите задължени към обществото. Но дали произволът на социалните служби и педализацията са основателна причина да оставиш дом, работа, семейство и приятели и да се отправиш към неизвестното?
Надали някой там е преритал за новодошлите... Склонен съм да мисля, че не те, а тяхната бройка е важна за посланиците и чиновниците, пишещи отчети за своята многуспешна работа.
Говорят, че част от емигрантите на съвестта живеят в село край Самара. Що дирят в страна, разчитаща на робския труд на пришълците от Средна Азия и Индия? С администрация и промишленост, нуждаещи се от реформиране, неприемащи несвоите... Как заспиват с мисълта, че са се отрекли от родното?... И че всеки момент може да ги подгонят към военкомата – защото има президентско постановление, засягащо чужденците, което предвид загубите на фронта, е спазвано стриктно, въпреки Конституцията и законите. Е, всеки сам кове съдбата си. Аз лично смятам, че няма хаир от това да зависиш от милостта на бюрократите.
Най-много са прошенията за руско убежище от Германия – 49. Следват Латвия – 36; Литва – 12: Италия и Естония – по 7 човека. Има и четирима българи.
И вместо епилог – още малко статистика.
Според изданието „Economist“ след 2022 година Русия преживява най-големия за последния век отток на населението – 817 – 922 хиляди човека са тръгнали да дирят щастието по широкия свят.
Цифрите от ООН допълват картината: общият брой на братушките, живеещи в чужбина е 9,1 милиона човека – 3% от всички мигранти по света. 1,1 милиона от тях са в Германия; 453 хиляди – в Щатите; около 200 хиляди – в Турция; 100 хиляди – в Испания, Израел, Канада, Италия, Франция.
И отделно, понеже стана дума по-горе, пък и е важно за разбирането на процесите в демографията, промишлеността и политиката – по данни на американското разузнаване досега Русия е загубила на фронта 300 хиляди човека, от тях 120 хиляди са убити.
Толкова за цифрите и пропагандата. Тя, пропагандата, носи важно послание, обаче хората, занимаващи се с нея, я опошляват. Забравят, че не педалите карат хората да се преселват. Без победи, идеология, наука, производство и грижа за народа няма как да направиш страната привлекателна за чужденците. И изобщо, за какво са ти другоземци, щом пет пари не даваш за своите?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Някой
Още предни години коментирах, че очаквам да започне бягане от запада. Като нищо този процес е започнал и дори в България се чува много западна реч навън.
Преди някоя година предвиждах до 20 години да има войни от вътре от имигранти по западни държави като Франция, Белгия и други.
При Майдана очаквах да стане война и глупаците я докараха!
Защо не каже какво е населението на Украйна сега и преди? При разпада на СССР 52 милиона ли и 10.5 милиона считащи се за руснаци - после по-малко. Е то преди там са викали, че те са руснаците. Пропагандата на запада умишлено пропуска много неоспорими истини. Например как Автономна република Крим и град Севастопол обявяват независимост още 1992г. Как преди СССР Украйна не достига Черно море и не излиза като е влезнала. Как официално самостоятелно се появява след ПСВ на 3 държави и се обединяват и съществуват 1917-1921г и после от Коледа на 1991г. Реално някой тук са по-възрастни от самостоятелна Украйна! Как още 2010г издигат местният Хитлер (Бандера писал есе "Фашисти ли сме?" и че несъмнено са такива) за герой на народа. Проблема е едва ли не от ПСВ, но съвременият много преди войната. Реално нея я създадоха бандеровците, викащи че руснаците трябва да се избият - какъв резултат очакваха. И глупостта на запада да играе на омраза и расизъм, вместо да се опит
16:13 05.11.2026
3 Европийци
Коментиран от #4
16:14 05.11.2026
4 🇺🇦🇧🇬
До коментар #3 от "Европийци":Заминавай,ма! Но нещо има цифром и словом 4 човека,дето са отишли в рая... Другите само пропагандирате колко е прекрасна рашия,но не мърдате от диваните в "гнилия Запад"...
16:17 05.11.2026
5 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #13
16:20 05.11.2026
6 Саратовец
Много просто. Никой не иска да живее в епохата на развития путинизъм.
16:23 05.11.2026
7 хахаха
През 2026г. пак според ООН братушките, живеещи в чужбина са 9,1 милиона човека или с над милион по малко от 2021г.
Като стана въпрос за цифрите зад петроханската пропаганда...:)))
16:27 05.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Стоянов
16:29 05.11.2026
10 Не искам да живея в съюз
16:30 05.11.2026
11 Голям праз
16:32 05.11.2026
12 Числата зад пропагандата
Коментиран от #15
16:37 05.11.2026
13 тц тц
До коментар #5 от "🇺🇦🇧🇬":3 000 000 избягали от България щом влязохме в ЕС... Това казва всичко за еврогейския рай...
Коментиран от #17
16:39 05.11.2026
14 Наблюдател
16:54 05.11.2026
15 Това са икономически мигранти
До коментар #12 от "Числата зад пропагандата":от бившите братски съветски републики. Също както и у нас ги назначават на по-ниски заплати отколкото местните. А за тях и това е нещо.
16:56 05.11.2026
16 Ама
16:56 05.11.2026
17 🇺🇦🇧🇬
До коментар #13 от "тц тц":Знаеш ли значението на думата "бягство"?!
Защо им е да бягат,след като никой не ги спира да напуснат доброволно? Българите бягаха от комунизма,след него всеки е свободен да хиди където си иска,за разлика от руZнаците,които ги пращат на фронта... Но да приемем,че си прав и 3млн българи са "избягали" след влизането ни в ЕС. Къде са отишли? В рашия,северна корея,баларус и иран ли?!
17:05 05.11.2026