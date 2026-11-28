България продължава подготовката за медицинската евакуация на пострадалите българи от Марсилия, но транспортирането им може да започне едва след получаването на медицински документи от френската болница. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова във Варна.

„За да бъде извършена адекватно, е нужна информация от болницата, в която са настанени“, каза Ивкова. По думите ѝ френските лекари трябва да издадат документи дали пациентите могат да бъдат превозени по въздух. Искането е изпратено писмено още предната вечер чрез генералното консулство на България в Лион.

България е в готовност да изпрати самолет. Министерството на отбраната съобщи, че военният самолет „Спартан“ може да бъде използван при необходимост, но решението зависи от медицинската оценка на състоянието на пострадалите.

Трима българи остават в болница

Към последната информация трима български граждани се намират в болница в Марсилия. Двама от тях са под лекарско наблюдение. Единият е в реанимация с травма на главата, но е в съзнание и контактен. Другият е с лека травма и е пожелал да остане под наблюдение, въпреки че е имал възможност да бъде изписан.

Третият гражданин е придружител и не е под лекарско наблюдение. Предстои лекарски преглед, след който трябва да стане ясно дали пострадалите могат да бъдат изписани и да пътуват, както и дали пациентът от реанимацията може да бъде преместен.

Първоначално бяха съобщени 11 пострадали

Инцидентите са станали преди футболната среща между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“. Министерството на външните работи първоначално съобщи за 11 пострадали български граждани. Шестима са били транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място.

Случаят се следи от генералния консул на България в Лион и полицейското аташе в Париж. Те поддържат контакт с френските институции и оказват съдействие на пострадалите.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg