Tерористична държава ли е Русия?

Точното правно определение тепърва ще бъде решено от Международния наказателен съд в Хага, но вече е ясно, че режимът в Кремъл извършва военни престъпления.

Това коментира политологът от Русия Владимир Ростоцкий.

На 1 март руската авиация бомбардира Харков и региона очевидно с неуправляеми бомби.

Airstrike reported in Kharkiv. Possibly related to the SU-34(s?) in the area. pic.twitter.com/ReqZusf8Bg