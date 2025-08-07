Новини
Оставка заради корупция: ще доживеем ли и в България?

7 Август, 2025

Премиерът на Литва подаде оставка заради обвинения в корупция, в Гърция обвиненията на европейската прокуратура взеха главата на четирима министри. А в България?

Оставка заради корупция: ще доживеем ли и в България? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Ивайло Нойзи Цветков:

Покрай всички разправии около нашата Комисията за противодействие на корупцията - съчетание с бухалки ли било, с ленти (от записи) или обръчи (от фирми) - всички пропуснаха една новина от далечна във всяко отношение Литва.

Там премиерът Гинтаускас Палукас подаде оставка, защото местната прокуратура го разследва за корупция. Забележете: само заради сигнал и разследване. Той нито е бил показно задържан, нито разследващите органи във Вилнюс, Каунас или Клайпеда са обвинявани в политическа атака. Имаше, разбира се, и протести, доста културни, защото тамошните прокурори ровят в предишната му битност на бизнесмен - за която твърдят впрочем, че е и сегашна, чрез подставени лица и роднини.

Литовците не искат пак да бъдат "освобождавани" от Русия

Според тяхната там система не друг, а президентът Гитанас Науседа обяви оставката на премиера. Палукас, който е лидер на социалдемократите, оглави тройна коалиция миналия октомври. И сега забележете: само по тези подозрения не само последва неговата оставка, но и оставката на цялото правителство, и то - както се тюхка в. "Куриер Виленски", който излиза на полски език във Вилнюс - броени дни преди обявените военни учения на Русия край беларуско-литовската граница.

Тук е важно да отбележим, че литовците, също така "освобождавани" на два пъти от руснаците, взимат много по-насериозно въпроса коя е следващата държава в Путиновата доктрина за възстановяване на "традиционни сфери на влияние". И за разлика от нас, балтийските държави не се люшкат в посока "здравствуйте, братушки", а съвсем сериозно и тревожно следят какво прави Путиновата мечта за неоруска империя. Там на практика няма евроскептици - те разбират, но отказват и на битово ниво да говорят руски език.

Корупцията в Гърция - прилики и разлики

Литва ви е далеч, като култура и всичко? Добре, да погледнем към любимите съседи Гърция - държава, великолепна във всяко едно отношение, освен че от субтропическа вече става тропическа. Преди по-малко от месец не един и двама, а цели четирима министри от консервативното правителство на "Нова Демокрация" изгърмяха, след като се оказаха разследвани за корупция, свързана с европейските земеделски фондове. Разкритията бяха направени от самата Лаура Кьовеши, главен прокурор на ЕС, и нейната гръцка наместничка Попи Папандреу.

Скандалът беше огромен, макар българските медии да не му обърнаха внимание, защото и гърците, като нас, леко си падат по корупционните практики - тяхната организация OPEKEPE, която разпределя парите за земеделие, беше разкостена от европрокуратурата. До степен, в която правителството на Мицотакис беше разтърсено сериозно. Разбира се, поради културни и географско-ментални особености то не подаде оставка. Що пък ще подава, като може просто да хвърли няколко министри "под автобуса"?

Унгария, България и тактиката на контраатаката

А ето и как действат имитационните протръмпистки власти, накъдето залитаме и ние, като примерът пак е от отпреди броени дни: любимецът на сегашните ни силни хора Виктор Орбан не си губи времето, когато почти смазаната опозиция в Унгария говори за корупция, а директно контраатакува. Той, на свой ред, обвини самата Урсула фон дер Лайен в корупция и поиска оставката ѝ.

Каква корупция по-точно? Не се разбира, но това донякъде е и родна тактика, както вероятно сте забелязали. Ако просто хвърлим сериозни обвинения към когото и да било, няма нужда от конкретика - новата "дигитална" общност сама ще свърши останалото. И новата "дигитална" общност, защото няма имунни защити срещу дори най-простите ченгеджийски и властови номера, подема с еротичен плам хвърлените в пространството обвинения и ги вдига до възбог. Това пък на свой ред води до едно от най-опасните неща в нашата епоха - как Фейсбук влияе и налага дневния ред и на медиите, и дори на правосъдието, само заради истериката.

А ще доживеем ли и в България...?

Но понеже започнах с моя "приятел", литовския премиер: едва ли в България ще доживеем властник, който, възмутен от обвиненията срещу него, да подаде оставка, докато се изчисти името му. Или пък се докаже корупция - нали за целта трябва да реши съдебната система.

Представяте ли си който и да било от нашите гьонсурати сам да слезе от българския своеобразен Олимп, за да "запази лице"? А "гьонсурат" впрочем е чудесна турска дума, която значи буквално дебелокожие на лицето, т.е. при голям срам да продължиш да се държиш така, сякаш не е станало нищо.

И друг път е ставало дума, но знаете ли защо политическият гьонсуратлък у нас е напълно приемлив? Заради пълната липса на реални граждански изблици срещу това и заради особената ни културна черта, при която средният българин, ако изобщо има такова животно, всъщност мечтае да е на мястото на онези, срещу които би трябвало да протестира. И въобще не подозира, че борбата срещу тях би подобрила среднобългарския му живот.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мечти

    13 3 Отговор
    В България прасетата се натискат в кочините си и нищо не ми е да ги мръдне, хората си ги преизбират. Кирил Петков без да е уличен в корупция пое отговорност и подаде оставка. Но вижте тези които ги има по снимките и по Магнистски. Хората за тях и техните балонни партии гласуват.

    Коментиран от #7

    21:05 07.08.2025

  • 2 Ааааааа не !

    12 0 Отговор
    Във България ГОЛЕМИТЕ КРАДЦИ...министър председател , министри , БИЗНЕСМЕНИ .....имат голям имунитет против кражби и далавери !!!!! Ако ги посочиш , че злоупотребяват ....влизаш директно във панделката на топло !!!!!!

    21:12 07.08.2025

  • 3 Прасе в парламента ??

    9 0 Отговор
    Можем и да вкараме всяко магаре вътре на хладина и със голяма заплата !!!!!!

    Коментиран от #4

    21:14 07.08.2025

  • 4 Ми то.....

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Прасе в парламента ??":

    И на него ще му трябват съветници , консултанти....секретарки от къде пари ?????

    Коментиран от #5

    21:15 07.08.2025

  • 5 Тиквата каза , че сте богати ЕВРОПЕЙЦИ

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ми то.....":

    не се стискайте .....давайте парите , че чекмеджето се опразни !!!!!!!

    21:17 07.08.2025

  • 6 Перо

    5 4 Отговор
    Един доказан наркоман ли ще е мерилото за морал? Срам е за редакцията да дундурка тоя елемент!

    21:17 07.08.2025

  • 7 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мечти":

    А кой ще носи отговорност за корумпетата, които е назначил или одобрил?

    21:19 07.08.2025

  • 8 Ъъъъъъъъ

    7 3 Отговор
    Той, на свой ред, обвини самата Урсула фон дер Лайен в корупция и поиска оставката ѝ.

    Каква корупция по-точно? Не се разбира, но това донякъде е и родна тактика, както вероятно сте забелязали.

    Тук Нойзи вече се омаза....Да твърдиш, че Урсула е не е корумпирана, е нелепо. Меко казано. И ако вземем примера, който се дава с литовците, то Урсула трябваше да подаде оставка още като тръгнаха разследванията срещу нея за измамата с ваксините. Така че, хайде да не говорим глупостите. Урсула е другото име на корупция.

    21:24 07.08.2025

  • 9 Потрес

    8 1 Отговор
    Аве Нойзи, колко бутна да те отърват теб и колата ти от закона? И после за корупция ни говори тоя НПО наглец!

    21:38 07.08.2025

  • 10 Така е

    7 0 Отговор
    Едва ли !? Нас ни управляват типове без морал и съвест !

    21:40 07.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шопендар

    9 0 Отговор
    Още ли не сте разбрали че корупцията в България се бори с корупция.и така ще е докато мафията владее държавата

    21:42 07.08.2025

  • 13 Айзомби

    4 0 Отговор
    Стига са се отървали с оставка.Доживотен и тва е , дал е клетва.А в страните които има смъртно - направо на бесилото.

    21:52 07.08.2025

  • 14 Ами

    5 0 Отговор
    в България, Дончев, Буци/ Буда, хасковският каун , Харизанов и другите пердета ни обясняват ,че в цяла Европа имало корупция и е нормално и тука да има...

    22:01 07.08.2025

  • 15 Механик

    3 1 Отговор
    Тоя НОЙЗИ не беше ли човека дето кара пиян на тараба?
    Дойчевеле, вие до такива ли опряхте? Или вие само с такива оперирате?

    22:09 07.08.2025

  • 16 Георги

    2 1 Отговор
    за оная пиянка Димо Алексиев беше голям зор да остане без работа, а нойзито го публикуват през ден...

    22:16 07.08.2025