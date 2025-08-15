Новини
Цунки за убийците
Цунки за убийците

Стига! Моля, без финтове от сорта, че бил дете. Момче. Не бил пил, не бил друсан

Снимка: Фейсбук
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Стига! С тези малоумно-либерални тъпотии вече не може. Не може, не се търпи и не става.

Днес ми обясняват, че обществото било виновно, че поредният млад нещастник трепе хора по улиците, докато пили гуми със 170 километра. Няма да му броя фишовете. Не ми е работа. Излиза, че не е убиец, а не бил достатъчно възпитан. Не бил достатъчно обичан. Обществото му обръщало гръб. Живеел своя нещастен живот сам със своя автомобил и само той го разбирал. Говоря за автомобила. Майка му, баща му, учителката му във втори клас, съседът, който не поздравява... Реално те са виновни. А той е жертва на кофти обстоятелства. Жертвите съответно са резултат на неговата отхвърлена любов и липсващо възпитание. Получава ми се нещо като мъжка Ана Каренина за дрифтъджии.

Стига! Моля, без финтове от сорта, че бил дете. Момче. Не бил пил, не бил друсан. Сега, като си признае вината и като изрази съболезнования на загиналите и ранените, ще е почти невинен. Малко адвокати. Малко дрън-дрън парички, защото знаем, че правосъдната ни система е гъвкава, да не кажа, че се вие като сополи. Малко висене по съдебни зали с качулка и медицинска маска. Защото, е човещина да се грижиш да не хванеш някой вирус между съдебните изслушвания. Знаем си. А и след три дни вече никой няма да помни случая освен близките на пострадалите.

Обаче аз отказвам да съм виновен за поредните малоумия на поредния малоумник. Не приемам вината да се размива по такъв вече устойчив начин. Всеки опит да бъда приобщен към това престъпление отскача от мен като билярдна топка от цимент. Отказвам да приема, че и обществото е виновно.

Всички да си разделяме вината ли трябва? Аз, като част от обществото, колко дни трябва да лежа в затвора, че да поема своята част от наказанието? Крайно време е да спрем да влизаме в положението на всеки ненормалник, защото... ще ни е по-трудно да влезем в положението на убития? Ако се държим все така утре ще убият и нас. Или нашите деца. Тогава ще висим сами със собствената си тъга и ще преглъщаме не дотам щастливото детство на нашия персонален убиец. Ще се молим за справедливост и няма да я получаваме, защото днес захвърляме справедливостта, като я сваляме от плещите на поредния ненормалник, глупак, фрустриран гамен или казано по друг начин убиец.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 63 гласа.
  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    13 3 Отговор
    ИМПЕРАТОРА о но ди целото МАТЮ+пудели.

    Бгевроатлантичета в потрес с изтощени батерии на ви бра торите.

    17:04 15.08.2025

  • 2 Наистина

    24 2 Отговор
    пълно е с малоумници и то "европейци" !

    17:07 15.08.2025

  • 3 Сила

    3 36 Отговор
    " Крайно време е да спрем да влизаме в положението на всеки ненормалник ....".... Абсолютно съм съгласен !!!!.....крайно време е Имил Гьотефф да спре да получава широка медийна трибуна и да се задоволи с моноспектакли и индивидуални словоблудства в съответната обстановка .....💉🚑🏥

    17:10 15.08.2025

  • 4 Пецо

    24 4 Отговор
    Ревахте за Европейски съюз ! На ви Европейски съюз. Търпете си либерастичните простотии . Жалко за пострадалите от поредния некъдърен тарикат на пътя.Балтия трябва за такива тумбаци

    Коментиран от #15

    17:11 15.08.2025

  • 5 Малко

    43 0 Отговор
    по-ясно авторът трябваше да каже, че горкото момче е циганин. Недоучил, неработещ, поради което е нещастен. Нещата трябва да се наричат с истинските им имена и циганинът си е циганин- начин на живот, възпитание, манталитет.

    Коментиран от #6, #8, #27

    17:12 15.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Госあ

    17 1 Отговор
    Репресии за рецидивистите преди да са убили и цензура и затвор за лъжците и крадците. И България може да я бъде.

    17:18 15.08.2025

  • 8 Сила

    23 2 Отговор

    До коментар #5 от "Малко":

    Добре , тия са ясни ...но на Слънчака е българин , чист етнически българин с баща и майка полицай ( държавни служители , "учили " нещо там , но уж учили ) и кво , каква е разликата ???!!!??? Страшното е приликата и липсата на наказателна отговорност за деянията !!! И какво ти говори това за държавата като цяло , двете социални крайности , но един резултат ....

    Коментиран от #10, #12

    17:27 15.08.2025

  • 9 Напомнящ

    21 2 Отговор
    Поздравления на Емо за този обективен анализ на скапаната ни действителност!!! Сърдечно му благодаря за това,че едно към едно е написал това,което и аз мисля и чувствам по конкретния ужасено трагичен случай!!! Но когато се опитах да коментирам във форума ме изтриха напълно безпричинно! И аз съм част от обществото и в никой случай не искам да приемам вината на разни разпасани ненормалници и убийци!!!

    17:29 15.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Защо триете?

    12 0 Отговор
    Катастрофи е имало и винаги ще има. И кой българин го е оправдал този? Ц@ганинът е типичен случай за целия етнос, нашият е изключение. Затова ц@ганинът да си върши престъпленията в неговата си държава, не в моята българската.

    17:35 15.08.2025

  • 12 Защо триете истината?

    24 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Никой не е обърнал престъплението към циганите. Прочети книгите на нашия учен Алексей Пампорово и може би ще разбереш, че циганите са основните носители на престъпност у нас. Те не признават правила и закони, "не искат да живеят по български"-това го чух с ушите си, поставят се над всички. Не работят, а ние ги хрантутим са данъците и осигуровките си, не плащат данъци, но само искат " та държавата да ни дава", мразят ни до мозъка на костите си. Да се махат и да си вървят в Циганория. На правещите са толерантни тук искрено им пожелавам да попадат на тъмна улица сред циганска сбуна и после пак да се правят на толерасти за наша сметка.

    Коментиран от #14

    17:39 15.08.2025

  • 13 На 21 г. носех отговорност

    15 0 Отговор
    Навремето тръгнах на училище на 6 г. и завърших гимназия на 17 г. Веднага ме приеха в университета. Тогава това не беше лесно, софиянци без привилегии влизаха в някои специалности като през иглени уши. Завърших на 21 г. и веднага се дипломирах. По онова време, ако не отидеш да работиш 3 години по разпределение следваше съдебен процес и държавата изискваше да й платиш разноските по следването. За възпитаниците на СУ сумата беше 4 000 лева, а заплатата на начинаещ млад висшист тогава беше 105 лева. За мен майка ми за кратко време е получавала детски надбавки в размер на 65 стотинки, после спрели и тези пари. Заради доходите на родителите ми като на обикновени висшисти, стипендия по времена следването ми се полагаше само в онези периоди,през които семестриалният ми успех беше над (5.50). За другите семестри не ми се полагаше стипендия, макар че средният ми успех никога не е бил под мн.добър (5). Това е всичко, което скъпата ми родина е дала за мен докато завърша висше образование на 21 г. После веднага започнах работа и до ден днешен коректно си плащам данъците. Няма да разказвам какви машини създаде баща ми и какъв беше икономическият ефект от тях. А от родителите на този синковец с аудито, както и от него самия, държавата ни каква полза е имала, освен дето са ползвали соц. помощи и са пълнили канализацията?

    17:47 15.08.2025

  • 14 Сила

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "Защо триете истината?":

    Истината е , че циганите НИКОГА НЯМА ДА СЕ ИНТЕГРИРАТ НИКЪДЕ !!! В никое общество , от Европа през Америка до Австралия , никога !!!! До известна степен го правят само тези , които са образовани и искрено и умишлено искат да се махнат от свойте съплеменници и да живеят сред обществото !!! Но това са буквално единици ...тези хора си живеят така от векове и ще продължават в същия дух !!! Но циганите ( български граждани по документи )ще стават все повече в БГ то , факт неподлежащ на съмнение !!!

    17:52 15.08.2025

  • 15 Не заблуждавай!

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пецо":

    Какво общо има тук Европейският съюз? В периода 1958-1973 г. Тошо Правешки довлече тук около 400 000 индуси, събрани от целия Балкански п-ов и им предостави условия за развъждане. Преди 1958 г. е имало тук заварено от царско време циг. население с обща численост около 180 000. И преди 10-и ноември пак вегетираха на гърба ни, макар че мнозина от тях уж се водеха на работа. Но не всички. Жените им пък вечно бяха в отпуска по майчинство. Има тук-там работещи добросъвестно но са единици.

    Коментиран от #16, #17

    17:54 15.08.2025

  • 16 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не заблуждавай!":

    Най хубавия български град Елена го циганизираха през 70 години на миналия век ....там никога не е имало цигани , дори по турско ....партията беше решила и ги заселваше и в жилищните блокове по кварталите , ефекта беше ужасяващ !!!

    Коментиран от #22

    18:00 15.08.2025

  • 17 Пецо

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не заблуждавай!":

    Ем щото заради таа простотия ЕС трябва такива "малцинства" да се толерорат и са над закона. По онова лошото гадно време такива филми нямаше. Сега ще попеят два дни за него и ще го пуснат щото млад, малцинство и тем подобни простотии, а трябва на въже да виси

    18:11 15.08.2025

  • 18 Механик

    6 1 Отговор
    Браво, човече! Браво!
    Знам, че на либералните тролове никак не си им по вкуса, но това дори те прави още по-ценен за мен и за нормалните хора!
    Браво за позицията!!!

    18:15 15.08.2025

  • 19 гьотоф

    1 1 Отговор
    нещо смисленно

    18:17 15.08.2025

  • 20 Циганите си присвояват

    7 0 Отговор
    привилегиите, които са си извоювали негрите в САЩ. Огромната разлика е в това, че те са били докарвани насила с кораби и са били роби 150г. Имаха си движения, Мартин Лутър Кинг и си извоюваха отношение спрямо тях, въпреки, че сега злоупотребяват с него. Нашите цигани, изгонени насила с войска от Индия поради недостатъци в поведението, които имат и сега се заселват в Западна Европа, но след нещата които правят са отстрелвани на място и са се придвижили към Османската Империя, ставайки съюзници с турците. Издавали са къде ходят нашите хайдути и като за награда са безчинствали след намесата на аскера. Това са прокълнатите от народа "башибозуци". Крайно несправедливо е да се ползват от привилегиите на народи заробени или колонизирани на времето.

    Коментиран от #21

    18:21 15.08.2025

  • 21 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Циганите си присвояват":

    ГЕРБ , ДПС и БСП ....без коментар , сещай се !

    18:30 15.08.2025

  • 22 Напомнящ

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    ДА! Така беше по живково време,когато Партията им решаваше всичко за живота ни! Живея в южен областен град,в който през 70-те год. на миналия век започна изграждането на най-големия панелен квартал на града. И в новопостроените блокове,в които българите си купуваха апартаменти започнаха да настаняват ромляни,уж за да се интегрирали по-бързо! От тогава изминаха цели 55год.,интеграцията не се осъществи,само дето българските собственици си харизаха на безценица жилищата и се махнаха от този ад! Сега в един осеметажен блок с шест входа няма пукнат българин! Целият блок беше буквално потрошен и в момента го санират за награда!!!

    Коментиран от #24

    18:32 15.08.2025

  • 23 виктория

    0 0 Отговор
    псевдодемокрацията емиле!!!и евроатлантизма!!!това са ни ценностите сега,ако не си разбрал!!!

    18:36 15.08.2025

  • 24 виктория

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Напомнящ":

    ами да им направим гета тогава!!!какво предлагаш!! или като хитлер евреите!!! а!

    18:38 15.08.2025

  • 25 Всеки !

    1 0 Отговор
    Да си Плаща !

    Масрафа !

    Извинения за Това !

    Неможе Да Има !

    18:40 15.08.2025

  • 26 Не е Човешко !

    1 0 Отговор
    Не е Човешко !

    Да Убиеш !

    Нищо неподозиращ Човек !

    18:41 15.08.2025

  • 27 Ддд

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Малко":

    Е, онзи от Слънчев бряг е българин,с родители полицаи. По малко ли е виновен?

    18:42 15.08.2025