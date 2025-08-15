Цунки за убийците

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Стига! С тези малоумно-либерални тъпотии вече не може. Не може, не се търпи и не става.

Днес ми обясняват, че обществото било виновно, че поредният млад нещастник трепе хора по улиците, докато пили гуми със 170 километра. Няма да му броя фишовете. Не ми е работа. Излиза, че не е убиец, а не бил достатъчно възпитан. Не бил достатъчно обичан. Обществото му обръщало гръб. Живеел своя нещастен живот сам със своя автомобил и само той го разбирал. Говоря за автомобила. Майка му, баща му, учителката му във втори клас, съседът, който не поздравява... Реално те са виновни. А той е жертва на кофти обстоятелства. Жертвите съответно са резултат на неговата отхвърлена любов и липсващо възпитание. Получава ми се нещо като мъжка Ана Каренина за дрифтъджии.

Стига! Моля, без финтове от сорта, че бил дете. Момче. Не бил пил, не бил друсан. Сега, като си признае вината и като изрази съболезнования на загиналите и ранените, ще е почти невинен. Малко адвокати. Малко дрън-дрън парички, защото знаем, че правосъдната ни система е гъвкава, да не кажа, че се вие като сополи. Малко висене по съдебни зали с качулка и медицинска маска. Защото, е човещина да се грижиш да не хванеш някой вирус между съдебните изслушвания. Знаем си. А и след три дни вече никой няма да помни случая освен близките на пострадалите.

Обаче аз отказвам да съм виновен за поредните малоумия на поредния малоумник. Не приемам вината да се размива по такъв вече устойчив начин. Всеки опит да бъда приобщен към това престъпление отскача от мен като билярдна топка от цимент. Отказвам да приема, че и обществото е виновно.

Всички да си разделяме вината ли трябва? Аз, като част от обществото, колко дни трябва да лежа в затвора, че да поема своята част от наказанието? Крайно време е да спрем да влизаме в положението на всеки ненормалник, защото... ще ни е по-трудно да влезем в положението на убития? Ако се държим все така утре ще убият и нас. Или нашите деца. Тогава ще висим сами със собствената си тъга и ще преглъщаме не дотам щастливото детство на нашия персонален убиец. Ще се молим за справедливост и няма да я получаваме, защото днес захвърляме справедливостта, като я сваляме от плещите на поредния ненормалник, глупак, фрустриран гамен или казано по друг начин убиец.