Цунки за убийците

Стига! С тези малоумно-либерални тъпотии вече не може. Не може, не се търпи и не става.
Днес ми обясняват, че обществото било виновно, че поредният млад нещастник трепе хора по улиците, докато пили гуми със 170 километра. Няма да му броя фишовете. Не ми е работа. Излиза, че не е убиец, а не бил достатъчно възпитан. Не бил достатъчно обичан. Обществото му обръщало гръб. Живеел своя нещастен живот сам със своя автомобил и само той го разбирал. Говоря за автомобила. Майка му, баща му, учителката му във втори клас, съседът, който не поздравява... Реално те са виновни. А той е жертва на кофти обстоятелства. Жертвите съответно са резултат на неговата отхвърлена любов и липсващо възпитание. Получава ми се нещо като мъжка Ана Каренина за дрифтъджии.
Стига! Моля, без финтове от сорта, че бил дете. Момче. Не бил пил, не бил друсан. Сега, като си признае вината и като изрази съболезнования на загиналите и ранените, ще е почти невинен. Малко адвокати. Малко дрън-дрън парички, защото знаем, че правосъдната ни система е гъвкава, да не кажа, че се вие като сополи. Малко висене по съдебни зали с качулка и медицинска маска. Защото, е човещина да се грижиш да не хванеш някой вирус между съдебните изслушвания. Знаем си. А и след три дни вече никой няма да помни случая освен близките на пострадалите.
Обаче аз отказвам да съм виновен за поредните малоумия на поредния малоумник. Не приемам вината да се размива по такъв вече устойчив начин. Всеки опит да бъда приобщен към това престъпление отскача от мен като билярдна топка от цимент. Отказвам да приема, че и обществото е виновно.
Всички да си разделяме вината ли трябва? Аз, като част от обществото, колко дни трябва да лежа в затвора, че да поема своята част от наказанието? Крайно време е да спрем да влизаме в положението на всеки ненормалник, защото... ще ни е по-трудно да влезем в положението на убития? Ако се държим все така утре ще убият и нас. Или нашите деца. Тогава ще висим сами със собствената си тъга и ще преглъщаме не дотам щастливото детство на нашия персонален убиец. Ще се молим за справедливост и няма да я получаваме, защото днес захвърляме справедливостта, като я сваляме от плещите на поредния ненормалник, глупак, фрустриран гамен или казано по друг начин убиец.
1 БгТопИдиот🇧🇬
Бгевроатлантичета в потрес с изтощени батерии на ви бра торите.
17:04 15.08.2025
2 Наистина
17:07 15.08.2025
3 Сила
17:10 15.08.2025
4 Пецо
Коментиран от #15
17:11 15.08.2025
5 Малко
Коментиран от #6, #8, #27
17:12 15.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Госあ
17:18 15.08.2025
8 Сила
До коментар #5 от "Малко":Добре , тия са ясни ...но на Слънчака е българин , чист етнически българин с баща и майка полицай ( държавни служители , "учили " нещо там , но уж учили ) и кво , каква е разликата ???!!!??? Страшното е приликата и липсата на наказателна отговорност за деянията !!! И какво ти говори това за държавата като цяло , двете социални крайности , но един резултат ....
Коментиран от #10, #12
17:27 15.08.2025
9 Напомнящ
17:29 15.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Защо триете?
17:35 15.08.2025
12 Защо триете истината?
До коментар #8 от "Сила":Никой не е обърнал престъплението към циганите. Прочети книгите на нашия учен Алексей Пампорово и може би ще разбереш, че циганите са основните носители на престъпност у нас. Те не признават правила и закони, "не искат да живеят по български"-това го чух с ушите си, поставят се над всички. Не работят, а ние ги хрантутим са данъците и осигуровките си, не плащат данъци, но само искат " та държавата да ни дава", мразят ни до мозъка на костите си. Да се махат и да си вървят в Циганория. На правещите са толерантни тук искрено им пожелавам да попадат на тъмна улица сред циганска сбуна и после пак да се правят на толерасти за наша сметка.
Коментиран от #14
17:39 15.08.2025
13 На 21 г. носех отговорност
17:47 15.08.2025
14 Сила
До коментар #12 от "Защо триете истината?":Истината е , че циганите НИКОГА НЯМА ДА СЕ ИНТЕГРИРАТ НИКЪДЕ !!! В никое общество , от Европа през Америка до Австралия , никога !!!! До известна степен го правят само тези , които са образовани и искрено и умишлено искат да се махнат от свойте съплеменници и да живеят сред обществото !!! Но това са буквално единици ...тези хора си живеят така от векове и ще продължават в същия дух !!! Но циганите ( български граждани по документи )ще стават все повече в БГ то , факт неподлежащ на съмнение !!!
17:52 15.08.2025
15 Не заблуждавай!
До коментар #4 от "Пецо":Какво общо има тук Европейският съюз? В периода 1958-1973 г. Тошо Правешки довлече тук около 400 000 индуси, събрани от целия Балкански п-ов и им предостави условия за развъждане. Преди 1958 г. е имало тук заварено от царско време циг. население с обща численост около 180 000. И преди 10-и ноември пак вегетираха на гърба ни, макар че мнозина от тях уж се водеха на работа. Но не всички. Жените им пък вечно бяха в отпуска по майчинство. Има тук-там работещи добросъвестно но са единици.
Коментиран от #16, #17
17:54 15.08.2025
16 Сила
До коментар #15 от "Не заблуждавай!":Най хубавия български град Елена го циганизираха през 70 години на миналия век ....там никога не е имало цигани , дори по турско ....партията беше решила и ги заселваше и в жилищните блокове по кварталите , ефекта беше ужасяващ !!!
Коментиран от #22
18:00 15.08.2025
17 Пецо
До коментар #15 от "Не заблуждавай!":Ем щото заради таа простотия ЕС трябва такива "малцинства" да се толерорат и са над закона. По онова лошото гадно време такива филми нямаше. Сега ще попеят два дни за него и ще го пуснат щото млад, малцинство и тем подобни простотии, а трябва на въже да виси
18:11 15.08.2025
18 Механик
Знам, че на либералните тролове никак не си им по вкуса, но това дори те прави още по-ценен за мен и за нормалните хора!
Браво за позицията!!!
18:15 15.08.2025
19 гьотоф
18:17 15.08.2025
20 Циганите си присвояват
Коментиран от #21
18:21 15.08.2025
21 Сила
До коментар #20 от "Циганите си присвояват":ГЕРБ , ДПС и БСП ....без коментар , сещай се !
18:30 15.08.2025
22 Напомнящ
До коментар #16 от "Сила":ДА! Така беше по живково време,когато Партията им решаваше всичко за живота ни! Живея в южен областен град,в който през 70-те год. на миналия век започна изграждането на най-големия панелен квартал на града. И в новопостроените блокове,в които българите си купуваха апартаменти започнаха да настаняват ромляни,уж за да се интегрирали по-бързо! От тогава изминаха цели 55год.,интеграцията не се осъществи,само дето българските собственици си харизаха на безценица жилищата и се махнаха от този ад! Сега в един осеметажен блок с шест входа няма пукнат българин! Целият блок беше буквално потрошен и в момента го санират за награда!!!
Коментиран от #24
18:32 15.08.2025
23 виктория
18:36 15.08.2025
24 виктория
До коментар #22 от "Напомнящ":ами да им направим гета тогава!!!какво предлагаш!! или като хитлер евреите!!! а!
18:38 15.08.2025
25 Всеки !
Масрафа !
Извинения за Това !
Неможе Да Има !
18:40 15.08.2025
26 Не е Човешко !
Да Убиеш !
Нищо неподозиращ Човек !
18:41 15.08.2025
27 Ддд
До коментар #5 от "Малко":Е, онзи от Слънчев бряг е българин,с родители полицаи. По малко ли е виновен?
18:42 15.08.2025