Калоян Методиев: Така няма да стане. МВР се провали

„Гонки с коли и мотори и тази нощ в София. Чета гневни статуси из фейсбук. Така няма да стане. Убийства, шумов тормоз. МВР се провали в решаването на проблема. Общината не може. Парламентът прие поредния калпав закон, с който ги ограничи на магистралите, но ги набута още повече в градовете. Едно от решенията на проблема е тези с патологична страст към високи скорости да се състезават, дрифтят и си качват адреналина на специални затворени писти. Специализирани или сертифицирани писти, където има обезопасяване,

медицински пункт, условия. Това пише в социалните мрежи Калоян Методиев и допълва:

Мнозина ходят в Серес в Гърция, там имаше и един загинал български гражданин преди месец. Две писти има у нас - с. Калояново и една след Самоков, която е в процес на изграждане. Крайно недостатъчно! Спешно трябва да се реши този проблем, защото адреналиновите шофьори са убийци. Карането на кола нощно време става руска рулетка за съвестните водачи, опасно за пешеходци, а вече и за ползващи градски транспорт. Наказания, превенция, но и отделянето им в обособени пространства, както е по света. Да носят сами отговорност за себе си и да не са заплаха за нас останалите.“