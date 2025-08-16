Калоян Методиев: Така няма да стане. МВР се провали

„Гонки с коли и мотори и тази нощ в София. Чета гневни статуси из фейсбук. Така няма да стане. Убийства, шумов тормоз. МВР се провали в решаването на проблема. Общината не може. Парламентът прие поредния калпав закон, с който ги ограничи на магистралите, но ги набута още повече в градовете. Едно от решенията на проблема е тези с патологична страст към високи скорости да се състезават, дрифтят и си качват адреналина на специални затворени писти. Специализирани или сертифицирани писти, където има обезопасяване,
медицински пункт, условия. Това пише в социалните мрежи Калоян Методиев и допълва:
Мнозина ходят в Серес в Гърция, там имаше и един загинал български гражданин преди месец. Две писти има у нас - с. Калояново и една след Самоков, която е в процес на изграждане. Крайно недостатъчно! Спешно трябва да се реши този проблем, защото адреналиновите шофьори са убийци. Карането на кола нощно време става руска рулетка за съвестните водачи, опасно за пешеходци, а вече и за ползващи градски транспорт. Наказания, превенция, но и отделянето им в обособени пространства, както е по света. Да носят сами отговорност за себе си и да не са заплаха за нас останалите.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
купиха им нови БМВ-та и вдигнаха им заплатата
има банани, значи всичко е наред с демокрацията
16:34 16.08.2025
2 Сила
16:35 16.08.2025
3 мърсула
16:35 16.08.2025
4 гост
Коментиран от #17
16:36 16.08.2025
5 1488
16:36 16.08.2025
6 Меркуцио
Коментиран от #19
16:37 16.08.2025
7 Ами да
16:37 16.08.2025
8 1111
16:40 16.08.2025
9 Гост
Коментиран от #14
16:41 16.08.2025
10 И да се обособят
16:46 16.08.2025
11 Едно АТВ Цепи вечерната тишина в Банкя
16:51 16.08.2025
12 Има Една Фирма, която е Абонирана за
16:54 16.08.2025
13 Простотия след простотия
17:03 16.08.2025
14 Охрана
До коментар #9 от "Гост":На мафията превзела държавата са МВР. Пазят политиците престъпници и те им вдгнаха заплатите. Народа плаща.
17:10 16.08.2025
15 Да,бе
17:11 16.08.2025
16 Народна милиция
17:22 16.08.2025
17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #4 от "гост":Много си прав! И писти да направят, пак ще карат диво. Да, на тях им трябва публика, а на пистата няма. Да въведат казарма, строителни войски и да ходят да копаят язовири!
17:39 16.08.2025
18 хихи
Няма какво да направиш дори да вземеш властта със конституционно мнозинтство... Не можеш събра съмишленици да свършиш нещо...половината ще са корумпирани другата половина ще се корумпират...
17:40 16.08.2025
19 От село
До коментар #6 от "Меркуцио":Да взема и аз да кажа - пръво още БКПто циганизира България, после с демокрацията БСПто взе да ги ползва за платени избиратели, после римските босове видяа, че това с изборито е много благ бизнес и взеха да правят търгове и наддавания за коя партия ще даде повече, накрая баце отреза финансите на БСПто и остана най-големия купувач на гласове в България. МВРто и ДАЙ винаги са продавали книжки, което потвърждава, че корупцията убива. Иначе и с наркотиците голема борбъ пада, ама, който не е поискал, той не си е купил отвсякъде, а как става тая работа без корупция ? Корупцията убива.
17:40 16.08.2025
20 Без име
17:52 16.08.2025
21 кАЛИНЧО,
17:53 16.08.2025