Новини
Мнения »
Калоян Методиев: Така няма да стане. МВР се провали

Калоян Методиев: Така няма да стане. МВР се провали

16 Август, 2025 16:30 1 589 21

  • калоян методиев-
  • гонки-
  • мвр

Адреналиновите шофьори са убийци, заявява той

Калоян Методиев: Така няма да стане. МВР се провали - 1
Снимка: НБ
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Гонки с коли и мотори и тази нощ в София. Чета гневни статуси из фейсбук. Така няма да стане. Убийства, шумов тормоз. МВР се провали в решаването на проблема. Общината не може. Парламентът прие поредния калпав закон, с който ги ограничи на магистралите, но ги набута още повече в градовете. Едно от решенията на проблема е тези с патологична страст към високи скорости да се състезават, дрифтят и си качват адреналина на специални затворени писти. Специализирани или сертифицирани писти, където има обезопасяване,
медицински пункт, условия. Това пише в социалните мрежи Калоян Методиев и допълва:

Мнозина ходят в Серес в Гърция, там имаше и един загинал български гражданин преди месец. Две писти има у нас - с. Калояново и една след Самоков, която е в процес на изграждане. Крайно недостатъчно! Спешно трябва да се реши този проблем, защото адреналиновите шофьори са убийци. Карането на кола нощно време става руска рулетка за съвестните водачи, опасно за пешеходци, а вече и за ползващи градски транспорт. Наказания, превенция, но и отделянето им в обособени пространства, както е по света. Да носят сами отговорност за себе си и да не са заплаха за нас останалите.“


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    29 3 Отговор
    важното е че купиха нови 1300 боди камери, със старите какво стана не е ясно

    купиха им нови БМВ-та и вдигнаха им заплатата

    има банани, значи всичко е наред с демокрацията

    16:34 16.08.2025

  • 2 Сила

    13 1 Отговор
    Всяко чудо за три дни ....в БГ то сме все пак , тука е така !!! Фейсбук воини и Инстаграм борци за свобода !!!

    16:35 16.08.2025

  • 3 мърсула

    22 8 Отговор
    9 септември наближава, а след него идва и големия митинг "Фронт за лева", когато ще приключим с тиквопрасешката диктатура и извратените й "евроценности".

    16:35 16.08.2025

  • 4 гост

    32 1 Отговор
    Пътните хулигани са като магаретата: Търкалят се само на мегдана където има хора да ги видят! Така, че колкото и писти да се направят друго си е да навиваш масура и да вдигаш мотора на задна гума пред гимназията, да дрифтиш на кръстовище и да минаваш на червен светофар за да избиваш комплекса, че си НИКОЙ и няма друг начин да отбележиш, че си жив - ЗА КРАТКО! ФУКНЯ И КЕФ ЦЕНА НЯМАТ, НО ЖАЛКО ЗА НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ!

    Коментиран от #17

    16:36 16.08.2025

  • 5 1488

    13 9 Отговор
    този е Покорен на ГРОБ

    16:36 16.08.2025

  • 6 Меркуцио

    5 10 Отговор
    Ама как не, бре? Разбира се, че МВР се провали, с преди него всички, които са в обсега на Корнелия бяха изритани позорно и от властта, и от парламента! Една от малкото добри новини в последната година! Е, ще им четем прокобите, интригите, обилно напоени със злоба и безсилие, но и това ще преживеем!

    Коментиран от #19

    16:37 16.08.2025

  • 7 Ами да

    7 3 Отговор
    Може, но без медици и друга помощ по тези писти!

    16:37 16.08.2025

  • 8 1111

    16 1 Отговор
    Митов пак се покри, за да не му искат оставката.

    16:40 16.08.2025

  • 9 Гост

    22 3 Отговор
    В меверето са прости хора. Там нямат акъл сеното на две магарета да разделят. Нищо не очаквам от тия слуги. Силни са в пазенето на сем. пеефски (бойко и делян) и да бият хората. Толкоз от тия

    Коментиран от #14

    16:41 16.08.2025

  • 10 И да се обособят

    16 0 Отговор
    такива писти тези болни хора, потенциални убийци ще предпочетат да карат в градовете защото адреналина им там е много по-висок.Наказаниата в повечето случай не са ефективни, защото след всяко едно от тях телефоните на съответните институции прегряват и се задействат всички възможни връзки за отмяната им.Тук все още няма измислена формула срещу връзкарство и корупция.

    16:46 16.08.2025

  • 11 Едно АТВ Цепи вечерната тишина в Банкя

    12 0 Отговор
    около Кортовете и Сансториумите! Водача трябва дае от Някое Младежко партийно Образувание!!

    16:51 16.08.2025

  • 12 Има Една Фирма, която е Абонирана за

    17 0 Отговор
    Доставките на Камери! Собственика бил Спонсор на по 2 Партии на Избори! Някой дае чул за Обществени поръчки???

    16:54 16.08.2025

  • 13 Простотия след простотия

    10 0 Отговор
    Идеята с пистите е голяма простотия. Като слезнат от магистрала забравят да намалят, а след писта съвсем.

    17:03 16.08.2025

  • 14 Охрана

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    На мафията превзела държавата са МВР. Пазят политиците престъпници и те им вдгнаха заплатите. Народа плаща.

    17:10 16.08.2025

  • 15 Да,бе

    4 1 Отговор
    С тоя наличен капацитет да очакваш,че МВР ще свърши нещо смислено между безмозъчните планове и нагласени отчети е мисия невъзможна.

    17:11 16.08.2025

  • 16 Народна милиция

    8 0 Отговор
    Както се досещате, МВР няма решение на проблема, защо е част от проблема. И то, основната част, другите юнаци са АПИ и общинските експерти, които правят организацията на движение в големите градове.

    17:22 16.08.2025

  • 17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Много си прав! И писти да направят, пак ще карат диво. Да, на тях им трябва публика, а на пистата няма. Да въведат казарма, строителни войски и да ходят да копаят язовири!

    17:39 16.08.2025

  • 18 хихи

    1 0 Отговор
    Калояне докарахте България до точка от която няма връщане.. Докорахте я вие политиците ....
    Няма какво да направиш дори да вземеш властта със конституционно мнозинтство... Не можеш събра съмишленици да свършиш нещо...половината ще са корумпирани другата половина ще се корумпират...

    17:40 16.08.2025

  • 19 От село

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Меркуцио":

    Да взема и аз да кажа - пръво още БКПто циганизира България, после с демокрацията БСПто взе да ги ползва за платени избиратели, после римските босове видяа, че това с изборито е много благ бизнес и взеха да правят търгове и наддавания за коя партия ще даде повече, накрая баце отреза финансите на БСПто и остана най-големия купувач на гласове в България. МВРто и ДАЙ винаги са продавали книжки, което потвърждава, че корупцията убива. Иначе и с наркотиците голема борбъ пада, ама, който не е поискал, той не си е купил отвсякъде, а как става тая работа без корупция ? Корупцията убива.

    17:40 16.08.2025

  • 20 Без име

    1 0 Отговор
    Не се провали само мвр,а всички управляващи от последните десетилетия и става все по-зле!

    17:52 16.08.2025

  • 21 кАЛИНЧО,

    0 0 Отговор
    вместо да броиш колите на президентството, да беше мачкал джигитите!

    17:53 16.08.2025