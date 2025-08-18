Новини
Охрана за 100 млн.: Радев, Пеевски и прищевките на властта

18 Август, 2025

  • емилия милчева-
  • охрана-
  • румен радев-
  • делян пеевски-
  • нсо

България плаща близо 100 милиона лева за една военизирана структура като НСО, която охранява политици, без да е напълно ясно има ли реална заплаха за тях

Охрана за 100 млн.: Радев, Пеевски и прищевките на властта - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Когато българските политици си отрежат опашката, известна като Национална служба за охрана (НСО), значи са се появили видими признаци на нормалност. Засега обаче те продължават да се радват на лукса и привилегиите да бъдат охранявани и превозвани от служителите на една военизирана структура, за която данъкоплатците плащат близо 100 милиона лева през 2025 г.

Така че когато от ДПС-Ново начало питат президента Румен Радев за кортежа му от 7 автомобила във Варна, а той задава въпроса защо има депутати, които се охраняват и от НСО, и от жандармерия, те просто осигуряват дозата драматизация и демонстрация на сила в сюжета “Как се ритат атовете”. Същественият въпрос е докога НСО ще съществува като УБО 2.0, няма ли да бъде девоенизирана и трансформирана в структура, подчинена на парламента, МВР или друга институция, с ограничаване на охраняваните лица и/или тези с право на специализиран транспорт. Сред последните сега е, кой знае защо, и кметът на София.

Президентът знае. Защо пита?

НСО е служба към президента, така че Радев няма нужда да пита - той може да посочи депутати и да подскаже защо имат охрана, която пътува навсякъде с тях. Съгласно закона за НСО президентът осъществява общо ръководство и контрол на службата, утвърждава числения състав и структурата, назначава шефа ѝ - и може да откаже на правителството да го освободи, както стана през 2022 г. и генерал-майор Емил Тонев запази поста си.

Сдържан и не така разточителен в първия си мандат, във втория президентът показа вкус към показността, властовите символи и удобствата, които вървят с тях. Когато депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов го сочи с пръст, задето кръстосва Варна “с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус” по отцепени булеварди, това си е наистина демонстрация на сила.

Но онова, което прави началникът на Стоянов - партийният му лидер Делян Пеевски, не е по-различно.

Лидерите на ДПС все под “смъртна заплаха”

От години санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Пеевски се ползва от услугите на НСО - още преди да се превърне в настоящия феномен (както го нарече един от “бащите” му в политиката Ахмед Доган, който също беше клиент на НСО). През годините журналисти и политици често са се опитвали да разберат колко струва охраната на Доган, по-късно и на Пеевски, какви са тези заплахи, които налагат държавните гардове да ги пазят като саудитски принцове. Всички запитвания удряха на камък.

През 2013 г. бившият шеф на разузнаването Димо Гяуров в медийни изяви съобщи, че за охрана на Доган се харчат по 2,5 милиона лева на година. Според по-ранни информации НСО е охранявала лидера на ДПС от 2005 г., а за сигурността му са бдели 24-има охранители. По онова време дори имотите, които обитаваше Ахмед Доган, бяха като частни анклави. Но щом Пеевски го събори от трона, на тази привилегия бе сложен край (явно и на заплахите).

Как политиците си осигуряват лоялността на НСО

Разходите за охрана на конкретно лице, както и кое е лицето не са въпроси, на които може да отговори НСО, безусловно подчинена и лоялна на властта. Политици на няколко пъти обвиниха службата в измислени заплахи, за да има формално основание да се осигури охрана на определени лица. Комисията, която взема тези решения, се състои от началника на НСО, председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) и главния секретар на МВР. Генерал Тонев е избор на президента, а Деньо Денев, вр.и. шеф на ДАНС, от “Продължаваме промяната” бяха определили като “фаворит на Пеевски”. Трети няма. Причината от близо 18 месеца МВР да е без главен секретар е, че Румен Радев не подписва указа за назначение на предложения от правителството за поста.

Но независимо в какъв състав е била комисията, Доган, а по-късно и Пеевски почти неизменно са били сред топ приоритетите. Излиза, че срещу тях има сериозна заплаха от дълги години. Когато съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев казва, че “един депутат ползва най-висок клас брониран автомобил Mercedes S680 Guard, заедно с жандармерия и барети”, той пита кое налага най-високото ниво на охрана на НСО. Според него има изфабрикуван сигнал до ДАНС уж от западни партньорски служби, че отряд на руското ГРУ проникнал в България с цел покушение над партийни лидери, подпомагащи Украйна във войната с Русия. (Тоест, ако заплахата бъде реализирана, българската подкрепа за Украйна силно ще олекне?) НСО би следвало да отговори на въпросите на Мирчев, защото е депутат. Но това не означава, че и обществото ще ги научи.

Девоенизиране, после трансформация

Ако служител на НСО разгласи информация, научена при изпълнение на службата, очаква го военна прокуратура и военен съд. Така политическата класа пази лоялността на НСО, наред със заплатите, социалните придобивки, обезщетенията и условията за пенсиониране.

В съвременния свят, когато рисковете за сигурността са реални и многопластови, оценката и мониторингът на заплахите трябва да бъдат инструмент за защита, а не удобен претекст за разходи и демонстрация на власт. Специализираните автомобили за близо 7 милиона лева, които НСО е заявило в Програмата за приоритетни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за 2025-2028 г., изглеждат по-скоро като луксозни играчки за властта и символ на “силата на държавата”, отколкото като средство за реална защита.

Концепция за бъдещата роля на НСО

Вместо политически закачки и размяна на реплики, има нужда от концепция за бъдещата роля на НСО, в контекста на останалите специални служби - и националната сигурност изобщо. България не е богата държава, за да харчи по сто милиона годишно за обслужване на властта и нейните прищевки, при това непрозрачно за обществото.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 13 Отговор
    Румен Радев беше при нас на плаж Тополите до Созопол без охрана и почти никой не видя кога дойде и кога си тръгна.Седеше си скромно на една масичка през една маса от мене.

    Коментиран от #18

    23:03 18.08.2025

  • 2 Румен Чорапа

    10 8 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    Коментиран от #5

    23:03 18.08.2025

  • 3 Събирате ли капачки?

    11 2 Отговор
    За болните деца?

    Коментиран от #6

    23:04 18.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Румен Чорапа":

    Според договора от Аляска Тръмп и Путин поемат заедно контрола над Боташ, Турски поток и Северен поток.

    Коментиран от #20

    23:05 18.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Събирате ли капачки?":

    Не събирам защото разбрах че с капачките купуват генератори за Украйна.

    23:06 18.08.2025

  • 7 Сандо

    9 2 Отговор
    А какви ги говореха само новоизпечените демократи по отношение на УБО,комунистическите ръководители и лично за Тодор Живков,помните ли?Парите,които тогавашната държава е давала се оказва,че са били жълти стотинки в сравнение с прахосничеството и задоволяването на капризите на сегашните ни правоимащи.

    23:11 18.08.2025

  • 8 Коста

    3 1 Отговор
    Ив Мирчев ???? Хаха . Много тъпо

    23:14 18.08.2025

  • 9 !!!?

    8 9 Отговор
    Мистър Кеш е охраняван като бос на Коза Ностра...!!!?

    23:15 18.08.2025

  • 10 Сатана Z

    8 6 Отговор
    Кирчо измамника в джипа на НСО уби български данъкоплатец с 200 .Румбата е Президент,а Кирчо е шмекер.

    Коментиран от #15

    23:20 18.08.2025

  • 11 Емилия Милчева

    3 4 Отговор
    Е долна, лъжлива и грозна изкукуригала дърта женица страдаща от синдрома на Даун жълтопаветна мстия

    23:23 18.08.2025

  • 12 Гошо

    1 2 Отговор
    Никога няма да се закрие тази служба …. По простата причина , че я има в всяка държава по света … но с различно име! Но Ганьо както винаги в много “ умен “ и ръси акъл … колко пари били изхарчени колко хора се пазят …

    23:24 18.08.2025

  • 13 Гражданин

    4 0 Отговор
    Докато тикви и свине управляват територията все ще е така .Пазят ги от народната лИбов.

    23:25 18.08.2025

  • 14 Даниел

    1 0 Отговор
    Е как да има за децата и нуждаещите се??!!

    23:31 18.08.2025

  • 15 Джо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Греда мен,баш този човек,Бог да го прости ,беше данъко питаещ,рядко е плащал данъци.А каккво е виновен Кики?Да не би да е карал той?

    23:42 18.08.2025

  • 16 Дани кучето

    1 0 Отговор
    Това са лица, превозващи куфарчета с комисионни, по стратегически за чужди държави договори, силно застрашени от саморазправа.

    23:44 18.08.2025

  • 17 Пак съм аз

    0 0 Отговор
    от банановата република

    23:45 18.08.2025

  • 18 А като

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Се събуди пръстите ти в контакта ли бяха или вГасати

    23:46 18.08.2025

  • 19 Никой

    1 0 Отговор
    И какво ще ги спаси тази охрана - едва ли са професионалисти. Слагат си едни слушалки в ушите и - това е - по цял ден си стоят на сянка - докато ние - другите бачкаме.

    Седят в колата - в очакване - да дойде охраняваната личност. Излишна е тази дейност.

    Ама - никога няма да стане обратното - напротив.

    23:52 18.08.2025

  • 20 Вече

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    С Тръмп и Путин ли си говориш ,пораснала ти е работата ,папата не ти ли сподели нещо

    23:59 18.08.2025