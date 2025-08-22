Новини
Тестовете за наркотици са фалшиви

22 Август, 2025

Самите тестове са напълно истински – струват пари и се използват от служителите на МВР. Но проблемите зачестяват и хора, обвинени несправедливо, попадат под ударите на закона

Тестовете за наркотици са фалшиви - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тези полеви тестове за наркотици не са фалшиви, разбира се, но дават фалшиви резултати. Самите тестове са напълно истински – струват пари и се използват от служителите на МВР. Но проблемите зачестяват и хора, обвинени несправедливо, попадат под ударите на закона.

Като мярка от МВР ще преразгледат практиката да се арестува всеки, който даде положителен резултат на един от сегашните полеви тестове. Но ако арестът не е задължителен, как ще се случва? Половината от човека в ареста, а другата половина се прибира вкъщи, за да чака? Ако искаме да спазим по-академичен стил, можем да го наречем „факултативно арестуване“ (т.е. незадължително). Как ще изглежда това – не ме питайте. Имате си министър, питайте си него.

Но проблемът с полевите тестове не е в акта на арестуване. Проблемът е, че тези тестове дават фалшиви резултати. Повтарям за по-малко интелигентните: ТЕЗИ тестове. ТЕЗИ, които са закупени с бюджетни пари и са раздадени на полицаите, за да следят за нарушения.

Въпросите, на които трябва да отговорим, са: Има ли ДРУГИ тестове, или работим само с ТЕЗИ? Кой е одобрил тези тестове, които хронично дават фалшиви резултати? Дори кой точно ги е одобрил не е важно – дори е късно за този въпрос. Този човек или хората са си взели своето и по документи всичко е наред. Въпросът е ние, потърпевшите, какво правим? Защото всеки от нас е потенциална жертва, когато стандартът за контрол е компрометиран.

Ако има ДРУГИ тестове и те са по-добри, защо не се работи с тях? Сещам се за една причина: по-малки са комисионите. Но аз съм, нали знаете, дребнав човек, който само гледа да се заяжда. Няма да си представя, че е натежал дизайнът на кутията, в която се съхраняват тестовете – по-цветничка, по-жизнерадостна, за да прави делника на отрудения полицай по-приятен. Веднага за корупция си мисля.

Чудя се след колко PR кълбета от МВР ще достигнат до идеята, че трябва да се спрат ТЕЗИ тестове, защото на тяхна база се повдигат фалшиви обвинения. Ако има от ДРУГИТЕ – бързо взимайте от тях. Администрацията, ангажирана с избора на тестове, също ще поеме своите пасиви. Един малък стоп на утъпканите пътища. Абе, хора! Бюрократи! Любовницата ще изтрае още няколко месеца без нови цици. Нали ви обича? За сметка на това много хора няма да си прекарват времето в арестите, обвинени в престъпления, които не са извършили.

И какво излезе накрая? Противопоставянето е: цици срещу справедливост. Сами разбирате, че справедливостта няма никакъв шанс.


България
Оценка 4.8 от 43 гласа.
Оценка 4.8 от 43 гласа.
    49 1 Отговор
    Кочина както всичко в България в периода на Диктатурата на Тиквите и Прасетата.

    14:10 22.08.2025

  • 2 бай пешо

    0 48 Отговор
    Адвокатчетата си търсят работа. Да водят дела и да скубят надрусани клиенти. Даже много са си истински тестовете. Дрегер е велика фирма.

    Коментиран от #10, #15, #21, #23, #24, #25, #29

    14:11 22.08.2025

  • 4 Сила

    10 5 Отговор
    Наркотиците също са фалшиви !!! Срамота , кокаина я има 5% , я не !!! Останалото е мешавица от алфи и кви ли не други боклуци !!! Къде е чичо Таки да въведе ред и стандарт като навремето ...
    VIP и ORIGINAL !!!

    14:12 22.08.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    25 1 Отговор
    Някой да се осмели да каже, че царя е гол... ама кво от това - на царя въобще не му пука, щото и гол пак си трупа "мазнинки" от този откровен терор! НО!!! Не забравяйте, че вие си го избирате тоя терор и вие ръкопляскате на тиранина!

    14:15 22.08.2025

  • 6 Секта

    24 1 Отговор
    Ама високите заплати не са фалшиви…

    14:17 22.08.2025

  • 7 Изостанала е медицината

    0 8 Отговор
    Как да тестват допингиран и вземащ забранени вещества. Забранено е при шофиране. Драгчег . В ЕС все с такъв се тества, а кръвната проба все с месеци се бави . Явно 2 проблема. Лаборатория. Метод на доказване. Лабораториите са много бавно . Методът за доказване с дръгчег е лъжлив. Глоба за медици и лаборанти и химици . Куче хваща пратки. Не надушва ли употребил. Надушва.

    14:20 22.08.2025

  • 8 Госあ

    22 1 Отговор
    “ Противопоставянето е: цици срещу справедливост.” Право в десетката ! Предполагам автора визира цялата система в банановите републики

    14:20 22.08.2025

  • 9 зевзек

    14 1 Отговор
    фалшиви но полезни, прибират се сума ти книжки с тях

    14:22 22.08.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    22 1 Отговор

    До коментар #2 от "бай пешо":

    Байка... ПРЕДОЗИРАЛ СИ!
    Тия тестове дори ченгесарите отказват да ги ползват, за да ги проверяват дали ходят трезви и ненадрусани на работа щото знаят колко всъщност калпави са тестовете!

    Първото, което е, за да работи правилно машината тя трябва да е перфектно подравнена - тая работа на капака на патрулката нема как да стане!
    Второ и по-важно - ти по презумпция си невинен, а единственото доказателство за съда е кръвна проба - тоест няма как РЕАЛНО да ти налагат наказание, докато не излезе кръвната проба както го правят в момента - това е тежко нарушение на Конституцията и конституционните права на гражданите! НО В ЧЕНГЕСАРСКА ДЪРЖАВА - МОЖЕ! ЗА РОБИ, КОИТО РЪКОПЛЯСКАТ - МОЖЕ!

    Всъщност точно сега адвокатчетата правят добри кинти, щото се налага съвсем невинни шофьори да водят дълги и скъпи дела, ако безумието на МИЛИЦИОНЕРИТЕ бъде премахнато приходите на адвокатите, срещу които риташ ща паднат.

    Ако за теб МИЛИЦИОНЕРЩИНАТА и ЧЕНГЕСАРИТЕ са по-важни, аз определено залагам на адвокатите, защото само те ни пазят от пълния произвол на тая абсолютна сган!

    14:23 22.08.2025

  • 11 име

    25 1 Отговор
    Най-лошото е че закона е противоконституционен. По презумпция слтрябва да сме невинни до доказване на противното. Обаче в случая с тестовете ако откажете полеви тест и поискате кръвен, ще ви третират като нарушители без нищо да е доказано и ще ви отнемат книжката. А докато излезе кръвния тест и после, докато се задействат мързеливите некадърни чиновниц да ви върнат документа, минават месеци.

    14:25 22.08.2025

  • 13 20 от 100 били фалшиви

    9 1 Отговор
    1000 на месец тестват, а хванали 5000 за 8 месеца. Значи 800 са сбъркали . Допустимо. Зависи кои са . Явно държавния бюджет независи от тях. Много изследвания и много забавят. Това е . Да пращат с Еконт до турска и гръцка. За два дена кръвния тест е готов.

    14:31 22.08.2025

  • 18 Анонимен

    3 0 Отговор
    Има други - кръвна проба. Лови и други видове наркотици, а няма такива фалшиви резултати.

    14:42 22.08.2025

  • 19 Иванчо

    18 1 Отговор
    МВР е престъпна структура покровителстваща прането на пари, трафика на цигари и наркотици, източването на ддс.....целта на фалшивите тестове е създавнене проблеми на обикновенните хора, за да не гледат кражбите и престъпленията които вършат властимащите.

    14:42 22.08.2025

  • 20 Даниел

    16 3 Отговор
    Можем да почерпим опит от Германия и Холандия ,там например марихуаната е разрешена за свободно ползване.Какви са тестовете там?какво установяват,дали си под въздействие или дали ползвал??
    Нека всеки добронамерен шофьор на ,който ще се налага да прави тест да поиска и полицаите да се тестват и по-специално водача на патрулната кола?!

    14:44 22.08.2025

  • 22 Тити

    8 0 Отговор
    То цялата държава ни е фалшива защо се учудвате.

    14:48 22.08.2025

  • 25 Ха дано

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "бай пешо":

    Да ги пробваш ,когато не си виновен най много боли

    Коментиран от #28

    14:59 22.08.2025

  • 26 Важното е

    2 2 Отговор
    Комисионни да има за нашите хора и за полюцаите

    15:00 22.08.2025

  • 27 Христов

    4 3 Отговор
    Сега да се опитам да внеса яснота сред данъкоплатците: Скъпи ми, тези тестове не са фалшиви, но са може би най-евтините и съответно възможно най-калпавите на пазара, НО са доставени от правилните хора. Това е начина на функциониране на нашата държавица.

    15:02 22.08.2025

  • 34 дедо..

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ои8уйхътгрф":

    Сигурно ти е сплескана физиономията и не моо да шмъркаш..

    15:23 22.08.2025