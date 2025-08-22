Тестовете за наркотици са фалшиви

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тези полеви тестове за наркотици не са фалшиви, разбира се, но дават фалшиви резултати. Самите тестове са напълно истински – струват пари и се използват от служителите на МВР. Но проблемите зачестяват и хора, обвинени несправедливо, попадат под ударите на закона.

Като мярка от МВР ще преразгледат практиката да се арестува всеки, който даде положителен резултат на един от сегашните полеви тестове. Но ако арестът не е задължителен, как ще се случва? Половината от човека в ареста, а другата половина се прибира вкъщи, за да чака? Ако искаме да спазим по-академичен стил, можем да го наречем „факултативно арестуване“ (т.е. незадължително). Как ще изглежда това – не ме питайте. Имате си министър, питайте си него.

Но проблемът с полевите тестове не е в акта на арестуване. Проблемът е, че тези тестове дават фалшиви резултати. Повтарям за по-малко интелигентните: ТЕЗИ тестове. ТЕЗИ, които са закупени с бюджетни пари и са раздадени на полицаите, за да следят за нарушения.

Въпросите, на които трябва да отговорим, са: Има ли ДРУГИ тестове, или работим само с ТЕЗИ? Кой е одобрил тези тестове, които хронично дават фалшиви резултати? Дори кой точно ги е одобрил не е важно – дори е късно за този въпрос. Този човек или хората са си взели своето и по документи всичко е наред. Въпросът е ние, потърпевшите, какво правим? Защото всеки от нас е потенциална жертва, когато стандартът за контрол е компрометиран.

Ако има ДРУГИ тестове и те са по-добри, защо не се работи с тях? Сещам се за една причина: по-малки са комисионите. Но аз съм, нали знаете, дребнав човек, който само гледа да се заяжда. Няма да си представя, че е натежал дизайнът на кутията, в която се съхраняват тестовете – по-цветничка, по-жизнерадостна, за да прави делника на отрудения полицай по-приятен. Веднага за корупция си мисля.

Чудя се след колко PR кълбета от МВР ще достигнат до идеята, че трябва да се спрат ТЕЗИ тестове, защото на тяхна база се повдигат фалшиви обвинения. Ако има от ДРУГИТЕ – бързо взимайте от тях. Администрацията, ангажирана с избора на тестове, също ще поеме своите пасиви. Един малък стоп на утъпканите пътища. Абе, хора! Бюрократи! Любовницата ще изтрае още няколко месеца без нови цици. Нали ви обича? За сметка на това много хора няма да си прекарват времето в арестите, обвинени в престъпления, които не са извършили.

И какво излезе накрая? Противопоставянето е: цици срещу справедливост. Сами разбирате, че справедливостта няма никакъв шанс.