Тестовете за наркотици са фалшиви

Тези полеви тестове за наркотици не са фалшиви, разбира се, но дават фалшиви резултати. Самите тестове са напълно истински – струват пари и се използват от служителите на МВР. Но проблемите зачестяват и хора, обвинени несправедливо, попадат под ударите на закона.
Като мярка от МВР ще преразгледат практиката да се арестува всеки, който даде положителен резултат на един от сегашните полеви тестове. Но ако арестът не е задължителен, как ще се случва? Половината от човека в ареста, а другата половина се прибира вкъщи, за да чака? Ако искаме да спазим по-академичен стил, можем да го наречем „факултативно арестуване“ (т.е. незадължително). Как ще изглежда това – не ме питайте. Имате си министър, питайте си него.
Но проблемът с полевите тестове не е в акта на арестуване. Проблемът е, че тези тестове дават фалшиви резултати. Повтарям за по-малко интелигентните: ТЕЗИ тестове. ТЕЗИ, които са закупени с бюджетни пари и са раздадени на полицаите, за да следят за нарушения.
Въпросите, на които трябва да отговорим, са: Има ли ДРУГИ тестове, или работим само с ТЕЗИ? Кой е одобрил тези тестове, които хронично дават фалшиви резултати? Дори кой точно ги е одобрил не е важно – дори е късно за този въпрос. Този човек или хората са си взели своето и по документи всичко е наред. Въпросът е ние, потърпевшите, какво правим? Защото всеки от нас е потенциална жертва, когато стандартът за контрол е компрометиран.
Ако има ДРУГИ тестове и те са по-добри, защо не се работи с тях? Сещам се за една причина: по-малки са комисионите. Но аз съм, нали знаете, дребнав човек, който само гледа да се заяжда. Няма да си представя, че е натежал дизайнът на кутията, в която се съхраняват тестовете – по-цветничка, по-жизнерадостна, за да прави делника на отрудения полицай по-приятен. Веднага за корупция си мисля.
Чудя се след колко PR кълбета от МВР ще достигнат до идеята, че трябва да се спрат ТЕЗИ тестове, защото на тяхна база се повдигат фалшиви обвинения. Ако има от ДРУГИТЕ – бързо взимайте от тях. Администрацията, ангажирана с избора на тестове, също ще поеме своите пасиви. Един малък стоп на утъпканите пътища. Абе, хора! Бюрократи! Любовницата ще изтрае още няколко месеца без нови цици. Нали ви обича? За сметка на това много хора няма да си прекарват времето в арестите, обвинени в престъпления, които не са извършили.
И какво излезе накрая? Противопоставянето е: цици срещу справедливост. Сами разбирате, че справедливостта няма никакъв шанс.
1 2345
14:10 22.08.2025
2 бай пешо
Коментиран от #10, #15, #21, #23, #24, #25, #29
14:11 22.08.2025
4 Сила
VIP и ORIGINAL !!!
14:12 22.08.2025
5 ДрайвингПлежър
14:15 22.08.2025
6 Секта
14:17 22.08.2025
7 Изостанала е медицината
14:20 22.08.2025
8 Госあ
14:20 22.08.2025
9 зевзек
14:22 22.08.2025
10 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "бай пешо":Байка... ПРЕДОЗИРАЛ СИ!
Тия тестове дори ченгесарите отказват да ги ползват, за да ги проверяват дали ходят трезви и ненадрусани на работа щото знаят колко всъщност калпави са тестовете!
Първото, което е, за да работи правилно машината тя трябва да е перфектно подравнена - тая работа на капака на патрулката нема как да стане!
Второ и по-важно - ти по презумпция си невинен, а единственото доказателство за съда е кръвна проба - тоест няма как РЕАЛНО да ти налагат наказание, докато не излезе кръвната проба както го правят в момента - това е тежко нарушение на Конституцията и конституционните права на гражданите! НО В ЧЕНГЕСАРСКА ДЪРЖАВА - МОЖЕ! ЗА РОБИ, КОИТО РЪКОПЛЯСКАТ - МОЖЕ!
Всъщност точно сега адвокатчетата правят добри кинти, щото се налага съвсем невинни шофьори да водят дълги и скъпи дела, ако безумието на МИЛИЦИОНЕРИТЕ бъде премахнато приходите на адвокатите, срещу които риташ ща паднат.
Ако за теб МИЛИЦИОНЕРЩИНАТА и ЧЕНГЕСАРИТЕ са по-важни, аз определено залагам на адвокатите, защото само те ни пазят от пълния произвол на тая абсолютна сган!
14:23 22.08.2025
11 име
14:25 22.08.2025
13 20 от 100 били фалшиви
14:31 22.08.2025
18 Анонимен
14:42 22.08.2025
19 Иванчо
14:42 22.08.2025
20 Даниел
Нека всеки добронамерен шофьор на ,който ще се налага да прави тест да поиска и полицаите да се тестват и по-специално водача на патрулната кола?!
14:44 22.08.2025
22 Тити
14:48 22.08.2025
25 Ха дано
До коментар #2 от "бай пешо":Да ги пробваш ,когато не си виновен най много боли
Коментиран от #28
14:59 22.08.2025
26 Важното е
15:00 22.08.2025
27 Христов
15:02 22.08.2025
34 дедо..
До коментар #32 от "ои8уйхътгрф":Сигурно ти е сплескана физиономията и не моо да шмъркаш..
15:23 22.08.2025