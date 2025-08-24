Калоян Методиев: Първият проблем на българската образователна система е: възпитание, възпитание, възпитание

Една новина от последните дни предизвика негативни реакции и полемика. Направиха се апокалиптични изводи за края на обществото ни. Новината е, че в 202 училища с близо 4000 ученици средният успех на матурата по български език и литература тази година е бил под среден 3,00. Проблем с българската образователна система има. Но не е този. Моделът е сбъркан, неработещ, демодиран. И като цели и като качество. Първият проблем на българската образователна система е: възпитание, възпитание, възпитание. Това е първостепенната образователна задача. Да са добри и възпитани ГРАЖДАНИ, с добри обноски, да уважават връстниците си и по-възрастните, да имат респект към закона, да спазват правила, да умеят да се редят на опашка. Второто е профилиране според способностите и интересите, за да се изграждат като специалисти и професионалисти в различни сфери. Сбърканата система в момента е един гювеч. Всички ходят на едни и същи матури, системата с уроците цъфти, хулигани избиват хора по улици и села, локали властват из молове, подлези и градинки. Децата са различни - един става за математик, друг за литератор, трети за шлосер. За повечето хуманитари числата са кошмар, а за математиците мерената реч. Това е безсмислен тормоз спрямо различни начини на мислене и възприемане на света. Матурите в този си вид са отживелица. Пенкилери не са ни необходими. Всяка минута изкуственият интелект пренарежда целия трудов пазар. Възстановяване на системата на техникумите в момента е ключова политика за десетилетия напред. Универсално е само възпитанието.
Какво ви интересува, че някой има 4 или 5 на матурата като дойде и ви обере посред нощ? Или ви убие с колата? Или отличник си качва краката в трамвая? Или ходи на банди по моловете да бие хора? Докато държах речи от парламентарната трибуна за образование и повтарях до втръсване: "възпитание", тъпанарите от залата ме освиркваха и дюдюкаха. Те са продукт на същата система - представителна мутро извадка. Отдолу догоре това общество има проблем с обноски, вежливост и спазване на правила. Всяка империя започва своя възход с възпитанието! Талантите после се развиват по направления. Медали печелим на световните първенства по математика, физика, химия... Таланти имаме, но бягат навън и заради модела и диктатурата на простащината. Смяна на българския образователен модел е задължителна. Опростяване, профилиране, възпитаване!
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
