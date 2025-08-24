Новини
Калоян Методиев: Първият проблем на българската образователна система е: възпитание, възпитание, възпитание

Калоян Методиев: Първият проблем на българската образователна система е: възпитание, възпитание, възпитание

24 Август, 2025

Матурите в този си вид са отживелица. Пенкилери не са ни необходими. Всяка минута изкуственият интелект пренарежда целия трудов пазар. Възстановяване на системата на техникумите в момента е ключова политика за десетилетия напред. Универсално е само възпитанието. 

Калоян Методиев: Първият проблем на българската образователна система е: възпитание, възпитание, възпитание - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Една новина от последните дни предизвика негативни реакции и полемика. Направиха се апокалиптични изводи за края на обществото ни. Новината е, че в 202 училища с близо 4000 ученици средният успех на матурата по български език и литература тази година е бил под среден 3,00. Проблем с българската образователна система има. Но не е този. Моделът е сбъркан, неработещ, демодиран. И като цели и като качество. Първият проблем на българската образователна система е: възпитание, възпитание, възпитание. Това е първостепенната образователна задача. Да са добри и възпитани ГРАЖДАНИ, с добри обноски, да уважават връстниците си и по-възрастните, да имат респект към закона, да спазват правила, да умеят да се редят на опашка. Второто е профилиране според способностите и интересите, за да се изграждат като специалисти и професионалисти в различни сфери. Сбърканата система в момента е един гювеч. Всички ходят на едни и същи матури, системата с уроците цъфти, хулигани избиват хора по улици и села, локали властват из молове, подлези и градинки. Децата са различни - един става за математик, друг за литератор, трети за шлосер. За повечето хуманитари числата са кошмар, а за математиците мерената реч. Това е безсмислен тормоз спрямо различни начини на мислене и възприемане на света. Матурите в този си вид са отживелица. Пенкилери не са ни необходими. Всяка минута изкуственият интелект пренарежда целия трудов пазар. Възстановяване на системата на техникумите в момента е ключова политика за десетилетия напред. Универсално е само възпитанието.
Какво ви интересува, че някой има 4 или 5 на матурата като дойде и ви обере посред нощ? Или ви убие с колата? Или отличник си качва краката в трамвая? Или ходи на банди по моловете да бие хора? Докато държах речи от парламентарната трибуна за образование и повтарях до втръсване: "възпитание", тъпанарите от залата ме освиркваха и дюдюкаха. Те са продукт на същата система - представителна мутро извадка. Отдолу догоре това общество има проблем с обноски, вежливост и спазване на правила. Всяка империя започва своя възход с възпитанието! Талантите после се развиват по направления. Медали печелим на световните първенства по математика, физика, химия... Таланти имаме, но бягат навън и заради модела и диктатурата на простащината. Смяна на българския образователен модел е задължителна. Опростяване, профилиране, възпитаване!

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    1 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #23

    19:09 24.08.2025

  • 3 писаре при такива тикви крадливи

    6 1 Отговор
    не може да се очаква

    възпитание, възпитание, възпитание

    19:09 24.08.2025

  • 4 Да да да

    7 0 Отговор
    На родителите, на родителите, на родителите....първо

    19:10 24.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 град КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "ало МЕТОДИЕВ":

    много сте точен

    19:11 24.08.2025

  • 7 Хол

    5 2 Отговор
    Методиев е единственият политически интелектуалец с цялостна визия за държавата. Чета му всичко

    19:11 24.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор
    След Децата на демокрацията сега идват техните деца ❗
    Едните скачАха по улиците, другите се възпитават от улиците😣

    19:11 24.08.2025

  • 9 Доктор

    6 0 Отговор
    Първата стъпка трябва да бъде недопускане на всички НПО та с чуждо финансиране до образованието.

    19:13 24.08.2025

  • 10 Цензура

    8 0 Отговор
    Браво, много вярно !!! С наличието на съвременните интернет ресурси и изкуственият интелект, образователната функция на училището остава на заден план - ВЪЗПИТАТЕЛНАТА излиза на първи !!! защото всеки, възпитан да търси знанието, може да го търси активно и да го получи през телефонът си, но една силна държава се крепи на своите възпитани и спазващи правилата граждани.

    19:14 24.08.2025

  • 11 Възпитанието

    6 0 Отговор
    в къщи !

    19:17 24.08.2025

  • 12 Първият проблем е, че

    7 0 Отговор
    в българската образователна система има прекалено много секретарки!

    19:18 24.08.2025

  • 13 Калоян Методиев?? Експерт по мостове и

    5 1 Отговор
    всичко друго!! Тея Деца Ученици, като Гледат какви Мафиоти, Тикви и Прасета ни Управляват??? Как ще ги Възпитат в Училище??? Никак!! Примера са Мафиотите, със власт!! Примера, от Политици, Магистрати, Министри, Анализатори и Мисирки е Силно Отрицателен за Младите поколения!! Никакъв Шанс да бъдат Възпинани, Никакъв шанс!! Рибата мирише яко от към Главата!! Простаци ни Управляват!!

    19:18 24.08.2025

  • 14 Като гледам какви "енджинери" излизат

    5 1 Отговор
    от вузовете, ме е страх да ида на дофтор!

    Коментиран от #25

    19:19 24.08.2025

  • 15 Минувач1

    2 2 Отговор
    Невярна теза. Възпитание дава
    1. Семейството
    2. Ценностите в обществото
    3. Медиите
    Няма как 4 часа да компенсират липите в останалите 20. Пък и до образоват.

    19:21 24.08.2025

  • 16 Територията има светло бъдеще!

    6 1 Отговор
    Сега идват на ред 40-45 годишните, чалгаджийското поколение от 90-те!
    Те са тотално неграмотни и ще управляват и развиват територията!

    19:21 24.08.2025

  • 17 В Софийският университет

    6 4 Отговор
    учат децата ни на путинофилия!
    А един друг, доцент Вацев - преподавател по европеистика се похвали, че половината от студентите му вече ги е направил русофили!

    19:23 24.08.2025

  • 18 Благой от СОФстрой

    3 0 Отговор
    Масово "учтивата фома на обращение и разговор" в БеГе езика в семействата и училищата е изгубена почти за винаги!
    Младото поколение на територията използва само "ТИ И БЕеее"!
    Учат се и от средствата за масова информация в БеГето!!!

    19:24 24.08.2025

  • 19 Любопитен

    3 0 Отговор
    Училището не бива и не може да възпитава децата, това е работа на родителите и възрастните роднини на детето. Истинския проблем на образованието е, че то е напълно безсмислено в настоящия си формат защото е само теоретично. Много малко семинарни или лабораторни упражнения и обучението няма практическа насоченост понеже авторите на учебните програми са алчни и корумпирани академици от БАН. Същите са автори на учебниците също и парите от учебници са най-големия им проход нещо като златна кокошка, която те не искат да пуснат. Цялото образование у нас е заложник на 7-8 човека от БАН, които контролират системата и учебните програми на страната с цел да се продават учебниците написани от тях. Ние трябва да разбием този монопол, който продължава над 80 години вече иначе без нормално образование страната е обречена...

    19:27 24.08.2025

  • 20 Мда

    3 0 Отговор
    За годините демокрация, България бе разорена, разрушена и обезлюдена! Новите демократи мамчета и татета , който толерират идиотчетата който поглеждат, давайки и разрешавайки им всичко са огледало на политиците ни, съдиите , прокурорите ни!
    Умните и кадърните деца са извън България, а тези трето остават държавата с нищо не ги стимулира! Стимулират неграмотниците със скъпи коли и маркови дрешки.

    19:28 24.08.2025

  • 21 Тоз има проблеми с мисленето!

    1 0 Отговор
    Приятелю любезен…първа задача на всяка една образователна система е самото образование на подрастващите. Възпитанието е задача основно на семейството, но като ти гледам физиономията приличаш на депутагин, а на вас депутатите кусур не бива да се връзва…очевидно в училищя не сте се образовали, в семейството не сте се възпитали!!!

    19:28 24.08.2025

  • 22 n√Варна

    2 2 Отговор
    Методиев нещо е слънчасал!
    Възпитанието е приоритет на СЕМЕЙСТВОТО.

    19:32 24.08.2025

  • 23 Оня с магарето

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Ела, ела да те запозная с магарешкия.

    19:35 24.08.2025

  • 24 СОРОС

    1 2 Отговор
    Не се бутайте. Образованието е мое. Там им сменям пола.

    19:35 24.08.2025

  • 25 Смях

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Като гледам какви "енджинери" излизат":

    Не ходете на доктор, ходете някои ламан да ви лекува

    Аман от празни глави

    19:38 24.08.2025

  • 26 Буха ха

    2 0 Отговор
    "Отдолу догоре това общество има проблем с обноски, вежливост и спазване на правила."

    Не отдолу догоре, а отгоре до долу. А най горе е простак №1 на републиката, псува, обижда, говори като каруцар. Децата го слушат и си казват, не е задължително да имаш добри обноски, да си културен и възпитан за да стигнеш до върха.

    19:39 24.08.2025

  • 27 Възпитание?!

    1 0 Отговор
    То такова не е дадено на преподавателите,как да го предадат на учениците!Трето поколение от"демокрацията"!

    19:39 24.08.2025

  • 28 Пешо от панелката

    2 0 Отговор
    Едва ли училището ще навакса това което не е направено от семейството, обществото и медиите.

    19:42 24.08.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Мо-ди, защо из-три ком.1🤔❓
    Кое не ти харесА🤔

    Коментиран от #30, #31

    19:44 24.08.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Това ли , че ОБРАЗОВАНИЕ и ВЪЗПИТАНИЕ са различни неща и са грижа на различни институции❗

    19:46 24.08.2025

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Или това, че народът е казал :
    "Липсват му първите седем години!"
    за НЕвъзпитаните❗

    19:47 24.08.2025