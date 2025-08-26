Юлиян Попов пред ФАКТИ: Почти навсякъде, където има криза с водата, причината е проста - некомпетентно управление

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Плевенчани затрупаха преди дни с празни туби и бутилки от вода входовете на сградите на Общината и на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД в града в знак на протест срещу безводието. Чуват се призиви за оставка, за поемане на отговорност от страна на държавните и местните власти, за ефективни действия и мониторинг при решаване на проблема с безводието. Къде е проблемът… Пред ФАКТИ говори бившият министър на околната среда и водите Юлиян Попов.



- Г-н Попов, създаде се временна комисия към Общинския съвет в Плевен в търсене на решение на проблема с безводието в града. Може ли тази комисия да произведе вода, за да се задоволи градът?

- Комисията няма да произведе вода, но може да окаже натиск върху ВиК оператора и местната власт да приложат някои краткосрочни мерки, които поне малко да облекчат кризата. По-надежден ми се струва общественият натиск, който създава паника сред отговорните лица и ги заставя да действат и търсят компетентна подкрепа.



- Всяка година Плевен остава без вода, прави се комисия, но какво от това. Къде е проблемът на града?

- Почти навсякъде, където има криза с водата, причината е проста - некомпетентно управление. Тази некомпетентност се подсилва от три фактора. Първо, политическа намеса в инженерно технически проблеми. Второ, неадекватни инвестиции, което не означава, че няма пари. Има. И трето, и това е на последно място, климатични промени и тежка суша. Не бива обаче некадърността да се оправдава с промените в климата.



- Как се снабдява градът с вода, от какви водоизточници?

- Плевен се снабдява основно от четири източника. Най-значителният е речното водохващане Черни Осъм, после шахтови кладенци при помпена станция Биволаре, водоснабдителна група Крушовица и шахтови кладенци Долна Митрополия.



Сегашната суша силно е намалила притока от тези източници,



но основният проблем остават огромните загуби, които официално са някъде между 70 и 80%, а е възможно да са и по-големи.



- Значи някак към града тръгва вода, но 80% от нея се губи във ВиК мрежата. Мокрим пясъка, както се казва. Кой какво не е свършил през годините, за да няма такива загуби?

- Много неща не са свършени. Не е извършено така нареченото зониране, което е важно за локализиране на авариите. Не се настройва налягането на водата според зоната, което води до повече аварии. Не се използва съвременна техника за откриване на течове. И вероятно много други неща, които са част от компетентното управление на водоснабдяването.



- Коментира се, че градът няма язовир. Днес да започнем да го строим, ще е готов след 10 година. А дотогава…

- Обсъжда се много изграждането на язовир Черни Осъм. Аз съм скептичен, защото той ще отнеме много време, особено като се има предвид силната съпротива срещу строежа. Местните хора около евентуалния строеж категорично се противопоставят. Има и екологични съображения. Като се съберат всички тези бариери, не се знае кога би могло да се появи язовир. Междувременно могат да се предприемат краткосрочни мерки за намаляване на загубите. Успоредно с това трябва да се направи професионално и независимо проучване, за да се идентифицират краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки.



- Като алтернатива днес се сочи да се изследват и правят нови сондажи за вода. Защо сега, а вече това не е направено…

- Сондажи има. Може да се правят още, но трябва също да се оцени и ресурсът на подземните води. Почвите на България са критично засушени. Отдавна не използваме водата на река Дунав за напояване, климатичните промени напредват, стратегията за климатична адаптация не се прилага, така че и със сондажите не е сигурно докъде ще стигнем.



- Виждате ли решение на проблема и как?

- Трябва напълно деполитизирано професионално управление. Възможна е концесия на сериозна международна компания. Така София си реши проблема с водата, а преди 30 години беше на режим. Трябва да се преосмисли европейското финансиране. Според мен не бива да се разчита на него и то в крайна сметка може да доведе и до обратен резултат.



- Или догодина пак може да си говорим по същата тема със същия успех какво ще направи поредната сформирана комисия?

- Най-вероятно така ще стане.



Докато спорим коя партия е спряла водата и коя партия ще докара вода, най-вероятно е да няма вода.



Управлението на водите, както питейно битовите, включителни и канализацията, пречистването, така и тези за напояване, трябва да се професионализира. Иначе няма как да стане.