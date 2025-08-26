Юлиян Попов пред ФАКТИ: Почти навсякъде, където има криза с водата, причината е проста - некомпетентно управление

Плевенчани затрупаха преди дни с празни туби и бутилки от вода входовете на сградите на Общината и на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД в града в знак на протест срещу безводието. Чуват се призиви за оставка, за поемане на отговорност от страна на държавните и местните власти, за ефективни действия и мониторинг при решаване на проблема с безводието. Къде е проблемът… Пред ФАКТИ говори бившият министър на околната среда и водите Юлиян Попов.
- Г-н Попов, създаде се временна комисия към Общинския съвет в Плевен в търсене на решение на проблема с безводието в града. Може ли тази комисия да произведе вода, за да се задоволи градът?
- Комисията няма да произведе вода, но може да окаже натиск върху ВиК оператора и местната власт да приложат някои краткосрочни мерки, които поне малко да облекчат кризата. По-надежден ми се струва общественият натиск, който създава паника сред отговорните лица и ги заставя да действат и търсят компетентна подкрепа.
- Всяка година Плевен остава без вода, прави се комисия, но какво от това. Къде е проблемът на града?
- Почти навсякъде, където има криза с водата, причината е проста - некомпетентно управление. Тази некомпетентност се подсилва от три фактора. Първо, политическа намеса в инженерно технически проблеми. Второ, неадекватни инвестиции, което не означава, че няма пари. Има. И трето, и това е на последно място, климатични промени и тежка суша. Не бива обаче некадърността да се оправдава с промените в климата.
- Как се снабдява градът с вода, от какви водоизточници?
- Плевен се снабдява основно от четири източника. Най-значителният е речното водохващане Черни Осъм, после шахтови кладенци при помпена станция Биволаре, водоснабдителна група Крушовица и шахтови кладенци Долна Митрополия.
Сегашната суша силно е намалила притока от тези източници,
но основният проблем остават огромните загуби, които официално са някъде между 70 и 80%, а е възможно да са и по-големи.
- Значи някак към града тръгва вода, но 80% от нея се губи във ВиК мрежата. Мокрим пясъка, както се казва. Кой какво не е свършил през годините, за да няма такива загуби?
- Много неща не са свършени. Не е извършено така нареченото зониране, което е важно за локализиране на авариите. Не се настройва налягането на водата според зоната, което води до повече аварии. Не се използва съвременна техника за откриване на течове. И вероятно много други неща, които са част от компетентното управление на водоснабдяването.
- Коментира се, че градът няма язовир. Днес да започнем да го строим, ще е готов след 10 година. А дотогава…
- Обсъжда се много изграждането на язовир Черни Осъм. Аз съм скептичен, защото той ще отнеме много време, особено като се има предвид силната съпротива срещу строежа. Местните хора около евентуалния строеж категорично се противопоставят. Има и екологични съображения. Като се съберат всички тези бариери, не се знае кога би могло да се появи язовир. Междувременно могат да се предприемат краткосрочни мерки за намаляване на загубите. Успоредно с това трябва да се направи професионално и независимо проучване, за да се идентифицират краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки.
- Като алтернатива днес се сочи да се изследват и правят нови сондажи за вода. Защо сега, а вече това не е направено…
- Сондажи има. Може да се правят още, но трябва също да се оцени и ресурсът на подземните води. Почвите на България са критично засушени. Отдавна не използваме водата на река Дунав за напояване, климатичните промени напредват, стратегията за климатична адаптация не се прилага, така че и със сондажите не е сигурно докъде ще стигнем.
- Виждате ли решение на проблема и как?
- Трябва напълно деполитизирано професионално управление. Възможна е концесия на сериозна международна компания. Така София си реши проблема с водата, а преди 30 години беше на режим. Трябва да се преосмисли европейското финансиране. Според мен не бива да се разчита на него и то в крайна сметка може да доведе и до обратен резултат.
- Или догодина пак може да си говорим по същата тема със същия успех какво ще направи поредната сформирана комисия?
- Най-вероятно така ще стане.
Докато спорим коя партия е спряла водата и коя партия ще докара вода, най-вероятно е да няма вода.
Управлението на водите, както питейно битовите, включителни и канализацията, пречистването, така и тези за напояване, трябва да се професионализира. Иначе няма как да стане.
26 Август, 2025 09:07 1 974 76
Плевен се снабдява основно от четири източника с вода, казва бившият екоминистър
1 Пич
Коментиран от #11
09:11 26.08.2025
2 Лошите комунисти
ВиК и напоителни системи /България е била на първо място по напоявани земеделски площи/
а сегашните феодални демократи даже не могат да ги поддържат !
Коментиран от #12
09:13 26.08.2025
3 браво на юлиан
09:14 26.08.2025
5 професоре що не
от разни шефчета
които не са сега в затвора
що го премълча
много пъти го писаха при дъжд
09:15 26.08.2025
6 гост
09:16 26.08.2025
7 Трол
09:17 26.08.2025
8 Продадоха водата на Израел
Коментиран от #13
09:18 26.08.2025
9 Новак
09:20 26.08.2025
10 АМАH OT ИДИOTИ
ТОЯ ОТКРИ ТОПЛАТА ВОДА, ЧЕ И СТУДЕНАТА 🤣
КОЛКО ОТ ТИЯ БЕЗ ВОДА, ГЛАСУВАХА 15 ПЪТИ ЗА ШИMПAH3ETО ОТ БAHKЯ И ПОСЛЕ ЗА KИPO И ЛEHA
😝
09:20 26.08.2025
11 Новак
До коментар #1 от "Пич":60 % загуби на вода в тръбите е кражба! Така ли?
Коментиран от #14, #15, #27, #28
09:22 26.08.2025
12 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #2 от "Лошите комунисти":TE MOГАТ САМО ДА ГО ПОДЪРЖАТ.
НА ВСЕКИ ПОРЕДЕН ГОСПОДАР 🤬
09:23 26.08.2025
13 прав си байно
До коментар #8 от "Продадоха водата на Израел":Едно време в Сторгозиа са се разхождали лъвове!
09:24 26.08.2025
14 Продадоха водата на Израел
До коментар #11 от "Новак":При 60% загуби по тръбите половината град да се е наводнил, а сградите пропаднали. Това са фалшиви цифри, хвърлени просто за управдание на кражбите. Ти имаш ли си на идея, колко стотици хил м3 е дневното потребление на един областен град и колко са 60% от тях в количествена величина?
09:25 26.08.2025
15 хе хе
До коментар #11 от "Новак":60% са загубите от водата която НЕ влиза в пречиствателната станция.
09:25 26.08.2025
16 Панорама
Асфалтът бе става за пиене,миене и готвене!
Коментиран от #19
09:28 26.08.2025
17 Путинеее, памаги
09:29 26.08.2025
18 Завършил Българска филология
по които НЯМА НИКАКВА ЕКСПЕРТНОСТ.
По политически причини беше издигнат за министър, факт.
Нищо против човека - имал е възможност окариерил се е много силно
и материално също със собствено жилище в Лондон.
Евала на човека, обачеее е някак некрасиво
..................
Той е сред създателите на частния Нов български университет
и негов пръв изпълнителен директор.
Директор е на британската благотворителна организация Friends of Bulgaria.
?!? Председател е на управителния съвет на Европейския институт
за ефективност на сградите, базиран в Брюксел,
и на управителния съвет на фондация „Елизабет Костова“.
До встъпването си в длъжност министър на околната среда и водите
е председател на борда на Българското училище по политика
и член е на борда на Американския университет в България.
Член е на Настоятелството на Нов български университет,
Консултативния съвет на Кеймбриджката програма за устойчиво лидерство и
Стратегическия борд на Тунизийското училище по политика.
Той е политически съветник за Централна и Източна Европа
на Европейската климатична фондация."
.....
Все "актуални" институти за пропаганда, и много пари.
Арогантността и нахалството като .... нова добродетел?!
09:31 26.08.2025
19 с пресни впечатления
До коментар #16 от "Панорама":Асфалтът по плевенските улици е в плачевно състояние, липсва и маркировка. Градът е мръсен и запуснат. Личи си, че местната управа е крайно некомпетентна. Навремето Плевен беше над 120хил жителя. Днес дали е останал и 50хил, а през уикендите е пълно мъртвило, като селяните се приберат по селата.
Коментиран от #20
09:31 26.08.2025
20 интересен въпрос
До коментар #19 от "с пресни впечатления":Колко плевенчани отидоха до урните последните местни избори? Или много питам?
Коментиран от #39, #41
09:34 26.08.2025
21 Мдаа
Коментиран от #25, #32, #44
09:35 26.08.2025
22 Сонда ще дупчи на 120 метра по-дълбоко
със сонди на над120 метра, за да стигнели до втори водоносен пласт...
ПРЕДСТАВЕТЕ СИ БЛИКНЕ НЕФТ
край Плевен, вместо вода!
Голямо шоу ще е ...
09:35 26.08.2025
25 с пресни впечатления
До коментар #21 от "Мдаа":Плевенският ВИК е част от CISO на Международния икономически форум. Водата отдавна вече не е на града и на плевенчани. Въпрос на време е и по останалите области да започнат режимите.
09:40 26.08.2025
26 36 Години !
Самодейност !
Стигат !
Самодейците !
Вън!
От Сцената !
Коментиран от #30
09:40 26.08.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "Новак":Ех, да бяхте учили математика...
Имаше задачи за тръби и басеини ❗
Представи си, как ще изглежда банята ти и апартаментът ти, ако колкото вода ползваш да се изкъпеш или от тоалетното казанче -
ТОЛКОВА ВОДА ДА ЗАЛЕЕ ПОДА НА ПОМЕЩЕНИЯТА❗
Сега си представи целия Плевен ....‼️
Шефовете на ВОДА и КАЛ не са българи, а децата им учат в скъпи и прескъпи учебни заведения‼️
09:42 26.08.2025
28 Пич
До коментар #11 от "Новак":Ако вярно си толкова изденал не намирам смисъл да ти обяснявам , защото няма да разбереш !!!
09:42 26.08.2025
29 Водата е хранителен продукт!
Има решение на Европейския съюз и никъде из Европа няма концесия на питейна вода!
Отдаването на концесия на водата на София, е невиждана наглост.
Берлин и Париж също са били подлъгани с концесия на питейната вода,
но бързо са я отменили, прочетете има много инфо.
НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПЕЧЕЛИ ОТ НАЕМАНЕ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА НАЙ-ЖИЗНЕНОВАЖНИЯ ПРОДУКТ - ВОДАТА ЗА ПИЕНЕ!
Не ли пък да се дава водата на България на кръвопролитната
държава Израел, демонстрация на невиждана наглост и арогантност.
Питейната вода и изобщо водата е гаранция за Свободата.
Всичко друго е лъжа и изнудване на компрометирани лица политици,
да разрушат единството и целостта на България и българите!
Оставка на ГЕРБ - неможачите!
09:43 26.08.2025
30 80 Години стигат
До коментар #26 от "36 Години !":Реално Прехода към Демокрация в България започна на 4 юни 2025 година, с окончателното интегриране на страната в Европейския съюз..
Коментиран от #36
09:44 26.08.2025
31 Гост
09:45 26.08.2025
32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #21 от "Мдаа":Не си вчас❗
Отдавна водите на България
НЕ СА НА БЪЛГАРИЯ❗
Прочети колко минерални извори вече са на чуждестранни фирми,
а чужди фирми взеха ВиК по договори и трябваше да намалят загубите ❗
Да, ама НЕ‼️
09:47 26.08.2025
34 Мъск на гости от Белоградчишките скали
Коментиран от #35
09:49 26.08.2025
35 хе хе
До коментар #34 от "Мъск на гости от Белоградчишките скали":Мъск знае ли?
Коментиран от #40
09:50 26.08.2025
36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #30 от "80 Години стигат":🤣🤣🤣🤣
Вярвай в ДЕКОРАЦИЯТА❗
" Тати ще ми купи колело,
ама друг път !"
🤔
Коментиран от #37
09:51 26.08.2025
37 хе хе
До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Аз вярвам само на Волен Сидеров.
09:52 26.08.2025
38 Байно
09:52 26.08.2025
40 Мъск на гости от Белоградчишките скали
До коментар #35 от "хе хе":Питай гербаджийския кмет на Плевен. Може и да ти каже, а не само да се смее неадекватно и поздравява протестиращите.
09:57 26.08.2025
42 Кривак
10:05 26.08.2025
43 ГЕРБ са НЕкадърници!! Какво ги криете?!
10:07 26.08.2025
44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #21 от "Мдаа":🤔Минералната вода "Девин" е със собственик – белгийската семейна компания "Спадел" (Spadel). 🤔
10:08 26.08.2025
48 Джо
10:20 26.08.2025
50 Питане
10:28 26.08.2025
51 15 години + некомпетентно управление
10:29 26.08.2025
52 70–80% загуби на вода
Всяка година изтича вода, достатъчна за цял малък град.
ВиК инфраструктурата е амортизирана, но не се правят достатъчни ремонти.
Липсва зониране и налягане по райони, което води до още аварии.
10:31 26.08.2025
54 Не е изградена алтернатива
Язовир Черни Осъм се обсъжда от 20+ години. Нито един мандат не стигна до реален проект или строеж.
Нови сондажи не се правят навреме, въпреки че нуждата е известна от години.
10:33 26.08.2025
55 един
10:33 26.08.2025
56 аве тия от ГЕРП само крадът
До коментар #53 от "Липсва дългосрочна стратегия":даже един метър хасвалт не са сложили ей! камо ли тръби
10:33 26.08.2025
58 Не се използват евросредства ефективно
Публичните средства не се управляват стратегически – няма напредък, само бюрокрация.
10:35 26.08.2025
61 Гражданите мъкнат туби по улиците.
🔹 ГЕРБ (Димитър Стойков, Валентин Христов)
🔹 Реформаторски блок / ДБ / ВМРО (Георг Спартански)
🔹 Бездействие и от предходни мандати (Зеленогорски)
Докато властта „управлява на хартия“, гражданите мъкнат туби по улиците. Управленският цинизъм е пълен. И ако нищо не се промени – и догодина ще се говори пак за „кризата“, но в сушата ще продължава да тече само политическо безхаберие.
Коментиран от #63
10:36 26.08.2025
63 здрасти
До коментар #61 от "Гражданите мъкнат туби по улиците.":Колко от гражданите отидоха до урните на последните местни избори?
Коментиран от #65
10:38 26.08.2025
64 ГЕРБ са Зло!!!
Обеща решение, донесе мълчание и туби.
80% от водата изтича в земята, останалите – в празни обещания.
Сушата не е виновна. Некомпетентността е.
10:38 26.08.2025
65 негласуващ
До коментар #63 от "здрасти":Народът масово ще излезе като пак дойдат руснаците. И ще има единодушен глас тогава.
10:39 26.08.2025
66 Ами така ще е...
10:42 26.08.2025
67 Истината е проста:
Всички досегашни кметове са преки съучастници в настоящата водна криза – с бездействието, страхливостта и липсата на визия.
10:45 26.08.2025
68 Защо всички мълчаха?
10:46 26.08.2025
69 ВиК-Мафия!!!
10:47 26.08.2025
70 Сега е късно
10:48 26.08.2025
71 Общата картина:
РБ/ДБ/ВМРО (Спартански)2015–2023 г. - Много приказки, никаква стратегия!
Зеленогорски (СДС/дясна коалиция) - До 2011 г. - Проблемите започват още при него !
10:50 26.08.2025
72 Първият некадърник
Какво не направи:
Остави основната ВиК система да остарее без обновяване.
Нямаше визия за дългосрочно водоснабдяване – нито язовир, нито нова структура на ВиК.
Защо?
Част от времето му премина в постсоциалистически преход и безпаричие, но това не извинява липсата на план.
Поддържаше статуквото – нищо не се променя, за да не се наруши „редът“.
10:51 26.08.2025
75 И този
❌ Какво не направи:
• По време на двата си мандата нямаше план за подмяна на мрежата или реална стратегия за справяне с безводието.
• Обичаше да говори за "независимост" и "професионализъм", но резултатите липсваха.
• Използва се оправданието "няма пари", въпреки наличието на еврофондове.
⚠ Защо?
• Управляваше без реална политическа воля и с ограничен капацитет – много говорене, малко действие.
• Страх от конфликт с ВиК, която е държавна – удобно е да се прехвърля вината.
• Никакъв напредък по въпроса с язовирите, сондажите или изграждане на нови водоизточници.
10:55 26.08.2025
76 ГЕРБ некадърниците
❌ Какво не направиха:
• Не инвестираха в подмяна на ВиК мрежата, въпреки че проблемът с течовете е известен от десетилетия.
• Не приложиха кризисни и превантивни мерки, въпреки че ГЕРБ управляваше и централно – имаха достъп до ресурси и власт.
• Допуснаха натрупване на загуби над 70–80% от водата, без реален контрол.
⚠ Защо?
• Партийни назначения в управлението на ВиК – вместо професионалисти, получаваме "калинки".
• Фокус върху избори и ПР, а не върху реална инфраструктура.
• Страх от вземане на тежки решения като концесии или сериозни реформи – по-лесно е да се обещае, отколкото да се свърши.
10:56 26.08.2025