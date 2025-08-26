Новини
Юлиян Попов пред ФАКТИ: Почти навсякъде, където има криза с водата, причината е проста - некомпетентно управление

Юлиян Попов пред ФАКТИ: Почти навсякъде, където има криза с водата, причината е проста - некомпетентно управление

26 Август, 2025 09:07

Плевен се снабдява основно от четири източника с вода, казва бившият екоминистър

Юлиян Попов пред ФАКТИ: Почти навсякъде, където има криза с водата, причината е проста - некомпетентно управление - 1
Снимка: БНТ
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Плевенчани затрупаха преди дни с празни туби и бутилки от вода входовете на сградите на Общината и на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД в града в знак на протест срещу безводието. Чуват се призиви за оставка, за поемане на отговорност от страна на държавните и местните власти, за ефективни действия и мониторинг при решаване на проблема с безводието. Къде е проблемът… Пред ФАКТИ говори бившият министър на околната среда и водите Юлиян Попов.

- Г-н Попов, създаде се временна комисия към Общинския съвет в Плевен в търсене на решение на проблема с безводието в града. Може ли тази комисия да произведе вода, за да се задоволи градът?
- Комисията няма да произведе вода, но може да окаже натиск върху ВиК оператора и местната власт да приложат някои краткосрочни мерки, които поне малко да облекчат кризата. По-надежден ми се струва общественият натиск, който създава паника сред отговорните лица и ги заставя да действат и търсят компетентна подкрепа.

- Всяка година Плевен остава без вода, прави се комисия, но какво от това. Къде е проблемът на града?
- Почти навсякъде, където има криза с водата, причината е проста - некомпетентно управление. Тази некомпетентност се подсилва от три фактора. Първо, политическа намеса в инженерно технически проблеми. Второ, неадекватни инвестиции, което не означава, че няма пари. Има. И трето, и това е на последно място, климатични промени и тежка суша. Не бива обаче некадърността да се оправдава с промените в климата.

- Как се снабдява градът с вода, от какви водоизточници?
- Плевен се снабдява основно от четири източника. Най-значителният е речното водохващане Черни Осъм, после шахтови кладенци при помпена станция Биволаре, водоснабдителна група Крушовица и шахтови кладенци Долна Митрополия.

Сегашната суша силно е намалила притока от тези източници,

но основният проблем остават огромните загуби, които официално са някъде между 70 и 80%, а е възможно да са и по-големи.

- Значи някак към града тръгва вода, но 80% от нея се губи във ВиК мрежата. Мокрим пясъка, както се казва. Кой какво не е свършил през годините, за да няма такива загуби?
- Много неща не са свършени. Не е извършено така нареченото зониране, което е важно за локализиране на авариите. Не се настройва налягането на водата според зоната, което води до повече аварии. Не се използва съвременна техника за откриване на течове. И вероятно много други неща, които са част от компетентното управление на водоснабдяването.

- Коментира се, че градът няма язовир. Днес да започнем да го строим, ще е готов след 10 година. А дотогава…
- Обсъжда се много изграждането на язовир Черни Осъм. Аз съм скептичен, защото той ще отнеме много време, особено като се има предвид силната съпротива срещу строежа. Местните хора около евентуалния строеж категорично се противопоставят. Има и екологични съображения. Като се съберат всички тези бариери, не се знае кога би могло да се появи язовир. Междувременно могат да се предприемат краткосрочни мерки за намаляване на загубите. Успоредно с това трябва да се направи професионално и независимо проучване, за да се идентифицират краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки.

- Като алтернатива днес се сочи да се изследват и правят нови сондажи за вода. Защо сега, а вече това не е направено…
- Сондажи има. Може да се правят още, но трябва също да се оцени и ресурсът на подземните води. Почвите на България са критично засушени. Отдавна не използваме водата на река Дунав за напояване, климатичните промени напредват, стратегията за климатична адаптация не се прилага, така че и със сондажите не е сигурно докъде ще стигнем.

- Виждате ли решение на проблема и как?
- Трябва напълно деполитизирано професионално управление. Възможна е концесия на сериозна международна компания. Така София си реши проблема с водата, а преди 30 години беше на режим. Трябва да се преосмисли европейското финансиране. Според мен не бива да се разчита на него и то в крайна сметка може да доведе и до обратен резултат.

- Или догодина пак може да си говорим по същата тема със същия успех какво ще направи поредната сформирана комисия?
- Най-вероятно така ще стане.

Докато спорим коя партия е спряла водата и коя партия ще докара вода, най-вероятно е да няма вода.

Управлението на водите, както питейно битовите, включителни и канализацията, пречистването, така и тези за напояване, трябва да се професионализира. Иначе няма как да стане.


  • 1 Пич

    13 4 Отговор
    Нц....... кражбите са си кражби , не са "некомпетентно управление" !!!

    Коментиран от #11

    09:11 26.08.2025

  • 2 Лошите комунисти

    23 4 Отговор
    Изградиха язовири, инфраструктура,
    ВиК и напоителни системи /България е била на първо място по напоявани земеделски площи/
    а сегашните феодални демократи даже не могат да ги поддържат !

    Коментиран от #12

    09:13 26.08.2025

  • 3 браво на юлиан

    3 0 Отговор
    затова управника търси експерти . после прехвърля вината . за всеки инцидент или криза е така . за пример футбола . всеки мач следва да има експерти които разясняват кои са участниците , как са били преди , как ще се развие събитието . но забележете те никога не разговарят с футболисти и треньори , с агитката , с легендите на отбора . тогава идва изненадата . експерта се измъква с съдията , с грешка в стратегията , с липсващ играч , с контузен такъв . лъготи . след дъжд качулка .

    09:14 26.08.2025

  • 5 професоре що не

    17 2 Отговор
    спомена за масовите контролирани източвания на язовирите след дъжд качулка
    от разни шефчета
    които не са сега в затвора
    що го премълча
    много пъти го писаха при дъжд

    09:15 26.08.2025

  • 6 гост

    14 1 Отговор
    Некомпетентното управление е по-малкият проблем! По-големия са УСВОЯВАНЕТО /кражбите/ НА СРЕДСТВАТА за изграждане и поддържане на ВиК мрежата а от там и калпавата работа! И третият проблем е, че има привилегирована част от бизнеса и населението, което не си плаща!

    09:16 26.08.2025

  • 7 Трол

    4 1 Отговор
    Некомпетентното управление трябва да бъде заменено от компетентно, което да умее да спира и подава водата на народонаселението, без да го ядосва толкова много.

    09:17 26.08.2025

  • 8 Продадоха водата на Израел

    18 2 Отговор
    Плевен е град на хиляди години. Още древните римляни са построили там Сторгозия, защото е имало постоянен източник на вода. Днес крадливите гербаджии ви врътват кранчето и ви лъжат с безводия, и че не валяло дъжд. Под Дунавската равнина има море.

    Коментиран от #13

    09:18 26.08.2025

  • 9 Новак

    18 2 Отговор
    Некомпетентното управление има печат - " ГЕРБ"!

    09:20 26.08.2025

  • 10 АМАH OT ИДИOTИ

    17 2 Отговор
    ВЯРНО ЛИ БЕ ?
    ТОЯ ОТКРИ ТОПЛАТА ВОДА, ЧЕ И СТУДЕНАТА 🤣
    КОЛКО ОТ ТИЯ БЕЗ ВОДА, ГЛАСУВАХА 15 ПЪТИ ЗА ШИMПAH3ETО ОТ БAHKЯ И ПОСЛЕ ЗА KИPO И ЛEHA
    😝

    09:20 26.08.2025

  • 11 Новак

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    60 % загуби на вода в тръбите е кражба! Така ли?

    Коментиран от #14, #15, #27, #28

    09:22 26.08.2025

  • 12 АМАH OT ИДИOTИ

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лошите комунисти":

    TE MOГАТ САМО ДА ГО ПОДЪРЖАТ.
    НА ВСЕКИ ПОРЕДЕН ГОСПОДАР 🤬

    09:23 26.08.2025

  • 13 прав си байно

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Продадоха водата на Израел":

    Едно време в Сторгозиа са се разхождали лъвове!

    09:24 26.08.2025

  • 14 Продадоха водата на Израел

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "Новак":

    При 60% загуби по тръбите половината град да се е наводнил, а сградите пропаднали. Това са фалшиви цифри, хвърлени просто за управдание на кражбите. Ти имаш ли си на идея, колко стотици хил м3 е дневното потребление на един областен град и колко са 60% от тях в количествена величина?

    09:25 26.08.2025

  • 15 хе хе

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Новак":

    60% са загубите от водата която НЕ влиза в пречиствателната станция.

    09:25 26.08.2025

  • 16 Панорама

    11 3 Отговор
    Направено от ГЕРБ! Градът и държавата се управляваха от тази партия и сега се берат плодовете от управлението им.
    Асфалтът бе става за пиене,миене и готвене!

    Коментиран от #19

    09:28 26.08.2025

  • 17 Путинеее, памаги

    8 2 Отговор
    Ние в Плевен сме все русофили, да ге!

    09:29 26.08.2025

  • 18 Завършил Българска филология

    12 2 Отговор
    Си позволява със самочувствие да коментира кризи, и събития
    по които НЯМА НИКАКВА ЕКСПЕРТНОСТ.
    По политически причини беше издигнат за министър, факт.
    Нищо против човека - имал е възможност окариерил се е много силно
    и материално също със собствено жилище в Лондон.
    Евала на човека, обачеее е някак некрасиво
    ..................
    Той е сред създателите на частния Нов български университет
    и негов пръв изпълнителен директор.
    Директор е на британската благотворителна организация Friends of Bulgaria.
    ?!? Председател е на управителния съвет на Европейския институт
    за ефективност на сградите, базиран в Брюксел,
    и на управителния съвет на фондация „Елизабет Костова“.
    До встъпването си в длъжност министър на околната среда и водите
    е председател на борда на Българското училище по политика
    и член е на борда на Американския университет в България.
    Член е на Настоятелството на Нов български университет,
    Консултативния съвет на Кеймбриджката програма за устойчиво лидерство и
    Стратегическия борд на Тунизийското училище по политика.
    Той е политически съветник за Централна и Източна Европа
    на Европейската климатична фондация."
    .....
    Все "актуални" институти за пропаганда, и много пари.
    Арогантността и нахалството като .... нова добродетел?!

    09:31 26.08.2025

  • 19 с пресни впечатления

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Панорама":

    Асфалтът по плевенските улици е в плачевно състояние, липсва и маркировка. Градът е мръсен и запуснат. Личи си, че местната управа е крайно некомпетентна. Навремето Плевен беше над 120хил жителя. Днес дали е останал и 50хил, а през уикендите е пълно мъртвило, като селяните се приберат по селата.

    Коментиран от #20

    09:31 26.08.2025

  • 20 интересен въпрос

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "с пресни впечатления":

    Колко плевенчани отидоха до урните последните местни избори? Или много питам?

    Коментиран от #39, #41

    09:34 26.08.2025

  • 21 Мдаа

    6 2 Отговор
    Концесия е решението, казва индивидът..... Само собствеността върху водата не са ни отнели, искат и нея да вземат.

    Коментиран от #25, #32, #44

    09:35 26.08.2025

  • 22 Сонда ще дупчи на 120 метра по-дълбоко

    13 0 Отговор
    Тази сутрин шефа на УС на ВиК холдинга каза, че ще дупчат
    със сонди на над120 метра, за да стигнели до втори водоносен пласт...

    ПРЕДСТАВЕТЕ СИ БЛИКНЕ НЕФТ
    край Плевен, вместо вода!
    Голямо шоу ще е ...

    09:35 26.08.2025

  • 25 с пресни впечатления

    7 4 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа":

    Плевенският ВИК е част от CISO на Международния икономически форум. Водата отдавна вече не е на града и на плевенчани. Въпрос на време е и по останалите области да започнат режимите.

    09:40 26.08.2025

  • 26 36 Години !

    6 1 Отговор
    36 Години !

    Самодейност !

    Стигат !

    Самодейците !

    Вън!

    От Сцената !

    Коментиран от #30

    09:40 26.08.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Новак":

    Ех, да бяхте учили математика...
    Имаше задачи за тръби и басеини ❗
    Представи си, как ще изглежда банята ти и апартаментът ти, ако колкото вода ползваш да се изкъпеш или от тоалетното казанче -
    ТОЛКОВА ВОДА ДА ЗАЛЕЕ ПОДА НА ПОМЕЩЕНИЯТА❗

    Сега си представи целия Плевен ....‼️
    Шефовете на ВОДА и КАЛ не са българи, а децата им учат в скъпи и прескъпи учебни заведения‼️

    09:42 26.08.2025

  • 28 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Новак":

    Ако вярно си толкова изденал не намирам смисъл да ти обяснявам , защото няма да разбереш !!!

    09:42 26.08.2025

  • 29 Водата е хранителен продукт!

    7 1 Отговор
    И ВЪРХУ НЕЯ НЕ МОЖА ДА ИМА НИКАКВА КОНЦЕСИЯ!
    Има решение на Европейския съюз и никъде из Европа няма концесия на питейна вода!
    Отдаването на концесия на водата на София, е невиждана наглост.
    Берлин и Париж също са били подлъгани с концесия на питейната вода,
    но бързо са я отменили, прочетете има много инфо.

    НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПЕЧЕЛИ ОТ НАЕМАНЕ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ
    НА НАЙ-ЖИЗНЕНОВАЖНИЯ ПРОДУКТ - ВОДАТА ЗА ПИЕНЕ!
    Не ли пък да се дава водата на България на кръвопролитната
    държава Израел, демонстрация на невиждана наглост и арогантност.

    Питейната вода и изобщо водата е гаранция за Свободата.
    Всичко друго е лъжа и изнудване на компрометирани лица политици,
    да разрушат единството и целостта на България и българите!
    Оставка на ГЕРБ - неможачите!

    09:43 26.08.2025

  • 30 80 Години стигат

    0 7 Отговор

    До коментар #26 от "36 Години !":

    Реално Прехода към Демокрация в България започна на 4 юни 2025 година, с окончателното интегриране на страната в Европейския съюз..

    Коментиран от #36

    09:44 26.08.2025

  • 31 Гост

    5 1 Отговор
    Некомпетентно управление - Герб

    09:45 26.08.2025

  • 32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа":

    Не си вчас❗
    Отдавна водите на България
    НЕ СА НА БЪЛГАРИЯ❗
    Прочети колко минерални извори вече са на чуждестранни фирми,
    а чужди фирми взеха ВиК по договори и трябваше да намалят загубите ❗
    Да, ама НЕ‼️

    09:47 26.08.2025

  • 34 Мъск на гости от Белоградчишките скали

    1 1 Отговор
    Където се предвижда изграждане на дата центрове, водата секва, респективно населението се изселва. Поинтересувайте се, в САЩ подобни процеси са добре документирани.

    Коментиран от #35

    09:49 26.08.2025

  • 35 хе хе

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Мъск на гости от Белоградчишките скали":

    Мъск знае ли?

    Коментиран от #40

    09:50 26.08.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "80 Години стигат":

    🤣🤣🤣🤣
    Вярвай в ДЕКОРАЦИЯТА❗
    " Тати ще ми купи колело,
    ама друг път !"
    🤔

    Коментиран от #37

    09:51 26.08.2025

  • 37 хе хе

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Аз вярвам само на Волен Сидеров.

    09:52 26.08.2025

  • 38 Байно

    3 1 Отговор
    Ти като беше министър на околната среда и водите,колко компетентен беше и какво направи докато беше на държавна служба? Аз ще ти кажа: Лапаше заплата която ние ти плащахме ! Банда некадърници лапачи и крадци,това сте вие!

    09:52 26.08.2025

  • 40 Мъск на гости от Белоградчишките скали

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "хе хе":

    Питай гербаджийския кмет на Плевен. Може и да ти каже, а не само да се смее неадекватно и поздравява протестиращите.

    09:57 26.08.2025

  • 42 Кривак

    6 0 Отговор
    Безводието в Плевен не е природно бедствие, а управленска катастрофа. 80% загуби на вода говорят не за суша, а за пълна некадърност. Комисии се сменят, проблемът остава. Докато партийни калинки "управляват" ВиК-то, гражданите ще си мият зъбите с минерална вода.

    10:05 26.08.2025

  • 43 ГЕРБ са НЕкадърници!! Какво ги криете?!

    8 1 Отговор
    Трябва напълно деполитизирано професионално управление! Докато неуки непрофесионалисти без компетенции, кадри на ГЕРБ управлявят, Плевен ще тъне в БЕЗводие!!!!

    10:07 26.08.2025

  • 44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа":

    🤔Минералната вода "Девин" е със собственик – белгийската семейна компания "Спадел" (Spadel). 🤔

    10:08 26.08.2025

  • 48 Джо

    3 2 Отговор
    Не само некомпетентно. Навсякъде водата се ползва като оръжие. Например в Златни пясъци всички хотели ,които не се подчиняват на Иванкостовата банда нямат налягане и дебит на водата. За това се грижат електронни водомери с дистанционно засичане с бленда ,която се притмаря когато и кажат. Така е навсякъде. Ако не вярвате пратете тв екип и ще ви покажа.

    10:20 26.08.2025

  • 50 Питане

    3 0 Отговор
    Кой с трите е виновен. Да се посочи с трите имена и да се вкара в затвора до живот. Да се остави цял град без вода. Това е тероризъм. Отговорност трябва. Без значиние да ли е компетентен или не. Като не може да не е приемал.

    10:28 26.08.2025

  • 51 15 години + некомпетентно управление

    4 0 Отговор
    Фактът, че Плевен години наред страда от хронична водна криза, е резултат не от един провал, а от натрупани десетилетия на небрежност, некомпетентност и безотговорност от страна на местната и централната власт.

    10:29 26.08.2025

  • 52 70–80% загуби на вода

    3 0 Отговор
    Не е ремонтирана ВиК мрежата – 70–80% загуби на вода
    Всяка година изтича вода, достатъчна за цял малък град.
    ВиК инфраструктурата е амортизирана, но не се правят достатъчни ремонти.
    Липсва зониране и налягане по райони, което води до още аварии.

    10:31 26.08.2025

  • 54 Не е изградена алтернатива

    2 1 Отговор
    Не е изградена алтернатива – няма язовир, няма устойчиви сондажи
    Язовир Черни Осъм се обсъжда от 20+ години. Нито един мандат не стигна до реален проект или строеж.
    Нови сондажи не се правят навреме, въпреки че нуждата е известна от години.

    10:33 26.08.2025

  • 55 един

    2 0 Отговор
    Не става да назначиш компетентни хора и да искаш те да пълнят "чекмеджето",или компетентни/може и вече да няма добри специалисти по ВиК/,или послушковци!

    10:33 26.08.2025

  • 56 аве тия от ГЕРП само крадът

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Липсва дългосрочна стратегия":

    даже един метър хасвалт не са сложили ей! камо ли тръби

    10:33 26.08.2025

  • 58 Не се използват евросредства ефективно

    2 0 Отговор
    Плевен е в ЕС от 2007 г., но няма мащабни ВиК проекти, въпреки наличното европейско финансиране.
    Публичните средства не се управляват стратегически – няма напредък, само бюрокрация.

    10:35 26.08.2025

  • 61 Гражданите мъкнат туби по улиците.

    3 0 Отговор
    Вината е споделена между всички, които са били във властта – местна и централна:
    🔹 ГЕРБ (Димитър Стойков, Валентин Христов)
    🔹 Реформаторски блок / ДБ / ВМРО (Георг Спартански)
    🔹 Бездействие и от предходни мандати (Зеленогорски)
    Докато властта „управлява на хартия“, гражданите мъкнат туби по улиците. Управленският цинизъм е пълен. И ако нищо не се промени – и догодина ще се говори пак за „кризата“, но в сушата ще продължава да тече само политическо безхаберие.

    Коментиран от #63

    10:36 26.08.2025

  • 63 здрасти

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Гражданите мъкнат туби по улиците.":

    Колко от гражданите отидоха до урните на последните местни избори?

    Коментиран от #65

    10:38 26.08.2025

  • 64 ГЕРБ са Зло!!!

    2 1 Отговор
    Плевен няма вода, но има кмет от ГЕРБ.
    Обеща решение, донесе мълчание и туби.
    80% от водата изтича в земята, останалите – в празни обещания.
    Сушата не е виновна. Некомпетентността е.

    10:38 26.08.2025

  • 65 негласуващ

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "здрасти":

    Народът масово ще излезе като пак дойдат руснаците. И ще има единодушен глас тогава.

    10:39 26.08.2025

  • 66 Ами така ще е...

    2 1 Отговор
    Плевенчани сами са си виновни, гласуват за рекетьорите ГЕРБ, после реват, че нямали вода.

    10:42 26.08.2025

  • 67 Истината е проста:

    3 0 Отговор
    Плевен не е без вода. Плевен е без компетентни управленци.
    Всички досегашни кметове са преки съучастници в настоящата водна криза – с бездействието, страхливостта и липсата на визия.

    10:45 26.08.2025

  • 68 Защо всички мълчаха?

    2 0 Отговор
    Водният сектор е невидим – не носи гласове, не става за лентички и телевизия.

    10:46 26.08.2025

  • 69 ВиК-Мафия!!!

    3 0 Отговор
    Никой от досегашните кметове НЕ искаше да се изправи срещу ВиК-МАФИЯТА – сложна система от зависимости между община, държава и оператор!!!

    10:47 26.08.2025

  • 70 Сега е късно

    3 0 Отговор
    Липсва натиск от обществото, а когато той се появи – както сега – управляващите се плашат, но е късно.

    10:48 26.08.2025

  • 71 Общата картина:

    3 0 Отговор
    ГЕРБ (Стойков, Христов)2011–2015 г., 2023 г.–Никакви ключови инвестиции, ВиК гние!!

    РБ/ДБ/ВМРО (Спартански)2015–2023 г. - Много приказки, никаква стратегия!

    Зеленогорски (СДС/дясна коалиция) - До 2011 г. - Проблемите започват още при него !

    10:50 26.08.2025

  • 72 Първият некадърник

    3 0 Отговор
    Найден Зеленогорски (до 2011 г.)
    Какво не направи:
    Остави основната ВиК система да остарее без обновяване.
    Нямаше визия за дългосрочно водоснабдяване – нито язовир, нито нова структура на ВиК.
    Защо?
    Част от времето му премина в постсоциалистически преход и безпаричие, но това не извинява липсата на план.
    Поддържаше статуквото – нищо не се променя, за да не се наруши „редът“.

    10:51 26.08.2025

  • 75 И този

    2 1 Отговор
    Реформаторски блок / ДБ / ВМРО (Георг Спартански)
    ❌ Какво не направи:
    • По време на двата си мандата нямаше план за подмяна на мрежата или реална стратегия за справяне с безводието.
    • Обичаше да говори за "независимост" и "професионализъм", но резултатите липсваха.
    • Използва се оправданието "няма пари", въпреки наличието на еврофондове.
    ⚠ Защо?
    • Управляваше без реална политическа воля и с ограничен капацитет – много говорене, малко действие.
    • Страх от конфликт с ВиК, която е държавна – удобно е да се прехвърля вината.
    • Никакъв напредък по въпроса с язовирите, сондажите или изграждане на нови водоизточници.

    10:55 26.08.2025

  • 76 ГЕРБ некадърниците

    1 1 Отговор
    ГЕРБ (Димитър Стойков, Валентин Христов)
    ❌ Какво не направиха:
    • Не инвестираха в подмяна на ВиК мрежата, въпреки че проблемът с течовете е известен от десетилетия.
    • Не приложиха кризисни и превантивни мерки, въпреки че ГЕРБ управляваше и централно – имаха достъп до ресурси и власт.
    • Допуснаха натрупване на загуби над 70–80% от водата, без реален контрол.
    ⚠ Защо?
    • Партийни назначения в управлението на ВиК – вместо професионалисти, получаваме "калинки".
    • Фокус върху избори и ПР, а не върху реална инфраструктура.
    • Страх от вземане на тежки решения като концесии или сериозни реформи – по-лесно е да се обещае, отколкото да се свърши.

    10:56 26.08.2025