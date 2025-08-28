Под нощен обстрел! Киев и други украински градове станаха обект на нови руски удари с дронове

Русия предприе мащабна атака с дронове срещу Украйна през нощта, предизвиквайки предупреждения за въздушна тревога по цялата страна, според държавното приложение за ранно оповестяване на Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Експлозии са били чути в Киев, където кметът Виталий Кличко заяви, че противовъздушната отбрана се е активирала. Руски дрон е паднал в двора на девететажен жилищен блок, но не е детонирал, добави той.

Тимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на града, заяви, цитиран от Ройтерс, че има трима загинали при ударите по украинската столица, а още 24 са ранени. Щети са нанесени в няколко района на града.

Съобщава се за експлозии и в северния град Суми и южния Запорожие. Междувременно, предупреждения за въздушна тревога бяха издадени за кратко в Липецка област в Русия поради приближаващи украински дронове. Летището във Волгоград ограничи дейността си като предпазна мярка.