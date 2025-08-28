Под нощен обстрел! Киев и други украински градове станаха обект на нови руски удари с дронове

Русия предприе мащабна атака с дронове срещу Украйна през нощта, предизвиквайки предупреждения за въздушна тревога по цялата страна, според държавното приложение за ранно оповестяване на Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Експлозии са били чути в Киев, където кметът Виталий Кличко заяви, че противовъздушната отбрана се е активирала. Руски дрон е паднал в двора на девететажен жилищен блок, но не е детонирал, добави той.
Тимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на града, заяви, цитиран от Ройтерс, че има трима загинали при ударите по украинската столица, а още 24 са ранени. Щети са нанесени в няколко района на града.
Съобщава се за експлозии и в северния град Суми и южния Запорожие. Междувременно, предупреждения за въздушна тревога бяха издадени за кратко в Липецка област в Русия поради приближаващи украински дронове. Летището във Волгоград ограничи дейността си като предпазна мярка.
1 Силиций
10:18 28.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мефистофел
10:19 28.08.2025
4 Бензиностанция без бензин!
За момента от разпространявани видеокадри в Телеграм изглежда, че са ударени Афипската рафинерия, която се намира в Краснодарския край, както и рафинерията в Новокуйбишевск, която се намира в Самарска област.
От района на рафинерията в Новокуйбишевск, която е собственост на "Роснефт", видеата са буквално безброй. А руското военно министерство обяви, че между 23:00 часа на 27 август и 7:00 часа на 28 август московско време са свалени 102 дрона.
Коментиран от #5, #13, #19
10:19 28.08.2025
5 Освен това свършиха ракетите,
До коментар #4 от "Бензиностанция без бензин!":нямат яйца и масло, бият се със сапьорски лопатки, а Путин умрятри пъти още когато долара стана 200 рубли.
Коментиран от #36
10:21 28.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Путин
Тръмп отлично знае, че е зависим и от време на време се преструва, че има свободна воля! Но на всички вече е ясно- агент Краснов е продукт на КГБ! Сега връща дълговете !
10:22 28.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А евреин
До коментар #9 от "Европа е с Украйна,":Путлер не е руснак.
10:29 28.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Механик
Със една е зле, с две е по-добре, ала със три- пачанга в Киев до зори...
пачангаааааааааа!
10:30 28.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Настроенията се обръщат:
Данните сочат, че около 76% от поддръжниците на Републиканската партия и на Тръмп подкрепят санкционирането на руските търговски партньори като средство за спиране на войната. Сред симпатизантите на Демократическата партия този дял е по-нисък – 58 на сто.
10:32 28.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кая Калас
Коментиран от #20
10:35 28.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мишел
До коментар #4 от "Бензиностанция без бензин!":Русия има 57 големи рафинерии и справка в мрежата показва, че всички работят.
Украйна има 13 рафинерии исправка в мрежата показва, че нито една не работи.
Коментиран от #24
10:38 28.08.2025
20 Силиций
До коментар #17 от "Кая Калас":Ммммм,кой крие повече загубите си в тази война дори на Вас ви е ясно,ам хайде...
Коментиран от #35
10:39 28.08.2025
21 провинциалист
До коментар #9 от "Европа е с Украйна,":"В Москалия щяхте да сте в Сибир!" - А москалите лоши ли са? Да ги мразим ли?
10:39 28.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Силиций
До коментар #19 от "Мишел":Може би поради това този месец бензина е 72,90р и автогаза е 37,10р?
Коментиран от #34
10:42 28.08.2025
25 оня
10:42 28.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дедо
10:45 28.08.2025
28 Я пък тоя
Що така?
10:46 28.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 БАРС
10:47 28.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Дедо
10:52 28.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Госта.
До коментар #24 от "Силиций":Напишете цената в ЛЕВОВЕ или ЕВРО - да видим каква е разликата с цената при нас .Давай смело.
11:00 28.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Гост
До коментар #5 от "Освен това свършиха ракетите,":Ааааа повече от три пати беше умирал Вовата. По ено време ката ден го умираха от Бесарапския фронт , ил беше болен неизлечимо.
11:03 28.08.2025