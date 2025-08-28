Новини
Под нощен обстрел! Киев и други украински градове станаха обект на нови руски удари с дронове
  Тема: Украйна

Под нощен обстрел! Киев и други украински градове станаха обект на нови руски удари с дронове

28 Август, 2025 10:15

Тимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на града, заяви, цитиран от Ройтерс, че има трима загинали при ударите по украинската столица, а още 24 са ранени

Под нощен обстрел! Киев и други украински градове станаха обект на нови руски удари с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия предприе мащабна атака с дронове срещу Украйна през нощта, предизвиквайки предупреждения за въздушна тревога по цялата страна, според държавното приложение за ранно оповестяване на Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Експлозии са били чути в Киев, където кметът Виталий Кличко заяви, че противовъздушната отбрана се е активирала. Руски дрон е паднал в двора на девететажен жилищен блок, но не е детонирал, добави той.

Тимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на града, заяви, цитиран от Ройтерс, че има трима загинали при ударите по украинската столица, а още 24 са ранени. Щети са нанесени в няколко района на града.

Съобщава се за експлозии и в северния град Суми и южния Запорожие. Междувременно, предупреждения за въздушна тревога бяха издадени за кратко в Липецка област в Русия поради приближаващи украински дронове. Летището във Волгоград ограничи дейността си като предпазна мярка.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Силиций

    10 8 Отговор
    Мирнотворчески нощен обстрел.

    10:18 28.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мефистофел

    17 0 Отговор
    И като става въпрос за дронове, защо сте я показали тази картечница на снимката?

    10:19 28.08.2025

  • 4 Бензиностанция без бензин!

    4 24 Отговор
    Отново е атакувана и жп гарата Петров Вал, която се намира във Волгоградска област и е една от основните точки по т. нар. Южен логистичен коридор, по който Русия доставя с жп транспорт оръжие, припаси и войници за силите си в Украйна – жп маршрутът минава през окупирания от руснаците Луганск. Първите неофициални данни са за успешен удар срещу локомотивното депо в Петров Вал.

    За момента от разпространявани видеокадри в Телеграм изглежда, че са ударени Афипската рафинерия, която се намира в Краснодарския край, както и рафинерията в Новокуйбишевск, която се намира в Самарска област.
    От района на рафинерията в Новокуйбишевск, която е собственост на "Роснефт", видеата са буквално безброй. А руското военно министерство обяви, че между 23:00 часа на 27 август и 7:00 часа на 28 август московско време са свалени 102 дрона.

    Коментиран от #5, #13, #19

    10:19 28.08.2025

  • 5 Освен това свършиха ракетите,

    31 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бензиностанция без бензин!":

    нямат яйца и масло, бият се със сапьорски лопатки, а Путин умрятри пъти още когато долара стана 200 рубли.

    Коментиран от #36

    10:21 28.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путин

    2 16 Отговор
    отново се подигра публично с Тръмп и неговите беззъби заплахи!

    Тръмп отлично знае, че е зависим и от време на време се преструва, че има свободна воля! Но на всички вече е ясно- агент Краснов е продукт на КГБ! Сега връща дълговете !

    10:22 28.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А евреин

    1 15 Отговор

    До коментар #9 от "Европа е с Украйна,":

    Путлер не е руснак.

    10:29 28.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Механик

    18 1 Отговор
    Сутрин-пачанга, вечер-пачанга, понеделник-пачанга, вторник-пачанга......
    Със една е зле, с две е по-добре, ала със три- пачанга в Киев до зори...
    пачангаааааааааа!

    10:30 28.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Настроенията се обръщат:

    0 13 Отговор
    Повечето американци подкрепят усилията на Съединените щати да санкционират търговските партньори на Русия като начин за оказване на натиск върху Москва да прекрати войната си в Украйна. Това показват резултатите от проучване на социологическата агенция "Ипсос" (Ipsos), поръчано от Ройтерс. Според изследването 62% от анкетираните одобряват подобна стратегия, която президентът на САЩ Доналд Тръмп вече частично прилага и заплашва да разшири, включвайки и Китай.

    Данните сочат, че около 76% от поддръжниците на Републиканската партия и на Тръмп подкрепят санкционирането на руските търговски партньори като средство за спиране на войната. Сред симпатизантите на Демократическата партия този дял е по-нисък – 58 на сто.

    10:32 28.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кая Калас

    15 0 Отговор
    Киевският режим вече няма да може да „крие загубите на своите войници“. Губернаторът на Запорожка област Евгений Балицки публикува списъци с идентифицирани тела на военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна, които Киев отказва да приеме. Той публикува лични данни и номера на паспорти, на загиналите войници от Въоръжените сили на Украйна.

    Коментиран от #20

    10:35 28.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мишел

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бензиностанция без бензин!":

    Русия има 57 големи рафинерии и справка в мрежата показва, че всички работят.
    Украйна има 13 рафинерии исправка в мрежата показва, че нито една не работи.

    Коментиран от #24

    10:38 28.08.2025

  • 20 Силиций

    0 8 Отговор

    До коментар #17 от "Кая Калас":

    Ммммм,кой крие повече загубите си в тази война дори на Вас ви е ясно,ам хайде...

    Коментиран от #35

    10:39 28.08.2025

  • 21 провинциалист

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Европа е с Украйна,":

    "В Москалия щяхте да сте в Сибир!" - А москалите лоши ли са? Да ги мразим ли?

    10:39 28.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Силиций

    0 11 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Може би поради това този месец бензина е 72,90р и автогаза е 37,10р?

    Коментиран от #34

    10:42 28.08.2025

  • 25 оня

    11 0 Отговор
    Трима убити и няколко ранени - нищо работа . Трябва още , и още , че да им уврат главите на укрите , че боя ще е до посиняване и так далее ...

    10:42 28.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дедо

    14 1 Отговор
    Русия е силна. Не биваше да се изпитва търпението и. Участта на Крим беше ясна. Дори и търпелив и отстъпчив, Путън търпя критики и натиск от вътре и от хора които уважава години на ред, да не говорим, че през 2014 още на конференцията по повод на Крим в Ялта, Жириновски го критикува за пасивноста му в пламенна реч. А сега се чудим как да спрем войната. Не може да се спре този воюващ апарат. Дори и да има желание от Путин, това няма как да се случи. Тези хора които допуснаха тази война с погазване на договори и споразумения и оставиха единствен вариант на Русия да удари, трябва да понесат отговорност. Това не са политици и дипломати , а деца на самия сатана. За тях живота на обикновенния човек явно няма никаква цена.

    10:45 28.08.2025

  • 28 Я пък тоя

    11 0 Отговор
    Днес пропуснахте да пишете, че има пострадали деца.
    Що така?

    10:46 28.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 БАРС

    7 0 Отговор
    РАШЕН ТВ КАЗА:ТОВА Е ОТВЕТЕН УДАР ПО УКРАНА ЗА ТОВА ЧЕ УКРАИНА Е БОМБАНТИРАЛА МИРНИ С ДРОНОВЕ МИРНИ ГРАДОВЕ .ТАКА ЧЕ РАГА ВСЁ ПРАВИЛНО ДЕЙСТВАЕТ.

    10:47 28.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дедо

    11 0 Отговор
    Мислих, че света ще успее да преодолее омразата на верска основа и националност, но явно съм в голяма заблуда. Обикновенният човек явно пак може да бъде накаран да воюва подтикнат от обвинение в липса на национализъм. Похвати на нацистка Германия през ВСВ.

    10:52 28.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Госта.

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Силиций":

    Напишете цената в ЛЕВОВЕ или ЕВРО - да видим каква е разликата с цената при нас .Давай смело.

    11:00 28.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Освен това свършиха ракетите,":

    Ааааа повече от три пати беше умирал Вовата. По ено време ката ден го умираха от Бесарапския фронт , ил беше болен неизлечимо.

    11:03 28.08.2025

Новини по държави:
