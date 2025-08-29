Новини
Калоян Методиев: Управляващите прекалиха. Мачкат българския бизнес и лазят пред чуждите компании

29 Август, 2025 13:00 887 16

Масово проверки и натиск върху малките и средни фирми. Оплакват ми се от цялата страна. Хвърлили са целия държавен апарат върху гръбнака на икономиката ни. Същевременно теглят рекордни милиардни заеми. Лазят пред чужди компании ( Радев и Борисов за завода  си за барут), а нямат очи и сърце за българския бизнес.

Калоян Методиев: Управляващите прекалиха. Мачкат българския бизнес и лазят пред чуждите компании - 1
Снимка: Президентство
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Управляващите прекалиха. Мачкат българския бизнес и лазят пред чуждите компании. Масово проверки и натиск върху малките и средни фирми. Оплакват ми се от цялата страна. Хвърлили са целия държавен апарат върху гръбнака на икономиката ни. Същевременно теглят рекордни милиардни заеми. Лазят пред чужди компании ( Радев и Борисов за завода си за барут), а нямат очи и сърце за българския бизнес. За неговото развитие и проблеми. Само терор. Това е сбъркана работа. Грешна политика. Несправедлива и неработеща. И няма да им напълни крадливия бюджет. Нито да им укрепи фалшивото управление. Нито ще задвижи икономиката, доходи, производство. С репресии не става. Държавата не може да е враг на собствената си икономика. Мнозинството е загубило всякакво чувство за справедливост, мярка и баланс. Време е всички да си ходят!

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой е българския бизнес?

    10 3 Отговор
    Тошковците и Пламенките? Корумпираните, укриващите пари, данъци, печалби, осигуровки? Даващите ниски заплатиз да си купуват хотели и апартаменти по света ки? Сивите пари? Строителната мафия, фармацевтичнста мафия? на това ли му викате българския бизнес?

    Коментиран от #8, #14

    13:03 29.08.2025

  • 2 Лазят

    6 1 Отговор
    с надежда за милиарди , държавата дрънчи на тенекия , а за да овладеяли водната криза им били нужни цели 40 милиарда !

    13:04 29.08.2025

  • 3 !!!?

    6 0 Отговор
    България изгоря, населението няма вода, по пътищата всеки втори е луд, а Мистър Кеш ще инвестира в барут !!!?

    13:11 29.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Нали целта е да останат само Макдоналдс, Лидл и магазините на Пеевски.

    13:15 29.08.2025

  • 5 Какво Искаш !

    3 2 Отговор
    Какво Искаш !

    Виж Желязков !

    Как се е Навел !

    Право !

    Отзад !

    13:15 29.08.2025

  • 6 Промяна

    2 0 Отговор
    ДО КАЛОЯН МЕТОДИЕВ ЖАЛБИ БЮРО ЛИ СТЕ КАТО КАКЪВ СЕ ИЗЖИВЯВАТЕ СЕГА ПЛАТЕН АНТИБЪЛГАРСКИ СТЕ НО ОТ ЛЪЖИТЕ СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИ ПЪЛНИТЕ ЛИЧНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ БЕЗСРАМНИК

    13:26 29.08.2025

  • 7 ДАААААА.....

    0 1 Отговор
    За кокошка няма прошка. А за големи фирми няма. А за немски фирни няма и ходят до там ръце стискат и комисионни ВЗИМАТ. В БГ МОЖЕ ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ БАРУТ СНАРЯДИ. ЗАЩОТО .. ПЪРВО ЕВТИНА РАБОТНА РЪКА И ЗАЩО ДА СЕ УБИВАТ ТЕХНИ СЛУЖИТЕЛИ У НЕМЦИЯ. ТУКА КОЛКО В АРСЕНАЛ И ДРУГАДЕ СИ ОТИДОХА. И ТАКА ЩЕ БЪДЕ И ПРИ ВОЙНА НИЕ БЕДНИТЕ В ОКОПИТЕ ТЕ БОГАТИТЕ НА КАРИБИТЕ.

    13:28 29.08.2025

  • 8 1234567

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кой е българския бизнес?":

    Гръбнакът на икономиката са малките и средните фирми, стига слага всички под един знаменател! Строителната и фармацевтичната мафии в нашата страна са всичко друго, но не и бизнеси, но малките губят дори и малкия шанс а се препитават без да лежат на гърба на държавата.

    13:32 29.08.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    Ганя за бизнесмен не става!
    Видяхме го!

    Коментиран от #15

    13:44 29.08.2025

  • 10 Радев Чорапа

    0 0 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    13:47 29.08.2025

  • 11 Калоян Методиев е политик

    0 0 Отговор
    Всяко негово изказване е подчинено на политическата цел, която му е поставила другарката Нинова. Ако ви харесва гласувайте за него. Но не го приемайте насериозно. Разочарованието е гарантирано.

    13:48 29.08.2025

  • 12 ДОЛУ мунчо БОгаТАША!

    1 0 Отговор
    ЗАРАДИ Ч€РВ€НИЯТ К А Л Ъ Ф -нато БКП р€зид€нтинът И Н€ГОВИТ€ К А Р МА З Ъ калинки, ГУБИМ ПО
    1 МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН, ТОЕСТ ЗА ЕДНА ВИСОКОСНА ГОДИНА КАТО 2024г.- 366МЛН. ЛЕВА НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРСКИ "граждани"- ПРАВИ ПО 61ЛЕВА НА ЧОВЕК ЗА ГОДИНА!

    мунчо, М . М . Т А ДА ти Е . А КОМУНИ$ТИЧ€$КА , Д О Л Н А , $€Л $КА , ХИТ РА!
    ВЪРНИ ПАРИТЕ НА О В Ч Е Т О н а се ле н и е(" гражданите")!

    80г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ ф а т м а ц и СТИГАТ! СТИГАТ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!

    13:50 29.08.2025

  • 13 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    80г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    13:50 29.08.2025

  • 14 Лесно се проверява

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кой е българския бизнес?":

    Който плаща данъци и заплати той е бизнесът. Двата контролни въпроса са колко служители имаш и колко данък печалба плащаш.

    13:51 29.08.2025

  • 15 Нали сме в ЕС?

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ганя Путинофила":

    След като Ганя не става и за чеп за зеле, имаме право да си внесем депутати, чиновници, бизнесмени и т.н.

    13:51 29.08.2025

  • 16 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ

    0 0 Отговор
    ПРО $ТО ТО ко п€ л€ разбойкУ-БЪЛГАРО-У Б И € Ц Н€ МОЖ€ ДА € НОРМАЛ€Н И $Ъ$ $ИГУРНО$Т € $ и г а н и н - ПО-ГОЛЯМ И ОТ ко$ тOFF!
    БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
    ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!

    13:52 29.08.2025