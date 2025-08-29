Калоян Методиев: Управляващите прекалиха. Мачкат българския бизнес и лазят пред чуждите компании

Управляващите прекалиха. Мачкат българския бизнес и лазят пред чуждите компании. Масово проверки и натиск върху малките и средни фирми. Оплакват ми се от цялата страна. Хвърлили са целия държавен апарат върху гръбнака на икономиката ни. Същевременно теглят рекордни милиардни заеми. Лазят пред чужди компании ( Радев и Борисов за завода си за барут), а нямат очи и сърце за българския бизнес. За неговото развитие и проблеми. Само терор. Това е сбъркана работа. Грешна политика. Несправедлива и неработеща. И няма да им напълни крадливия бюджет. Нито да им укрепи фалшивото управление. Нито ще задвижи икономиката, доходи, производство. С репресии не става. Държавата не може да е враг на собствената си икономика. Мнозинството е загубило всякакво чувство за справедливост, мярка и баланс. Време е всички да си ходят!
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
1 Кой е българския бизнес?
13:03 29.08.2025
2 Лазят
13:04 29.08.2025
3 !!!?
13:11 29.08.2025
4 Последния Софиянец
13:15 29.08.2025
5 Какво Искаш !
Виж Желязков !
Как се е Навел !
Право !
Отзад !
13:15 29.08.2025
6 Промяна
13:26 29.08.2025
7 ДАААААА.....
13:28 29.08.2025
8 1234567
До коментар #1 от "Кой е българския бизнес?":Гръбнакът на икономиката са малките и средните фирми, стига слага всички под един знаменател! Строителната и фармацевтичната мафии в нашата страна са всичко друго, но не и бизнеси, но малките губят дори и малкия шанс а се препитават без да лежат на гърба на държавата.
13:32 29.08.2025
9 Ганя Путинофила
Видяхме го!
Коментиран от #15
13:44 29.08.2025
10 Радев Чорапа
13:47 29.08.2025
11 Калоян Методиев е политик
13:48 29.08.2025
12 ДОЛУ мунчо БОгаТАША!
1 МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН, ТОЕСТ ЗА ЕДНА ВИСОКОСНА ГОДИНА КАТО 2024г.- 366МЛН. ЛЕВА НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРСКИ "граждани"- ПРАВИ ПО 61ЛЕВА НА ЧОВЕК ЗА ГОДИНА!
мунчо, М . М . Т А ДА ти Е . А КОМУНИ$ТИЧ€$КА , Д О Л Н А , $€Л $КА , ХИТ РА!
ВЪРНИ ПАРИТЕ НА О В Ч Е Т О н а се ле н и е(" гражданите")!
80г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ ф а т м а ц и СТИГАТ! СТИГАТ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
13:50 29.08.2025
13 АНТИ-КОМУНИ$Т
Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
80г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
13:50 29.08.2025
14 Лесно се проверява
До коментар #1 от "Кой е българския бизнес?":Който плаща данъци и заплати той е бизнесът. Двата контролни въпроса са колко служители имаш и колко данък печалба плащаш.
13:51 29.08.2025
15 Нали сме в ЕС?
До коментар #9 от "Ганя Путинофила":След като Ганя не става и за чеп за зеле, имаме право да си внесем депутати, чиновници, бизнесмени и т.н.
13:51 29.08.2025
16 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ
БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!
13:52 29.08.2025