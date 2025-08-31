Мятане от влак в движение е не просто глупост, а пълно отсъствие на критично мислене и връзка с реалността

Получихме трагичен нагледен пример що е то функционална неграмотност.
Една от двете млади жени, скочили от прозореца на влак в движение на гарата в Клисура, е вече мъртва.
Няма значение дали не са успели да отворят вратата на вагона навреме. Мятане от влак в движение с прескачане през прозореца (или през насилствено отворена врата) е не просто глупост, това е пълно отсъствие на критично мислене и връзка с реалността.
В подобно действие няма младежка щуротия - това е безумие, завършило необратимо.
За подобно абсурдно действие може да бъдат обвинени всички - от Индиана Джоунс до всяка онлайн или телефонна игра с много възможни животи, въпреки грешките.
Години наред у нас се цитира, че около 40% от младите хора са функционално неграмотни, но рядко обвързвахме тежките им травми и смърт с непригодността за реалния живот. Е - сега примерът е за учебник.
Какво би станало, ако някой е изпуснал гарата си и се вози до следващата? Да - ще се наложи да чака, да търси друг транспорт, но всичко ще приключи в рамките на този ден. А сега за една от двете жени, едва започнала пълнолетния си живот, дни вече няма. Само близките ще ридаят и ще се питат най-простото: Защо са направили такава глупост?
В училище ще започне да се преподава предмет по добродетели. В училище обаче не се преподава здрав разум, не се преподава колко е ценно да бъдеш адекватен и да си отговорен към своя живот и този на околните.
Ден след ден четем за счупени черепи, размазани коли, осакатени и загинали млади хора - тинейджъри и преобладаващо във възрастта между 18 и 24 години.
Необратимата трагедия с 20-годишната жена, скочила от влак, е като щемпел за реалността, свързана с функционалната неадекватност и липсата на елементарен разсъдък, който е съставна част от общата култура.
Само за АВГУСТ месец:
- Никола Бургазлиев, премазал петима (едната жертва е в необратимо състояние) е на 18.
- Убиецът с летящия автомобил в София е на 21 години.
- 17-годишен младеж е заловен в Смолян да шофира след употреба на алкохол и без да притежава свидетелство за управление на МПС.
- 18-годишен младеж изпуска контрола над колата си, излиза от пътя и катастрофира извън пътното платно. На място загиват момиче на 17 и момче на 20 години.
- 20-годишен шофьор загина при тежка катастрофа в Пловдив. Водачът е управлявал автомобил, с който се е ударил в стълб. Вследствие на удара колата се е усукала около стълба.
- 15-годишно момче е с опасност за живота, след като 20-годишен шофьор го помита с автомобила си на тротоар в село Долни Богров.
- Пиян 26-годишен мъж се вряза в жилищен блок в София.
През юли 19-годишен уби трима души едновременно, като влетя с колата си върху тях в заведение.
Това са реалните резултати от функционалната неграмотност. Това е вече животът ни днес и страшното тепърва предстои.
1 Този кррррррретен
Ако вагонът беше с изправни врати, тези две млади жени щяха да слязат когато трябва и да са живи.
Кое не му е ясно?
Коментиран от #3, #13, #21
06:48 31.08.2025
2 Варненец
06:49 31.08.2025
3 Варненец
До коментар #1 от "Този кррррррретен":Да те питам, ти ще скочиш ли от пет метра ако не се отвори вратата на самолет? Функционална неграмотност.
Коментиран от #18
06:51 31.08.2025
4 Една доста неприятна и лъжлива жена
Коментиран от #10
06:53 31.08.2025
5 Бай Ганьо
06:55 31.08.2025
6 алахулю фишер
07:04 31.08.2025
7 Факт
Коментиран от #11
07:05 31.08.2025
8 Реалност
Само за седмица влак се самозапалва, влак дерайлира, на влак не му се отварят вратите и нито дума от мисирката за това само и само да не обиди министъра на транспорта, който се скъса да се хвали как е оправил БДЖ-то!
Сигурен съм, че ако без да иска обиди /не дай си боже/ ББ въпросната мисирка така ще се панира, че не от влак, а от самолет ще скочи за да му се извини по бързо.
07:10 31.08.2025
9 Хахаха
07:10 31.08.2025
10 Бъдеще
До коментар #4 от "Една доста неприятна и лъжлива жена":Така е, няма спор. Но в конкретната статия е написала истината за положението. И дори се е изразила доста деликатно... Да не забравяме, че това поколение ще се наложи да управлява държавата след време. Не ми се мисли как ще се справи.
Коментиран от #23
07:12 31.08.2025
11 Варненец
До коментар #7 от "Факт":Сбъркал си държавата, пробвай по на запад,🤣
07:12 31.08.2025
12 Безправен
Коментиран от #20
07:15 31.08.2025
13 Ха ха ха
До коментар #1 от "Този кррррррретен":Точно ти си доказателството ,че човекът е прав.
07:16 31.08.2025
14 Без коментар
07:18 31.08.2025
15 az СВО Победа80
Коментиран от #17, #26
07:20 31.08.2025
16 Студопор
07:20 31.08.2025
17 az СВО Победа80
До коментар #15 от "az СВО Победа80":При това авторката на материала е активен участник в унищожението на България и българите, а сега ще ми квичи панически, като че ли няма нищо общо....
07:25 31.08.2025
18 тц тц
До коментар #3 от "Варненец":Никой не знае как ще реагира ако се паникьоса!!! При теб разбира се такава опасност няма тъй като не ставаш от дивана вкъщи...е ако не ти се подпали апартамента, тогава ще направиш опит за летене от терасата.
В случая основна вина имат ръководството на БДЖ и министъра на транспорта. Особено министъра след случая с дерайлиралия влак край Стара Загора вече трябваше да си е подал оставката.
07:26 31.08.2025
19 Факт
Коментиран от #34
07:36 31.08.2025
20 гледат, ама порно
До коментар #12 от "Безправен":Ако бяха чули и видели Даниел Олбрихски, щяха да се сапикясат.
Коментиран от #24
07:37 31.08.2025
21 Търновец
До коментар #1 от "Този кррррррретен":Ако вратата е била дефектна значи някой не си е свършил работата още преди тръгването. Иначе вратата може да е блокирала ако са правили опит да отворят преди спиране на влака. Според мен непосредствено над вратата трябва да има табелка че скачането по време на движение е смъртно опасно. Въобще вратите на вагоните да са правят така че да не се отварят в движение а влака да не потегля преди вратите да са плътно затворени.
Коментиран от #35, #39
07:42 31.08.2025
22 искане
Първата година новите шофьори трйбав да карат с придржител. Иначе глоба на родители или затвор на пълнолетния извършител.
07:45 31.08.2025
23 Няма такова нещо
До коментар #10 от "Бъдеще":Това поколение няма да управлява държавата, Българска държава вече не съществува. Няма нито един елемент на самостойна държаваност.
Коментиран от #30
07:47 31.08.2025
24 и нак-вече
До коментар #20 от "гледат, ама порно":Збигнев Цибулски.
07:48 31.08.2025
25 Уса
Коментиран от #37
07:48 31.08.2025
27 Здрав разум?
07:50 31.08.2025
28 важното е, че
07:56 31.08.2025
29 факуса
07:56 31.08.2025
30 Бъдеще
До коментар #23 от "Няма такова нещо":Всъщност и ти си прав. За съжаление е точно така...
07:57 31.08.2025
31 Здрав разум?
07:59 31.08.2025
32 Отивам да драйфам
07:59 31.08.2025
33 В училище ще започне да се преподава пре
Или за Адекватността на Неадекватното Образование !
Здравия разум !
Предполага !
Да не се Подхлъзваш !
По Фалшиви Религии и Вярвания !
Нещата са такива Каквиго са !
и Те не се Интересуват !
От Това !
Което Някой !
Мисли За Тях !
08:00 31.08.2025
34 факуса
До коментар #19 от "Факт":ама тез двете са израсли в англето
Коментиран от #40
08:01 31.08.2025
35 факуса
До коментар #21 от "Търновец":при движение вратата се блокира,може се отвори с разблокиране ама иска време,има доста неясноти дали са я напъвали при спрял влак,а са и вагони на великите длъжници,и момите са расли и учили там,а има и други врати
08:05 31.08.2025
36 В Света на Евлектрониката и Съобщенията
В БДЖ Липсва информационна система !
Коя е следващата спирка на Влака !
БДЖ се Върна В Епохата на Дилижанса !
08:06 31.08.2025
37 факуса
До коментар #25 от "Уса":ся кат влезем в богатия клуб всеки ще е с кола и нема нужда от влакове
08:07 31.08.2025
38 БгТопИдиот🇧🇬
08:07 31.08.2025
39 По-добре
До коментар #21 от "Търновец":А най-добре е да няма никакви автоматични блокировки, които в бдж няма да работят, а кондукторът да ходи да заключва при тръгване, както се прави от 130 години.
08:09 31.08.2025
40 Пенчо бе чети
До коментар #34 от "факуса":Публикацията говори за поредица от еднотипни случаи, прочетете я. В англия е същото, вижте им краля.
08:14 31.08.2025