Мятане от влак в движение е не просто глупост, а пълно отсъствие на критично мислене и връзка с реалността

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Получихме трагичен нагледен пример що е то функционална неграмотност.

Една от двете млади жени, скочили от прозореца на влак в движение на гарата в Клисура, е вече мъртва.

Няма значение дали не са успели да отворят вратата на вагона навреме. Мятане от влак в движение с прескачане през прозореца (или през насилствено отворена врата) е не просто глупост, това е пълно отсъствие на критично мислене и връзка с реалността.

В подобно действие няма младежка щуротия - това е безумие, завършило необратимо.

За подобно абсурдно действие може да бъдат обвинени всички - от Индиана Джоунс до всяка онлайн или телефонна игра с много възможни животи, въпреки грешките.

Години наред у нас се цитира, че около 40% от младите хора са функционално неграмотни, но рядко обвързвахме тежките им травми и смърт с непригодността за реалния живот. Е - сега примерът е за учебник.

Какво би станало, ако някой е изпуснал гарата си и се вози до следващата? Да - ще се наложи да чака, да търси друг транспорт, но всичко ще приключи в рамките на този ден. А сега за една от двете жени, едва започнала пълнолетния си живот, дни вече няма. Само близките ще ридаят и ще се питат най-простото: Защо са направили такава глупост?

В училище ще започне да се преподава предмет по добродетели. В училище обаче не се преподава здрав разум, не се преподава колко е ценно да бъдеш адекватен и да си отговорен към своя живот и този на околните.

Ден след ден четем за счупени черепи, размазани коли, осакатени и загинали млади хора - тинейджъри и преобладаващо във възрастта между 18 и 24 години.

Необратимата трагедия с 20-годишната жена, скочила от влак, е като щемпел за реалността, свързана с функционалната неадекватност и липсата на елементарен разсъдък, който е съставна част от общата култура.

Само за АВГУСТ месец:

- Никола Бургазлиев, премазал петима (едната жертва е в необратимо състояние) е на 18.

- Убиецът с летящия автомобил в София е на 21 години.

- 17-годишен младеж е заловен в Смолян да шофира след употреба на алкохол и без да притежава свидетелство за управление на МПС.

- 18-годишен младеж изпуска контрола над колата си, излиза от пътя и катастрофира извън пътното платно. На място загиват момиче на 17 и момче на 20 години.

- 20-годишен шофьор загина при тежка катастрофа в Пловдив. Водачът е управлявал автомобил, с който се е ударил в стълб. Вследствие на удара колата се е усукала около стълба.

- 15-годишно момче е с опасност за живота, след като 20-годишен шофьор го помита с автомобила си на тротоар в село Долни Богров.

- Пиян 26-годишен мъж се вряза в жилищен блок в София.

През юли 19-годишен уби трима души едновременно, като влетя с колата си върху тях в заведение.

Това са реалните резултати от функционалната неграмотност. Това е вече животът ни днес и страшното тепърва предстои.

Текстът е публикуван във Фейсбук