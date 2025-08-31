Новини
Мятане от влак в движение е не просто глупост, а пълно отсъствие на критично мислене и връзка с реалността

31 Август, 2025 06:38

В подобно действие няма младежка щуротия - това е безумие, завършило необратимо

Мятане от влак в движение е не просто глупост, а пълно отсъствие на критично мислене и връзка с реалността - 1
Снимка: Фейсбук
Лияна Панделиева Лияна Панделиева журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Получихме трагичен нагледен пример що е то функционална неграмотност.

Една от двете млади жени, скочили от прозореца на влак в движение на гарата в Клисура, е вече мъртва.

Няма значение дали не са успели да отворят вратата на вагона навреме. Мятане от влак в движение с прескачане през прозореца (или през насилствено отворена врата) е не просто глупост, това е пълно отсъствие на критично мислене и връзка с реалността.

В подобно действие няма младежка щуротия - това е безумие, завършило необратимо.

За подобно абсурдно действие може да бъдат обвинени всички - от Индиана Джоунс до всяка онлайн или телефонна игра с много възможни животи, въпреки грешките.

Години наред у нас се цитира, че около 40% от младите хора са функционално неграмотни, но рядко обвързвахме тежките им травми и смърт с непригодността за реалния живот. Е - сега примерът е за учебник.

Какво би станало, ако някой е изпуснал гарата си и се вози до следващата? Да - ще се наложи да чака, да търси друг транспорт, но всичко ще приключи в рамките на този ден. А сега за една от двете жени, едва започнала пълнолетния си живот, дни вече няма. Само близките ще ридаят и ще се питат най-простото: Защо са направили такава глупост?

В училище ще започне да се преподава предмет по добродетели. В училище обаче не се преподава здрав разум, не се преподава колко е ценно да бъдеш адекватен и да си отговорен към своя живот и този на околните.

Ден след ден четем за счупени черепи, размазани коли, осакатени и загинали млади хора - тинейджъри и преобладаващо във възрастта между 18 и 24 години.

Необратимата трагедия с 20-годишната жена, скочила от влак, е като щемпел за реалността, свързана с функционалната неадекватност и липсата на елементарен разсъдък, който е съставна част от общата култура.

Само за АВГУСТ месец:

- Никола Бургазлиев, премазал петима (едната жертва е в необратимо състояние) е на 18.

- Убиецът с летящия автомобил в София е на 21 години.

- 17-годишен младеж е заловен в Смолян да шофира след употреба на алкохол и без да притежава свидетелство за управление на МПС.

- 18-годишен младеж изпуска контрола над колата си, излиза от пътя и катастрофира извън пътното платно. На място загиват момиче на 17 и момче на 20 години.

- 20-годишен шофьор загина при тежка катастрофа в Пловдив. Водачът е управлявал автомобил, с който се е ударил в стълб. Вследствие на удара колата се е усукала около стълба.

- 15-годишно момче е с опасност за живота, след като 20-годишен шофьор го помита с автомобила си на тротоар в село Долни Богров.

- Пиян 26-годишен мъж се вряза в жилищен блок в София.

През юли 19-годишен уби трима души едновременно, като влетя с колата си върху тях в заведение.

Това са реалните резултати от функционалната неграмотност. Това е вече животът ни днес и страшното тепърва предстои.

Текстът е публикуван във Фейсбук


България
Оценка 4.5 от 27 гласа.
Оценка 4.5 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този кррррррретен

    8 41 Отговор
    не знае ли, че това е импулсивно действие в резултат на паника, която е предизвикана от дефектната врата на вагона?
    Ако вагонът беше с изправни врати, тези две млади жени щяха да слязат когато трябва и да са живи.
    Кое не му е ясно?

    Коментиран от #3, #13, #21

    06:48 31.08.2025

  • 2 Варненец

    41 2 Отговор
    Много правилно, младите са функционално неадекватни, мислят си, че всичко е игра и щом в играта оцеляват, ще оцелеят и в реалния живот. Уви, не е така.

    06:49 31.08.2025

  • 3 Варненец

    41 5 Отговор

    До коментар #1 от "Този кррррррретен":

    Да те питам, ти ще скочиш ли от пет метра ако не се отвори вратата на самолет? Функционална неграмотност.

    Коментиран от #18

    06:51 31.08.2025

  • 4 Една доста неприятна и лъжлива жена

    18 11 Отговор
    Помним те като уродливото лице на кражбата, лъжата, мутренските времена и идването на мафията! Човек с морал би се извини и скрил!

    Коментиран от #10

    06:53 31.08.2025

  • 5 Бай Ганьо

    21 3 Отговор
    Аз се радвам , че тяхната тъпотия убила само тях а не и наблюдатели както в други ситуации

    06:55 31.08.2025

  • 6 алахулю фишер

    7 9 Отговор
    аз бих помолил (колтурно) машиниста да спре

    07:04 31.08.2025

  • 7 Факт

    13 6 Отговор
    В огромния брой случаи - млади хора с неприлично големи възможности и средства! Във влак с четири вагона, кондукторът знае винаги кой къде слиза. Дори трябва да се увери, че всички са слезли и са се качили! Поне по други линии е така.

    Коментиран от #11

    07:05 31.08.2025

  • 8 Реалност

    19 5 Отговор
    Нагледен пример що е то мисиркова неграмотност.
    Само за седмица влак се самозапалва, влак дерайлира, на влак не му се отварят вратите и нито дума от мисирката за това само и само да не обиди министъра на транспорта, който се скъса да се хвали как е оправил БДЖ-то!
    Сигурен съм, че ако без да иска обиди /не дай си боже/ ББ въпросната мисирка така ще се панира, че не от влак, а от самолет ще скочи за да му се извини по бързо.

    07:10 31.08.2025

  • 9 Хахаха

    17 3 Отговор
    Напълно нормално за днешната тъпа младеж

    07:10 31.08.2025

  • 10 Бъдеще

    21 3 Отговор

    До коментар #4 от "Една доста неприятна и лъжлива жена":

    Така е, няма спор. Но в конкретната статия е написала истината за положението. И дори се е изразила доста деликатно... Да не забравяме, че това поколение ще се наложи да управлява държавата след време. Не ми се мисли как ще се справи.

    Коментиран от #23

    07:12 31.08.2025

  • 11 Варненец

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Сбъркал си държавата, пробвай по на запад,🤣

    07:12 31.08.2025

  • 12 Безправен

    8 2 Отговор
    Много филми гледат. От там идват щуротиите.

    Коментиран от #20

    07:15 31.08.2025

  • 13 Ха ха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Този кррррррретен":

    Точно ти си доказателството ,че човекът е прав.

    07:16 31.08.2025

  • 14 Без коментар

    9 4 Отговор
    Трудовия стаж на "българката" Лияна Панделиева се състои в издаването на книгата “Англия, както я обикнах”.

    07:18 31.08.2025

  • 15 az СВО Победа80

    18 6 Отговор
    А причината за функционалната неграмотност е 36-та поредна година на тотална евроатлантическа деградация, разсипия и унищожение на които сме подложени ...

    Коментиран от #17, #26

    07:20 31.08.2025

  • 16 Студопор

    12 1 Отговор
    Функционална неграмотност и естествен подбор в едно. Каквото, такова. Като така сте си гивъзпитали, това ще им се случва. Защото, когато някой тръгне да прави забележка на родителите, отговора е: "Това са си мойте деца, ще си ги възпитаван, както реша". Чудесно! Ама това да си се размножил не те прави родител. И това да тикнеш телефон или таблет на хлапето, за да мълчи не е възпитание. Сега се спасявайте и внимавайте като пресичате!! Пешеходни те пътеки не са това, което бяха...

    07:20 31.08.2025

  • 17 az СВО Победа80

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа80":

    При това авторката на материала е активен участник в унищожението на България и българите, а сега ще ми квичи панически, като че ли няма нищо общо....

    07:25 31.08.2025

  • 18 тц тц

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Варненец":

    Никой не знае как ще реагира ако се паникьоса!!! При теб разбира се такава опасност няма тъй като не ставаш от дивана вкъщи...е ако не ти се подпали апартамента, тогава ще направиш опит за летене от терасата.
    В случая основна вина имат ръководството на БДЖ и министъра на транспорта. Особено министъра след случая с дерайлиралия влак край Стара Загора вече трябваше да си е подал оставката.

    07:26 31.08.2025

  • 19 Факт

    10 3 Отговор
    Децата са системно учени на липса на здрав разум от българските политици.

    Коментиран от #34

    07:36 31.08.2025

  • 20 гледат, ама порно

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Безправен":

    Ако бяха чули и видели Даниел Олбрихски, щяха да се сапикясат.

    Коментиран от #24

    07:37 31.08.2025

  • 21 Търновец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Този кррррррретен":

    Ако вратата е била дефектна значи някой не си е свършил работата още преди тръгването. Иначе вратата може да е блокирала ако са правили опит да отворят преди спиране на влака. Според мен непосредствено над вратата трябва да има табелка че скачането по време на движение е смъртно опасно. Въобще вратите на вагоните да са правят така че да не се отварят в движение а влака да не потегля преди вратите да са плътно затворени.

    Коментиран от #35, #39

    07:42 31.08.2025

  • 22 искане

    2 0 Отговор
    А затягат правилата за обновяваяне на книжките за хора над 75 г. Обърнете вниманието си на младите шофьори

    Първата година новите шофьори трйбав да карат с придржител. Иначе глоба на родители или затвор на пълнолетния извършител.

    07:45 31.08.2025

  • 23 Няма такова нещо

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Бъдеще":

    Това поколение няма да управлява държавата, Българска държава вече не съществува. Няма нито един елемент на самостойна държаваност.

    Коментиран от #30

    07:47 31.08.2025

  • 24 и нак-вече

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "гледат, ама порно":

    Збигнев Цибулски.

    07:48 31.08.2025

  • 25 Уса

    3 0 Отговор
    Състоянието на БДЖ е отвратително.Цял свят пътува в къде по-нови,удобни и чисти влакове.Само в България времето е спряло преди 35 години и няма мърдане напред

    Коментиран от #37

    07:48 31.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Здрав разум?

    1 2 Отговор
    Интересно е след 35 години системна дерационализация, радетелите и да се оплакват от липса на здрав разум.

    07:50 31.08.2025

  • 28 важното е, че

    1 1 Отговор
    има банани по всяко време на годината. за другото: ще си народят още такива индивиди

    07:56 31.08.2025

  • 29 факуса

    1 0 Отговор
    ами и двете са израснали в англето,там нали са функционално грамотни панделкова

    07:56 31.08.2025

  • 30 Бъдеще

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Няма такова нещо":

    Всъщност и ти си прав. За съжаление е точно така...

    07:57 31.08.2025

  • 31 Здрав разум?

    2 1 Отговор
    Ели е да затвориш атомна централа, тецове, мини за жълти стотинки. Да унищожиш армия, здравеопазване, селско стопанство, водна и пътна инфраструктура? Да сменяш пола на деца, лишавайки ги от деца в бъдеще? Да даваш права на животни като тези на хора. Да теглиш безогледно кредити на висока лихва. Да рушиш фабрики и заводи. Да ликвидираш собствената си парична единица. Да продължавам ли със здравия разум?

    07:59 31.08.2025

  • 32 Отивам да драйфам

    0 0 Отговор
    Раждат се все повече олигофрени и социопати.

    07:59 31.08.2025

  • 33 В училище ще започне да се преподава пре

    1 0 Отговор
    " В училище ще започне да се преподава предмет по добродетели. В училище обаче не се преподава здрав разум, не се преподава колко е ценно да бъдеш адекватен и да си отговорен към своя живот и този на околните."

    Или за Адекватността на Неадекватното Образование !

    Здравия разум !

    Предполага !

    Да не се Подхлъзваш !

    По Фалшиви Религии и Вярвания !

    Нещата са такива Каквиго са !

    и Те не се Интересуват !

    От Това !

    Което Някой !

    Мисли За Тях !

    08:00 31.08.2025

  • 34 факуса

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    ама тез двете са израсли в англето

    Коментиран от #40

    08:01 31.08.2025

  • 35 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Търновец":

    при движение вратата се блокира,може се отвори с разблокиране ама иска време,има доста неясноти дали са я напъвали при спрял влак,а са и вагони на великите длъжници,и момите са расли и учили там,а има и други врати

    08:05 31.08.2025

  • 36 В Света на Евлектрониката и Съобщенията

    1 0 Отговор
    В Света на Евлектрониката и Съобщенията !

    В БДЖ Липсва информационна система !

    Коя е следващата спирка на Влака !

    БДЖ се Върна В Епохата на Дилижанса !

    08:06 31.08.2025

  • 37 факуса

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Уса":

    ся кат влезем в богатия клуб всеки ще е с кола и нема нужда от влакове

    08:07 31.08.2025

  • 38 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор
    А МЯТАНЕТО ПОД ВЛАК Е ЗАПАЗЕНА МАРКА НА БЪЛГАРИТЕ.(спр. вижте историята ни)

    08:07 31.08.2025

  • 39 По-добре

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Търновец":

    А най-добре е да няма никакви автоматични блокировки, които в бдж няма да работят, а кондукторът да ходи да заключва при тръгване, както се прави от 130 години.

    08:09 31.08.2025

  • 40 Пенчо бе чети

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "факуса":

    Публикацията говори за поредица от еднотипни случаи, прочетете я. В англия е същото, вижте им краля.

    08:14 31.08.2025