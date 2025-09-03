Кацане без gps – какви опции имат пилотите? Капитан Тодор Пенев пред ФАКТИ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Може ли да откаже навигационната система на самолет и какво се прави, ако това се случи… Пред ФАКТИ говори капитан Тодор Пенев - бивш пилот, инструктор и авиационен експерт.



- Капитан Пенев, как ще коментирате ситуацията, при която gps-а на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която посети България, бе заглушен. Възможно ли е?

- Всякакви неща са възможни в сегашния свят, но сега ситуацията не говори това, че gps-ът е бил заглушен. И това е така, защото няма други самолети, които по същото време да са се оплакали, че имат проблеми, че нямат връзка, че има заглушаване на GPS системата.



- Това до какъв извод ви води тогава?

- И още нещо. Както е видно от flightradar, където може да се следи полетът на самолета, защото flightradar използва същата gps система, там се отразява непрекъснатото движение на самолета. Така че, според мен, това си е някакъв отказ в системите на самия самолет. Тази електроника – flyback, която ползват пилотите в съвременните въздухоплавателни средства, можете да си го представите като един айпад, едно електронно устройство, което включва навигационните системи.



- След като се заговори за проблема, в медиите се появи и запис на разговора на пилота с кулата, която следи самолета в нашето въздушно пространство. И какво чувате?

- Да, аз също чух разговорите на пилотите с кулата и от тях е видно, че те имат отказ в GPS системата и проблем със съобщенията при този заход. От записа става ясно, че самите пилоти са пожелали друг „навигационен инструмент“ при захода за полоса 30. Тази орбита, която са им дали, е била около 7-8 минути. След това те са си изпълнени нормален заход за полоса 30 и са кацнали нормално, без никакви притеснения и смущения. Така че за мен като цяло това е фалшива новина.



- Няма конспирация в цялата ситуация, защото и Русия бе намесена…

- Няма никаква конспирация. Иначе съвсем нормална ситуация за нашата държава, в която разни измислени генерали коментират неща, от които нищо не разбират. Пак се връщам на това, че основната моя теория, след както прослушах и записа между пилотите и РВД , че има проблем на борда на самолета със системата, която ги води към летището. В случая те са ползвали друг вид навигационна система и са кацнали.



- Каква е алтернативата за пилотите в такава ситуация?

- По принцип, ако някой иска да заглуши GPS системата, ще заглуши всички честоти. Ако някой наистина е решил да прави нещо, ще го прави мащабно. Но в случая, просто при един от най-елементарните заходи на самолета се получава блокаж на gps системата. В същото време друга навигационна система е използвана. Абсолютно несериозно е да се определя като някакъв страшен инцидент.



- Но каква е алтернативата за пилотите, когато възникне такъв проблем?

- Пилотите имат различни опции. Една е друг вид заход, ако времето го позволява, както е било в случая. Пилотите изобщо могат да не използват инструментален заход, а да минат към визуално продължение на полета и да кацнат визуално. Ако вече има някакъв сериозен проблем и е затворено летището, защото трябва да се има предвид, че самата система също се автотества, та ако има такова голямо отклонение, самата система ще уведоми пилотите и ръководителя на полета. Те ще видят, че системата не работи и веднага заходът може да бъде прекратен от самия ръководител на полети. Той може да им предложи да изпълнят визуално кацане, ако не могат, ще им предложи да летят до София, до Варна, до Бургас. Вижте, като цяло всичко това със заглушения gps на самолета на Урсула фон дер Лайен е глупава новина, фалшиво съставена новина. Не знам кой има интерес да го прави това нещо. Тази “новина” е чиста проба ТЕРОРИЗЪМ, всяване на страх в българското и европейско население. Тя също така е и допълнителен стрес в пилотския състав на авиационните оператори, които прелитат над наша територия. А този трафик никак не е малък и носи допълнителни приходи на държавата ни.