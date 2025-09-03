Новини
Кацане без gps – какви опции имат пилотите? Капитан Тодор Пенев пред ФАКТИ

Кацане без gps – какви опции имат пилотите? Капитан Тодор Пенев пред ФАКТИ

3 Септември, 2025 09:04 1 842 53

  • тодор-
  • пенев-
  • самолет-
  • урсула фон дер лaйен-
  • летище

Като цяло всичко това със заглушения gps на самолета на Урсула  фон дер  Лайен  е глупава новина, казва експертът

Кацане без gps – какви опции имат пилотите? Капитан Тодор Пенев пред ФАКТИ - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Може ли да откаже навигационната система на самолет и какво се прави, ако това се случи… Пред ФАКТИ говори капитан Тодор Пенев - бивш пилот, инструктор и авиационен експерт.

- Капитан Пенев, как ще коментирате ситуацията, при която gps-а на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която посети България, бе заглушен. Възможно ли е?
- Всякакви неща са възможни в сегашния свят, но сега ситуацията не говори това, че gps-ът е бил заглушен. И това е така, защото няма други самолети, които по същото време да са се оплакали, че имат проблеми, че нямат връзка, че има заглушаване на GPS системата.

- Това до какъв извод ви води тогава?
- И още нещо. Както е видно от flightradar, където може да се следи полетът на самолета, защото flightradar използва същата gps система, там се отразява непрекъснатото движение на самолета. Така че, според мен, това си е някакъв отказ в системите на самия самолет. Тази електроника – flyback, която ползват пилотите в съвременните въздухоплавателни средства, можете да си го представите като един айпад, едно електронно устройство, което включва навигационните системи.

- След като се заговори за проблема, в медиите се появи и запис на разговора на пилота с кулата, която следи самолета в нашето въздушно пространство. И какво чувате?
- Да, аз също чух разговорите на пилотите с кулата и от тях е видно, че те имат отказ в GPS системата и проблем със съобщенията при този заход. От записа става ясно, че самите пилоти са пожелали друг „навигационен инструмент“ при захода за полоса 30. Тази орбита, която са им дали, е била около 7-8 минути. След това те са си изпълнени нормален заход за полоса 30 и са кацнали нормално, без никакви притеснения и смущения. Така че за мен като цяло това е фалшива новина.

- Няма конспирация в цялата ситуация, защото и Русия бе намесена…
- Няма никаква конспирация. Иначе съвсем нормална ситуация за нашата държава, в която разни измислени генерали коментират неща, от които нищо не разбират. Пак се връщам на това, че основната моя теория, след както прослушах и записа между пилотите и РВД , че има проблем на борда на самолета със системата, която ги води към летището. В случая те са ползвали друг вид навигационна система и са кацнали.

- Каква е алтернативата за пилотите в такава ситуация?
- По принцип, ако някой иска да заглуши GPS системата, ще заглуши всички честоти. Ако някой наистина е решил да прави нещо, ще го прави мащабно. Но в случая, просто при един от най-елементарните заходи на самолета се получава блокаж на gps системата. В същото време друга навигационна система е използвана. Абсолютно несериозно е да се определя като някакъв страшен инцидент.

- Но каква е алтернативата за пилотите, когато възникне такъв проблем?
- Пилотите имат различни опции. Една е друг вид заход, ако времето го позволява, както е било в случая. Пилотите изобщо могат да не използват инструментален заход, а да минат към визуално продължение на полета и да кацнат визуално. Ако вече има някакъв сериозен проблем и е затворено летището, защото трябва да се има предвид, че самата система също се автотества, та ако има такова голямо отклонение, самата система ще уведоми пилотите и ръководителя на полета. Те ще видят, че системата не работи и веднага заходът може да бъде прекратен от самия ръководител на полети. Той може да им предложи да изпълнят визуално кацане, ако не могат, ще им предложи да летят до София, до Варна, до Бургас. Вижте, като цяло всичко това със заглушения gps на самолета на Урсула фон дер Лайен е глупава новина, фалшиво съставена новина. Не знам кой има интерес да го прави това нещо. Тази “новина” е чиста проба ТЕРОРИЗЪМ, всяване на страх в българското и европейско население. Тя също така е и допълнителен стрес в пилотския състав на авиационните оператори, които прелитат над наша територия. А този трафик никак не е малък и носи допълнителни приходи на държавата ни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    33 0 Отговор
    Добре си го обяснява, че ГПС-а наоколо е работел и вероятно е проблем в самата система на самолета. Все едно да нямаш интернет.

    Коментиран от #9, #42

    09:09 03.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Глупава новина за специалистите,

    38 3 Отговор
    но за западните джендъри от ЕС това е бомба, иначе как да плюят по Русия, така пак Путин намесиха, той скри сигнала, иска да убие Урсула!?

    09:09 03.09.2025

  • 4 койдазнай

    29 1 Отговор
    По принцип GPS не е нужен да се управлява самолета. Може да се ползва, но при определени условия.

    09:10 03.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    33 2 Отговор
    Жълтокопитните генерираха глупотевини. Западните олигофрени тоже. Обичайното.

    09:10 03.09.2025

  • 6 Простотията евроатлантическа

    43 0 Отговор
    След като от Flight radar 24 разобличиха лъжата за заглушения скандал, вместо да си признаe, българското правителство снизходително обяви, че нямало нужда от разследване.
    "
    Желязков: Смущенията на самолета на Урсула фон дер Лайен не са хибридни, не е нужно разследване
    „От началото на войната срещу Украйна сме свидетели на това, което се нарича електронна война. Тези смущения не са насочени към конкретен самолет“, каза той.
    "
    С две думи - продължават да лъжат. Ние пък считаме, че нужно е да се разследва кой пусна лъжата в опит да навлекат на България поредния проблем, който можеше да доведе до непредвидима ескалация и виновните да бъдат наказани.

    09:10 03.09.2025

  • 7 Българин

    35 3 Отговор
    Няма никакво значение каква е истината!!! Важното беше нашите тъпаци да обвинят лично Путин.

    09:11 03.09.2025

  • 8 Здрасти

    29 3 Отговор
    Аре спрете се с тея простотии. Ко беше паднала едно зло по малко за света. Точка!

    09:11 03.09.2025

  • 9 честен ционист

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    GPS няма как да не е работел, просто е показвал на автопилота, че вместо Пловдив се намира в Бейрут.

    09:12 03.09.2025

  • 10 провинциалист

    19 3 Отговор
    В момента всеки трети автомобил по нашите пътища използва GPS. Те защо не са имали проблеми с кацането?

    Коментиран от #38

    09:12 03.09.2025

  • 11 Тиква

    29 0 Отговор
    Браво, честен човек,казал истината,а другите?,любители на фалшиви новини,пинчери,лъжци,.

    09:13 03.09.2025

  • 12 ОТНОВО РАЗДУХВАТ ЛЪЖАТА

    27 0 Отговор

    До коментар #2 от "Простотията евроатлантическа":

    МАЙКОПРОДАВЦИТЕ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ШАЙКАДЖИИ И ПАТЕРИЦИТЕ НАПРАВИХА АКТИВНО ЛЪЖЛИВО МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОПЛЮВАНЕ НА РУСИЯ ПРЕД СВЕТА С ИЗМИСЛЕНИЯ ДЖИ ПИ ЕС СИГНАЛ. С ТОВА ПРИКРИХА ЛОШОТО ПОСРЕЩАНЕ НА ПАПЕСА МЪРСУЛА ФОН ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ЛЪЖАТА ИЗКОЧИ НА ЯВЕ. ЛЪЖАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РАЗДУХВА А ЗА ПРОТЕСТА СЕ МЪЛЧИ ВСЕ ЕДНО НЕ ГО Е ИМАЛО. ТОВА Е ЦЕЛТА.

    09:14 03.09.2025

  • 13 Сандо

    23 0 Отговор
    Стига сте писали и раздухвали тая история.Цял свят ни видя що за маскари сме и как един компромат не можем да направим без да ни лъснат голите за.... мозъци.

    09:16 03.09.2025

  • 14 П. Петков

    16 0 Отговор
    Тошо Пенев е много деликатен в изказа си. И много тактично пропуска един друг вариант. В каква степен (не)познаването на самолета и (не)моженето на екипажа има влияние в създалата се никаква ситуация, която пигмеите използваха да раздухат до гигантски размери.

    09:16 03.09.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 0 Отговор
    С този проблем оправдават времето за забавяне,
    В КОЕТО СА МИСЛИЛИ И ОРГАНИЗИРАЛИ

    как да премине УрсуLIZA без среща с НАРОДНАТА ЛЮБОВ пред завода‼️

    09:16 03.09.2025

  • 16 коки

    18 0 Отговор
    чудно как едно време пилотите кацаха без gps и без интернет.
    И военни и цивилни са станали едни големи лигльовци. Ако няма интернет и gps и авиацията направо изпада в колапс.
    Ако не можеш да направиш един полет само по прибори и с карта, значи не си за там.
    Намери си друга работа.

    09:19 03.09.2025

  • 17 Икар

    16 1 Отговор
    Когато липсваха тези технологии как летяха и кацаха самолетите?Как корабите обикаляха планетата?Айде моля Ви се!На пилота е нужно единствено видимост и да има визуален контакт с пистата.Мероприятието в случая е надъхване на омраза към Кремъл с цел въвличане на страната ни в конфликта актимно.Първия опит беше със свалянето на клетия пилот Терзиев.Той беше свален от руска ракета,затова не намериха и нищо от тялото му за жалост.Опитите ще продължат и това ще е края на България.Ще ни затрият.

    09:19 03.09.2025

  • 18 Карлос Друсар

    13 2 Отговор
    Ако аз бях пилотът на Урсула, щях да се жертвам и да се превърна в камикадзе. Съвсем честно.

    09:19 03.09.2025

  • 19 адаша

    9 0 Отговор
    -Нямаме джипиес.
    - И завод за джипиес ще ви построя. Ха ха ха ...

    09:19 03.09.2025

  • 20 Пилот ПЕНЕВ, ОБЯСНИГО НАКРАТКО НА

    17 0 Отговор
    Милиционера Ат Атанасов! Той е Учил в Симеоново, там не учат подобни неща! Продължава да Говори глуписти по Студията!! Милиционер учил в Симеоново!! Акъл не се Налива!!

    09:20 03.09.2025

  • 21 браво на пилота

    2 0 Отговор
    досега всеки по темата реши че е военна офанзива . в бегето нямаме опитни заплатници . но и на колите се губи . един експерт шофьор също може да обясни . гугъл мапс е без изкуствен интелект . но платените навигации не грешат . самолета ако е масов има компютър . софтуер . както и автопилот . на филмите показват турболенции , рязко снижаване . сега катастрофите са много редки . у нас има 2 за 8-9 години . военен миг и учебен . има и с такъв за поливане и има с хеликоптер . има разлики между ватман и пилот .

    Коментиран от #26

    09:21 03.09.2025

  • 22 Кой

    8 1 Отговор
    Ако нещо не работи в България, дори да е заради злонамерена диверсия, вината е на домакина. Правителството отговаря ако нещо не работи в България. Сам да обвиниш външна сила, означава признание, че не контролираш държавата си.

    09:22 03.09.2025

  • 23 Буха ха

    7 0 Отговор
    Бацун и Шиши са добре известни лъжци и измамници, а както знаем, нищо не може да се случи на територията без тяхната благословия

    09:22 03.09.2025

  • 24 Също

    9 0 Отговор
    Дали ви е правило впечатление, че около едни съоръжения в Стара Загора, Ново село също няма GPS. Ама там си кацат американските братушки.

    Коментиран от #37

    09:25 03.09.2025

  • 25 Факт

    11 1 Отговор
    GPS e американска система, Тръмп не харесва много Орсула.

    09:25 03.09.2025

  • 26 Пешо от панелката

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "браво на пилота":

    У нас катастрофите били редки, само 2-3 за последните години? Ако имахме хиляди самолети, да, но при положение че имаме само няколко, това хич не е малко като процент

    09:26 03.09.2025

  • 27 адаша

    3 0 Отговор
    Вдигаш ромбична антена. Ловиш честота на сигнала. Излиза ти синусоидата на сигнала, на осцилоскопа. Поставяш своята заглушаваща синусоида върху сигнала . Натискаш комутатора. И край на сигнала ...

    Коментиран от #32

    09:28 03.09.2025

  • 28 Само питам

    2 0 Отговор
    Ирина Недева, която цяла сутрин "гука" по темата по БНР чете ли ги тия работи ?

    09:32 03.09.2025

  • 29 Писна ми

    10 1 Отговор
    Хайде вече стига с тази Урсула! Няма да намразим нито Русия, нито Путин!!!

    Коментиран от #33

    09:33 03.09.2025

  • 30 Механик

    6 0 Отговор
    Абе, пишете напрво, че Путин е скинал ГПС-са на Фондер с цел да и изглади бръчките и да се свършва.
    Какво да слушате "някакъв си" пилот? Та той е само един "шофьор на самолет". Поне така казват розавите пеликани за Радев, нищо, че е дългогодишен пилот-изтребител.
    За розавите корморани, да си пилот не е нищо.

    09:35 03.09.2025

  • 31 Усъмнен

    5 0 Отговор
    Как ли са кацали пилотите преди 15 години?

    09:36 03.09.2025

  • 32 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "адаша":

    Дотук всичко добре. Ама оттук как така от поне няколкостотин използващи gps наоколо в момента, само един самолет имаше проблем?

    Коментиран от #35

    09:36 03.09.2025

  • 33 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Писна ми":

    В същност по тоя начин постигат точно обратното. Само че то се иска акъл да го разбереш. А от къде акъл в жълпаветния планктон???

    09:38 03.09.2025

  • 34 Някой

    11 0 Отговор
    Не вярвах, че ще прочерта поне едно компетентно и безпристрастно мнение по този въпрос! Напълно съм съгласен с пилота. Обаче, някои хора използват възможността да изкарат политически (и финансови, де) дивиденти от един несъществуващ инцидент.

    09:40 03.09.2025

  • 35 адаша

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "провинциалист":

    Извода е, че не е заглушаван. Проблема е в самолета.

    09:40 03.09.2025

  • 36 Абе аз на някакъв експерт ли да вярвам

    4 0 Отговор
    или на генерала от кантонерските войски Танас с прекрасните очи.

    09:45 03.09.2025

  • 37 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Също":

    То няма GPS сигнал от цивилните честоти. За американските военни, обаче, има една специална честота на GPS. И сигналите от този канал дават много по-голяма точност от тези на цивилната. Тъй че, няма GPS за простолюдието, но за военните (американските) има.

    09:46 03.09.2025

  • 38 Един имаше проблем с кацането

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "провинциалист":

    Кацна в един автобус.
    Трамваи също дерайлираха.

    09:46 03.09.2025

  • 39 Перо

    5 0 Отговор
    Под “измислени генерали” се разбира Ат. Атанасов!

    09:48 03.09.2025

  • 40 Зейфод Бийблброкс

    3 0 Отговор
    Разгеле, публикувахте един човек, който обясни за какво става дума и каза, че историята с цялата тази "новина" Е тероризъм!
    Поздрави на Калин Каменов!

    09:49 03.09.2025

  • 41 Като се изключи джипиеса

    0 0 Отговор
    Пътища много
    Ол байт мейк флайт

    09:50 03.09.2025

  • 42 Едно време

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    само с гпс ли са кацали?

    09:53 03.09.2025

  • 43 СПОКОЙНО..

    0 0 Отговор
    СЕГА ФЛИЙНСТОУН
    ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ОТ ЧАЙНА
    С КАШОН...ДЖИПИЕСИ..ЗА ВСЕКИ КУМУНИСТ

    09:55 03.09.2025

  • 44 Не съм съгласен

    1 1 Отговор
    Имах един трансмитер за музика diva, когато го пусках, навигацията губеше сигнал, незнаех и върнах една гаранционна. Значи с радиовълни, може да се заглуши жипиес устройство, тези вълни може да се насочват, да се усилват в зависимост от антената. Преди 2000та г. имаше телефони с обхват 70км на слушалката, забраниха ги заради летищата, тогава жипиес прохождаше.

    Коментиран от #45

    10:03 03.09.2025

  • 45 адаша

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Не съм съгласен":

    Когато се спускаш от Вакарел към София, се загледай в дясно. На един от хълмовете ще забележиш доста големи антени. Познай за какво са?
    Как ловеше, преди 1989, радио Свободна Европа, Дойче Веле ...?

    Коментиран от #51

    10:09 03.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Моряка

    1 0 Отговор
    Не знам защо всички СМИ наричат гнома генерал,след като знаят,че това е фалшив генерал,който не е командвал нито един войник през живота си.Това,че Иван Костов го измъкнал от нищото и го направил генерал,още не значи,че е генерал.Ме.....ду......за,на която са окачили пагони на акула.Първи реве за всичко,да се доказва ,че е правоверна со...росо....идна пл..........нка..

    10:16 03.09.2025

  • 49 Бай Благой

    0 0 Отговор
    Абсолютно точен коментар на човека.
    Дано стигне до едната мозъчна клетка на разни знайни и незнайни пепейци, дебейци и всякакъв друг вид жълтопаветен планктон!

    10:18 03.09.2025

  • 50 Патило

    0 0 Отговор
    Когато жипиес е заглушен, е явно за пилота, уредите не работят! руснаците изкривяват сигнала, уредите работят, но те водят в страни от целта. Така загина Лех Качински с цяла делегация разбиха се в гора до летището. Ясно е че е извършено от проруски кръгове. Веднъж пуснах навигация за кола в самолет, пилота ми разреши, тя се закачи до прозореца, работеше, но получих известие от производителя, да си купя авиационна! Производителя те вижда, и също може да те манипулира.

    10:18 03.09.2025

  • 51 Виждал съм ги

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "адаша":

    Сателитни чинии на някаква телевизия са това, кабеларка

    Коментиран от #53

    10:22 03.09.2025

  • 52 Казуар

    0 0 Отговор
    Никой не каза имало ли е други случаи на заглушаване на сигнала при български летища или това се е случило само при европейския самолет. Изглежда нещо се замазва.

    10:24 03.09.2025

  • 53 адаша

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Виждал съм ги":

    Не сателитните. Антени от тел. Дълги антени.

    10:30 03.09.2025