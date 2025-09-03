Кацане без gps – какви опции имат пилотите? Капитан Тодор Пенев пред ФАКТИ

Може ли да откаже навигационната система на самолет и какво се прави, ако това се случи… Пред ФАКТИ говори капитан Тодор Пенев - бивш пилот, инструктор и авиационен експерт.
- Капитан Пенев, как ще коментирате ситуацията, при която gps-а на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която посети България, бе заглушен. Възможно ли е?
- Всякакви неща са възможни в сегашния свят, но сега ситуацията не говори това, че gps-ът е бил заглушен. И това е така, защото няма други самолети, които по същото време да са се оплакали, че имат проблеми, че нямат връзка, че има заглушаване на GPS системата.
- Това до какъв извод ви води тогава?
- И още нещо. Както е видно от flightradar, където може да се следи полетът на самолета, защото flightradar използва същата gps система, там се отразява непрекъснатото движение на самолета. Така че, според мен, това си е някакъв отказ в системите на самия самолет. Тази електроника – flyback, която ползват пилотите в съвременните въздухоплавателни средства, можете да си го представите като един айпад, едно електронно устройство, което включва навигационните системи.
- След като се заговори за проблема, в медиите се появи и запис на разговора на пилота с кулата, която следи самолета в нашето въздушно пространство. И какво чувате?
- Да, аз също чух разговорите на пилотите с кулата и от тях е видно, че те имат отказ в GPS системата и проблем със съобщенията при този заход. От записа става ясно, че самите пилоти са пожелали друг „навигационен инструмент“ при захода за полоса 30. Тази орбита, която са им дали, е била около 7-8 минути. След това те са си изпълнени нормален заход за полоса 30 и са кацнали нормално, без никакви притеснения и смущения. Така че за мен като цяло това е фалшива новина.
- Няма конспирация в цялата ситуация, защото и Русия бе намесена…
- Няма никаква конспирация. Иначе съвсем нормална ситуация за нашата държава, в която разни измислени генерали коментират неща, от които нищо не разбират. Пак се връщам на това, че основната моя теория, след както прослушах и записа между пилотите и РВД , че има проблем на борда на самолета със системата, която ги води към летището. В случая те са ползвали друг вид навигационна система и са кацнали.
- Каква е алтернативата за пилотите в такава ситуация?
- По принцип, ако някой иска да заглуши GPS системата, ще заглуши всички честоти. Ако някой наистина е решил да прави нещо, ще го прави мащабно. Но в случая, просто при един от най-елементарните заходи на самолета се получава блокаж на gps системата. В същото време друга навигационна система е използвана. Абсолютно несериозно е да се определя като някакъв страшен инцидент.
- Но каква е алтернативата за пилотите, когато възникне такъв проблем?
- Пилотите имат различни опции. Една е друг вид заход, ако времето го позволява, както е било в случая. Пилотите изобщо могат да не използват инструментален заход, а да минат към визуално продължение на полета и да кацнат визуално. Ако вече има някакъв сериозен проблем и е затворено летището, защото трябва да се има предвид, че самата система също се автотества, та ако има такова голямо отклонение, самата система ще уведоми пилотите и ръководителя на полета. Те ще видят, че системата не работи и веднага заходът може да бъде прекратен от самия ръководител на полети. Той може да им предложи да изпълнят визуално кацане, ако не могат, ще им предложи да летят до София, до Варна, до Бургас. Вижте, като цяло всичко това със заглушения gps на самолета на Урсула фон дер Лайен е глупава новина, фалшиво съставена новина. Не знам кой има интерес да го прави това нещо. Тази “новина” е чиста проба ТЕРОРИЗЪМ, всяване на страх в българското и европейско население. Тя също така е и допълнителен стрес в пилотския състав на авиационните оператори, които прелитат над наша територия. А този трафик никак не е малък и носи допълнителни приходи на държавата ни.
1 Някой

09:09 03.09.2025
3 Глупава новина за специалистите,
09:09 03.09.2025
4 койдазнай
09:10 03.09.2025
5 Данко Харсъзина
09:10 03.09.2025
6 Простотията евроатлантическа
"
Желязков: Смущенията на самолета на Урсула фон дер Лайен не са хибридни, не е нужно разследване
„От началото на войната срещу Украйна сме свидетели на това, което се нарича електронна война. Тези смущения не са насочени към конкретен самолет“, каза той.
"
С две думи - продължават да лъжат. Ние пък считаме, че нужно е да се разследва кой пусна лъжата в опит да навлекат на България поредния проблем, който можеше да доведе до непредвидима ескалация и виновните да бъдат наказани.
09:10 03.09.2025
7 Българин
09:11 03.09.2025
8 Здрасти
09:11 03.09.2025
9 честен ционист
До коментар #1 от "Някой":GPS няма как да не е работел, просто е показвал на автопилота, че вместо Пловдив се намира в Бейрут.
09:12 03.09.2025
10 провинциалист
Коментиран от #38
09:12 03.09.2025
11 Тиква
09:13 03.09.2025
12 ОТНОВО РАЗДУХВАТ ЛЪЖАТА
До коментар #2 от "Простотията евроатлантическа":МАЙКОПРОДАВЦИТЕ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ШАЙКАДЖИИ И ПАТЕРИЦИТЕ НАПРАВИХА АКТИВНО ЛЪЖЛИВО МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОПЛЮВАНЕ НА РУСИЯ ПРЕД СВЕТА С ИЗМИСЛЕНИЯ ДЖИ ПИ ЕС СИГНАЛ. С ТОВА ПРИКРИХА ЛОШОТО ПОСРЕЩАНЕ НА ПАПЕСА МЪРСУЛА ФОН ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ЛЪЖАТА ИЗКОЧИ НА ЯВЕ. ЛЪЖАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РАЗДУХВА А ЗА ПРОТЕСТА СЕ МЪЛЧИ ВСЕ ЕДНО НЕ ГО Е ИМАЛО. ТОВА Е ЦЕЛТА.
09:14 03.09.2025
13 Сандо
09:16 03.09.2025
14 П. Петков
09:16 03.09.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
В КОЕТО СА МИСЛИЛИ И ОРГАНИЗИРАЛИ
как да премине УрсуLIZA без среща с НАРОДНАТА ЛЮБОВ пред завода‼️
09:16 03.09.2025
16 коки
И военни и цивилни са станали едни големи лигльовци. Ако няма интернет и gps и авиацията направо изпада в колапс.
Ако не можеш да направиш един полет само по прибори и с карта, значи не си за там.
Намери си друга работа.
09:19 03.09.2025
17 Икар
09:19 03.09.2025
18 Карлос Друсар
09:19 03.09.2025
19 адаша
- И завод за джипиес ще ви построя. Ха ха ха ...
09:19 03.09.2025
20 Пилот ПЕНЕВ, ОБЯСНИГО НАКРАТКО НА
09:20 03.09.2025
21 браво на пилота
Коментиран от #26
09:21 03.09.2025
22 Кой
09:22 03.09.2025
23 Буха ха
09:22 03.09.2025
24 Също
Коментиран от #37
09:25 03.09.2025
25 Факт
09:25 03.09.2025
26 Пешо от панелката
До коментар #21 от "браво на пилота":У нас катастрофите били редки, само 2-3 за последните години? Ако имахме хиляди самолети, да, но при положение че имаме само няколко, това хич не е малко като процент
09:26 03.09.2025
27 адаша
Коментиран от #32
09:28 03.09.2025
28 Само питам
09:32 03.09.2025
29 Писна ми
Коментиран от #33
09:33 03.09.2025
30 Механик
Какво да слушате "някакъв си" пилот? Та той е само един "шофьор на самолет". Поне така казват розавите пеликани за Радев, нищо, че е дългогодишен пилот-изтребител.
За розавите корморани, да си пилот не е нищо.
09:35 03.09.2025
31 Усъмнен
09:36 03.09.2025
32 провинциалист
До коментар #27 от "адаша":Дотук всичко добре. Ама оттук как така от поне няколкостотин използващи gps наоколо в момента, само един самолет имаше проблем?
Коментиран от #35
09:36 03.09.2025
33 Механик
До коментар #29 от "Писна ми":В същност по тоя начин постигат точно обратното. Само че то се иска акъл да го разбереш. А от къде акъл в жълпаветния планктон???
09:38 03.09.2025
34 Някой
09:40 03.09.2025
35 адаша
До коментар #32 от "провинциалист":Извода е, че не е заглушаван. Проблема е в самолета.
09:40 03.09.2025
36 Абе аз на някакъв експерт ли да вярвам
09:45 03.09.2025
37 Някой
До коментар #24 от "Също":То няма GPS сигнал от цивилните честоти. За американските военни, обаче, има една специална честота на GPS. И сигналите от този канал дават много по-голяма точност от тези на цивилната. Тъй че, няма GPS за простолюдието, но за военните (американските) има.
09:46 03.09.2025
38 Един имаше проблем с кацането
До коментар #10 от "провинциалист":Кацна в един автобус.
Трамваи също дерайлираха.
09:46 03.09.2025
39 Перо
09:48 03.09.2025
40 Зейфод Бийблброкс
Поздрави на Калин Каменов!
09:49 03.09.2025
41 Като се изключи джипиеса
Ол байт мейк флайт
09:50 03.09.2025
42 Едно време
До коментар #1 от "Някой":само с гпс ли са кацали?
09:53 03.09.2025
43 СПОКОЙНО..
ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ОТ ЧАЙНА
С КАШОН...ДЖИПИЕСИ..ЗА ВСЕКИ КУМУНИСТ
09:55 03.09.2025
44 Не съм съгласен
Коментиран от #45
10:03 03.09.2025
45 адаша
До коментар #44 от "Не съм съгласен":Когато се спускаш от Вакарел към София, се загледай в дясно. На един от хълмовете ще забележиш доста големи антени. Познай за какво са?
Как ловеше, преди 1989, радио Свободна Европа, Дойче Веле ...?
Коментиран от #51
10:09 03.09.2025
46 Моряка
10:16 03.09.2025
49 Бай Благой
Дано стигне до едната мозъчна клетка на разни знайни и незнайни пепейци, дебейци и всякакъв друг вид жълтопаветен планктон!
10:18 03.09.2025
48 Патило
10:18 03.09.2025
51 Виждал съм ги
До коментар #45 от "адаша":Сателитни чинии на някаква телевизия са това, кабеларка
Коментиран от #53
10:22 03.09.2025
50 Казуар
10:24 03.09.2025
53 адаша
До коментар #51 от "Виждал съм ги":Не сателитните. Антени от тел. Дълги антени.
10:30 03.09.2025