Калоян Методиев: Заводът за барут, който влуди "държавните" мъже напомня за думите на Хамлет: "Има нещо гнило в Дания"

3 Септември, 2025 10:00 616 12

Адвокатите на завода: Румен Радев и Бойко Борисов. Унизително поведение, недостойно за европейски политици. И двамата се държаха като евтини лобисти, сервилничеха пред директора на "Райнметал" - работа за икономически аташета.

Калоян Методиев: Заводът за барут, който влуди "държавните" мъже напомня за думите на Хамлет: "Има нещо гнило в Дания" - 1
Снимка: Президентство
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Митичният завод за барут, който влуди "държавните" мъже ми напомня за думите на Хамлет: "Има нещо гнило в Дания".
1. Адвокатите на завода: Румен Радев и Бойко Борисов. Унизително поведение, недостойно за европейски политици. И двамата се държаха като евтини лобисти, сервилничеха пред директора на "Райнметал" - работа за икономически аташета. Като знаем какво им е портфолиото (Боташ, вафлени магистрали, ремонти на ремонта и т.н.) , това ще е поредната схема. Толкова напъни от президент и мандатоносител не за национално развитие, смърди на лобизъм. Нямам никакво доверие и на двамата.
2. Предприятието:
Българската страна влиза с 49%, терен, хора, пари, а "Райнметал" с 51%. Официално по думите на министъра на отбраната. #С някакви сложни схеми от заеми. На това му се вика неравнопоставеност. Терминът в деловите среди е "маймунски бизнес". Вече редица икономисти предупредиха, че се готви приватизацията на ВМЗ през този квази джойнт-венчър.
3. Технологията.
Яростните защитници на завода за барут обясняват, че немската страна давала технологията. От нас останалото. И памук ще има за гледане. Много смях видях из социалните мрежи. Толкова ли туземни изглеждаме. Барутът е измислен от китайски монаси през 9 в. сл. Хр. Тогава е бил иновация. Технологии днес са дронове, изкуствен интелект, чипове.... Такива инвестиции са интересни. Барут може да си произвеждат без проблем и българските инженери. Много обидно отношение. Имаме проблеми, но не сме нация от идиоти.
4. Исторически контекст.
Нито една държава, която иска да има икономическа сигурност, не се връзва само с една друга. Рискът се разпределя - доставки, инвестиции, ресурси, връзки. Ковид кризата бетонира това правило. Българската икономика в момента е дълбоко свързана с германската. Ако тя е в рецесия и ние влизаме. В периода 1919-1945 българската икономика е ориентирана почти напълно (над 90%) към немската. Всяка криза в Германия автоматично става и криза у нас. Затова има една хубава английска поговорка: "Никога не си слагай всички яйца в една кошница". Партньори и приятели сме с германците, много сме свързани, но е редно да си диверсифицираме нашите рискове. Това е икономическа сигурност и здрав разум.
5. Историческият опит.
У нас има няколко изследвания за българо-германските отношения. Последното, което четох е на Мария Колева: "Германската икономическа политика към България между двете световни войни 1919-1939". Там може да се прочете за скандалите за военни доставки и производство, за неразплатени договори между българската страна и "Райнметал Борсиг" (1937, 1938). Има документирани редица търкания за пари. Някои кредити по тези сделки изплащаме до 1946 година. Предполагам, че Радев и Борисов не са я чели. А би било хубаво.
В заключение, като гледам лобистите, "модерната" технология, теорията на риска и историческия опит , никак не съм оптимист за смисъла от неговото построяване. Екологично-чисти, високо технологични, свързани с лека промишленост и земеделие производства, с изграждане на национален капацитет ми се струват доста по удачни за нашата икономика и нейното бъдеще.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вервайте ми!

    6 0 Отговор
    Комисионната е добра, завод ще има!

    10:02 03.09.2025

  • 2 Мнение

    6 0 Отговор
    Производството на барут е изключително замърсяващо и ниско технологично. Няма възстановяване на почва и води, около такива заводи. Затова Италия им показа среден пръст на Райнметал. Ама нашите за някой друг милион под масата, с радост отново предават националните интереси.

    10:02 03.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Като не можем да сглобяваме

    3 0 Отговор
    немски коли, ще правим барут.

    10:12 03.09.2025

  • 6 И ти ли

    2 3 Отговор
    Калояне се оказа тъпо червено сталинистко псе? Срам ти за името! Колко тона злато България изплаща на Русия? Я да кажеш? Колко ли? Отделно, че Русия ви роди вас антибългарски предатели, пионерчета и чавдарчета, под червеното знаме. Недей да отричаш, себеподобните ти ограбиха държавата. Техните деца и внуци са днес във властта и държавните институции. Капиталът е в тях! Съд и прокуратура са в техните ръце. Отново те колят и бесят, и разпределят на входовете и на изходите. Кой знае, разбира.

    10:17 03.09.2025

  • 7 Факт

    0 1 Отговор
    Европейският съюз не иска да воюва. Всъщност, Европейският съюз е създаден, за да може никога повече да няма война. Само че борейки се за това, ЕС забравим основния римски принцип si vis pacem para bellum (ако искаш мир, готив се за война).
    ЕС толкова много свикна с мира, че допусна грешката да забрави нацяло армията като стълб за сигурността на обществото. Другата грешка беше, че повярваха, че Русия може да бъде мирна и добронамерена държава.
    След като Путин показа нагледно колко несъстоятелна е горната политика, на ЕС му се налага да се въоръжи. И му се налага не защото иска да воюва, а защото НЕ иска да воюва. Защото ако ЕС е военно беззащитен, няма какво да спре Путин да нападне следващата държава като/ако въобще успее да пречупи Украйна.
    И тези, които се борят за "мир" и против "въоръжаването", всъщност имат друга цел. Те просто искат тяхната "матушка" да пороби колкото може повече. И наивно смятат, че ако Родината ни и ЕС бъдат смазани, на тях ще им дадат да бъдат нещо като надзиратели в концлагера, в каквот ще ни превърнат степните диваци.

    10:21 03.09.2025

  • 8 Въпрос, защо Германеца не

    0 0 Отговор
    направи Завод (а не Фабрика) за преобразуване на Българските Въглища от Мариците в Зелена Енергия, има такива технологии а прави Фабрика за Барут в България, в Германия такава Фабрика би била забранена поради технологиите?

    10:22 03.09.2025

  • 9 Оставки

    0 0 Отговор
    Борисов и Радев ни правят екопогичното сметище на Европа. Предатели. Хубав анализ от Методиев. Да го оборят по точките

    10:24 03.09.2025

  • 10 дядо йоцо гледа

    0 0 Отговор
    А БЕ КАЛОЯНЧО ГОЛЯМ ЕКСПЕРТ СИ ПО ВСИЧКО РАЗБИРАШ ОТ ДВЕ И ДВЕ НИЕ ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ТЕ ИДБЕРЕМ ЗА пРЕЗИДЕНТ

    10:28 03.09.2025

  • 11 Фактите са:

    0 0 Отговор
    ЕС са 28 Държави

    ЕС няма Армия (някой да напомни това на Урсула)

    ЕС е Икономически Съюз

    Еврото е €€ е Обща Икономическа Валета а не Валута на една Държава

    Еврото е €€ Икономически Експеримент
    с Цел Усвояване и Унищожаване Държави и на Територии на Държави от Бившият Източен Блок ( Славянски Държави) , справка Украйна.

    10:28 03.09.2025

  • 12 жжжжжж

    0 0 Отговор
    ако е германско е лошо. обратното ако е съветско. калояне ако си мислиш че оня барут е сегашния си сбъркал. за съветските другари няма нищо свято освен кпсс. и техноимпекс.

    10:32 03.09.2025