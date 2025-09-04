Новини
Мнения »
Евгений Кънев: На Борисов и Пеевски не им пука за имиджа на България щом това лично не ги засяга

Евгений Кънев: На Борисов и Пеевски не им пука за имиджа на България щом това лично не ги засяга

4 Септември, 2025 16:02 592 6

  • бойко борисов-
  • делян пеевски-
  • росен желязков-
  • корупция-
  • скандал-
  • зафиров-
  • китайн

Скандалните реакции на Желязков - само в рамките на ден - на две тежки геополитически събития показват за пореден път, че той не е реален премиер на България, а просто поредното “лице под наем” за пред Запада

Евгений Кънев: На Борисов и Пеевски не им пука за имиджа на България щом това лично не ги засяга - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Скандалните реакции на Желязков - само в рамките на ден - на две тежки геополитически събития показват за пореден път, че той не е реален премиер на България, а просто поредното “лице под наем” за пред Запада.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Борисов и след това Пеевски - след пълната дискредитация на Борисов - се научиха да използват такива лица, пристанали на мафията в желание за бърза политическа кариера. Вярно - след първия кабинет на Бойко Борисов рязко намаляха; та се наложи вербовка от СДС, от ДСБ, от Движението на Кунева; или просто - професионалисти с амбиция в политиката. Надали - някой да е с илюзии на кого реално служи.

Та Желязков - консиелере на Борисов още от кметския му период и негов аватар в аферата Костинброд - явно е с главна задача да замита всички гафове.

Няма да се връщам от самото начало на мандата да напомняме контрабандни канали; прокурорски рейдове; бюджетни трикове за изпразване на хазната. А само да видим последния ден.

В парламентарен отговор за случая със самолета на Лайен - той изсипа каква ли не техническа информация, че всичко с кацането е било наред и няма смисъл от разследване. За да скрие отговора на автентичния въпрос:

Дори въобще да не е имало полет - доказан е фактът на заглушаване на GPS сигнала. Няма как без разследване да се установи, че това е случайно и не е било планирано от чужда сила, която може пак да го направи.

Знаете ли защо първо е подадена информация към ЕК - по техни думи - че зад случая е Русия, а сега вече тя няма никакво отношение?

Защото междувременно бе поискана оставката на пеевската номинация за шеф на ДАНС. И ако е била Русия - изниква въпросът защо ДАНС нищо не е предприела! А това бърка в “бизнеса” на Пеевски.

Макар и драстично различен - причините за същата “непричом” реакция на Желязков към случая “Зафиров в Китай” е абсолютно същата.

Няма никакъв начин Желязков да не е знаел за това готвено посещение. Защото няма как на среща на държави да е бил поканен просто.. партиен лидер. Но първо, ГЕРБ, разбирай Пеевски, не искат да си напрягат отношенията с БСП, когато залог е властта.

И второ - най-важно - не им пука за имиджа на България щом това лично не ги засяга.

И затова Желязков винаги в позиция да защитава, оправдава, неглижира кой да е гаф - но никога да не го вземе насериозно като автентичен премиер.

Иначе ще пиша отделно за посещението в Китай на Зафиров - засега вижте в коментари позицията на Форум за демократично действие - която е и моя.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Какъв ти имидж? Пускаш телевизора на английска телевизия, дават джебчии от България, пускаш немска телевизия - нелегални мигранти от България и нарко трафиканти, италиянска телевизия - пак джебчии, белгийска телевизия - контрабандни цигари от българия, македонска телевизия - конекрадците татари. Ганчо не може да вдене, че Баце и Шиши работят за имеджа на територията, колкото един надзирател му дреме за правата на затворника.

    Коментиран от #3

    16:07 04.09.2025

  • 2 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Местен туземец

    16:07 04.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Каква снАга ! Каква осанка! Е тва е политик, макар и без акъл

    16:16 04.09.2025

  • 5 Бонев

    0 3 Отговор
    Русофобите пак се окъкаха.празни кратуни.ама иначе голямо самочувствие.

    16:20 04.09.2025

  • 6 Павел пенев

    1 0 Отговор
    Този демократичен лакей най после е написал нещо свястно.

    16:21 04.09.2025