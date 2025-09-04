Евгений Кънев: На Борисов и Пеевски не им пука за имиджа на България щом това лично не ги засяга

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Скандалните реакции на Желязков - само в рамките на ден - на две тежки геополитически събития показват за пореден път, че той не е реален премиер на България, а просто поредното “лице под наем” за пред Запада.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Борисов и след това Пеевски - след пълната дискредитация на Борисов - се научиха да използват такива лица, пристанали на мафията в желание за бърза политическа кариера. Вярно - след първия кабинет на Бойко Борисов рязко намаляха; та се наложи вербовка от СДС, от ДСБ, от Движението на Кунева; или просто - професионалисти с амбиция в политиката. Надали - някой да е с илюзии на кого реално служи.

Та Желязков - консиелере на Борисов още от кметския му период и негов аватар в аферата Костинброд - явно е с главна задача да замита всички гафове.

Няма да се връщам от самото начало на мандата да напомняме контрабандни канали; прокурорски рейдове; бюджетни трикове за изпразване на хазната. А само да видим последния ден.

В парламентарен отговор за случая със самолета на Лайен - той изсипа каква ли не техническа информация, че всичко с кацането е било наред и няма смисъл от разследване. За да скрие отговора на автентичния въпрос:

Дори въобще да не е имало полет - доказан е фактът на заглушаване на GPS сигнала. Няма как без разследване да се установи, че това е случайно и не е било планирано от чужда сила, която може пак да го направи.

Знаете ли защо първо е подадена информация към ЕК - по техни думи - че зад случая е Русия, а сега вече тя няма никакво отношение?

Защото междувременно бе поискана оставката на пеевската номинация за шеф на ДАНС. И ако е била Русия - изниква въпросът защо ДАНС нищо не е предприела! А това бърка в “бизнеса” на Пеевски.

Макар и драстично различен - причините за същата “непричом” реакция на Желязков към случая “Зафиров в Китай” е абсолютно същата.

Няма никакъв начин Желязков да не е знаел за това готвено посещение. Защото няма как на среща на държави да е бил поканен просто.. партиен лидер. Но първо, ГЕРБ, разбирай Пеевски, не искат да си напрягат отношенията с БСП, когато залог е властта.

И второ - най-важно - не им пука за имиджа на България щом това лично не ги засяга.

И затова Желязков винаги в позиция да защитава, оправдава, неглижира кой да е гаф - но никога да не го вземе насериозно като автентичен премиер.

Иначе ще пиша отделно за посещението в Китай на Зафиров - засега вижте в коментари позицията на Форум за демократично действие - която е и моя.