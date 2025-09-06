Любомир Аламанов: 21 фактора за срива на доверието в институциите

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Насилието във всякаква форма е осъдително. А използването на всяка битова драма за търсене на политически дивиденти, е цинично до голяма степен.

Министър Митов истерично твърди, че опозицията е виновна за срива на доверието в институциите. Защото много критикувала. Посочвала недостатъци. Така рушала имиджа на институциите.

Тъй като очевидно това е политиканстване и няма нищо общо с действителността, мило и конструктивно искам да припомня няколко обективни фактора, които наистина рушат репутацията на институциите.

Доверието в институциите се руши, когато:

1. Управляващите лъжат;

2. Управляващите назначават некомпетентни милиционери начело на институциите;

3. Управляващите сменят ръководствата на институциите, само защото не са им удобни;

4. Управляващите вкарват половината си рода от село и част от любовниците си в институциите;

5. Управляващите гонят кадърните администратори, за да не слушат неудобна истина;

6. Управляващите използват институциите за бухалка;

7. Управляващите използват институциите за разправа с опонентите си;

8. Управляващите пращат институциите срещу гражданите;

9. Управляващите крият обществена информация;

10. Управляващите не позволяват гражданско контрол върху действията си;

11. Управляващите унищожават независимостта на институциите;

12. Управляващите прилагат двоен стандарт;

13. Управляващите целенасочено не правят реформи;

14. Управляващите жертват бъдещето на държавата, само и само да извлекат политическа изгода;

15. Управляващите разпространяват фалшиви новини;

16. Управляващите избирателно използват и тълкуват законите

17. Управляващите принуждават институциите да действат различно спрямо различните хора;

18. Управляващите сменят закони, само и само да отстранят някой неудобен директор на институция;

19. Управляващите истеризират пред журналистическите микрофони;

20. Управляващите не се съобразяват с правила, закони, принципи и политики, а еднолично определят как и какво ще правят институциите;

21. Управляващите подчиняват институциите на политическото си оцеляване.

Тогава страда репутацията на институциите и се руши доверието в тях. А не когато има конструктивна критика и опити за спиране на политическата намеса в работата им.

Дано полицейският шеф се оправи бързо.

Дано всички жертви на насилие се оправят бързо.

Дано всички виновни получат еднакво правосъдие.

Дано.

P.S. И освен това мисля, че Тръмп трябва да бъде свален.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница