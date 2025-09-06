Любомир Аламанов: 21 фактора за срива на доверието в институциите

Насилието във всякаква форма е осъдително. А използването на всяка битова драма за търсене на политически дивиденти, е цинично до голяма степен.
Министър Митов истерично твърди, че опозицията е виновна за срива на доверието в институциите. Защото много критикувала. Посочвала недостатъци. Така рушала имиджа на институциите.
Тъй като очевидно това е политиканстване и няма нищо общо с действителността, мило и конструктивно искам да припомня няколко обективни фактора, които наистина рушат репутацията на институциите.
Доверието в институциите се руши, когато:
1. Управляващите лъжат;
2. Управляващите назначават некомпетентни милиционери начело на институциите;
3. Управляващите сменят ръководствата на институциите, само защото не са им удобни;
4. Управляващите вкарват половината си рода от село и част от любовниците си в институциите;
5. Управляващите гонят кадърните администратори, за да не слушат неудобна истина;
6. Управляващите използват институциите за бухалка;
7. Управляващите използват институциите за разправа с опонентите си;
8. Управляващите пращат институциите срещу гражданите;
9. Управляващите крият обществена информация;
10. Управляващите не позволяват гражданско контрол върху действията си;
11. Управляващите унищожават независимостта на институциите;
12. Управляващите прилагат двоен стандарт;
13. Управляващите целенасочено не правят реформи;
14. Управляващите жертват бъдещето на държавата, само и само да извлекат политическа изгода;
15. Управляващите разпространяват фалшиви новини;
16. Управляващите избирателно използват и тълкуват законите
17. Управляващите принуждават институциите да действат различно спрямо различните хора;
18. Управляващите сменят закони, само и само да отстранят някой неудобен директор на институция;
19. Управляващите истеризират пред журналистическите микрофони;
20. Управляващите не се съобразяват с правила, закони, принципи и политики, а еднолично определят как и какво ще правят институциите;
21. Управляващите подчиняват институциите на политическото си оцеляване.
Тогава страда репутацията на институциите и се руши доверието в тях. А не когато има конструктивна критика и опити за спиране на политическата намеса в работата им.
Дано полицейският шеф се оправи бързо.
Дано всички жертви на насилие се оправят бързо.
Дано всички виновни получат еднакво правосъдие.
Дано.
P.S. И освен това мисля, че Тръмп трябва да бъде свален.
