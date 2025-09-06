Новини
Любомир Аламанов: 21 фактора за срива на доверието в институциите

6 Септември, 2025 10:03

Министър Митов истерично твърди, че опозицията е виновна за срива на доверието в институциите. Защото много критикувала. Посочвала недостатъци. Така рушала имиджа на институциите.

Любомир Аламанов: 21 фактора за срива на доверието в институциите - 1
Снимка: БГНЕС
Любомир Аламанов Любомир Аламанов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Насилието във всякаква форма е осъдително. А използването на всяка битова драма за търсене на политически дивиденти, е цинично до голяма степен.
Министър Митов истерично твърди, че опозицията е виновна за срива на доверието в институциите. Защото много критикувала. Посочвала недостатъци. Така рушала имиджа на институциите.
Тъй като очевидно това е политиканстване и няма нищо общо с действителността, мило и конструктивно искам да припомня няколко обективни фактора, които наистина рушат репутацията на институциите.
Доверието в институциите се руши, когато:
1. Управляващите лъжат;
2. Управляващите назначават некомпетентни милиционери начело на институциите;
3. Управляващите сменят ръководствата на институциите, само защото не са им удобни;
4. Управляващите вкарват половината си рода от село и част от любовниците си в институциите;
5. Управляващите гонят кадърните администратори, за да не слушат неудобна истина;
6. Управляващите използват институциите за бухалка;
7. Управляващите използват институциите за разправа с опонентите си;
8. Управляващите пращат институциите срещу гражданите;
9. Управляващите крият обществена информация;
10. Управляващите не позволяват гражданско контрол върху действията си;
11. Управляващите унищожават независимостта на институциите;
12. Управляващите прилагат двоен стандарт;
13. Управляващите целенасочено не правят реформи;
14. Управляващите жертват бъдещето на държавата, само и само да извлекат политическа изгода;
15. Управляващите разпространяват фалшиви новини;
16. Управляващите избирателно използват и тълкуват законите
17. Управляващите принуждават институциите да действат различно спрямо различните хора;
18. Управляващите сменят закони, само и само да отстранят някой неудобен директор на институция;
19. Управляващите истеризират пред журналистическите микрофони;
20. Управляващите не се съобразяват с правила, закони, принципи и политики, а еднолично определят как и какво ще правят институциите;
21. Управляващите подчиняват институциите на политическото си оцеляване.
Тогава страда репутацията на институциите и се руши доверието в тях. А не когато има конструктивна критика и опити за спиране на политическата намеса в работата им.
Дано полицейският шеф се оправи бързо.
Дано всички жертви на насилие се оправят бързо.
Дано всички виновни получат еднакво правосъдие.
Дано.
P.S. И освен това мисля, че Тръмп трябва да бъде свален.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


България
Оценка 4.2 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оставка, Двете Прасета в Централния

    14 2 Отговор
    и чистка в МВР, МВР е част от организираната престъпност, по времето на Борисов, Курсанти от МВР се дипломираха под звуците на Кръстника, мелодията изпълнена от Духовият Оркестър на МВР?

    10:08 06.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 2 Отговор
    Ама как да не вярваш на поли/тутка
    турена за
    МИНИСТЪР-ПРЕ•••ДАТЕЛ,
    която си строи
    СОБСТВЕН ВОДОПАД обявен за 9 млн. лв.
    оценен на поне 50 млн. лв.
    а той с заплата 5- 10 хиляди
    и без други доходи‼️

    10:09 06.09.2025

  • 3 Хмм

    6 2 Отговор
    а дали е имало насилие, непрекъснато променят версиите, дете без родители, искат да наложат полицейщината като държавна норма

    10:12 06.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор
    Ал Капоне поне си е"перял парите",
    а теА вече дори не се крият😡
    В Бяла държава тоА щеше да дава
    отчет от помещение с изглед към Слънцето
    на КВАДРАТЧЕТА,
    а може и от вътрешното крило❗

    10:13 06.09.2025

  • 5 Песента от Кръстника напомня на

    4 2 Отговор
    МВР Курсантите кой е баш Босът, кой Капо ди Тути Капи в България, Бойко Методиев Борисов, главата на ДС Мафията в България?

    10:15 06.09.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    🇧🇬ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ❗
    То само едната ЧЕСТ ни остана❗
    А искат и нея да ни отнемат‼️

    10:16 06.09.2025

  • 7 ббб

    3 1 Отговор
    Поръчкова статия.

    10:16 06.09.2025

  • 8 Учебната година в МВР?

    3 1 Отговор
    МВР откри учебната година с музика Кръстникът

    10:16 06.09.2025

  • 9 Коментарно

    5 0 Отговор
    Безупречен анализ на Аламанов! Безпощаден скалпел в окото на цирея браво!

    10:24 06.09.2025

  • 10 Песента преди 13 години,

    5 0 Отговор
    Бойко Борисов Прасе N-1 днес е дясна ръка на Прасе N-2, Шиши, още наричан Магнитски, (по закона Магнитски), човекът който банкрутира и източи Булгартабак, Банка КТБ, човекът който си раздава мулти милионни заеми от ББР, Делян Пеевски?
    Развръзката е близко?

    10:32 06.09.2025

  • 11 Четириглавата Ламя на Корупцията

    5 0 Отговор
    избрана на Власт
    със шашма БСП, ГЕРБ, ИТН, ДПС.

    10:36 06.09.2025